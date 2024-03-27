Украинские источники: По объекту ВСУ на окраине Харькова ВКС РФ впервые нанесли удары авиабомбами с УМПБ

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Украинские источники: По объекту ВСУ на окраине Харькова ВКС РФ впервые нанесли удары авиабомбами с УМПБ

По одному из военных объектов на северной окраине Харькова ВКС РФ впервые нанесли удары, предположительно применив ФАБ-250 с универсальным модулем планирующим боевым (УМПБ). Ранее авиабомбы этого типа не применялись для поражения целей в пределах черты города, однако фиксировались авиаудары с применением корректируемых авиабомб в окрестных населенных пунктах.

Украинские источники сообщают о двух мощных взрывах в районе предприятия медоборудования "Криотехника", в помещениях которого предположительно был оборудован пункт временной дислокации боевиков киевского режима. При этом расстояние от места прилета авиабомб до границы с Россией составляет около 50 километров, а до ближайшей ЛБС - порядка 100 км. С какого направления наносился удар, неизвестно.

Также предполагается, что для нанесения ударов были применены управляемые авиабомбы с УМПБ Д-30 СН. Ранее такое средство практически не применялось, однако в настоящее время все чаще фиксируются случаи поражения объектов ВСУ в ближней и средней зоне от линии боевого соприкосновения этим средством поражения.



В качестве боевой части УМПБ имеет достаточно мощную авиабомбу ФАБ-250. УМПБ оборудован реактивным двигателем, что значительно увеличивает дальность полета в сравнении с УМПК. Предположительно, дальность применения авиабомб с этим модулем может составлять от 50 до 70 километров.

Массовое применение этих высокоточных и дальнобойных авиабомб может значительно облегчить задачу по уничтожению объектов украинской армии в рамках возможной операции по освобождению Харькова.
  • Wikipedia
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9 комментариев
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  1. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +2
    Сегодня, 19:54
    Ото так же одним однако не отделаться. Ещё и памятники надо ставить, 10-20-50.
  2. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +8
    Сегодня, 19:56
    Скоро "трехлитровки"полетят... wink ...вот песня будет bully
    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 20:18
      Ребята,громите Харьков! Там лет 10 назад,нсциков было больше, чем во Львове в 1945.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 20:21
        Цитата: Андрей Николаевич
        Ребята,громите Харьков! Там лет 10 назад,нсциков было больше, чем во Львове в 1945.

        А сколько людей "пропало" в подвалах СБУ!!! До сих пор не все фамилии выяснены. Не жалейте! Громите!
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +9
    Сегодня, 19:57
    С почином! Дай Бог не последний раз стране- террористу!
    Пора открывать 3-9 литровки из погребов для наведения порядка самостийности!
    Ципсота в запарке отдыхает!
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 20:00
    Зашибись! План дополнительной могилизации в действии без утверждения Верховной рады!
  5. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    +2
    Сегодня, 20:05
    Былое. Корректировщица, поймана в ЛHP 09.01.15, сдает своих.
    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 20:20
      Ее уже блатные даждались, в Магадане. Оттянутся..
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -1
    Сегодня, 20:35
    А почему "впервые" то-до сих пор по Харькову их что-не применяли?

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