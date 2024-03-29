Почему оклеветали Ивана Грозного
Виктор Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный», 1897 год
Великий народный государь
Современная историческая наука, если исследователи не заинтересованы в очернении государя Ивана Васильева, довольно легко опровергает выдвинутые против него обвинения как недостоверные или крайне преувеличенные. Факты показывают, что он был одним из самых эффективных и успешных правителей за всю историю Руси-России.
Великий князь Московский и всея Руси Иван IV был одним из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной памятью и эрудицией. Царь способствовал организации книгопечатания в Москве и строительству храма Василия Блаженного на Красной площади. Проводил масштабную градостроительную политику, строил города и крепости.
Провёл ряд успешных реформ по централизации и укреплению державы, успешно боролся с удельным сепаратизмом (опричнина), фактически первым создал регулярную армию и сделал попытку создать Балтийский морской флот. Кроме укрепления «вертикали власти», создал «горизонталь» – земское, общинное управление. Именно земства, созданные Грозным, и спасли Русское государство во время Смуты в начале XVII века.
В результате нескольких победоносных войн и походов увеличил территорию державы в два раза, присоединив к Русскому царству Казанское и Астраханское ханства, часть Северного Кавказа и Западную Сибирь. Была решена задача безопасности восточных рубежей державы. Фактически при нём Русское царство стало сакральным наследником двух великих погибших империй – Византии и Золотой Орды.
Таким образом, именно Иван IV заложил основы Российской империи, её мощи и богатства.
Интересен и тот факт, что царь Иван Васильевич – это один из немногих государей, который вошёл в народную память. Народ сохранил светлую память об Иване IV как о царе-батюшке, защитнике Светлой Руси и от внешних врагов, и от внутренних – бояр-изменников, воров и притеснителей. Грозного люди даже почитали как месточтимого святого. До современности дошло несколько старинных икон с Иваном Грозным, где он изображен с нимбом.
В 1621 году был установлен праздник «обретения телеси царя Иоанна» (10 июня по юлианскому календарю), причем в сохранившихся святцах Коряжемского монастыря Иван IV упоминается как великомученик. То есть уже тогда Церковь подтвердила факт убийства государя. Это было сделано патриархом Филаретом (Романовым), который был отцом царя Михаила Федоровича.
Григорий Седов «Иван Грозный и Малюта Скуратов». 1871 г.
Рождение чёрной мифологии
Первыми стали выдумывать страшные сказки про великого царя иностранцы (Кто создал «чёрный» миф о «кровавом тиране» Иване Грозном), многие из которых сами служили России, но за границей были подключены к информационной войне, которая началась в ходе Ливонской войны. Много среди них было и дипломатов, послов, посетивших Москву.
Образец подобной кампании, с учётом сильно возросших возможностей по промыванию мозгов, мы наблюдаем в настоящее время. Любая попытка России решать вопросы на мировой арене в интересах национальной безопасности вызывает на Западе вал истерии и паники.
«Русские идут» – это далеко не современное изобретение. Именно попытка Ивана IV вернуть Русскому царству ранее утерянные северо-западные области и выход к Балтийскому (Варяжскому) морю привела к первой масштабной информационной войне против Руси и её вождя. В этой войне приняла участие и тогдашняя пятая колонна – вроде князя Андрея Курбского. Грозного и праведного царя обвинили во всех грехах – от массового террора до убийства своего сына, содомии и оргий.
Так на Западе создали образ кровавого царя-демона, практически наместника темных сил на земле. Интересно, что он там до сих пор господствует в информационном поле. Самый успешный русский царь, который очень много сделал для процветания державы и народа, в инфополе Запада – тиран, убийца-упырь.
Официальное почитание великого царя постарался пресечь патриарх Никон, который прославился тем, что расколол Церковь и модернизировал её по европейским (греческим) стандартам, выхолостив из неё дух подвижничества и праведности. По сути, Никон стал ликвидатором, разрушившим те начала, которые привнес Сергий Радонежский. Авторитет Ивана Грозного Никона не устраивал, так как он хотел поставить свой статус выше царского, став «православным папой».
Однако тогда эти потуги не увенчались успехом. Царь Алексей Михайлович глубоко почитал Ивана Грозного, к тому же деятельность Никона вела к смуте, и он не смог завершить свою подрывную работу. Как раз в царствование Алексея Михайловича, по его непосредственному распоряжению, иконописец Симон Ушаков обновил икону «благоверного и христолюбивого, Богом венчанного великого государя царя и великого князя Иоанна Васильевича» в Грановитой палате. Этот образ был создан в правление Федора Ивановича.
Царь Пётр I высоко ставил Ивана Грозного, считал себя его последователем. Пётр Алексеевич говорил:
Положительно оценивала правление Ивана IV и императрица Екатерина Великая. Она защищала память великого царя от нападок.
Иван Грозный. Картина Яна Матейко, 1875 г.
Её развитие
Кроме внешних врагов, у Ивана Васильевича были и внутренние недруги, бывшие идейными наследниками изменников и воров, с которыми беспощадно боролся великий государь. «Сильные», амбиции и аппетиты которых укорачивал Иван Васильевич, имели наследников.
Когда Россия при Пётре I снова начала наступление в Европе, пытаясь вернуть выходы в Балтийское и Чёрное моря, на Западе поднялась новая волна информационной войны. Там сразу же раздули кампанию по поводу «русской угрозы». А для закрепления образа «страшных русских варваров», которые хотят поработить всю Европу, выкопали из архивов и старую клевету про Ивана Грозного, освежили её.
Следующий пик интереса к «кровавому» царю пришелся на французскую революцию.
Этот интерес выглядит несколько странным. Французские революционеры буквально утопили страну в крови. За несколько дней «народного террора» в Париже забили и растерзали тысячи человек. Людей обезглавливали на гильотинах, топили живыми на баржах, вешали и расстреливали картечью. При этом там же раздували мифы об Иване Грозном и возмущались его жестокостью. Видимо, чем-то не пришелся по душе русский царь французским революционерам, многие из которых всплыли из тайных лож и были сатанистами.
Из Франции клевета стала добираться и до России.
Первым стал критиковать Ивана Грозного масон Радищев. Постепенно позиции западников в России окрепли. И за историю России взялся большой поклонник французской революции, придворный писатель Николай Карамзин. Наработки Карамзина подхватила целая плеяда либеральных историков, публицистов, литераторов и писателей. Они так успешно формировали общественное мнение в Российской империи, что в 1862 году при создании в Великом Новгороде эпохального памятника «Тысячелетие Руси» фигуры Ивана Васильевича на нём не появилось.
Не заслужил! Человек, который присоединил к России Волжский путь, решил проблему Казанского и Астраханского ханств, превратил нашу страну в великую державу (империю) – отсутствует на памятнике. Хотя на нем есть и третьестепенные деятели вроде Анастасии Романовой (первой жены Ивана Грозного) и Марфы Борецкой, которая представляла партию, готовую присоединить Новгород к Великому княжеству Литовскому.
Любопытно, что российская аристократия и либеральная разночинная интеллигенция в это время выступали одним фронтом, не принимая заслуг грозного царя. Да и коммунисты, вроде Маркса и Энгельса, испытывали большую антипатию к Ивану Грозному. Это не удивляет. Энгельс и Маркс были знатными русофобами.
Некоторое просветление в отношении фигуры Ивана Васильевича появилось в годы правления Александра III. В это время в Российской империи был взят курс на укрепление патриотических, традиционных ценностей, целенаправленно проводилась политика русификации. Появился ряд трудов, которые отвергали клевету либеральной интеллигенции.
В 1920-е годы преобладала критическая точка зрения на личность Ивана Грозного. Только в 1930-е, когда по воле Иосифа Сталина начался процесс возрождения великой державы и очищения страны от пятой колонны, Ивана Васильевича реабилитировали.
После завершения эпохи Сталина снова началась волна разоблачений якобы «ужасов» правления Ивана Грозного, «опричного террора».
В годы перестройки и победы капитализма Иван Грозный также вызывал ненависть своей деятельностью. Державники и борцы с ворами и предателями были снова не в моде.
Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Илья Репин, 1885 г.
Ложь об опричном терроре
На Западе был создан чёрный миф об «опричном терроре» в годы правления Ивана Васильевича. Его активно поддержали сторонники западного либерализма в самой России. Якобы безумный царь создал террористическую организацию, которая залила кровью всё русское царство и уничтожила тысячи, десятки тысяч безвинных людей. Была создана просто демоническая фигура русского царя.
Во многом этот миф был создан и из-за самого Ивана Васильевича, который имел совесть и страдал от того, что политика ведёт к жертвам. Он публично каялся. По его воле был составлен Синодик опальных – синодик для церковного поминовения лиц, которые пострадали от опричнины.
Однако историки провели тщательное исследование и, опираясь на документальные источники, сообщают о 3–4 тысячах казненных в годы правления Ивана Грозного. Причем Иван Васильевич правил очень долго – с 1533 (был венчан на царство в 1547 году) по 1584 год. На «массовый террор» это явно не тянет.
Западные правители этой же эпохи могли уничтожить, казнить, сжечь и утопить больше людей за месяц, неделю или даже за один день.
Правда о «просвещённом и цивилизованном» Западе
В ту же историческую эпоху «просвещенные» правители западных держав и «милосердный» Ватикан самым жестоким образом уничтожили сотни тысяч и даже миллионы людей. Причем там истребляли как чужаков, так и собственное население.
Церковники и инквизиция «во имя Христа» убили сотни тысяч «ведьм и ведьмаков». Крестоносцы именем Бога стирали с лица земли целые города «еретиков» или «неверных».
Британские власти и дворяне истребили практически всё крестьянское сословие во время огораживания – «овцы стали пожирать людей». Крестьян просто согнали с земли, обрекая на голодную смерть, бродяжничество или рабство на мануфактурах. При этом приняли жесточайшие «кровавые» законы против бродяг. Англичане несколько раз превращали Ирландию в «пустыню» – землю без людей, вырезая местных туземцев.
Испанские конкистадоры погубили уникальные индейские цивилизации в Центральной и Южной Америке. Их достижения были разграблены и сожжены. Тысячи индейцев были казнены и превращены в рабов. Огромные территории были очищены от туземного населения.
В этом же духе испанцы зачистили Филиппины.
Тогда Филиппины стояли на уровне культур Индокитая. Процветали богатые и красивые города. Многие народы имели свою письменность. Грамотными были даже женщины, то есть по уровню образования и культуры филиппинские туземцы были намного выше европейцев. Там находились огромные библиотеки (книги здесь были из пальмовых листьев и дерева).
Существовала развитая торговля с Китаем. Филиппины поддерживали связь с арабским миром и Турцией. Но острова были разделены на индуистские и мусульманские княжества, которые враждовали друг с другом. Это и помогло испанцам захватить острова.
Важнейшую роль в захвате сыграли христианские миссионеры, которые играли роль разведчиков, пропагандистов, ломали волю местных вождей к сопротивлению, основывали аванпосты, которые вскоре превращались в крепости. Древняя и развитая культура была уничтожена.
Большинство местных жителей постепенно даже утратило свои родные языки, перейдя на язык оккупантов. Архипелаг и его народности забыли родные названия.
Собственно, такую же участь европейские хищники уготовили и древней японской цивилизации.
Христианские миссионеры и купцы уже подготовили почву для оккупации. Страна погрязла в междоусобицах. Имелась пятая колонна в лице японцев-христиан. Японию спас князь Ода Нобунага, который всю жизнь посвятил объединению страны. Опираясь на выдающихся полководцев Токугаву Иэясу и Тоётоми Хидэёси, он повел борьбу за объединение страны.
Эти талантливые вожди смогли приструнить крупных феодалов, ликвидировали пятую колонну, запретили христианство и изолировали страну от проникновения иностранцев. В результате Япония сохранила независимость, и мы сейчас можем восхищаться её уникальной культурой.
Испания отличилась ещё одной резней – уже в самой Западной Европе. Восстала её богатая провинция – Нидерланды. Испанцы развязали кровавый террор, пытаясь утопить мятеж в крови. Однако соседние страны, вроде Англии, были заинтересованы в отделении Нидерландов от Испании, поэтому восставшие в итоге добились частичного успеха.
Война отличалась крайней жестокостью. Повстанцев вешали, жгли и рубили. Всех жителей Нидерландов назвали «недосожженными еретиками».
При этом людей там вырезали целыми городами. Так, в ноябре 1572 года испанская армия уничтожила всех горожан города Зютфен, а в декабре испанские солдаты вырезали почти всех жителей Нардена. В 1573 году такая же участь постигла Харлем. Перебили 20 тыс. человек, часть из них утопили в реке.
Надо сказать, что «испанской» армия была только по названию. В ней были отряды из Италии (единой итальянской нации ещё не было), разного рода немцы и албанские наемники и т. д. Повстанцы также вели террор в отношении чиновников, сторонников короля.
Поэтому крайняя жестокость и беспощадность были свойственно тогда всем жителям «цивилизованной» Европы.
Германия в этот период только отошла от раскола на католиков и реформатов (протестантов), когда они там тоже с упоением резали друг друга. От страшной Крестьянской войны 1524–1526 гг., когда чернь вырезала и рвала на части дворян и богатых, а наемные солдаты зачищали от людей целые города, районы и области.
Но, видимо, без казней и массовых убийств европейцам было жить скучно, поэтому в Германии развернулась охота на ведьм. «Большая охота» началась в середине XVI века и продлилась примерно два столетия. Были зверски убиты десятки тысяч человек.
При этом Восточная Европа почти не испытала этого страшного процесса.
Колдовская истерия практически не коснулась православного Русского царства. Женщина на Руси не рассматривалась как изначально греховное существо.
В Западной же Европе женщине было достаточно чем-то выделяться их толпы – умом, независимостью, красотой, рыжими волосами, родимым пятном и. т. д., чтобы попасть на костер. Понятно, что такие процессы открывали простор садистам, которые могли проявить свои качества там официально.
Обвиняли и тех, кто имел достаток. Стучали на соседей, которые нравились, женщин, которые не проявляли благосклонность к поклоннику и прочих. Так доносчики, судьи и палачи получали там дополнительный доход. На жестокие казни «просвещенные» европейцы шли как на праздник, с семьями и детьми.
Во Франции шла жестокая, бескомпромиссная религиозная война. Только во время т. н. Варфоломеевской ночи (ночь на 24 августа 1572 года) в одном только Париже было убито несколько тысяч человек. Ещё больше убили по стране в тот день и в последующие дни. Волна насилия в столице привела к кровавой бойне в масштабах всей страны.
Таким образом, в Париже за один день зверски убили больше людей, чем за все правление царя Ивана Грозного.
Если в Русском царстве Ивана Васильевича было казнено 3–4 тысячи человек (возможно, несколько больше), то в основных державах Западной Европы (Испании, Франции, Нидерландах и Англии) в те же времена убили порядка 300–400 тысяч человек. Причем при Иване Грозном казнили бояр-предателей, воров, преступников, а в Западной Европе подавляющая часть погибших были невинными жертвами.
Поэтому наш якобы «кровавый тиран» Иван IV, по сравнению с их Филиппом II, Генрихом VIII, Карлом IX и прочими западными правителями, которых в Европе отнюдь не считают «кровавыми чудовищами» – просто мелкий хулиган или даже праведник. На Западе своих убийц-правителей преступниками не считают, более того, они там даже числятся в великих государственных деятелях и являются примером для подражания.
Типичный образец «двойных стандартов» западной пропаганды!
При этом Иван Грозный был явно человеком тонкой душевной организации.
Царь сам себя обвинял «в скверне, во убийстве… в ненависти, во всяком злодействе», в том, что он – «нечистый и скверный душегубец». Отдавал большие средства на «помин души» казненных. Впоследствии эту самокритику использовали критики великого государя как аргумент его «кровавости». Мол, раз он сам себя признает душегубом, значит – так оно и есть.
Никакому правителю в Западной Европе и в голову бы не пришло так каяться. Они, убивая, спали спокойно.
Это отличный пример различия духовных матриц Русской и западной цивилизаций.
Александр Литовченко. Иван Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею. 1875 г.
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/
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