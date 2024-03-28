Вертолеты UH-60 на Украине: неизвестное количество с неопределенной целью
UH-60, попавший на Украину не позднее февраля 2023 г. Фото ГУР Украины
В течение последних двух лет зарубежные партнеры неоднократно передавали киевскому режиму вертолеты разных типов. Вместе с прочей техникой на Украину попало несколько многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk американского производства. Точное количество таких машин пока остается неизвестным. Кроме того, под вопросом их происхождение и пути поставки. При этом перспективы иностранных вертолетов, которые попытаются задействовать в боях, вполне понятны и предсказуемы.
Помощь вертолетами
В 2022-23 гг. ряд зарубежных государств, в основном восточноевропейских, помог киевскому режиму с восполнением потерь вертолетов армейской авиации. Ему передавали технику советского образца, которая могла поступать в эксплуатацию сразу и без дополнительного освоения. При этом украинские власти регулярно выражали желание получить вертолеты американского производства, но в течение некоторого времени такие просьбы оставались без ответа.
Ситуация изменилась не позднее начала прошлого года. Так, в феврале 2023 г. главное разведывательное управление Украины опубликовало фотографии имеющейся у него авиационной техники. В рамках пафосной показательной фотосессии в кадр попали боевой вертолет Ми-24 и многоцелевой UH-60 с украинскими опознавательными знаками.
Как этот Black Hawk попал на Украину, неизвестно. При этом на фотографиях был виден регистрационный номер N60FW, по которому без труда установили информацию о воздушном судне. Так, вертолет относится к базовой модификации UH-60A и имеет достаточно большой возраст. Предыдущим владельцем машины оказалась американская компания Ace Aeronautics. Любопытно, что в начале 2022 г. она переоснастила машину по проекту собственной разработки и затем показывала ее на выставках. Однако уже на рубеже 2022-23 гг. вертолет по какой-то причине решили продать киевскому режиму или его партнерам.
Вертолет, выкупленный чешскими активистами осенью 2023 г. Фото Airrecognition.com
В апреле 2023 г. стали известны некоторые новые подробности поставки иностранных вертолетов на Украину. Американский телеканал ABC News от своих источников узнал, что украинские «волонтеры» смогли собрать 6 млн долл. и на эти деньги приобрели у неназванного частного продавца вертолет UH-60. По всей видимости, этим продавцом была компания «Эйс Аэронаутикс» или некий посредник.
В ноябре того же года чешские активисты из движения Dárek pro-Putina («Подарок для Путина») объявили о завершении сбора денег на вертолет UH-60 для Украины. В ближайшее время его планировали оплатить и передать получателю. Как быстро удалось выполнить эти мероприятия, неизвестно.
Таким образом, к началу 2024 г. в распоряжение украинских формирований поступили, как минимум, два многоцелевых вертолета UH-60A. Их могли использовать в качестве транспортно-боевых средств для подразделений ГУР при решении разных задач. Впрочем, учитывая специфику нынешнего конфликта, нельзя исключать, что американские вертолеты все время стоят в ангаре – ввиду высокого риска их потери и соответствующих репутационных издержек.
Потери или приобретения
В течение нескольких последних недель украинские формирования, в т.ч. собранные из перебежчиков российского происхождения, пытались атаковать государственную границу России в Белгородской и Курской областях. Такое наступление завершилось провалом, и украинская сторона понесла большие потери в живой силе и технике. В частности, российские ПВО и артиллерия уничтожили несколько вертолетов противника.
17 марта журналист Евгений Поддубный опубликовал в своем телеграм-канале любопытное видео, снятое российским разведывательным БПЛА. Беспилотник запечатлел лежащий на земле и горящий вертолет украинских формирований, пораженный нашей ПВО. Сообщалось, что вертолет с 20 боевиками на борту направлялся к н.п. Козинки в непосредственной близости от государственной границы, но был вовремя замечен и поражен средствами ПВО.
Горящий украинский вертолет в приграничной зоне, март 2024 г. Фото Telegram / Е. Поддубный
К моменту съемки с БПЛА основная часть вертолета успела сгореть. Это обстоятельство и низкое качество видео затрудняют идентификацию воздушного судна. Однако в сносном состоянии в кадр попала хвостовая балка с горизонтальным оперением. Вид и пропорции этих обломков напомнили соответствующие агрегаты вертолета UH-60.
Вскоре выяснилось, что такое предположение было неправильным. Наши бойцы на месте изучили обломки и определили тип сгоревшего вертолета – украинский десант летел на Ми-8. Впрочем, тип уничтоженной машины неважен. Имеет значение сам факт сокращения украинского авиационного парка.
Примечательно, что украинская сторона поторопилась опровергнуть версию об уничтожении «Блэк Хока». ГУР опубликовало фотографию с двумя такими вертолетами. Этот «аргумент» вряд ли стоит рассматривать всерьез. Так, снимок мог быть сделан ранее, до предполагаемого уничтожения вертолета. Кроме того, Украина могла получить более двух машин – в таком случае потеря нескольких единиц не помешает демонстрировать остальные и создавать видимость сохранности парка.
Тем не менее, теперь известно, что в приграничном районе уничтожили Ми-8, а не UH-60. Можно предположить, что украинские формирования в своих недавних атаках вообще не использовали американские вертолеты. Благодаря этому их удалось сохранить и с гордостью показывать в пропагандистских материалах. В то же время, никакой практической пользы они не принесли.
Производство и продажи
Компания Sikorsky (ныне входит в состав Lockheed Martin) начала производство вертолетов UH-60 в середине семидесятых годов. За прошедшие десятилетия вертолет прошел несколько модернизаций, и его выпуск продолжается до сих пор. Предпринимались попытки создания нового образца для замены, но они пока не привели к желаемым результатам. К настоящему времени общее количество построенных вертолетов превысило 5 тыс. ед.
Американский UH-60 принимает груз на внешнюю подвеску. Фото Минобороны США
Основным заказчиком UH-60, начиная с самых первых модификаций, были различные структуры США, в первую очередь вооруженные силы. В дальнейшем такую технику приобретали различные зарубежные страны. К настоящему времени список эксплуатантов включает 35 государств, в т.ч. Украину.
Компания-производитель продолжает принимать заказы на выпуск новых «Блэк Хоков». Кроме того, существует значительный вторичный рынок. К примеру, в начале десятых годов Пентагон приступил к замене вертолетов базовой модификации UH-60A и стал приобретать новую технику. В ходе такого перевооружения списали и выставили на продажу порядка 500-550 вертолетов, пригодных к дальнейшей эксплуатации. Основную их часть купили различные коммерческие организации, как для себя, так и для перепродажи.
Подержанные вертолеты Black Hawk разных версий в различной комплектации остаются в обороте и регулярно переходят от одного хозяина к другому. Постоянно в продаже находится не менее десятка таких машин. В текущей ситуации, как минимум, два вертолета были выкуплены теми или иными структурами и переданы киевскому режиму. Нельзя исключать, что на этом поставки UH-60 на Украину не остановятся, и ее парк вырастет.
Многоцелевая платформа
UH-60 Black Hawk представляет собой многоцелевой вертолет классической схемы, предназначенный для перевозки пассажиров и груза, а также для использования в качестве платформы для различных вооружений и систем. Для реализации всех подобных возможностей и пожеланий различных заказчиков было разработано в общей сложности несколько десятков модификаций с теми или иными особенностями.
Вертолеты перевозят артиллерию. Фото Минобороны США
Вертолет имеет фюзеляж длиной 15,25 м, вмещающий кабину пилотов и грузопассажирскую кабину. Сверху над ними размещены два турбовальных двигателя General Electric T700-GE-700 мощностью ок. 2000 л.с. каждый. При помощи главного редуктора осуществляется передача мощности на несущий винт диаметром 16,36 м и 3,35-м рулевой.
Пустой вертолет первой модификации UH-60A имеет массу ок. 5,1 т. Максимальная взлетная масса – 9,2 т. Полезная нагрузка составляет 1,2 т внутри кабины или 3,6 т на внешней подвеске. Имеются 14 сидений для пассажиров; возможна перевозка 6 раненых на носилках. Доступ в кабину обеспечивается боковыми сдвижными дверями.
В транспортно-боевой версии «Блэк Хок» несет ствольное и иное вооружение. В проемах дверей монтируются пулеметы винтовочного или крупного калибра, либо автоматические гранатометы. На крыле имеется четыре точки подвески, используемые для установки пулеметных контейнеров, управляемых или неуправляемых ракет. Также существуют специальные модификации, оснащенные средствами наблюдения и поиска, системами минирования, противолодочными средствами и т.д.
В базовой модификации UH-60A развивает скорость до 296 км/ч при крейсерской 268 км/ч. Практическая дальность с использованием подвесных баков превышает 2200 км, тогда как боевой радиус ограничен 600 км. Статический потолок – 3170 м.
В ходе ряда модернизаций UH-60 получал новые двигатели, авионику и т.д. Это приводило к росту основных летных характеристик, улучшению эксплуатационных показателей и т.д. Кроме того, известно о существовании специальной малозаметной модификации с обновленным планером, выполненным на основе стелс-технологий.
Бывшие американские UH-60, переданные Афганистану, 2017 г. Фото Минобороны США
Рабочие лошадки
Как показали полвека активной эксплуатации, UH-60 является достаточно удачным и удобным вертолетом, способным решать самые разные задачи. Удачное сочетание технических, рабочих и эксплуатационных характеристик помогло ему занять заметное место в авиационных парках множества стран. Кроме того, замена для Black Hawk пока не предвидится, и эксплуатация таких машин будет продолжаться.
Следует отметить, что все преимущества от UH-60 можно получить только при наличии крупного парка такой техники, а также при эксплуатации в отсутствии серьезных угроз. Все это не относится к Украине, которая сумела раздобыть всего два «Блэк Хока». Ими не рискуют, и в зоне боевых действий такие вертолеты не появляются. Всю работу по перевозке людей и грузов приходится брать на себя старым советским Ми-8, которые при этом подвергаются известной опасности и несут потери.
Причины столь разного отношения к наличной технике просты и понятны. UH-60, как и ряд других изделий американского производства, являются своего рода символом. Киевский режим не может позволить себе рисковать техникой покровителей и портить ее репутацию. Своими неверными действиями украинские формирования уже скомпрометировали ПТРК, ПЗРК, бронемашины и танки из США, и вряд ли хотят проделать то же самое с вертолетами.
Из-за таких ограничений, немногочисленные UH-60, по всей видимости, используются Украиной только в качестве декорации для пропагандистских материалов. Впрочем, постепенное уничтожение парка других вертолетов заставит киевский режим отправлять на фронт и оберегаемые «Блэк Хоки». Теперь это лишь дело времени.
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