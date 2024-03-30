Со щитом или на щите

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Со щитом или на щите
Фрегат Hessen сопровождает контейнеровоз в Красном море


24 марта на нашем сайте была опубликована статья «Как немец ходил за семь морей хусита воевать». И, говоря абсолютно объективно, она была принята читателями очень хорошо и с большим интересом.



Подбирая к ней фактуру, мне пришлось тогда перелопатить довольно большой объём материала из множества источников, а вот что я не смог, так это найти информацию о том, что же в общем итоге, каков результат, удалось или не удалось выполнить поставленные задачи военным мореплавателям стран-участниц. И хотя тогда меня интересовал как главный герой именно немецкий фрегат Hessen, было очень интересно, куда же все «приплыли».

И вот абсолютно неожиданно, что называется, «среди бела дня», журнал Europäische Sicherheit & Technik публикует статью «Евросоюз – операция Aspides – промежуточный баланс». Автор Ханс Уве Мергенер (Hans Uwe Mergener).

Именно то, что я искал и не нашёл тогда! Так что этот мой небольшой труд можно считать прямым продолжением или второй частью предыдущей статьи.

Сейчас мы вместе с немцем и подведём промежуточный итог деяний группы кораблей Евросоюза в Красном море.

Первое, что бросается в глаза, группа как-то похудела» или же просто не набрала заявленный численный вес.

Изначально было объявлено, что в операции по защите гражданских судов в Красном море и Аденском проливе от нападения хуситов будут участвовать семь стран: Франция, Бельгия, Греция, Нидерланды, Дания, Италия и Германия. Греция – во главе как координатор и руководитель.

Оказалось, что итальянцы заменили фрегат Virginio Fasan на эсминец Caio Duilio, который к тому же забрал титул флагмана группы у немцев.

Францию вместо фрегата Lanquedoc представляет фрегат Alsace.


Флагман группы кораблей операции Aspides – эсминец ITS Caio Duilio (D 554) итальянского военно-морского флота

Корабли Нидерландов и Дании вообще куда-то исчезли, и нигде нет информации, были ли они там или нет, а бельгийский фрегат Louise-Marie, в то время, когда пацаны уже вовсю воюют, всё ещё чапает по направлению к Красному морю.

Ну а пацаны действительно воюют.

Europäische Sicherheit & Technik информирует:

«19 марта Служба внешних сношений Евросоюза (EEAS) опубликовала первоначальную оценку миссии EUNAVFOR Aspides.
Всего были защищены 35 торговых судов. По состоянию на дату публикации сбито восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще три атаки были предотвращены.
С момента публикации доклада EEAS были уничтожены еще один беспилотник и беспилотный надводный аппарат, а также перехвачены три ракеты».

То есть сбито девять БПЛА, трём БПЛА не дали возможность нанести удар, сбиты три ракеты и уничтожен один БЭК.

Далее – Europäische Sicherheit & Technik сообщает подробности:

«Утром 20 марта 2024 года при сопровождении торгового судна французский фрегат Alsace уничтожил беспилотник хуситов, который представлял непосредственную угрозу. Вопреки ожиданиям, он был уничтожен не корабельной артиллерией или ракетами класса «корабль-воздух» типа Aster, а огнем с бортового вертолета».


Крылатая ракета хуситов, сбитая вертолётом фрегата Alsace

Внимание: повторение и у немцев! Они 21 марта уничтожили БЭК также с вертолёта.

«В тот же день французский Alsacec сбил три ракеты. И это является беспрецедентным случаем в настоящем оперативном контексте действия флота».


Старт ракеты «корабль-воздух» с французского фрегата Alsacec

Далее Ханс Уве Мергенер отмечает:

«Помимо беспилотников, хуситские ополченцы используют также классические противокорабельные ракеты и противокорабельные баллистические ракеты. Последние имеют сравнительно большую дальность (450 и 500 километров) и скорость достижения цели в сверхзвуковом диапазоне. Захват целей и борьба с ними становится особым вызовом для экипажей кораблей».

Подводя итог, он пишет:

«Oперация требует более сильной геополитической стратегии, особенно в свете продолжающегося конфликта в Израиле и Газе».

Эту фразу даже трудно перевести на нормальный человеческий язык.

Так всё-таки, как месячный итог – это успех, и теперь армада гражданских торговых судов ломанётся, как в былые времена, через Суэцкий канал, или же «парни в шлёпанцах» не дают продыху военным и гражданским морякам в Красном море так, что они еле-еле справляются?

Как говорила героиня произведения древнего грека Плутарха спартанка Горго: со щитом или на щите (Aut cum scuto, aut in scuto)?

Может, именно греки и знают ответ, они же рулят операцией «Щит»…
  • Eugen Renk (Fachmann)
  • ichael Nitz, Naval Press Service, Ministere des Armees, EUNAVFOR ASPIDES; EEAS Europa
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1 комментарий
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  1. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +1
    Сегодня, 03:58
    А мне больше интересно, как в данной ситуации проявили бы наши ВМС? Есть у уважаемых форумчан кто в теме примерное видение ситуации?

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