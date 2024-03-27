ПАСЕ одобрила утверждение членства самопровозглашенного Косово в Совете Европы

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ПАСЕ одобрила утверждение членства самопровозглашенного Косово в Совете Европы

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил членство в организации самопровозглашенной республики Косово.

В официальном заявлении ПАСЕ говорится, что комитетом был рассмотрен доклад по запросу непризнанного квазигосударственного образования о приеме в организацию, после чего рекомендуется утвердить вступление Косово в Совет. В качестве следующего шага в этом процессе предполагается проведение пленарных дебатов, запланированное на 18 апреля, и голосование в полном составе Ассамблеи.



Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что получил тяжелые новости, напрямую угрожающие жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской. По всей видимости, информация, о которой говорил Вучич, касается возможного членства Косово в ПАСЕ, что будет означать фактическое признание Евросоюзом самопровозглашенной республики и усиление суверенитета Косово и Метохии.

При этом Белград не может на это пойти, так как без выполнения требований Сербии, касающихся создания сообщества сербских суверенитетов, безопасность проживающих в Косово этнических сербов неизбежно окажется под угрозой.

Запад традиционно использует вопрос возможного признания суверенитета и государственности Косово как наиболее эффективный способ давления на Белград, внешнеполитический курс которого не удовлетворяет руководство Евросоюза и Вашингтон.
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8 комментариев
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  1. dnestr74 Ранг пользователя
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 20:36
    Самоубийцы-эти европейцы, а точнее куклы по теме утилизации населения лишнего....
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 21:03
      Искусственно созданный в основном США оплот бандитизма в Европе. И, опять же, ярчайший пример двойных стандартов.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 21:19
        Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил членство в организации самопровозглашенной республики Косово.

        Эта организация может принять к себе членом и племя каннибалов (людоедов) Яли из Новой Гвинеи, но отого они не перестанут быть каннибалами (не перестанут жрать людей)... wassat
  2. a_2573 Ранг пользователя
    a_2573
    +2
    Сегодня, 20:37
    Пора уже разгонять все эти сборища паяцев типа ООН, ПАСЕ, МОК и т. п. Толку никакого, а навоза много. Сборище тех, кто от названия фильма"Бесплатные у..... "
  3. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 20:39
    Запад делит Югославию, потом Сербию, присоединяет части этой страны к себе. Но это другое, понимать надо.
  4. Normann Ранг пользователя
    Normann
    0
    Сегодня, 20:48
    Они сами себе, сами решают, сами принимают, сами запрещают,правда главный на другом континенте, и они либо не понимают, либо не хотят понимать этого, а большинству все равно(( А мы, что мы, когда-то стоили наши папорта, а теперь насмехаются даже туземцы((( крайне жаль...
  5. лесничий Ранг пользователя
    лесничий
    0
    Сегодня, 21:22
    Это политика обнаглевшего хама. Т.е. я делаю всё что мне вздумается и не принимаю никаких возражений и критики. А остальные либо должны подчиниться, либо доказать на поле боя, но это уже сложнее.
  6. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 21:29
    Обычно требуется обратный порядок - признание и только потом всякие членства. Стараются воспользоваться самими созданной неразберихой, чтобы делишки свои быстренько решить.

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