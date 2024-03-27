Украинские беженцы в ФРГ стали получать письма с призывом искать работу
Украинских беженцев, проживающих на территории ФРГ, начали призвать искать работу и трудоустраиваться. Письма с соответствующим содержанием, подписанные немецким министром труда Хубертусом Хайлем, уполномоченным по интеграции беженцев Даниэлем Терценбахом и украинским послом Алексеем Макеевым начали приходить на адреса временного проживания граждан Украины в Германии.
Стоит отметить, что ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призывал власти западных стран, принявших у себя украинских беженцев, перестать платить им пособия, а лучше направить эти деньги на поддержку ВСУ. Впрочем, о прекращении финансовой помощи в вышеупомянутых письмах ничего не говорится.
Зато там перечисляется целый ряд преимуществ, которые получат украинцы, устроившиеся на работу в ФРГ. Среди них новые знакомства, углубленное изучение языка, повышение квалификации, а главное, возможность и дальше работать на немецкие компании по возвращении на родину или в любой другой стране ЕС.
- приводят украинские СМИ часть письма.
Сообщается, что помимо описания преимуществ, текст послания также содержит рекомендации, которые якобы должны помочь устроиться на работу в Германии. При этом письма получили все без исключения украинские беженцы. Даже те, которые уже официально трудоустроены.
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