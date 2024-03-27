Стало известно об очередном американском танке Abrams ВСУ, подбитом нашими бойцами на Донбассе

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Стало известно об очередном американском танке Abrams ВСУ, подбитом нашими бойцами на Донбассе

Приходят сообщения о том, что российские бойцы в зоне СВО подбили очередной американский танк «Абрамс» вооружённых сил Украины. По последним данным, танк входил в батальон, который ранее был направлен главкомом Сырским для удержания так называемой второй линии обороны ВСУ западнее Авдеевки. К настоящему моменту эта линия для ВСУ осталась, разве что, в формальном виде, так как наши войска освободили населённые пункты Орловка и Тоненькое, которые являлись её центральным и южным узлами соответственно.

Сообщается о том, что американский Abrams был подбит на поле боя в районе села Бердычи. Примечательным фактом можно считать то, что и все предыдущие (а это три, по другим данным – 4, танка «Абрамс») были подбиты ВС РФ так же в районе этого населённого пункта.
Известно о том, что американский танк украинской армии «не устоял» в противостоянии с бойцами 3-й гвардейской бригады специального назначения (бригада сформирована в Самарской области).





На снимках, запечатлённых дроном наших военнослужащих и опубликованных информационной службой «Соловьёв Live», можно видеть обездвиженный «Абрамс», который был поражён, судя по всему, в верхнюю проекцию. Соответственно, можно предположить, что и на сей раз танк был подбит FPV-дроном. Также возможно, что после по танку ударили ещё и из гранатомёта или ПТРК, как это было в предыдущие разы уничтожения американских танков на русском Донбассе.
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    23 комментария
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    1. ZVOнарь Ранг пользователя
      ZVOнарь
      +4
      Сегодня, 20:21
      Абрамсы уничтожаются и ещё как.
      Гриша Лепс - вручай бабло отличившимся drinks
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 20:22
        Ваня Охлобыстин вздрогнул.. laughing
    2. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +3
      Сегодня, 20:24
      Ещё одного прикормили wassat ...
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 20:24
      Норм. Ещё одна удачная охота. Интересно местонахождение данного янки, в смысле, смогут ли наши Гвардейцы затащить сей трофей к нам.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 20:29
        Быдо видео от разведчиков-залезли в танк,посмотрели.Ничего необычного,наш Т90 получше.Вытащить нет возможности.Подставлять людей и технику нельзя
      2. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 20:43
        Смогут, только если мы там наступать будем быстро и далеко. Как в Авдеевке, откуда мы кучу машин затрофеели.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 20:46
          Надо бы побольше, перед посольством янки выставить laughing
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 20:28
      Это эже и не новость/событие, это норма!
    5. Master2030 Ранг пользователя
      Master2030
      +1
      Сегодня, 20:28
      Ну вот возьмём "тигр"- 8 первых пропали на восточном фронте и никто не заметил. Танки тогда жгли и справа и слева и ссзади и сверху и снизу. Тем не менее танки были главной силой. Что теперь?
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse
      1. Комментарий был удален.
    6. Vik66 Ранг пользователя
      Vik66
      +4
      Сегодня, 20:34
      Служил срочку 84-86 в этой бригаде в ГСВГ. Горжусь ребятами !!!
      1. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        +1
        Сегодня, 20:39
        Где служил? Совпадаем...
        Равенсбрюк hi
        1. Vik66 Ранг пользователя
          Vik66
          +1
          Сегодня, 20:46
          Нойтиммен, в/ч 83149 hi
          Текст короткий laughing
          1. Rage66 Ранг пользователя
            Rage66
            0
            Сегодня, 20:47
            ВЧ 47245 drinks Текст короткий
            1. Vik66 Ранг пользователя
              Vik66
              0
              Сегодня, 20:49
              В Равенсбрюке бывал, и на экскурсию ездили в концлагерь drinks
              1. Rage66 Ранг пользователя
                Rage66
                0
                Сегодня, 20:51
                Тоже конечно был... Там директором работала тогда бывшая надзирательница...
                Отсидела и в директора laughing
                1. Vik66 Ранг пользователя
                  Vik66
                  0
                  Сегодня, 20:53
                  Повезло ей, там в основном через трубу на волю выходили, из крематория.
          2. Rage66 Ранг пользователя
            Rage66
            0
            Сегодня, 20:55
            Так Нойтиммен это рядом с Фюрстенбергом... Мы тоже рядом были yes
            1. Vik66 Ранг пользователя
              Vik66
              0
              Сегодня, 21:09
              Да там той ГДР то, за время учений всю вдоль и поперек, с перекурами... wink
    7. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 20:41
      Горжусь земляками. Парни, вы герои
    8. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 20:49
      Интересно,что теперь всуки назначат на роль "супероружия"которое перевернёт ход войны и им оно нужно нахаляву и в количестве многие сотни штук???? wassat
      1. bbss Ранг пользователя
        bbss
        +1
        Сегодня, 20:56
        Сейчас бредят F-16... Джавелины и Байрактары уже не катят.
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +1
          Сегодня, 21:01
          Ф16 до первого сбитого?А потом потребуют В21с полсотни????? lol
    9. wanna Ранг пользователя
      wanna
      0
      Сегодня, 20:51
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