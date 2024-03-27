Член СПЧ рассказала, где и в каких условиях содержат обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

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Член СПЧ рассказала, где и в каких условиях содержат обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

В настоящее время под стражей находятся все четверо предполагаемых участников нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. О том, где и в каких условиях содержат обвиняемых в теракте, рассказала член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачёва.

По утверждению правозащитницы, все четверо обвиняемых находятся под стражей в следственном изоляторе «Лефортово». Их содержат в одиночных камерах, поскольку они поступили в СИЗО недавно и в настоящее время находятся на карантине.

Сначала каждый будет в одиночной камере, а потом их распределят к сокамернику. В "Лефортово" камеры на два человека рассчитаны. Есть всего лишь несколько сдвоенных камер, рассчитанных на четыре человека. Этих, скорее всего, поместят в маленькую камеру на два человека. Вместе они содержаться не могут, потому что это запрещено законом, они подельники

- рассказала член СПЧ РИА Новости.

Кроме того, Меркачева отметила, что в СИЗО «Лефортово» есть собственная медсанчасть. Она хорошо укомплектована, но если сотрудники понимают, что не в силах улучшить состояние больного, то они отправляют пациента под охраной в обычную больницу.

Выходцы из Таджикистана Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов обвиняются в нападении на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Им уже предъявлено обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы лиц (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Если вина обвиняемых будет доказана судом, им грозит пожизненное лишение свободы.
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    14 комментариев
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    1. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +12
      Сегодня, 16:29
      Да вот по фиг как их содержат. Хоть по горло в ледяной воде.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:34
        "Лефортово" это конечно не сахар, но просто санаторий по сравнению с "Черным дельфином", с "Белым лебедем" или с "Чёрным беркутом", так что пусть готовятся к пожизненному (или как получится...) переезду...??? am
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +4
          Сегодня, 16:35
          Она уши им пересчитала?)
        2. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 16:39
          Надеюсь туда они не попадут. Им надо сразу на свинобойню
        3. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +1
          Сегодня, 16:51
          У нас разве нет камер, как у Брейвика в Норвегии? Может поэтому нас не взяли в ЕС и НАТО? Выходит, не доросли и нарушаем права "человеков". Автор не смог выговорить слово омбудсмен Ева Меркачева. lol Даже тут мы отстаём от Европы и не можем освоить правильную лингвистику к этим животным. request
      2. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +2
        Сегодня, 16:38
        Нет, не пофиг. Надеюсь их содержат в свинарнике, рядом со свиньями и кормят свининой. Свиными ушками
      3. Олеся Леся Ранг пользователя
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 17:04
        В СИЗО им ещё покажется санаторием "Цветочек" по сравнению с белым лебедем, куда отправятся скоро.
    2. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      +5
      Сегодня, 16:32
      I am quite unwilling to concern myself of the human rights to those who, by their actions, have shown that they are not human.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 16:43
        I am quite unwilling to concern myself of the human rights to those who, by their actions, have shown that they are not human.
        Я совершенно не желаю беспокоиться о правах человека тех, кто своими действиями показал, что они не люди.

        Сразу видно - наш человек!!! drinks
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 16:32
      Как в санатории сидят , таких надо в общую камеру .
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +4
      Сегодня, 16:36
      И зачем нам-такие подробности?-содержат так же-как и всех прочих
    5. ПРАВОкатор Ранг пользователя
      ПРАВОкатор
      0
      Сегодня, 17:03
      Если у кого то в городе есть действующий сотрудник СПЧ, то поспрашивайте как работают их сотрудники. Дополнять думаю не придётся.
    6. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      0
      Сегодня, 17:03
      Понятно, что Россия присоединилась к куче вздорных глобалистских конвенций. Но, по сути, никому, кроме Таджикистана, Россия ничего не должна показывать-рассказывать.
    7. Эмиль Ранг пользователя
      Эмиль
      0
      Сегодня, 17:06
      Что за х…ня это СПЧ … на простых "честных жуликов" им наплевать,а пиарят себя на резонансных и политических делах … wassat

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