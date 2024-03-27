Британский парламентарий заявил, что во время обучения украинскими лётчиками повреждены 9 УТС BAE Hawk T1

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Британский парламентарий заявил, что во время обучения украинскими лётчиками повреждены 9 УТС BAE Hawk T1

В Британии обсуждают издержки, которые несёт государство при обучении украинских лётчиков. Напомним, что ранее в Лондоне заявили об окончании подготовки первой группы лётчиков ВС ВСУ пилотированию истребителей F-16. При этом в кабину реального F-16 украинцев не сажали по той простой причине, что таких истребителей нет на вооружении королевских британских ВВС. Обучение проходило на тренажёрах и легкомоторных самолётах типа «Даймонд». Также использовались УТС (учебно-тренировочные самолёты) Hawk T1 от BAE. Это однодвигательные реактивные самолёты.

Представитель Консервативной партии Британии Дэвид Трефгарн заявил о том, что украинские лётчики (курсанты) во время обучения в той или иной степени повредили, ни много ни мало, 9 реактивных УТС ВВС Британии.



По слова Трефгарна, у него есть свидетельства повреждений самолётов BAE Hawk T1:

Полагаю, эти самолёты пришли в состояние, при котором их нельзя эксплуатировать.

Какой именно характер носят повреждения, он не сообщает. Британские эксперты, комментируя ситуацию, пишут о том, «украинскими лётчиками мог быть нарушен регламент выхода на предельную «горизонтальную» скорость, которая составляет для этого самолёта 0,88 М». Это, как считается, могло повлиять на работу двигателя и привести к значительному износу.
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    18 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +6
      Сегодня, 19:57
      Дура.кам стекляный хрен на пять минут laughing..но вообще то боиты легко отделались.Всего-то 9 самолётов . Они еще и не на такое способны! Вон в США мост огромный снесли! А тут всего 9 самолетов - мелочь для хохлопитеков
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 20:01
        Британские скряги... Ваш Борис Джонсон утверждал, что для Украины вам ничего не жалко... Последнюю рубашку продадите ежели что... Неужто как всегда врал...???
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +5
          Сегодня, 20:22
          Старый анекдот:
          - Тебе сколько нужно, чтоб научиться летать на самолётах?
          - Думаю, пять или шесть.
          - Месяцев?
          - Самолётов.
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:02
      Имею сказать, таки, классные специалисты и профессионалы везде востребованы! Наши люди везде, в том числе в би дэ ( Фашинг-тоне )
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:05
      Зашибись! Вначале было Слово! НЗ Сказано- не парьтесь над Чёрным морем,
      будут неполадки систем, что и подтверждено на практике!
      Осталось Раптерам и всяким Посейдонам матраснии настучать,
      чтобы ни разу, ни пальцем, во времена веков!
      Кара небесная неизбежна!
    4. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 20:06
      Странные стенания бритп.) А что он хотел? Техника имеет свойства выходить из строя. Вы хотели "....дешёвую пехоту для войны с Россией.....", ну вот вам, скряги. Неужто жалко пару поломанных железячек? laughing
    5. Simon_Dellsen Ранг пользователя
      Simon_Dellsen
      +3
      Сегодня, 20:07
      Esperemos que acá, en Argentina, nadie se les ocurra entrenarlos...

      Los A4AR, lo que tienen de interesante, es su aviónica... Es del F-16...

      Es por eso que en parte vamos a tomar esa chatarra, a pesar que la aviónica de los Pampa III es superior...

      Socorro!!!! Estoy dando ideas!!!!

      ......

      Будем надеяться, что здесь, в Аргентине, никому не придет в голову их тренировать...

      Что особенно интересно в самолетах A4AR, так это их авионика... это от F-16...

      Вот почему отчасти мы собираемся взять этот хлам, несмотря на то, что авионика Pampa III превосходит его...

      Помогите!Помогите!!!! Я даю идеи!!!!
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:07
      Зашибись! Странам- террористам и спонсорам террористов - наш российский многонациональный ответ!
      Впереди ещё сюпризы, ждите!
      ДАМ привык держать слово!
    7. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +3
      Сегодня, 20:09
      в Лондоне заявили об окончании подготовки первой группы лётчиков ВС ВСУ пилотированию истребителей F-16. При этом в кабину реального F-16 украинцев не сажали по той простой причине, что таких истребителей нет на вооружении королевских британских ВВС. Обучение проходило на тренажёрах и легкомоторных самолётах типа «Даймонд».

      Не догоняю, чему там их учили. Пилотированию в принципе? Пилотированию F-16 учат на F-16, а не на легкомоторных самолётах типа «Даймонд». Это, типа, вождению автомобиля на велосипеде учили? what
      1. Vik66 Ранг пользователя
        Vik66
        +2
        Сегодня, 20:31
        И это лучшие пилоты укроВВС ? А как летают худшие ?
        1. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          +2
          Сегодня, 20:35
          И это лучшие пилоты укроВВС ? А как летают худшие ?

          Как-то так я думаю
      2. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        0
        Сегодня, 21:01
        Получается даже лисапеды и то поломали. Ждёмс этих соколов в Великоцыгании, их там же грозились на фу16 переучивать. Надеюсь и там минус девять будет.)
        1. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          0
          Сегодня, 21:08
          Надеюсь и там минус девять будет.)

          Украинские "ученики-курсанты" все F-16 ещё на стоянке ушатают wassat
    8. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 20:15
      Не пойму, что они там поломали? Надписи из трёх известных букв нанесли? laughing Вообще, меня терзают смутные сомнения: то самолёты, то мост в Балтиморе...
    9. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 20:20
      Обучение проходило на тренажёрах и легкомоторных самолётах типа «Даймонд». Также использовались УТС (учебно-тренировочные самолёты)
      А для тренировки догфайта - метлы из хогвардса.
    10. Клон Ранг пользователя
      Клон
      +2
      Сегодня, 20:42
      Всего лишь 30 лет и страна полностью деградировала...ни танков своих, ни артиллерии, ни авиации...но вполне профессионально "государство 404" стоит на паперти с протянутой рукой . Стыдно-то как! Впрочем, о чем это я...
    11. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 20:52
      То башню снимут, то мост снесут, теперь и литаки поломали. Учите дальше.)
    12. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +1
      Сегодня, 21:13
      Еще один аргумент за то, что Ф-16-е если и подарят, то с экипажами.

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