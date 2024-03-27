Британский парламентарий заявил, что во время обучения украинскими лётчиками повреждены 9 УТС BAE Hawk T1

В Британии обсуждают издержки, которые несёт государство при обучении украинских лётчиков. Напомним, что ранее в Лондоне заявили об окончании подготовки первой группы лётчиков ВС ВСУ пилотированию истребителей F-16. При этом в кабину реального F-16 украинцев не сажали по той простой причине, что таких истребителей нет на вооружении королевских британских ВВС. Обучение проходило на тренажёрах и легкомоторных самолётах типа «Даймонд». Также использовались УТС (учебно-тренировочные самолёты) Hawk T1 от BAE. Это однодвигательные реактивные самолёты.Представитель Консервативной партии Британии Дэвид Трефгарн заявил о том, что украинские лётчики (курсанты) во время обучения в той или иной степени повредили, ни много ни мало, 9 реактивных УТС ВВС Британии.По слова Трефгарна, у него есть свидетельства повреждений самолётов BAE Hawk T1:Какой именно характер носят повреждения, он не сообщает. Британские эксперты, комментируя ситуацию, пишут о том, «украинскими лётчиками мог быть нарушен регламент выхода на предельную «горизонтальную» скорость, которая составляет для этого самолёта 0,88 М». Это, как считается, могло повлиять на работу двигателя и привести к значительному износу.

Полагаю, эти самолёты пришли в состояние, при котором их нельзя эксплуатировать.

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