Создаётся аналог С-400: опубликован эскиз индийского радара большой мощности для ЗРК Kusha

Минобороны Индии пытается сформировать глубокоэшелонированную противовоздушную оборону. В качестве её основных элементов выступают недавно разработанные национальные ракетные комплексы MR-SAM и Akash, а также израильские ЗРК Spyder. Однако венцом ПВО является закупленная в России зенитная система С-400, которая защищает страну на самых дальних подступах благодаря большому радиусу действия.Нью-Дели намеревается создать собственный аналог этого комплекса. Работы ведутся DRDO [примерный аналог «Ростеха»] в рамках проекта LRSAM, также обозначаемого как Kusha, и находятся на начальной стадии. Однако уже стали известны некоторые детали программы.Как указывается в издании IDRW, у разработчика произошла утечка эскизов, благодаря чему в сети было опубликовано изображение мобильного радара большой мощности HPR, предназначенного для усиления возможностей ПВО страны. РЛС обладает массой 30 тонн, антенна имеет размер 10 на 6 метров. В качестве платформы используется автомобиль с грузоподъемностью 60 тонн и скоростью движения 20 км/ч.ВВС страны, отвечающие за ПВО, ожидают оперативного развертывания боеготовой системы Kusha к 2028-2029 годам. Дальность её действия должна составить около 350 км.

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