Со щитом или на щите
Фрегат Hessen сопровождает контейнеровоз в Красном море
24 марта на нашем сайте была опубликована статья «Как немец ходил за семь морей хусита воевать». И, говоря абсолютно объективно, она была принята читателями очень хорошо и с большим интересом.
Подбирая к ней фактуру, мне пришлось тогда перелопатить довольно большой объём материала из множества источников, а вот что я не смог, так это найти информацию о том, что же в общем итоге, каков результат, удалось или не удалось выполнить поставленные задачи военным мореплавателям стран-участниц. И хотя тогда меня интересовал как главный герой именно немецкий фрегат Hessen, было очень интересно, куда же все «приплыли».
И вот абсолютно неожиданно, что называется, «среди бела дня», журнал Europäische Sicherheit & Technik публикует статью «Евросоюз – операция Aspides – промежуточный баланс». Автор Ханс Уве Мергенер (Hans Uwe Mergener).
Именно то, что я искал и не нашёл тогда! Так что этот мой небольшой труд можно считать прямым продолжением или второй частью предыдущей статьи.
Сейчас мы вместе с немцем и подведём промежуточный итог деяний группы кораблей Евросоюза в Красном море.
Первое, что бросается в глаза, группа как-то похудела» или же просто не набрала заявленный численный вес.
Изначально было объявлено, что в операции по защите гражданских судов в Красном море и Аденском проливе от нападения хуситов будут участвовать семь стран: Франция, Бельгия, Греция, Нидерланды, Дания, Италия и Германия. Греция – во главе как координатор и руководитель.
Оказалось, что итальянцы заменили фрегат Virginio Fasan на эсминец Caio Duilio, который к тому же забрал титул флагмана группы у немцев.
Францию вместо фрегата Lanquedoc представляет фрегат Alsace.
Флагман группы кораблей операции Aspides – эсминец ITS Caio Duilio (D 554) итальянского военно-морского флота
Корабли Нидерландов и Дании вообще куда-то исчезли, и нигде нет информации, были ли они там или нет, а бельгийский фрегат Louise-Marie, в то время, когда пацаны уже вовсю воюют, всё ещё чапает по направлению к Красному морю.
Ну а пацаны действительно воюют.
Europäische Sicherheit & Technik информирует:
Всего были защищены 35 торговых судов. По состоянию на дату публикации сбито восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще три атаки были предотвращены.
С момента публикации доклада EEAS были уничтожены еще один беспилотник и беспилотный надводный аппарат, а также перехвачены три ракеты».
То есть сбито девять БПЛА, трём БПЛА не дали возможность нанести удар, сбиты три ракеты и уничтожен один БЭК.
Далее – Europäische Sicherheit & Technik сообщает подробности:
Крылатая ракета хуситов, сбитая вертолётом фрегата Alsace
Внимание: повторение и у немцев! Они 21 марта уничтожили БЭК также с вертолёта.
Старт ракеты «корабль-воздух» с французского фрегата Alsacec
Далее Ханс Уве Мергенер отмечает:
Подводя итог, он пишет:
Эту фразу даже трудно перевести на нормальный человеческий язык.
Так всё-таки, как месячный итог – это успех, и теперь армада гражданских торговых судов ломанётся, как в былые времена, через Суэцкий канал, или же «парни в шлёпанцах» не дают продыху военным и гражданским морякам в Красном море так, что они еле-еле справляются?
Как говорила героиня произведения древнего грека Плутарха спартанка Горго: со щитом или на щите (Aut cum scuto, aut in scuto)?
Может, именно греки и знают ответ, они же рулят операцией «Щит»…
- Eugen Renk (Fachmann)
- ichael Nitz, Naval Press Service, Ministere des Armees, EUNAVFOR ASPIDES; EEAS Europa
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