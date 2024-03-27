Bloomberg: Заявление Макрона об отправке войск на Украину разгневало американских чиновников

Его (Макрона) противоречивый комментарий о «сапогах на земле» Украины вызвал мгновенное и очень публичное обвинение со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разозлил официальных лиц США, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой

Макрон упустил возможность решительно захватить европейское лидерство в начале российского вторжения в Украину. Сейчас он делает шаги к исправлению этой ошибки

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, сделанное им в конце февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, было отрицательно воспринято большинством европейских лидеров. Эксперты отмечают, что воинственная риторика французского лидера связана с ослаблением западной помощи Киеву и неудачами ВСУ на фронте. Таким образом Макрон пытается взять на себя роль главного политика ЕС в части выражения интересов всего союза, в том числе в сфере безопасности, отодвинув не входящую в Евросоюз Великобританию и экономического лидера ЕС Германию.Как выясняется, весьма раздражены, даже разгневаны, как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, заявлениями Макрона и американские высокопоставленные чиновники. В Белом доме опасаются прямого втягивания НАТО в военное противостояние с Россией, к чему как раз европейские армии сейчас готовы менее, чем когда-либо. Кроме того, слова Макрона были не очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, так как у некоторых стран тайно уже есть свой персонал на Украине.— пишет Bloomberg.По словам высокопоставленного американского чиновника, вынудив Берлин публично исключить возможность отправки войск на Украину, Макрону удалось развеять сохраняющуюся двусмысленность относительно местонахождения «красных линий» европейских союзников по НАТО. Намеки Макрона были сделаны в том числе для того, чтобы заставить президента России Владимира Путина «опасаться» прямого участия НАТО в конфликте на стороне Киева, отмечает Bloomberg. Однако официальные лица, знакомые с обсуждением этой темы среди стран альянса, отмечают, что все вышло с точностью до наоборот. Эффект получился прямо противоположным, некоторые высокопоставленные российские политики заявили, что натовские военные, окажись они на Украине, станут приоритетной целью для ВС РФ.Критики президента Франции говорят, что от него больше разговоров, чем действий. С начала военного конфликта Париж сильно отстал от своих союзников по общему объему помощи, направляемой Украине. Пока что Франция не финансирует инициативу Чехии по закупке около 800 000 снарядов для ВСУ в ближайшее время. В то время как ФРГ готова потратить 300 миллионов евро (325 миллионов долларов) на покупку 180 000 боеприпасов натовского стандарта. Всего Франция пообещала менее 2 миллиардов евро поддержки Киеву, в отличие от 22 миллиардов евро, обещанных Германией.— считает эксперт парижского Международного института стратегических исследований Рим Момтаз.Правда, отмечает Bloomberg, получается восполнить этот пробел у французского лидера пока что не очень. В Белом доме, в свою очередь, не очень заинтересованы участвовать в склоках европейских союзников ради амбиций Макрона на фоне приближающихся президентских выборов и множества внутренних проблем в США.