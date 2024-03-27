«Необратимого ущерба не причинено»: результаты пожара на британском авианосце Queen Elizabeth
8 марта на британском авианосце Queen Elizabeth произошел пожар, который был охарактеризован в военном ведомстве как незначительный. В это время корабль был пришвартован в Гленмаллане, Шотландия, куда прибыл для разгрузки боеприпасов и другой матчасти, прежде чем отправиться в Росайт для проведения ремонта.
- пояснили на флоте.
Как поясняли в The Sun, пожар произошел в пятницу вечером, поэтому часть моряков находилась в состоянии алкогольного опьянения. Те, кто сохранял дееспособность, подключились к его тушению.
Спустя почти месяц парламентская оппозиция в лице лейбористов сделала запрос о состоянии авианосца.
- ответил на запрос Джеймс Хеппи из руководящего состава Минобороны.
С его слов, в настоящее время проводится расследование для установления причины пожара, из его результатов будут сделаны соответствующие выводы.
Queen Elizabeth, как и её «собрата» Prince of Wales, постоянно преследуют проблемы, вызванные, главным образом, конструктивными техническими дефектами, характерными для проекта.
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