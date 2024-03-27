ВСУ получат сотни машин медицинской эвакуации на базе БТР М113

Большое количество машин этого семейства [M113] все еще находится в арсеналах многих стран, а также в запасах промышленных предприятий и частных лиц. Их последовательно скупают, ремонтируют и отправляют на Украину. Заявлялось о поставке Киеву около 1000 M113, из которых по крайней мере 305 экземпляров являются медицинскими машинами

ВСУ получили несколько десятков машин медицинской эвакуации, созданных на базе БТР М113. В конечном итоге будет поставлено несколько сотен экземпляров данной техники.Минобороны Украины заявило, что в общей сложности должно прибыть 250-300 машин медицинской эвакуации на платформе М113. Как указывается в издании Defence24, они будут передаваться как США, так и другими странами, в том числе за счет средств от компаний и частных лиц.- говорится в издании.M113 – американский бронетранспортер, разработанный во второй половине 1950-х годов. Он являлся основной машиной механизированной пехоты до развертывания в боевых порядках БМП M2 Bradley. В целях снижения веса корпус БТР изготавливался из алюминия толщиной от 28 до 44 мм. Силовой агрегат изначально представлял собой карбюраторный двигатель, однако в более поздних вариантах его заменили на дизельный 6V53 мощностью 275 л.с. Машина вооружена 12,7-мм пулеметом M2HB.