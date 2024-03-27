Ветераны СНБ Армении: Ереван не в состоянии обеспечить охрану госграницы без участия России

По нашей оценке, Армения сегодня без поддержки России не в состоянии самостоятельно защитить армяно-турецкую государственную границу, сохранить ее непреступной

Глава правительства Армении Никол Пашинян делает все возможное, чтобы в рамках продвигаемой им прозападной политики разрушить многовековые отношения с Россией, даже не задумываясь о последствиях таких действий для национальной безопасности своей страны.В частности, армянские власти приняли решение решение с 1 августа 2024 года прекратить совместное дежурство Службы нацбезопасности (СНБ) Армении и Пограничной службы ФСБ РФ в ереванском аэропорту «Звартноц», о чем уведомили российскую сторону 12 марта. В дальнейшем подразумевается и отказ от совместной охраны с российскими пограничниками границы с Турцией и Ираном, осуществляемой в рамках соглашения от 30 сентября 1992 года.Между тем, резко против таких решений правительства Пашиняна выступили ветераны СНБ Армении. В соответствующем заявлении отмечается, что Армения сегодня не в состоянии собственными силами обеспечить охрану госграницы на всех ее участках.— говорится в заявлении ветеранов СНБ Армении.Офицеры спецслужб считают, что Армении не хватает специализированного и вспомогательного персонала, а для его подготовки нужны время и средства. Кроме того, без российских специалистов невозможно будет обслуживать инженерные сооружения на армяно-турецкой границе, оборудованные еще во времена СССР. Нет для этого у Еревана и собственных финансовых средств.При выводе российских пограничников инциденты и провокации станут неизбежны, их количество только вырастет, предупредили ветераны. Кроме того, отвлечение дополнительных сил на охрану армяно-турецкой границы создаст серьезные бреши на границе с Азербайджаном.Не учитывать всех этих обстоятельств нельзя, в противном случае все это может привести к непредсказуемым последствием, вплоть до потери государственности, отметили в Союзе офицеров запаса СНБ.Ветераны армянских спецслужб опасаются, что политика нынешних властей на этом не закончится. Военно-политические договоры с Россией могут быть расторгнуты, что может грозить выводом сначала 102-й военной базы ВС РФ, а затем и всех четырех российских пограничных воинских частей. Очевидно, что ни США, ни новые европейские «друзья» Пашиняна по НАТО не будут сильно стараться и тратить ресурсы на обеспечение национальной безопасности Армении даже близко к тому, что делала Россия.