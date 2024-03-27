«Дальнейшая эволюция БМП Bradley»: представлен новый вариант платформы AMPV

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«Дальнейшая эволюция БМП Bradley»: представлен новый вариант платформы AMPV

Концерн BAE Systems представил новый вариант универсальной гусеничной платформы AMPV, которую разработчик позиционирует в качестве «дальнейшей эволюции БМП M2A4 Bradley». На этот раз она выполнена в конфигурации боевой машины пехоты.

AMPV получила новую модульную верхнюю часть корпуса под названием ExMEP (External Mission Equipment Package), которая позволяет интегрировать различные виды оборудования и башенных систем, как в виде турели, требующей присутствия человека, так и необитаемых.



В представленной версии машина оснащена необитаемой башней под обозначением UT30 от компании Elbit America. Она вооружена автоматической пушкой Mk44S калибра 30 мм, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой для ПТУР Spike.

AMPV в варианте БМП может заменить M2 Bradley как на экспортных рынках, так и в армии США, хотя Пентагон возлагает надежды на перспективную БМП XM30. Доведение Bradley до уровня AMPV невозможно, хотя она создана на их базе, так как новая машина выпускается с нуля, что связано с серьезными изменениями в конструкции корпуса и применением новых материалов.

AMPV в версии БМП может также выполнять роль тяжелой боевой машины пехоты в случае дооборудования модульной основной броней, которую можно усилить динамической защитой.

  • BAE Systems
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10 комментариев
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  1. Totor5
    Totor5
    -2
    Сегодня, 22:12
    Видимо еще тяжелей. Нам явно нужна пушка 57 мм вместо спарки 100+30
    1. ескела Ранг пользователя
      ескела
      0
      Сегодня, 23:06
      57 конечно хорошо но модуль 100+30 более гибок и мощней в 100 кроме фугасов есть управляемые ракеты против танков ,стреляют через ствол.
  2. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +3
    Сегодня, 22:18
    BAE Systems, значит ценник будет конский.Если гепотетическая война с Китаем будет на истощение как СВО, то все эти дорогущие БМП кончаться очень быстро и дядя Сэм вернётся к старому доброму м113 и бредли)))БМП в основной массе должна быть массовой и дешовой(относительно) а за этот небось как за Абрамс денег запросят ,уверен
  3. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 22:22
    На учениях, да в рекламных роликах всё выглядит хорошо, а как оно в реале да с равным противником, эт надопосмотреть.
    1. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 23:11
      Надо заметить, что Bradley неприятно удивила высоким качеством стабилизации пушки и жесткостью орудийного ствола.
  4. Скобаристан Ранг пользователя
    Скобаристан
    +3
    Сегодня, 22:28
    Цитата: Totor5
    Видимо еще тяжелей. Нам явно нужна пушка 57 мм вместо спарки 100+30

    А зачем ? Если чисто экономически то смысла нет. Отработанные боеприпасы на 30 мм против лёгких укреплений и лёгкой техники типа МАВ достаточны. ОФС 100 мм против укреплений солидней и ПТУР достаточный против тех же БМП. Так зачем 57 мм ? Фугасное действие ниже чем у 100 мм , боекомплект ниже чем у 30.
  5. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 22:39
    Какой-то недотанк и недобмп. Слишком большая, слишком тяжелая и слишком медленная для БМП. Не проще ли сделать новый танк, тогда? Последние вариации Бредли ездят на 10км/ч медленнее, чем предыдущие, там БМП явно еще медленнее будет.
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 23:02
      Есть версия ещё тяжелее, со 120мм миномётом.)
  6. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 22:52
    Машина создана для борьбы с малогабаритными воздушными целями. Вооружение модульное. Представляет собой 30мм пушка, 2 блока по 4 стингера, пулемёт пулемёт, полусферические радары от Леонардо.
  7. cmax Ранг пользователя
    cmax
    -1
    Сегодня, 23:22
    А по мне- хорошая техника, главное в бою не только поражать противника но и у самой,при поражении, экипаж оставался жив. Остальное вторично.

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