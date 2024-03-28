Создаётся аналог С-400: опубликован эскиз индийского радара большой мощности для ЗРК Kusha

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Создаётся аналог С-400: опубликован эскиз индийского радара большой мощности для ЗРК Kusha

Минобороны Индии пытается сформировать глубокоэшелонированную противовоздушную оборону. В качестве её основных элементов выступают недавно разработанные национальные ракетные комплексы MR-SAM и Akash, а также израильские ЗРК Spyder. Однако венцом ПВО является закупленная в России зенитная система С-400, которая защищает страну на самых дальних подступах благодаря большому радиусу действия.

Нью-Дели намеревается создать собственный аналог этого комплекса. Работы ведутся DRDO [примерный аналог «Ростеха»] в рамках проекта LRSAM, также обозначаемого как Kusha, и находятся на начальной стадии. Однако уже стали известны некоторые детали программы.





Как указывается в издании IDRW, у разработчика произошла утечка эскизов, благодаря чему в сети было опубликовано изображение мобильного радара большой мощности HPR, предназначенного для усиления возможностей ПВО страны. РЛС обладает массой 30 тонн, антенна имеет размер 10 на 6 метров. В качестве платформы используется автомобиль с грузоподъемностью 60 тонн и скоростью движения 20 км/ч.

ВВС страны, отвечающие за ПВО, ожидают оперативного развертывания боеготовой системы Kusha к 2028-2029 годам. Дальность её действия должна составить около 350 км.
  • IDRW
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7 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
    S.K.Vichyakow
    0
    Сегодня, 16:40
    Наша система С-400 им поставлена. Теперь их аналог на подходе. Умные однако.
  2. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 16:41
    После получения наших комплексов все пробуют. Посмотрим, что на пробуют.
  3. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 16:43
    А характеристики РЛС зависят от размеров антенны?-верной дорогой идут индусы laughing
    1. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +3
      Сегодня, 16:46
      При таком количестве слонов в стране - размеры антенны уже не имеют критического значения.. wink Это мы люди северные, мамонты увы вымерли, приходится на технике возить... what
  4. wanna Ранг пользователя
    wanna
    +2
    Сегодня, 16:45
    Единственное, что индийцы делают хорошо, - это Болливуд.
    1. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 16:51
      детей тоже...мастера.
    2. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      Сегодня, 17:03
      Не надо о больном!!! am У меня половина на их тупые сериалы подсела - на кухню зайти невозможно... angry Эти Зита и Гита уже в печёнках сидят.. crying

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