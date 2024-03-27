«Необратимого ущерба не причинено»: результаты пожара на британском авианосце Queen Elizabeth

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«Необратимого ущерба не причинено»: результаты пожара на британском авианосце Queen Elizabeth

8 марта на британском авианосце Queen Elizabeth произошел пожар, который был охарактеризован в военном ведомстве как незначительный. В это время корабль был пришвартован в Гленмаллане, Шотландия, куда прибыл для разгрузки боеприпасов и другой матчасти, прежде чем отправиться в Росайт для проведения ремонта.

Незначительный, изолированный пожар на борту был быстро взят под контроль и потушен

- пояснили на флоте.



Как поясняли в The Sun, пожар произошел в пятницу вечером, поэтому часть моряков находилась в состоянии алкогольного опьянения. Те, кто сохранял дееспособность, подключились к его тушению.

Спустя почти месяц парламентская оппозиция в лице лейбористов сделала запрос о состоянии авианосца.

Я могу подтвердить, что персонал, работавший на HMS Queen Elizabeth, не пострадал в результате пожара 8 марта. Также не было причинено необратимого ущерба, и пожар никак не повлияет на текущую программу HMS Queen Elizabeth

- ответил на запрос Джеймс Хеппи из руководящего состава Минобороны.

С его слов, в настоящее время проводится расследование для установления причины пожара, из его результатов будут сделаны соответствующие выводы.

Queen Elizabeth, как и её «собрата» Prince of Wales, постоянно преследуют проблемы, вызванные, главным образом, конструктивными техническими дефектами, характерными для проекта.
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    9 комментариев
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 19:42
      Queen Elizabeth, как и её «собрата» Prince of Wales, постоянно преследуют проблемы, вызванные, главным образом, конструктивными техническими дефектами, характерными для проекта.


      -просто денег на 2е крыло ф35 денег нет. Вот и утопят, если не продадут в бомбей.
      Моди, видимо, хочет за 1/3 купить. Торгуются...
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 19:44
      пожар произошел в пятницу вечером, поэтому часть моряков находилась в состоянии алкогольного опьянения

      Не понял... Восьмое марта праздновали, отвлеклись... Ох уж эти "европейские ценности"...
    3. Victal Ранг пользователя
      Victal
      +1
      Сегодня, 19:49
      Проблемы с авианосцами, подводными ракетоносцами - совсем расклеилась Владычица Морей. Но как и прежде, везде сует свой длинный нос
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 19:56
        Сэр Фрэнсис Дрейк и адмирал Горацио Нельсон с недоумением и даже презрением смотрят на нынешних моряков "Владычицы морей". ....Бывшей владычицы bully
    4. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      +2
      Сегодня, 19:50
      пожар произошел в пятницу вечером, поэтому часть моряков находилась в состоянии алкогольного опьянения. Те, кто сохранял дееспособность, подключились к его тушению.

      Я так понимаю, что в субботу, сгорел бы до тла laughing drinks
    5. nPuBaTuP Ранг пользователя
      nPuBaTuP
      +1
      Сегодня, 19:51
      С 8 Марта гейропейцы))... Ну и мелкобритания с ними....
    6. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 19:59
      Незначительный, изолированный пожар на борту был быстро взят под контроль и потушен
      recourse Жаль. (К англичанам, всем не добрый и весьма)request
    7. wanna Ранг пользователя
      wanna
      +1
      Сегодня, 20:35
      «Необратимого ущерба не причинено»

      Да, закалка делает военные корабли более прочными.
    8. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 21:26
      поэтому часть моряков находилась в состоянии алкогольного опьянения

      У них можно употреблять спиртное? Или просто какое-нибудь пиво спиртным напитком не считается?

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