Украинские беженцы в ФРГ стали получать письма с призывом искать работу

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Украинские беженцы в ФРГ стали получать письма с призывом искать работу

Украинских беженцев, проживающих на территории ФРГ, начали призвать искать работу и трудоустраиваться. Письма с соответствующим содержанием, подписанные немецким министром труда Хубертусом Хайлем, уполномоченным по интеграции беженцев Даниэлем Терценбахом и украинским послом Алексеем Макеевым начали приходить на адреса временного проживания граждан Украины в Германии.

Стоит отметить, что ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призывал власти западных стран, принявших у себя украинских беженцев, перестать платить им пособия, а лучше направить эти деньги на поддержку ВСУ. Впрочем, о прекращении финансовой помощи в вышеупомянутых письмах ничего не говорится.



Зато там перечисляется целый ряд преимуществ, которые получат украинцы, устроившиеся на работу в ФРГ. Среди них новые знакомства, углубленное изучение языка, повышение квалификации, а главное, возможность и дальше работать на немецкие компании по возвращении на родину или в любой другой стране ЕС.

С начала войны 160 000 граждан Украины смогли трудоустроиться в Германии. Трудоустраивайтесь и вы!

- приводят украинские СМИ часть письма.

Сообщается, что помимо описания преимуществ, текст послания также содержит рекомендации, которые якобы должны помочь устроиться на работу в Германии. При этом письма получили все без исключения украинские беженцы. Даже те, которые уже официально трудоустроены.
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    13 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:50
      Можно было ограничить название до такого - "Украинские беженцы в ФРГ стали получать письма с призывом..." , чтобы сразу было ясно для чего это делается... Да ещё небось негласно запретили мужиков призывного возраста трудоустраивать...
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 16:57
        Недолго хитрые мигранты
        Доили «бюргерский» бюджет.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 17:01
          Цитата: ROSS 42
          Недолго хитрые мигранты
          Доили «бюргерский» бюджет.

          все одно нагнут бюргеров
          1. ПРАВОкатор Ранг пользователя
            ПРАВОкатор
            0
            Сегодня, 17:08
            Просто система с использованием турецкого (арабского )рабочего не пошла.Землячество, районы где гражданам Германии опасно появляться, и т.д.
            Попробуют с украинскими.
    2. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +4
      Сегодня, 16:51
      Арбайтен украинишен швайне,арбайтен вам сказали...
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 17:01
        их угоняли в рабство, но они и там не работали
    3. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +4
      Сегодня, 16:56
      Они бы еще арабам такие же письма направили, чем рассмешили бы всех. Сами приютили, сами обогрели, сами получайте теперь дивиденты, светочи мировой демократии...
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 16:58
      Я не понимаю, почему их там до сих пор "беженцами" считают?
      90% из них рванули в Европу с мест, которые далеки от ЛБС.
      А учитывая то, как "стремительно" наступает "ворог" (никто никуда не спешит и, более того - даже ещё и не начинал), риски попасть под раздачу на батькивщыне - минимальны.
      Эти люди просто всегда мечтали "свалить в Европу".
      А таких не надо просить устроиться на работу и учить мову.
      Им просто не надо "на шарика" давать деньги.
      1. Светлан Ранг пользователя
        Светлан
        0
        Сегодня, 17:10
        Параграф у них «Беженец». Поэтому их беженцами и называют. (Flüchtling)

        Прибывших и находящихся по этому параграфу могут попросить покинуть страну и через 10 лет. Чтобы этого не случилось им прежде всего необходимо найти работу, слезть с шеи государства и поменять этот параграф.
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 17:00
      Украинских беженцев, проживающих на территории ФРГ, начали призвать искать работу и трудоустраиваться.
      а он редкий садист, можно сказать в душу щаневмерликам плюнул
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 17:00
      Между тем в Брюсселе заговорили о нечестной конкуренции в производстве с/х продукции...
      Не устраивает их свинина по демпинговым ценам, украинское зерно...
      Скоро они вспомнят о других свиньях...
    7. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +1
      Сегодня, 17:04
      Подход не верный. В одной стране просто нарезали владельцам бизнеса квоты по беженцам. Есть у тебя 10 человек персонала, - обязан взять беженца на работу.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:08
      Страсть то какая-письма получают-а пособий лишить не пробовали? tongue

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