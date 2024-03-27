В оккупированном ВСУ Ямполе на территории ДНР неизвестные подожгли трансформаторы на подстанции

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В оккупированном ВСУ Ямполе на территории ДНР неизвестные подожгли трансформаторы на подстанции

По мере продвижения российской армии на фронте на пока еще оккупированной врагом территории активизируются пророссийские силы, старающиеся внести свой посильный вклад в нашу общую победу над украинскими националистами. В интернете все чаще появляются сообщения о действиях пророссийских подпольщиков, помогающих нашим военным и создающим порою весьма серьезные проблемы для украинских формирований в прифронтовом, и не только, тылу.

В сети распространяется информация, что в оккупированном ВСУ пгт Ямполь на территории Краматорского района Донецкой республики неизвестные ночью подожгли трансформаторные будки на электроподстанции. Опубликованы и соответствующие кадры, на которых видно, что сильное пламя охватило как минимум два, а возможно и больше, металлических строения. Судя по всему, они расположены рядом с железнодорожной веткой. Уточняется, что в результате поджога трансформаторы выгорели полностью, быстро восстановить их будет затруднительно.





Следует отметить, что Ямполь является железнодорожным узлом, куда свозится личный состав и военная техника украинских нацистов, которые в дальнейшем перебрасываются сразу на два направления — под Северск и в район Торского. В конце апреля 2022 года Ямполь был освобожден ВС РФ, однако 30 сентября этого же года поселок вновь перешел под контроль ВСУ.



Сейчас наши войска продвигаются на этом направлении с северо-востока со стороны Кременной в районе Серебрянского лесничества. Накануне ВС РФ атаковали позиции украинской армии к западу от Кременной в районе Терн и освободили их от солдат противника, вклинившись в оборону ВСУ более чем на 500 метров. Таким образом, действующие на оккупированной территории ДНР подпольщики, сильно рискуя, как минимум создают логистические проблемы для ВСУ.

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    6 комментариев
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    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +3
      Сегодня, 18:33
      Оказывается в это можно "играть" вдвоём. good
      Респект партизанам.
    2. Альф Ранг пользователя
      Альф
      +2
      Сегодня, 18:34
      Дед Ковпак воскрес ?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:10
        Дед Ковпак воскрес ?

        Это его ментальные правнуки укровласть кошмарят... Надеюсь. как и Ковпак они дождутся нашей общей победы!!!
    3. SkАй Ранг пользователя
      SkАй
      +4
      Сегодня, 18:40
      Судя по ошиновке оборудования, тут присутствует класс напряжения 27,5кВ, а это признак тяговой подстанции. Хотя могу и ошибаться (может и 35 кВ), однако, в любом случае, пара сгоревших трансформаторов - это хороший "головняк" для укропитеков.
    4. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 18:44
      Активизировались наши партизанчики. Частенько стали новости что что-то взорвалось или поезд под откос.
    5. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 19:01
      Вряд ли это "пророссийские красные партизаны". Среди чубатых растет ответ на то, что их нагибают свои "побратимы", нацистские черти, которые решают, как жить да и надоело ходить под обстрелами. Не утверждаю, но похоже это больше невольные или платные помощники. Доверия нет. Кончилось.

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