В ТЦК Полтавы заявили, что служащие военкоматов якобы по ночам сбивают российские беспилотники
Сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) ВСУ в Полтаве и области в ночное время суток несут дежурства по противовоздушной обороне и сбивают российские беспилотники. Об этом заявили в ТЦК Полтавы, сообщение структуры приводят украинские средства массовой информации.
По утверждению представителя ТЦК, военнослужащие полтавских военкоматов в составе сводных отрядов выполняют различные боевые задачи. Так, сотрудники ТЦК по ночам якобы сбивают российские беспилотники в составе мобильных огневых групп.
Кроме того, в ТЦК Полтавы заявили, будто бы военнослужащие центров периодически направляются в боевые подразделения. В составе ТЦК есть и гражданские сотрудники, которые не носят оружие и военную форму, но выполняют поставленные военкоматами задачи.
Понятно, что такие заявления украинские ТЦК делают с целью повысить свой рейтинг в глазах общественности. В последнее время деятельность ТЦК ассоциируется либо с принудительной мобилизацией, сопровождающейся нападениями на мужчин на улицах с применением физической силы, либо с высочайшим уровнем коррупции, когда за определенные суммы граждан освобождают от мобилизации или позволяют им иными способами избежать отправки на фронт.
Естественно, это не способствует симпатиям и уважению к сотрудникам территориальных центров комплектования со стороны простых граждан. Вот и приходится сотрудникам ТЦК рассказывать о проявленном на фронтах противовоздушной обороны «героизме».
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