Член СПЧ рассказала, где и в каких условиях содержат обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»
В настоящее время под стражей находятся все четверо предполагаемых участников нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. О том, где и в каких условиях содержат обвиняемых в теракте, рассказала член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачёва.
По утверждению правозащитницы, все четверо обвиняемых находятся под стражей в следственном изоляторе «Лефортово». Их содержат в одиночных камерах, поскольку они поступили в СИЗО недавно и в настоящее время находятся на карантине.
- рассказала член СПЧ РИА Новости.
Кроме того, Меркачева отметила, что в СИЗО «Лефортово» есть собственная медсанчасть. Она хорошо укомплектована, но если сотрудники понимают, что не в силах улучшить состояние больного, то они отправляют пациента под охраной в обычную больницу.
Выходцы из Таджикистана Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов обвиняются в нападении на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Им уже предъявлено обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы лиц (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Если вина обвиняемых будет доказана судом, им грозит пожизненное лишение свободы.
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