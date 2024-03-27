В оккупированном ВСУ Ямполе на территории ДНР неизвестные подожгли трансформаторы на подстанции
По мере продвижения российской армии на фронте на пока еще оккупированной врагом территории активизируются пророссийские силы, старающиеся внести свой посильный вклад в нашу общую победу над украинскими националистами. В интернете все чаще появляются сообщения о действиях пророссийских подпольщиков, помогающих нашим военным и создающим порою весьма серьезные проблемы для украинских формирований в прифронтовом, и не только, тылу.
В сети распространяется информация, что в оккупированном ВСУ пгт Ямполь на территории Краматорского района Донецкой республики неизвестные ночью подожгли трансформаторные будки на электроподстанции. Опубликованы и соответствующие кадры, на которых видно, что сильное пламя охватило как минимум два, а возможно и больше, металлических строения. Судя по всему, они расположены рядом с железнодорожной веткой. Уточняется, что в результате поджога трансформаторы выгорели полностью, быстро восстановить их будет затруднительно.
Следует отметить, что Ямполь является железнодорожным узлом, куда свозится личный состав и военная техника украинских нацистов, которые в дальнейшем перебрасываются сразу на два направления — под Северск и в район Торского. В конце апреля 2022 года Ямполь был освобожден ВС РФ, однако 30 сентября этого же года поселок вновь перешел под контроль ВСУ.
Сейчас наши войска продвигаются на этом направлении с северо-востока со стороны Кременной в районе Серебрянского лесничества. Накануне ВС РФ атаковали позиции украинской армии к западу от Кременной в районе Терн и освободили их от солдат противника, вклинившись в оборону ВСУ более чем на 500 метров. Таким образом, действующие на оккупированной территории ДНР подпольщики, сильно рискуя, как минимум создают логистические проблемы для ВСУ.
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