Новую британскую «вундервафлю» Украина не получит
Британские военные отчитались об успешном испытании боевой лазерной системы. С украинской стороны тут же прилетела готовность применять это вооружение в реальных, а не полигонных условиях. Британцы пока молчат, видимо, несколько ошарашенно.
Впрочем, тут нет ничего удивительного, Зеленский готов брать все, вплоть до картошки, лишь бы даром или «под тадысь». Потому предложи пану президенту кто стрелоплюв какой-нибудь – возьмет. Положение такое, что надо брать все, что дают.
Тут, конечно, проблема в том, что лазер британцы никому не предлагали, только-только сами испытания закончили. Но тут надо понимать, что, если не предлагают – надо вымаливать и вымогать самим. Что Киев и делает, несмотря на то что основное количество давателей уже начинает поташнивать.
Но мы сейчас просто прикинем, а стоит ли глотку рвать за лазер вообще, настолько ли он супероружие сегодня, в эпоху смены концепций?
Вообще боевой лазер – одна из самых долгих разработок в мировой истории. Технологию разрабатывали с середины прошлого века, и вот, можно сказать, наконец получилось что-то осмысленное. Почему только сейчас? Все просто: именно сейчас научно-технический прогресс дал возможность строить аппараты размером не с дом, а намного меньше, так, что речь зашла об установке лазеров на автомобили и даже самолеты.
Плюс компактные источники питания, потому что во времена изобретения первых лазеров, ориентированных на боевое применение, размещать их стоило исключительно возле электростанций.
Питание системы лазера электроэнергией стало основной преградой на пути реального применения лазера в бою. Действительно глупо иметь боевую систему, за которой должна таскаться мобильная электростанция, подающая электроэнергию. Появление полимергидридных аккумуляторов на литиевых элементах практически решило эту задачу. По крайней мере, это избавило конструкторов от строительства боевых лазеров под боком у электростанций.
Лазерное оружие, войдя оно в обиход, могло бы иметь ряд преимуществ над традиционным: лазерные лучи распространяются со скоростью света, поэтому не требуется рассчитывать упреждение и движение цели на дистанциях менее 300 000 км. Скорость света 299 792 458 м/с, световой «выстрел» на такой скорости не даст никакой возможности цели уклониться. Кроме того, на лазерный луч не оказывают никакого воздействия силы, отклоняющие полет пули или снаряда: сопротивление воздуха, гравитационное поле планеты и так далее.
То есть, можно не забивать себе голову математикой, поймал цель в перекрестье прицела – жми на спуск и все будет шикарно.
Лазер может менять фокусировку на цели, лазер не имеет отдачи, так как у света практически нулевой импульс энергии. В общем – много плюсов.
Есть и минусы, о которых уже известно очень давно. Хоть диапазон использования лазерного оружия намного превосходит диапазон традиционного кинетического, баллистического и реактивного оружия, но напрямую зависит от атмосферных условий типа дождя, тумана, дыма и мощности источника энергии.
Вопрос в том, насколько лазер может быть актуален сегодня?
СВО и ряд других конфликтов уже заставили пересмотреть всю концепции ПВО ближнего действия в армии США. Пересматривается все, но ПВО малой дальности – в особенности, потому что новый враг всего – беспилотник-камкадзе – практически лишил наземные войска защиты и сделал их уязвимыми.
Не так давно мы уже говорили на эту тему, и да, американская стратегия зиждется именно на превосходстве в воздухе, и так уже много лет и ничего с этим не поделать.
Увы, но основное большинство традиционных систем ПВО практически бесполезно против дронов. А если мы посмотрим в прайсы, и увидим, что на стоимость одной противоракеты из комплекса «Пэтриот» можно изготовить сотню дронов-камикадзе, то многое становится понятно. И главное – необходимость менять не просто концепцию ПВО, а еще и ее составляющие.
То есть, нужны новые системы вооружений, способные гарантировано уничтожать БПЛА в воздухе.
И вот – лазер. С его сильными и слабыми сторонами. Американцы очень хотят взгромоздить лазерную установку на БТР «Страйкер», а в дальнейшем подобрать более эффективные платформы и разместить лазеры на кораблях. С последними вообще просто, там энергии хватает, да и с местом тоже особых проблем нет.
В этом месяце об успешном испытании лазерного оружия дальнего действия сообщили британцы. Систему «Dragonfire» испытывали на полигоне Гебридских островов, где производятся различные испытания ракетного оружия. Сбивали различные беспилотники и вроде бы даже минометные мины.
Итоговые результаты испытаний, естественно, засекречены. В военном ведомстве утверждают, что оружие способно поражать практически любую видимую цель, но главное достоинство «Драконьего пламени» - стоимость. Министр обороны озвучил цифру: один выстрел стоит около десяти фунтов стерлингов.
На следующий же день из Киева прилетело сообщение о том, что ВСУ готово испытать «Dragonfire» в боевых условиях, но Лондон сделал вид, что не слышит. Как говорится, корова такая нужна самому.
Лазер как таковой на поле боя совсем не нов, помимо американских и британских систем есть свои разработки у Израиля, России, Китая. Но применять их пока никто не спешит, равно как и делиться информацией на тему того, насколько эффективны эти системы.
Мы не исключение, БЛК «Пересвет» не является видом вооружения, о котором известно все.
Наоборот, все, что известно – это лазер, способный выводить ГСН ракет и БПЛА, и он есть. Точка. Заодно кроме «Пересвета» еще промелькнула информация о том, что в России идет работа над лазерным оружием следующего поколения, способного не ослеплять, а уничтожать цели тепловым воздействием.
Над оружием, способным поражать цели тепловым воздействием, работы идут не столь успешно, но определенный прогресс вроде бы имеется. По крайней мере, по заявлениям тогдашнего куратора ВПК Борисова, разработки и испытания нового поколения лазерного оружия, способного заменить ракеты ближнего действия типа «Тор» и «Панцирь». Но не на всем диапазоне действия ракет, а на дистанции до 5 километров.
Заявлялось, что российские разработки успешно проходят испытания и цели в виде беспилотников коптерного и самолетного типов были поражены тепловым лучом.
Примерно так же предполагали использовать лазеры и американцы, которые ни на год на прекращали работ по созданию этого оружия. Мечтой командования специальных операций были дальнобойные установки приличной мощности, способные выводить системы связи, оборудование пунктов управления и так далее. Главное – совершенно бесшумно.
Второй мечтой стал истребитель, оснащенный лазерным оружием. Хорошо, для истребителя лазер оказался неподъемным, но весть летающая крепость, самолет непосредственной огневой поддержки сухопутных войск AC-130J «Ghostrider». Правда, с ним тоже не очень сладилось и недавно испытания окончательно свернули. Видимо, пока установка и нормальная работа боевого лазера на самолете – это дело не ближайшего будущего.
Но если говорить в принципе, то лазер как оружие может состояться. Однако совершенно не стоит забывать, насколько этот вид оружия зависит от внешних факторов. На боевую эффективность сильно влияют погодные условия в виде дождя, тумана, снега, пыли, а борьба танков против ПТУР с лазерным наведением привела к использованию дымов, аэрозолей и металлической взвеси. Все это может очень сильно ограничить действие лазера.
К тому же лазер поражает цели исключительно в пределах прямой видимости, то есть, в зависимости от вышеперечисленных погодных условий, от 500 до 5000 метров. То есть, оружие самого последнего рубежа обороны ПВО, роль которого сегодня выполняют автоматические пушки и многоствольные скорострельные пулеметы. И делают это не так уж и плохо.
И у стрелкового оружия и МЗА есть еще один дополнительный плюс: они, конечно, себя немного демаскируют, но лазерный луч делает это намного эффективнее. Эпоха «пиу-пиу» из «Звездных войн» еще не наступила, потому лучу требуется несколько секунд на то, чтобы «прожарить» цель. Соответственно, идет демаскировка по полной программе и на втором-третьем «выстреле» в лазерный комплекс уже может прилететь «привет». Так сказать, с наведением по лазерному лучу.
Однако, когда-то и малоразмерная станция РЭБ, именуемая сегодня «дронобойным ружьем» была вполне себе фантастикой. Причем, каких-то лет 7-8 всего-навсего. А сегодня «дронобой» совершенно обычное явление в окопах. И – довольно эффективное.
Вполне возможно, что минитюризация и научно-технический прогресс сделают свое дело и через несколько лет на вооружении появятся если не оружие имперских боевиков, но малогабаритные лазеры с высокой энергетической эффективностью.
«Вполне возможно» и «через несколько лет» - это очень расплывчато, конечно, но именно так все и обстоит сегодня.
В любом случае, другого врага у беспилотников пока нет, и малокалиберная зенитная артиллерия плюс стрелковое вооружение пока что лучший способ борьбы с небольшими по размеру БПЛА, практика уже это показала. Плюс малоразмерные комплексы РЭБ, которые еще называют «окопным РЭБом».
Лазерная система ПВО представляется весьма перспективным видом оружия, причем, оно действительно отлично подойдет для борьбы с дронами-камикадзе, но пока слишком много ограничений, некоторые из них, к тому же, никогда не исчезнут.
Говоря же о стремлении Киева заполучить боевые лазеры нет ничего такого. «Шахеды» и «Герани» надо чем-то уничтожать, и потому Зеленский хватается за любую соломинку. Но здесь все смотрится весьма смешно, потому что естественно, никакого лазерного оружия Киев не получит. И не потому, что британцам или американцам жаль, хотя и финансовая сторона вопроса тоже немаловажна.
Важно несколько другое: практически все, что было передано союзниками Украине в том или ином виде попадает в распоряжение российской стороны. Да, что-то в неремонтопригодном виде, но подлежащее исследованию. Вот именно потому ничего из нового вооружения Киеву не перепадало, именно потому, что дальше это могло оказаться у потенциальных противников, России и Китая. В том, что российские военные могут поделиться информацией со своими китайскими коллегами – весьма вероятно.
Именно потому Киеву не идут новые и новейшие виды вооружений, а исключительно старье, которое не представляет ценности как объект изучения. Вот потому те же немцы, прогнувшиеся под США и взявшие на себя большую часть расходов по содержанию Украины, скрипят, но не отдают новые «Таурусы» и «Леопарды». Самим пригодится.
Лазер же однозначно получит прописку в окопах в качестве вспомогательного вооружения. Но произойдет это еще весьма не скоро.
- Роман Скоморохов
- dstlmod/X, Минобороны РФ,
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