ВСУ получат сотни машин медицинской эвакуации на базе БТР М113
14
ВСУ получили несколько десятков машин медицинской эвакуации, созданных на базе БТР М113. В конечном итоге будет поставлено несколько сотен экземпляров данной техники.
Минобороны Украины заявило, что в общей сложности должно прибыть 250-300 машин медицинской эвакуации на платформе М113. Как указывается в издании Defence24, они будут передаваться как США, так и другими странами, в том числе за счет средств от компаний и частных лиц.
Большое количество машин этого семейства [M113] все еще находится в арсеналах многих стран, а также в запасах промышленных предприятий и частных лиц. Их последовательно скупают, ремонтируют и отправляют на Украину. Заявлялось о поставке Киеву около 1000 M113, из которых по крайней мере 305 экземпляров являются медицинскими машинами
- говорится в издании.
M113 – американский бронетранспортер, разработанный во второй половине 1950-х годов. Он являлся основной машиной механизированной пехоты до развертывания в боевых порядках БМП M2 Bradley. В целях снижения веса корпус БТР изготавливался из алюминия толщиной от 28 до 44 мм. Силовой агрегат изначально представлял собой карбюраторный двигатель, однако в более поздних вариантах его заменили на дизельный 6V53 мощностью 275 л.с. Машина вооружена 12,7-мм пулеметом M2HB.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация