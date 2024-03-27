Украинская Госпогранслужба опубликовала кадры укреплений на границе с Белоруссией

Государственная пограничная служба Украины опубликовала кадры, на которых можно увидеть укрепления, оборудованные ВСУ в Житомирской области на границе с Белоруссией.На кадрах можно увидеть, что в процессе строительных работ к уже существующим противотанковым рвам, минным полям и надолбам в виде "зубов дракона" добавляются дополнительные фортификационные сооружения в виде бетонных блиндажей и траншей с оборудованными огневыми точками.По всей видимости, украинское командование не исключает возможности атак на подконтрольные Киеву территории со стороны Белоруссии. Однако эффективность подобных укреплений против корректируемых авиабомб остается весьма спорной. Кроме того, вызывает сомнения возможность киевского режима обеспечить оборудование укрепленных линий обороны на значительном участке приграничной с Белоруссией территории. На фоне беспрецедентного уровня коррупции на Украине и масштабного дефицита бюджета создание протяженной оборонительной линии, да еще глубоко эшелонированной, является практически неосуществимой задачей.Между тем, в Польше также планируется возведение башен для мониторинга ситуации на границе с Белоруссией. Предполагается построить башни высотой в 70 метров, оборудованные системами оптико-электронного наблюдения. Башни дадут польской армии возможность осуществлять обзор происходящего по обе стороны польско-белорусской границы в радиусе 10 километров.

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