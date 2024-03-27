ПАСЕ одобрила утверждение членства самопровозглашенного Косово в Совете Европы
Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил членство в организации самопровозглашенной республики Косово.
В официальном заявлении ПАСЕ говорится, что комитетом был рассмотрен доклад по запросу непризнанного квазигосударственного образования о приеме в организацию, после чего рекомендуется утвердить вступление Косово в Совет. В качестве следующего шага в этом процессе предполагается проведение пленарных дебатов, запланированное на 18 апреля, и голосование в полном составе Ассамблеи.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что получил тяжелые новости, напрямую угрожающие жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской. По всей видимости, информация, о которой говорил Вучич, касается возможного членства Косово в ПАСЕ, что будет означать фактическое признание Евросоюзом самопровозглашенной республики и усиление суверенитета Косово и Метохии.
При этом Белград не может на это пойти, так как без выполнения требований Сербии, касающихся создания сообщества сербских суверенитетов, безопасность проживающих в Косово этнических сербов неизбежно окажется под угрозой.
Запад традиционно использует вопрос возможного признания суверенитета и государственности Косово как наиболее эффективный способ давления на Белград, внешнеполитический курс которого не удовлетворяет руководство Евросоюза и Вашингтон.
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