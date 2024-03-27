Ветераны СНБ Армении: Ереван не в состоянии обеспечить охрану госграницы без участия России

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Ветераны СНБ Армении: Ереван не в состоянии обеспечить охрану госграницы без участия России

Глава правительства Армении Никол Пашинян делает все возможное, чтобы в рамках продвигаемой им прозападной политики разрушить многовековые отношения с Россией, даже не задумываясь о последствиях таких действий для национальной безопасности своей страны.

В частности, армянские власти приняли решение решение с 1 августа 2024 года прекратить совместное дежурство Службы нацбезопасности (СНБ) Армении и Пограничной службы ФСБ РФ в ереванском аэропорту «Звартноц», о чем уведомили российскую сторону 12 марта. В дальнейшем подразумевается и отказ от совместной охраны с российскими пограничниками границы с Турцией и Ираном, осуществляемой в рамках соглашения от 30 сентября 1992 года.



Между тем, резко против таких решений правительства Пашиняна выступили ветераны СНБ Армении. В соответствующем заявлении отмечается, что Армения сегодня не в состоянии собственными силами обеспечить охрану госграницы на всех ее участках.

По нашей оценке, Армения сегодня без поддержки России не в состоянии самостоятельно защитить армяно-турецкую государственную границу, сохранить ее непреступной

— говорится в заявлении ветеранов СНБ Армении.

Офицеры спецслужб считают, что Армении не хватает специализированного и вспомогательного персонала, а для его подготовки нужны время и средства. Кроме того, без российских специалистов невозможно будет обслуживать инженерные сооружения на армяно-турецкой границе, оборудованные еще во времена СССР. Нет для этого у Еревана и собственных финансовых средств.

При выводе российских пограничников инциденты и провокации станут неизбежны, их количество только вырастет, предупредили ветераны. Кроме того, отвлечение дополнительных сил на охрану армяно-турецкой границы создаст серьезные бреши на границе с Азербайджаном.

Не учитывать всех этих обстоятельств нельзя, в противном случае все это может привести к непредсказуемым последствием, вплоть до потери государственности, отметили в Союзе офицеров запаса СНБ.

Ветераны армянских спецслужб опасаются, что политика нынешних властей на этом не закончится. Военно-политические договоры с Россией могут быть расторгнуты, что может грозить выводом сначала 102-й военной базы ВС РФ, а затем и всех четырех российских пограничных воинских частей. Очевидно, что ни США, ни новые европейские «друзья» Пашиняна по НАТО не будут сильно стараться и тратить ресурсы на обеспечение национальной безопасности Армении даже близко к тому, что делала Россия.
  • Сайт Пограничных войск Армении
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25 комментариев
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  1. Миллер Ранг пользователя
    Миллер
    +6
    Сегодня, 19:35
    Армянские пограничники. Анекдот дня.
    1. krot Ранг пользователя
      krot
      +8
      Сегодня, 19:36
      Нафига нам охранять границу почти ставшей враждебной Армении, где проходят демонстрации за разрыв отношений с Россией?
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        -7
        Сегодня, 19:48
        Не хотел писать, но так и распирает, да пусть хоть тапочками с диванов закидают laughing .Коллега, не будем охранять армянотурецкую границу_ будем охранять российско турецкую на том же месте. Аналогично со всеми остальными республиками, где мы оказываем помощь. И прежде чем надевать на кол всех армян и в частности продажного Пашиняна, вы скажите , чьим провалом является бенефис Пашиняна? Кто допустил провал внешней политики в Закавказье?
        1. krot Ранг пользователя
          krot
          +2
          Сегодня, 19:55
          Коллега, не будем охранять армянотурецкую границу_ будем охранять российско турецкую на том же месте.

          Хотите сказать Азербайджан прирастет Арменией? И армяне будут послушными? Или они начнут воевать все-таки? Или турки сами, минуя Азербайджан войдут?
          Прежде чем турки дойдут до нашей границы, их Франция с гумном сьест.. По мне, такие разногласия в НАТО нам на руку. Не хотят мира в дружбе с Россией, пусть в дружбе с англосаксами воюют..)
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            -5
            Сегодня, 19:57
            Забавная мысль, однако.)) Я уже сказал/ написал всё, что мог по данному вопросу. Кто как хочет, пусть так и понимает в меру своих способностей.)
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 19:51
        Между тем, резко против таких решений правительства Пашиняна выступили ветераны СНБ Армении.

        Но Пашиняну не до ветеранов... Он строит запасной аэродром... Для вот таких как он же "Пашинянов", когда беда придёт к армянам в дом...
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +6
        Сегодня, 20:01
        Нам надо исключить Армению из ОДКБ. Это развяжет руки Азербайджану для установления мира в Закавказье.
        От неблагодарной Армении России никакой пользы, только вред.
        А вот дружба с Азербайджаном сулит огромные геополитические и экономические выгоды.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          -3
          Сегодня, 20:29
          Конечно развяжет руки, продовать то оружие украм. Здорово ребята laughing . Один токмо вопрос, риторический правда: откуда такая нежность к азербайджанцам? laughing
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 19:40
      Что ж вы так. Очень достойная и элитная служба в системе госбезопасности Армении. Очень многие кадры обучались в РФ. Тут вопрос в другом_ над Арменией сгущаются тучи и похоже, скоро этой республики не станет.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 19:46
        Нужно нефть из курдистана.
        Какая амская нефтекомпания там лезет?
        Сша у турции забирают курдистан. Создают из всех осколков объединеный курдистан.
        Туркам компенсация - бывшая армения.
        Где в этих писи Россия?
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          -1
          Сегодня, 19:50
          Вот именно!!!) (Короткий коммент).
      2. Миллер Ранг пользователя
        Миллер
        +3
        Сегодня, 19:48
        Какого члена тогда наши погранцы в аэропорте дежурят? Раз служба достойная и элитная.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          -3
          Сегодня, 19:51
          Потому как это в наших истересах_ было.(
      3. Luminman Ранг пользователя
        Luminman
        +3
        Сегодня, 20:24
        над Арменией сгущаются тучи и похоже, скоро этой республики не станет

        Не станет, так не станет. Нам что от этого? Только не надо говорить о вековой дружбе и каких-то общих интересах...
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          -3
          Сегодня, 20:26
          Нет. Я говорю о наших интересах. А с такой лёгкостью разбазаривать лимитрофов, мы скоро запрёмся дома.
          1. Luminman Ранг пользователя
            Luminman
            +3
            Сегодня, 20:31
            Я говорю о наших интересах. А с такой лёгкостью разбазаривать лимитрофов, мы скоро запрёмся дома

            Это не лимитрофия, а самое настоящее недружественное государство. Лимитрофом она была в 90-х годах...
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              -1
              Сегодня, 20:34
              А почему эта республика стала враждебной? Об этом и говорю. laughing Скоро поимеем русско турецкую границу. laughing
              Не хотите ли знать , чей провал привёл к катастрофе наших интересов в Закавказье? В частности в Армении? laughing
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:56
      Миллер
      Сегодня, 19:35
      Армянские пограничники. Анекдот дня
      Имею сказать, таки:
      МО РФ и МЧС РФ готовы оказать содействие в горно-спасательных работах по защите границы с применением звуковых и прочих сигналов присутствия на территории незаконно
      контингентов вражеских сил саксо-наглии, лягу- шат-нии, гей-еур опии, матрас- ни и!
  2. Комментарий был удален.
  3. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    0
    Сегодня, 19:41
    Нет для этого у Еревана и собственных финансовых средств.


    Армянским экс-силовикам не откажешь в чувстве юмора. laughing
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 19:45
    Минздрав РФ, МЧС РФ и служба горноспасателей обращается к премьер-министру Армении
    с предупреждением:
    в переходный период соблюдайте правила техники безопасности из-за лавиноопасной ситуации в горах Армении!
    Зашибись, таки ,имею сказать, можно предложить Пашиняну за договорную плату лично ему и его семье взять под охрану границу!
  5. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +4
    Сегодня, 19:52
    Просто нету денег... А если ещё переводы перекрыть...так и Армении не станет
  6. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
    Евгений Попов_3
    +3
    Сегодня, 20:05
    Пустить армянина с собакой границу обходить - какие в этом высокие расходы ? Или там зубья дракона, комплексное минирование, операторы беспилотников дежурят или что ?
  7. Luminman Ранг пользователя
    Luminman
    +3
    Сегодня, 20:21
    Давно надо уходить из этой Армении. Построить высокий забор и отменить все авиарейсы. Армянам, проживающим в РФ предложить отъезд в Армению...
  8. ergh081 Ранг пользователя
    ergh081
    +2
    Сегодня, 20:24
    Наши пограничники должны нести службу на территории России и охранять нашу границу. Например, под Белгородом нам не хватает сил охранять и гнать эту банду хотя бы до Харькова, или на российско--финской границе у нас враг появился. Опять же через границу к нам попадают разные террористы. Ну, а армяне: сама-сама-сама.
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 20:44
      Кто нам доктор, коли сами разогнали ПВ?

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