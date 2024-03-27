В ТЦК Полтавы заявили, что служащие военкоматов якобы по ночам сбивают российские беспилотники

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В ТЦК Полтавы заявили, что служащие военкоматов якобы по ночам сбивают российские беспилотники

Сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) ВСУ в Полтаве и области в ночное время суток несут дежурства по противовоздушной обороне и сбивают российские беспилотники. Об этом заявили в ТЦК Полтавы, сообщение структуры приводят украинские средства массовой информации.

По утверждению представителя ТЦК, военнослужащие полтавских военкоматов в составе сводных отрядов выполняют различные боевые задачи. Так, сотрудники ТЦК по ночам якобы сбивают российские беспилотники в составе мобильных огневых групп.



Кроме того, в ТЦК Полтавы заявили, будто бы военнослужащие центров периодически направляются в боевые подразделения. В составе ТЦК есть и гражданские сотрудники, которые не носят оружие и военную форму, но выполняют поставленные военкоматами задачи.

Понятно, что такие заявления украинские ТЦК делают с целью повысить свой рейтинг в глазах общественности. В последнее время деятельность ТЦК ассоциируется либо с принудительной мобилизацией, сопровождающейся нападениями на мужчин на улицах с применением физической силы, либо с высочайшим уровнем коррупции, когда за определенные суммы граждан освобождают от мобилизации или позволяют им иными способами избежать отправки на фронт.

Естественно, это не способствует симпатиям и уважению к сотрудникам территориальных центров комплектования со стороны простых граждан. Вот и приходится сотрудникам ТЦК рассказывать о проявленном на фронтах противовоздушной обороны «героизме».
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    19 комментариев
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    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +6
      Сегодня, 16:45
      [quote][служащие военкоматов якобы по ночам сбивают российские беспилотники/quote]Сидят на балконах многоэтажек с трех литровыми банками с огурцами и отражают атаки.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 16:47
        Мда, теперь х.хлы могут спать спокойно....днём бабки с соленьями,ночью военкомы...шансов у нас нет wassat
        1. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +1
          Сегодня, 17:02
          . шансов у нас нет

          А тогда зачем поставлять Украине новые ЗРК и ракеты к ним?
          Военкомы все посбивают сами. Экономия однако. :)
      2. blackcat Ранг пользователя
        blackcat
        +2
        Сегодня, 16:58
        Прям многостаночники , и поспать некогда , днём призывников ищут , ночью беспилотники сбивают , когда спят то бедолаги am
      3. Олеся Леся Ранг пользователя
        Олеся Леся
        +1
        Сегодня, 17:01
        Стали под бабушек косить, чтобы не отправили их на фронт.
    2. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      +2
      Сегодня, 16:45
      "сотрудники ТЦК по ночам якобы сбивают российские беспилотники в составе мобильных огневых групп." интересно сколько они там насбивали, а то что то не было сообщений, что Полтаву обстреливают, может, что попустил.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 16:47
      Ну да... Мужика на улице для мобилизации поймают и если сопротивляется, им сбивают российские беспилотники... После этого все сами просятся поскорей в окопы... Ну как то так, исходя из их логики... recourse
    4. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +5
      Сегодня, 16:47
      ...а в обеденный перерыв переводят бабушек через дорогу...
    5. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +3
      Сегодня, 16:48
      Когда нажрутся, они и не такое делают
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 16:50
      «Служащие военкоматов якобы по ночам сбивают российские беспилотники» —

      — А днём якобы переводят бабушек через дорогу,так что им не до мобилизации ...
    7. Юджин-Евгений Ранг пользователя
      Юджин-Евгений
      +2
      Сегодня, 16:51
      Днем мясо на фронт ищут, вечером плетут масксети, ночью дроны сбивают
    8. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 16:52
      Так, сотрудники ТЦК по ночам якобы сбивают российские беспилотники в составе мобильных огневых групп.

      По ночам сбивают беспилотники, а днём отлавливают военнообязанных...И так третий год... belay
    9. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 16:52
      В ТЦК Полтавы заявили, что служащие военкоматов якобы по ночам сбивают российские беспилотники

      Во сне видимо сбивают. laughing lol
    10. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 16:53
      Во мрази! Днём людей отлавливают как собак гицели , а ночью гадят , сбивая на головы мирных жителей (детей , женщин , стариков) "Герани" и пуляя своим пЭ пЭ О по жилым домам! Всех на карандаш!!!
    11. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 16:55
      украинец-будь бдителен носи с собой шило как только видишь приближающегося штемпа с военкомата создавай мутняк типа падаешь в обморок и бей шилом в печень а потом вопи во все 32 караул пожари по тапкам крови нет военкому не до криков а ты спокойно иди дальше не забудь избавится от шила и сотри отмечатки пальцев помни только хладнокровие и трезвый расчет а также использование знания местности спасет тебя от пребывания в окопе
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        +1
        Сегодня, 17:10
        Прямо как меня в далёких 60-х учил покойный отец!
        1. Mazunga Ранг пользователя
          Mazunga
          0
          Сегодня, 17:11
          умный человек Ваш папа и главное видно что бывалый))
    12. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 16:57
      В ТЦК Полтавы заявили, что служащие военкоматов якобы по ночам сбивают российские беспилотники
      а чертей они по ночам еще не гоняют?!
    13. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:10
      В свободное от отлова время-ракеты сбивают? laughing

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