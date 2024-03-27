Стало известно об очередном американском танке Abrams ВСУ, подбитом нашими бойцами на Донбассе
Приходят сообщения о том, что российские бойцы в зоне СВО подбили очередной американский танк «Абрамс» вооружённых сил Украины. По последним данным, танк входил в батальон, который ранее был направлен главкомом Сырским для удержания так называемой второй линии обороны ВСУ западнее Авдеевки. К настоящему моменту эта линия для ВСУ осталась, разве что, в формальном виде, так как наши войска освободили населённые пункты Орловка и Тоненькое, которые являлись её центральным и южным узлами соответственно.
Сообщается о том, что американский Abrams был подбит на поле боя в районе села Бердычи. Примечательным фактом можно считать то, что и все предыдущие (а это три, по другим данным – 4, танка «Абрамс») были подбиты ВС РФ так же в районе этого населённого пункта.
Известно о том, что американский танк украинской армии «не устоял» в противостоянии с бойцами 3-й гвардейской бригады специального назначения (бригада сформирована в Самарской области).
На снимках, запечатлённых дроном наших военнослужащих и опубликованных информационной службой «Соловьёв Live», можно видеть обездвиженный «Абрамс», который был поражён, судя по всему, в верхнюю проекцию. Соответственно, можно предположить, что и на сей раз танк был подбит FPV-дроном. Также возможно, что после по танку ударили ещё и из гранатомёта или ПТРК, как это было в предыдущие разы уничтожения американских танков на русском Донбассе.
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