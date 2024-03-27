ВСУ получат сотни машин медицинской эвакуации на базе БТР М113

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ВСУ получат сотни машин медицинской эвакуации на базе БТР М113


ВСУ получили несколько десятков машин медицинской эвакуации, созданных на базе БТР М113. В конечном итоге будет поставлено несколько сотен экземпляров данной техники.



Минобороны Украины заявило, что в общей сложности должно прибыть 250-300 машин медицинской эвакуации на платформе М113. Как указывается в издании Defence24, они будут передаваться как США, так и другими странами, в том числе за счет средств от компаний и частных лиц.

Большое количество машин этого семейства [M113] все еще находится в арсеналах многих стран, а также в запасах промышленных предприятий и частных лиц. Их последовательно скупают, ремонтируют и отправляют на Украину. Заявлялось о поставке Киеву около 1000 M113, из которых по крайней мере 305 экземпляров являются медицинскими машинами

- говорится в издании.

M113 – американский бронетранспортер, разработанный во второй половине 1950-х годов. Он являлся основной машиной механизированной пехоты до развертывания в боевых порядках БМП M2 Bradley. В целях снижения веса корпус БТР изготавливался из алюминия толщиной от 28 до 44 мм. Силовой агрегат изначально представлял собой карбюраторный двигатель, однако в более поздних вариантах его заменили на дизельный 6V53 мощностью 275 л.с. Машина вооружена 12,7-мм пулеметом M2HB.

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    14 комментариев
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    1. solar Ранг пользователя
      solar
      -1
      Сегодня, 22:12
      Для эвакуации раненых выглядит довольно просторным
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 22:17
        Я так понимаю, Запад избавляется от металлолома, который дешевле Украине отдать, чем утилизировать... Да и ремонт там этих машин скорей всего такой, чтобы они с аэродрома в Киеве до места назначения добрались... В общем, как минимум треть машин пойдёт на запчасти... Ну пусть эвакуируются, лишь бы пушку или пулемет к крыше этой технике не прикручивали... am
        1. solar Ранг пользователя
          solar
          0
          Сегодня, 22:30
          Это не металлолом. Он по всему миру на вооружении стоит, не только в штатах, до 2007 выпускался. Для своих задач машина неплохая.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 22:41
            Это не металлолом. Он по всему миру на вооружении стоит, не только в штатах, до 2007 выпускался

            Да кто ж им что-то свежее отдаст... Она выпускается с конца 50-х... Таких списанных машин полно на консервации...В лучшем случае что-то из конца 80-х и начала 90-х... В общем, она больше будет ремонтироваться, чем служить по назначению... Да и на Западе уже давно осознали, что что-то новое ВСУ бесполезно давать... Русские быстро из нового БУ делают...
      2. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        +7
        Сегодня, 22:28
        Цитата: solar
        Для эвакуации раненых выглядит довольно просторным
        Они их будут использовать в первую очередь для подвозки БК, а "эвакуация раненых" разве что для того, чтоб обратно порожняком не гнать. Красный крест у них только прикрытие на которое уже давно внимания не обращают. Опошлили чубатые все, что только можно - тем же вагнерам они расстреляли около 40 санитарных машин, а сами на них постоянно БК возят.
        1. Junkman George Ранг пользователя
          Junkman George
          +1
          Сегодня, 23:11
          No question.................. looks like the ideal Nazi ammunition re-supply vehicle to me.
      3. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        0
        Сегодня, 22:59
        sad Это пока пустой. А как набьют дохлой и полудохлой бандервой, куда только простор денется.
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 22:16
      Могилизация в действии- высылайте больше мобильных крематориев!
      Конкуренты из ритуальных бюро вна 404 будут громить эту технику,
      теряя гроши, что для бандеры важнее, нежели жизнь своего брата!
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 22:22
      Имею сказать, таки: цели и задачи ВС РФ в СВО усложнились, наносить урон бандернацикам грузом 200, чтобы надобность в этой технике отпадала по определению!
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        -1
        Сегодня, 22:56
        Двухсотить бандерву дело конечно богоугодное, но на трехсотых больше средств расходуется. sad
      2. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        -1
        Сегодня, 23:08
        Цитата: ZovSailor
        наносить урон бандернацикам грузом 200, чтобы надобность в этой технике отпадала по определению!

        Дык вон видосов полно, где они 200 с передка увозят и кидают в тылу в лесополосах. Нет тела - нет дела... сиаропрокурорская поговорка....
        у них вон сколько - 35тыс 200 официально.... зато пропавших безвести больше полумиллиона. Дебет минус кредит - сальдо в карман.
    4. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      -1
      Сегодня, 22:53
      Сотни? А хватит? Тысячу просите, а ещё лучше три тысячи. sad
    5. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 23:12
      Ну поскольку новая платформа "Бредли" под названием ampv как раз идёт на замену М113, то этот хлам можно и скинуть. Янки планируют выпускать по 300 машин в год ampv. И модульность вооружений даёт плюс новой машине,кстати, на старой платформе.
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 23:28
      Думаю все-равно маловато будет для тех задач, для которых их присылают им. Только кажется мне, они будут по большей части не по назачению использовать. Есть ведь факты использования карет Скорой помощи для перевозки как самих военных, так и грузов. Даже всякие спецавтомобили ОБСЕ не брезговали использовать. Теперь еще и в более защищенных будут кататься, пока насовсем не увезут на них же.

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