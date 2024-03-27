Спикер ВС Украины: У ВСУ есть необходимые средства, чтобы сбивать российские гиперзвуковые ракеты

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Спикер ВС Украины: У ВСУ есть необходимые средства, чтобы сбивать российские гиперзвуковые ракеты

Недавно назначенный на должность спикера Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинская армия якобы обладает средствами, способными успешно сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Евлаш отметил, что российские гиперзвуковые ракеты являются очень быстрым оружием, при этом скорость полета "Циркона" достигает примерно 8-9 Махов (1 Мах - около 1,2 тысяч км/ч). Однако, по словам спикера ВС ВСУ, когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость снижается и становится дозвуковой - примерно 4,5 Маха. Евлаш считает, что именно в этот момент ВСУ при помощи имеющихся у них ЗРК способны сбивать российские гиперзвуковые ракеты. Речь идет, например, о поставленных Киеву Западом систем ПВО SAMP/T и Patriot. Однако, при этом еще не было задокументировано ни одного достоверного случая сбития гиперзвуковых ракет украинскими системами ПВО.



Кроме того, Евлаш добавил, что применение ВС РФ гиперзвуковых ракет "Циркон" якобы может свидетельствовать о "дефиците" других типов ракет. Давно не было ничего слышно из Киева о том, что у России вот-вот закончатся ракеты. Видимо, сменивший недавно Юрия Игната на должности спикера ВС ВСУ Евлаш решил вновь вернуться к этой теме.

Между тем, украинские ресурсы заявляют о невероятной скорости "Цирконов", отмечая, что они гораздо опаснее "Кинжалов" и сбить их не может пока ни одна система ПВО в мире. При этом отмечается, что эти ракеты способны при запуске из Крыма достичь объектов в крупных украинских городах за одну-пять минут, в зависимости от удаленности населенного пункта. Например, до Одессы "Циркон" долетает за одну минуту, а до Львова гиперзвуковая ракета летит чуть более пяти минут.
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77 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alovrov Ранг пользователя
    alovrov
    +42
    Сегодня, 17:19
    скорость снижается и становится дозвуковой - примерно 4,5 Маха

    Ну вы блин даете )))
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +16
      Сегодня, 17:23
      Ну, тут как раз все стандартно! Раз ни у кого нет, то у украинцев есть. В этом они даже армян переплюнули))) Таким образом за два года эволюция украинской военной промышленности налицо - от банок с огурцами до гиперзвука)))
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 17:39
        Таланты украинцев выглядят вот так:
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +5
          Сегодня, 18:10
          Зданием СБУ сбить "Циркон"... А это не слишком дорого для Украины...???
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +2
            Сегодня, 18:26
            Это пусть он расскажет своим подельникам полякам, которые давеча ну типо простудились и откинулись wassat
          2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            0
            Сегодня, 18:29
            Я так понимаю, что банки с помидорами,у чубатых,закончились? Все сожрали пока праздновали " вхождение в НАТО".
        2. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          0
          Сегодня, 19:00
          Судя по этой картинке по Суммам или Кукуеву нужно бить исключительно из Крыма,а не допустим с Брянской обл. Чудны дела.
    2. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      +9
      Сегодня, 17:32
      Ну понятно: у "щирых украинцев" даже звук распространяется со скоростью в 4,5 раза быстрее обычного! laughing
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 18:18
        у "щирых украинцев" даже звук распространяется со скоростью в 4,5 раза быстрее обычного!
        ..в алмазе скорость звука 12000 м в сек...а у прикормушечных свинорылов их есть в сейфах ...по ним и измеряют скорость звука
    3. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      +7
      Сегодня, 17:35
      Это называется дала маху... лучше бы ты Маху дала. lol
      У спикера ВСУ свои единицы измерения. Он дозвуковую скорость измеряет в скорости махания кулаками laughing
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +5
      Сегодня, 17:35
      Данные получены от израильского военного эксперта Вояки
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        -1
        Сегодня, 18:25
        Вояка ух знает все, от космоса до женского полового органа. Не смейте оспаривать.) А главное и от нас свалил, и новую родину не стремится защищать. Так, побубнить. Ещё есть один хмырь - Болторез. Тот с болот трындит. Но тоже спец во всех областях. )
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 17:46
      скорость снижается и становится дозвуковой - примерно 4,5 Маха

      Сразу видно, что мужик в теме wassat
    6. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +2
      Сегодня, 17:51
      Ну наверно не трёхлитровые банки с огурцами, а пятилитровые laughing laughing
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 19:19
        Скоро наши "трехлитровки" полетят wink ...Полтарушки уже в Харьков залетели bully
    7. Sasha1979 Ранг пользователя
      Sasha1979
      +2
      Сегодня, 18:03
      Напрашивается вопрос: А его фамилия точно Евлаш? Нет ли там опечатки?
    8. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:18
      Цитата: alovrov
      скорость снижается и становится дозвуковой - примерно 4,5 Маха

      Ну вы блин даете

      Ну почему на Украине, столько глупых людей, или болезнь, или кастрюля или мамка беременная с печки упала.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 18:32
        На украине всегда так было. Еще со времен Союза: умных- в русскоязычные школы. Кто туповат- в украиноязычные.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 18:34
          Цитата: Андрей Николаевич
          умных- в русскоязычные школы. Кто туповат- в украиноязычные.

          Дошло, а я все думал, почему у них все "через Житомир на Пензу".
          1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            +2
            Сегодня, 18:39
            Я не сочиняю. Именно так и было. Из рускоязычных школ,детям проще было себя реализовать- выше уровень преподавания и знания позволяли поступать в сильные ВУЗы. С украинских школ- максимум- раправление с сельхозинститут, от " ридного колхоза" или ближайшее ПТУ- меэанизатор широкого профиля. При всем уважении к хлеборобам.
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +1
              Сегодня, 18:54
              Цитата: Андрей Николаевич
              С украинских школ- максимум- раправление с сельхозинститут, от " ридного колхоза"

              Дошло, вот почему Данилов закончил ветелинарный техникум.
              1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
                Андрей Николаевич
                0
                Сегодня, 19:05
                Ну Данилов с веттехникумом,это по их меркам, как у нас Тимирязевка.)
              2. Попуас Ранг пользователя
                Попуас
                0
                Сегодня, 19:22
                Ветелинарный wassat аналогия с колидором laughing
    9. Ирса Ранг пользователя
      Ирса
      0
      Сегодня, 18:28
      Этот Илья не Евлаш, а Ералаш. Школьный аттестат бы посмотреть, что там у него по физике и математике. laughing
      Неудивительно, что с такими кадрами страна до сих пор осознать не может, что ей не победить с нами в войне. Потому и жертв мало заявляют, что банально считать не умеют.
    10. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      0
      Сегодня, 19:28
      Если у них ВВС-ом командуют личности, которые не знают, что такое дозвуковая скорость, то жить проекту "в украина" осталось совсем не долго.
  2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    +4
    Сегодня, 17:21
    их скорость снижается и становится дозвуковой - примерно 4,5 Маха.
    ...не понял...это самодурство автора или реально этого свинорылого оно?....потрясающе
  3. Aerolab Ранг пользователя
    Aerolab
    +1
    Сегодня, 17:22
    Еще один клоун. 4.5 маха это дозвук, только в воспаленном воображении украинцев. Интересно, у них там умные остались?
    1. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      +7
      Сегодня, 17:31
      Цитата: Aerolab
      Интересно, у них там умные остались?
      У них просто скорость звука другая, что ж тут непонятного. Численное значение украинской скорости звука утверждено специальным заседанием Рады.
      1. Ирса Ранг пользователя
        Ирса
        +1
        Сегодня, 18:35
        У них вообще и физические законы другие, а также логика и мораль. Как их послушаешь, так и думаешь, что блин как из другой галактики...
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +2
      Сегодня, 17:55
      -у них там умные остались?
      "Умные нам не надобны. Надобны верные". (Бр.Стругацкие "Трудно быть богом")
      "Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни? "(Ильф и Петров,"12 стульев")
  4. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +2
    Сегодня, 17:24
    На ударной траектории скорость снижается и становится возможным поразить, гиперзвук, банкой огурцов. wassat
    Ох уж эти сказочники...
    1. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      0
      Сегодня, 18:07
      НА ударной траектории Кинжал или Циркон выпускают тормозные парашюты и тормозные щитки , снижая скорость в 10 раз, шоп получше разглядеть цель и прицелиться.
  5. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 17:25
    Сбрендил явно укрий fool с какого перепугу ракета на конечном этапе полёта перед поражением цели вдруг сбрасывает скорость полёта-двигатель устал??? wassat Да,с мозгами там явно огромные проблемы! fool fool
    1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      -8
      Сегодня, 17:32
      видимо проблемы с точным наведением на такой скорости поэтому её снижают
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +4
        Сегодня, 17:37
        ВЗЭМ100-это вы так пошутили?Снижение скорости это и снижение кинетического момента,дающего возможность ракете поражать такие цели как подземные бункеры и тоннели!
        1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
          ВЗЭМ100
          -3
          Сегодня, 17:38
          помнится ещё одна причина снижения скорости это нагрев в плотных слоях
          1. Бережливый Ранг пользователя
            Бережливый
            +2
            Сегодня, 17:43
            ВЗЭМ100- от нагрева спасает плазменное облако формируемое вокруг ракеты. И,с учётом времени полёта в плотных слоях атмосферы она просто за несколько секунд не успевает разогреться до высоких температур. Тот нагрев что испытывает корпус ракеты не критичен,ибо корпус ракеты явно не из дюраля или оцинковки...
            1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
              ВЗЭМ100
              -1
              Сегодня, 18:23
              предполагают что причина снижения скорости до 2-3М в обеспечении связи и(или)работы головки самонаведения на последнем участке полёта. то что скорость снижается подтверждают и российские эксперты. так что не выдумывайте глупости.
        2. cmax Ранг пользователя
          cmax
          0
          Сегодня, 18:11
          https://defence24.pl/wojna-na-ukrainie-raport-specjalny-defence24/cyrkony-zestrzelone-nad-kijowem-upada-kolejny-mit-kremla-komentarz
        3. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
          ВЗЭМ100
          -2
          Сегодня, 18:26
          у них разные боевые части и кинетическая энергия не является определяющей
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +2
        Сегодня, 17:37
        А может никто ничего не снижает, а это универсальный ответ как зныщулы кынжал? Они и про кинжал рассказывали что скорость сбрасывает, потому и сбивают их десятками. А хто не верит тот кремлёвский агент
      3. sifgame Ранг пользователя
        sifgame
        0
        Сегодня, 18:10
        Кто вам сказал что снижают?
        1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
          ВЗЭМ100
          0
          Сегодня, 18:24
          https://nvo.ng.ru/armament/2021-09-30/8_1160_hypersound.html
          1. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            0
            Сегодня, 19:17
            Писатель и историк посчитал, что для работы ГСН нужно снижать скорость раза в три. Оставим за скобками, как летают зенитные ракеты от С400 или например Р-37М, у которых всё это работает и у земли на скоростях в шесть и более махов
            1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
              ВЗЭМ100
              0
              Сегодня, 19:20
              он естественно ничего не считал а изучил вопрос по имеющейся открытой информации.
              1. alexoff Ранг пользователя
                alexoff
                0
                Сегодня, 19:22
                По какой? Что там за первоисточники? Просто интересно что там за механизм торможения при снижении высоты
                1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
                  ВЗЭМ100
                  0
                  Сегодня, 19:28
                  вероятно аэродинамическое сопротивление и вызванные им процессы в поверхностном слое аппарата. . можно приблизительно оценить силу сопротивления на таких скоростях и время торможения.
    2. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 17:57
      у ракеты просто спинка зачесалась вот и приостановилась о забор почухатся а потом каааак...
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:19
      Цитата: Бережливый
      Сбрендил явно укрий с какого перепугу ракета на конечном этапе полёта перед поражением цели вдруг сбрасывает скорость полёта-двигатель устал?

      Кастрюля на голове, скорость ракеты уменьшает. Пора бы понять.
  6. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +3
    Сегодня, 17:26
    "скорость снижается и становится дозвуковой - примерно 4,5 Маха"

    Скорость, превышающая скорость звука в 4.5 раза, в военных условиях считается дозвуковой.
    1. Валерий_Эриксон
      Валерий_Эриксон
      +1
      Сегодня, 17:39
      Так мах — это не скорость звука. Это намного больше
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 17:51
        Так мах — это не скорость звука. Это намного больше
        Это совсем другая система отсчёта wink
    2. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      +3
      Сегодня, 17:42
      Полный текст постановления по всей видимости выглядел так: "Скорость, превышающую скорость звука в 4.5 раза, в военных условиях считать дозвуковой, а ракету "Циркон" - считать тихоходной статической целью!" yes
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        0
        Сегодня, 17:57
        а кто собственно такой этот товарищ Мах-легкоатлет африканский))?
  7. Павленко Валерий Ранг пользователя
    Павленко Валерий
    +2
    Сегодня, 17:30
    Еблаш,мозги не еби. Про Циркон еще давно РФ говорила и про оникс, кинжал, калибр, да украинцы поменяли ракетные банки огурцов, на помидоры и кабачки.
  8. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон
    +3
    Сегодня, 17:31
    У штатов нет, а у xoxлов есть. Даблин...
  9. жучок120560 Ранг пользователя
    жучок120560
    +2
    Сегодня, 17:35
    А я лично не удивляюсь. Вы просто посмотрите на его фото, это же жизнерадостный представитель той части скакунов, которая свято верит в выкопанное лопатками от мамонов Черное море. Врачи узкой специализации ставят таким однозначный диагноз - клиника.
    1. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      +1
      Сегодня, 18:11
      Да ладно пусть "сбивает", психическому нельзя перечить иначе он буйный становиться.
  10. Комментарий был удален.
  11. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 17:38
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    У ВСУ есть необходимые средства, чтобы сбивать российские гиперзвуковые ракеты

    с учетом того , что сегодня по Харькову ВКС РФ отбомбились осколочно-фугасными авиабомбами КАБ, то "необходимые средства " остались только в районе Борисполя, но и там они скоро закончатся.
  12. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:43
    Недавно назначенный на должность спикера Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил,
    . Такое "чудо" местным заменяет... да фиг её знает, что и как он может заменить.
  13. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 17:46
    Понятно тогда как они моря выкапывают. Если у укропа другие физические принципы, то это не удивительно. Их хозяева переписывают историю, но xoxoл пошел дальше и переписал законы физики. Тут уже реально и в банки с огурцами поверишь))
  14. singless Ранг пользователя
    singless
    0
    Сегодня, 17:56
    У ВСУ есть необходимые средства, чтобы сбивать российские гиперзвуковые ракеты но нет возможности слишком быстро летят
  15. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 17:57
    Конечно же есть: банки с солеными огурцами и помидорами.
  16. Tagan Ранг пользователя
    Tagan
    +1
    Сегодня, 18:00
    Цитата: alexoff
    Данные получены от израильского военного эксперта Вояки

    Не только! Тут с недавних пор отирается заблудившийся поляк по прозвищу "вестерн". Так вот он на голубом глазу рассказал, что даже старенькие модификации Патриков спокойно справляются с любыми российскими гиперзвуковыми ракетами, которые по его мнению таковыми даже не являются. По польским методичкам у России гиперзвука не может быть ни при каких обстоятельствах.
  17. Victal Ранг пользователя
    Victal
    +1
    Сегодня, 18:02
    Циркон наверное выбрасывает тормозной парашют, чтоб на дозвуковую выйти ))))))
    1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      +1
      Сегодня, 18:38
      для этого необходимо снизить тягу двигателя или вообще его выключить на определённом расстоянии до цели которое может быть рассчитано системой управления а роль парашюта выполнит атмосфера
  18. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 18:03
    Да уж. Ни у кого нет, а у них есть. Хотя...банка с соленными помидорами? Про это я как-то забыл.
  19. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
    ЧеловекИздалека
    -2
    Сегодня, 18:05
    Ну естественно, судя по их сводкам, они сбивают кинжалы еще когда те к носителям крепят, если не в цехах.
  20. fiv Ранг пользователя
    fiv
    0
    Сегодня, 18:20
    Одно средство сбивания все к хозяевам ездит, подачек просит. И сбивать гиперы категорически с сыт.
  21. Saladine Ранг пользователя
    Saladine
    0
    Сегодня, 18:27
    Банок с маринованными огурцами еще много. Цирконы - бойся!
    1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      +1
      Сегодня, 18:36
      не надоело этот бред повторять
  22. vvnab Ранг пользователя
    vvnab
    0
    Сегодня, 18:28
    Зачем воздушным силам спикер? Остальные там глухонемые что ли? ))
  23. Tenebrosi Ранг пользователя
    Tenebrosi
    +1
    Сегодня, 18:37
    Я бы сбил, но я уже в пижаме.
  24. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    0
    Сегодня, 18:37
    Есть действительно у них такое средство,разработано 2 года назад в содружестве с фирмой Rayteon (USA), называется СГЗБО -ЗбО( сверх гипер звуковая банка огурцов,запускаемая бабкой Оксаной )
  25. Paradox163 Ранг пользователя
    Paradox163
    0
    Сегодня, 18:38
    Я не буду удивлён, если к концу года они представят миру "Звезду смерти"...
  26. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 18:38
    Вот тоже мне открытие ! Да сколько уже прошло времени от сбития ракеты бабкой банкой ? Квалификация возросла - теперь и гиперзвук не пролетит wink
  27. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 18:43
    Занюханный шнобель зенелоха?)))

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