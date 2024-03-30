Со щитом или на щите



Фрегат Hessen сопровождает контейнеровоз в Красном море



Флагман группы кораблей операции Aspides – эсминец ITS Caio Duilio (D 554) итальянского военно-морского флота

«19 марта Служба внешних сношений Евросоюза (EEAS) опубликовала первоначальную оценку миссии EUNAVFOR Aspides.

Всего были защищены 35 торговых судов. По состоянию на дату публикации сбито восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще три атаки были предотвращены.

С момента публикации доклада EEAS были уничтожены еще один беспилотник и беспилотный надводный аппарат, а также перехвачены три ракеты».

«Утром 20 марта 2024 года при сопровождении торгового судна французский фрегат Alsace уничтожил беспилотник хуситов, который представлял непосредственную угрозу. Вопреки ожиданиям, он был уничтожен не корабельной артиллерией или ракетами класса «корабль-воздух» типа Aster, а огнем с бортового вертолета».



Крылатая ракета хуситов, сбитая вертолётом фрегата Alsace

«В тот же день французский Alsacec сбил три ракеты. И это является беспрецедентным случаем в настоящем оперативном контексте действия флота».



Старт ракеты «корабль-воздух» с французского фрегата Alsacec

«Помимо беспилотников , хуситские ополченцы используют также классические противокорабельные ракеты и противокорабельные баллистические ракеты. Последние имеют сравнительно большую дальность (450 и 500 километров) и скорость достижения цели в сверхзвуковом диапазоне. Захват целей и борьба с ними становится особым вызовом для экипажей кораблей».

«Oперация требует более сильной геополитической стратегии, особенно в свете продолжающегося конфликта в Израиле и Газе».