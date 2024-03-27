Обрушение моста в Балтиморе фактически лишило выхода в море учебную флотилию ВМС США, корабли КМП и Центра логистики Береговой охраны

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Обрушение моста в Балтиморе фактически лишило выхода в море учебную флотилию ВМС США, корабли КМП и Центра логистики Береговой охраны

Обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе способно в значительной степени повлиять не только на сферу гражданского судоходства на восточном побережье США, но и на военную составляющую Соединённых Штатов.

Напомним, что обрушение центральных пролётов моста через реку Патапско (Patapsco River) произошло вследствие того, что в одну из его опор врезался контейнеровоз, потерявший, по официальной версии, управление после выхода из порта Балтимора. Капитаном судна, как уже сообщалось, был (по крайней мере, числился) гражданин Украины.



Губернатор штата Мэриленд ранее заявил, что в порту Балтимора оказались заблокированы 5 судов с различными грузами. Общий ущерб, по предварительным данным, может составить более 80 млрд долларов.

Однако в США пытаются не упоминать о том, что обрушившийся мост влияет и на деятельность военных объектов в Балтиморе. В этом крупном американском городе таких объектов немало.

Например, в городе располагается Центр военного резерва армии США. Также в Балтиморе расположен центр криминальных расследований (американский аналог военной прокуратуры) военно-морских сил США. На Гамлет-авеню находится военная база Корпуса морской пехоты США. В районе Нимиц-драйв и Хэллси-роуд располагается целый военно-морской комплекс, включающий морской кадетский корпус ВМС США «Форт МакГенри» с флотилией учебных кораблей (указан на основном изображении к материалу).

Но и это ещё не всё. Помимо флотилии учебных кораблей и военно-морской техники Корпуса морской пехоты в Балтиморе обрушившийся мост фактически заблокировал выход в море и деятельность Центра логистики надводных сил береговой охраны США в районе Хоукинс Пойнт.



В Балтиморе в непосредственной близости от военно-морского кадетского корпуса располагается и база Инженерного корпуса армии США.

Сложно сказать, насколько столкновение контейнеровоза с мостом повлияет на деятельность тех военных объектов, которые имеют в большей степени «сухопутное» назначение, но вот военные объекты (точнее личный состав), связанные с ВМС и КМП США, оказались фактически «заперты» в устье реки Патапско без возможности выхода в море..
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    6 комментариев
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    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 21:10
      Ох уж эти гарны парубки.)) Ну уронили мосток, подумаешь невидаль какая. А КМП вместе с береговой охраной и так как нить обойдутся.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 21:12
      Обрушение моста в Балтиморе фактически лишило выхода в море учебную флотилию ВМС

      Ну так пусть учебная флотилия ВМС обучается у причала... Есть же бег на месте и никто на него не жалуется...
    3. Комментарий был удален.
    4. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +2
      Сегодня, 21:20
      Санкции в обратку прилетели, спец, старший механик, ходит на крупных судах, говорит проблема в топливе, нормального нет, ходят на всяких суррогатах с химией, вот движки и ложатся:
    5. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +2
      Сегодня, 21:24
      Да им напечатать новый мост раз плюнуть. Лишь бы бумага для печатания была. . . winked
    6. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +1
      Сегодня, 21:27
      Да, посмотрел в Гугле мост, увидел на берегу пакгаузы разнесенные, понял, - взрывоопасные, однозначно военные.
    7. Саша с Уралмаша Ранг пользователя
      Саша с Уралмаша
      0
      Сегодня, 21:32
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