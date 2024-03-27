Украинские источники: По объекту ВСУ на окраине Харькова ВКС РФ впервые нанесли удары авиабомбами с УМПБ

По одному из военных объектов на северной окраине Харькова ВКС РФ впервые нанесли удары, предположительно применив ФАБ-250 с универсальным модулем планирующим боевым (УМПБ). Ранее авиабомбы этого типа не применялись для поражения целей в пределах черты города, однако фиксировались авиаудары с применением корректируемых авиабомб в окрестных населенных пунктах.Украинские источники сообщают о двух мощных взрывах в районе предприятия медоборудования "Криотехника", в помещениях которого предположительно был оборудован пункт временной дислокации боевиков киевского режима. При этом расстояние от места прилета авиабомб до границы с Россией составляет около 50 километров, а до ближайшей ЛБС - порядка 100 км. С какого направления наносился удар, неизвестно.Также предполагается, что для нанесения ударов были применены управляемые авиабомбы с УМПБ Д-30 СН. Ранее такое средство практически не применялось, однако в настоящее время все чаще фиксируются случаи поражения объектов ВСУ в ближней и средней зоне от линии боевого соприкосновения этим средством поражения.В качестве боевой части УМПБ имеет достаточно мощную авиабомбу ФАБ-250. УМПБ оборудован реактивным двигателем, что значительно увеличивает дальность полета в сравнении с УМПК. Предположительно, дальность применения авиабомб с этим модулем может составлять от 50 до 70 километров.Массовое применение этих высокоточных и дальнобойных авиабомб может значительно облегчить задачу по уничтожению объектов украинской армии в рамках возможной операции по освобождению Харькова.

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