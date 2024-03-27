На вооружении ВС РФ на фронте замечена редкая высокозащищенная машина «Ладога»

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На вооружении ВС РФ на фронте замечена редкая высокозащищенная машина «Ладога»

В социальных сетях публикуются кадры, на которых запечатлена попытка атаки украинским беспилотником тяжелой машины спецназначения «Ладога», состоящей на вооружении ВС РФ. Чем закончился заход FPV-дрона неизвестно, но, судя по траектории его движения, максимум, что грозило российской технике, - это повреждение кормы.

«Ладога» в первую очередь известна участием в операции по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, где она использовалась для проведения оценки радиоактивной обстановки после взрыва реактора, преодолев более 4720 км в зоне поражения. После этого прототип «Ладоги» прошел дезактивацию и был возвращен разработчику.



Несмотря на продемонстрированные в Чернобыле возможности, а также тот факт, что у этой машины до сих пор нет аналогов в мире, «Ладога» производилась в крайне ограниченном количестве: по оценкам, было выпущено от 4 до 5 единиц

- отмечается в издании Army Recognition.

При этом машина, формально называемая «высокозащищенное транспортное средство», предназначена в первую очередь для выполнения командно-штабных и разведывательных задач.

Конструкция машины, основанной на танке Т-80, упрощает техническое обслуживание [на фронте], что можно считать преимуществом в зоне конфликта. Её использование российской армией отражает прагматичный подход

- говорится в издании.

Разработка высокозащищенной машины «Ладога» была начата в конце 1970-х годов в ответ на потребность советской армии в новом классе бронетехники, способной автономно действовать в условиях с высоким уровнем радиационного, химического или бактериологического заражения.

Внутри машина разделена на две секции: отделение управления спереди и основное отделение для пассажиров, как правило, представителей командования. Машина оснащена набором устройств связи и оборудованием наблюдения, включая мачту с камерами для кругового обзора.

«Ладога» имеет массу 42 тонны и вмещает экипаж из двух человек плюс дополнительно четыре пассажира. Она может развивать скорость до 70 км/ч и обладает дальностью действия 330 км. Машина способна пересекать траншеи шириной более 2 м, преодолевать препятствия высотой в один метр и водные препятствия вброд глубиной до 1,2 м.

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    2 комментария
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:26
      Имею сказать, таки на фоне вполне реальных сведений, пока не подлежащих разглашению и не могу дать ссылки:
      Пошедшая почти незамеченной инфа о колебаниях земли В Полтавской обл
      вна 404 1-2 марта 2024 .г 3,7 баллов по шкале Рихтера настораживает!
      Поскольку , по науке в зоне тектонической плиты, чем регион Полтавской обл. и обязан , никогда не фиксировали в радиусе 50 км и на глубине 5-10 км от эпицентра
      от г. Полтавы?
      Саксо-наклы вполне могли передать грязнуху ядерку?
      После разговора Вована- Лексуса с Уоллесом! реально
    2. nPuBaTuP Ранг пользователя
      nPuBaTuP
      0
      Сегодня, 19:27
      Ну если высокозащищеное ТС и ещё для командования.... То после дронами продолжила движение))

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