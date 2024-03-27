Украинская Госпогранслужба опубликовала кадры укреплений на границе с Белоруссией

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Украинская Госпогранслужба опубликовала кадры укреплений на границе с Белоруссией

Государственная пограничная служба Украины опубликовала кадры, на которых можно увидеть укрепления, оборудованные ВСУ в Житомирской области на границе с Белоруссией.

На кадрах можно увидеть, что в процессе строительных работ к уже существующим противотанковым рвам, минным полям и надолбам в виде "зубов дракона" добавляются дополнительные фортификационные сооружения в виде бетонных блиндажей и траншей с оборудованными огневыми точками.









По всей видимости, украинское командование не исключает возможности атак на подконтрольные Киеву территории со стороны Белоруссии. Однако эффективность подобных укреплений против корректируемых авиабомб остается весьма спорной. Кроме того, вызывает сомнения возможность киевского режима обеспечить оборудование укрепленных линий обороны на значительном участке приграничной с Белоруссией территории. На фоне беспрецедентного уровня коррупции на Украине и масштабного дефицита бюджета создание протяженной оборонительной линии, да еще глубоко эшелонированной, является практически неосуществимой задачей.

Между тем, в Польше также планируется возведение башен для мониторинга ситуации на границе с Белоруссией. Предполагается построить башни высотой в 70 метров, оборудованные системами оптико-электронного наблюдения. Башни дадут польской армии возможность осуществлять обзор происходящего по обе стороны польско-белорусской границы в радиусе 10 километров.

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    13 комментариев
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    1. Теренин Ранг пользователя
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:58
      Однако эффективность подобных укреплений против корректируемых авиабомб остается весьма спорной. Кроме того, вызывает сомнения возможность киевского режима обеспечить оборудование укрепленных линий обороны

      Я, бы не стал так снисходительно оценивать укрепления противника. Знаем, что при грамотной обороне они эффективны.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 19:01
        Я, бы не стал так снисходительно оценивать укрепления противника. Знаем, что при грамотной обороне они эффективны.

        И ведь не помешать им строительстве. request Белоруссия не ведёт военных действий.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 19:15
          Я, бы не стал так снисходительно оценивать укрепления противника. Знаем, что при грамотной обороне они эффективны.

          Насчет Кинжалов и Цирконов не знаю, но ФАБ 3000 (да даже 15000) быстро всю эту эффективность обнулит!!! Вот только стоят ли они этого...??? Может с тыла через дверь зайдём...???am
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 19:23
            А носители ФАБов заходить будут кудой?) Через Белоруссию али через всю Украину?)
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 19:27
              А носители ФАБов заходить будут Кубой?) Через Белоруссию Али через всю Украину?)

              А как сейчас заходят "носители ФАБов"...??? Вот так и дальше будут заходить... hi
      2. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 19:06
        Вопрос, будут ли оборонять этот участок и если будут то кто. Сейчас сопротивляются укропы очень серьезно, а что и как будет в будущем не известно. Озвучивается что на этом участке могут стать французы и будут ли они упираться...
        А так да, укрепления серьёзные и их пройти, при должном сопротивлении, будет достаточно сложно.
        1. Николай310 Ранг пользователя
          Николай310
          0
          Сегодня, 19:19
          Еще больший вопрос, будут ли эту линия атаковать... медведка Житомир Польше отписала от небольшого ума (((
      3. Комментарий был удален.
      4. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 19:30
        Мажино просто обошли через соседнюю страну.
        Дождаться максимально брльших затрат на ету линию зигфрида-миколы и через болота. Да через польшу можно.
    2. polinet Ранг пользователя
      polinet
      -2
      Сегодня, 19:01
      На границе с Белоруссией это бесполезно, впереди капитуляция. Просто банальный распил денег, перед финишем.
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 19:21
      Зашибись! Имею сказать, таки: забыли упомянуть, какую часть т. н. госбюджета распилили и перевели на своих жён, детей, любовниц бетонные укрепления
      вилл гей-еуропии, ранчо`C матраснии, поместья Уэльса и Ландона у Залужного, он теперь у сапксо- наглов- свой чувак!?
      Ципсота в запарке с минусами, ?
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 19:23
      Вы еще на полькой границе-постройте laughing
    5. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 19:27
      Зачем мы позволяем всё это строить? Неужели украинская ПВО защищает эти трактора и экскаваторы?
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 19:30
      ФАБ-3000 и нет никаких укреплений wink

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