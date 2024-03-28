«Найти замену таким надежным вертолетам не просто»: Перу начинает беспокоить судьба парка Ми-8/17
США на протяжении многих лет пытались выбить Россию с мирового рынка военной продукции, рассматривая Москву в качестве главного конкурента. Воспользовавшись началом СВО, Вашингтон обложил РФ всесторонними санкциями, что серьезно препятствует сотрудничеству с клиентами, в том числе уже эксплуатирующими российские изделия.
- говорится в издании Zona Militar.
Как указывается, данные винтокрылые машины используются в Южной Америке в Колумбии, Эквадоре, Венесуэле и Аргентине. Состояние парка этих вертолетов разнится по странам.
- отмечается в издании.
Относительно неплохо обстоят дела в Перу, где имеются собственные мощности по восстановлению Ми-8/17 в лице современного ремонтного завода, расположенного в городе Ла Хойя. Речь идет об Армейском авиационном центре технического обслуживания (CEMAE), который был создан в результате реализации программы по передаче промышленных компетенций, согласованной с «Рособоронэкспортом» при закупке в 2013 году 24 Ми-171Ш-П для армии страны.
CEMAE находится в пустынной местности, занимая площадь 125 гектаров, имеет взлетно-посадочную полосу, семь ангаров для размещения вертолетов при выполнении различных специализированных работ, ремонтные мастерские и лаборатории, испытательный полигон и другие сооружения.
- поясняется в издании, имея в виду региональное природное явление с негативными для жизнедеятельности последствиями, которое, в частности, приводит к поломке техники.
CEMAE наряду с другими объектами техобслуживания Ми-8/17 позволяет Перу автономно восстанавливать вертолеты.
- говорится в издании.
Речь идет о том, что рано или поздно придется заменять или ремонтировать сложные детали и агрегаты. В условиях санкций сделать это будет затруднительно.
- отмечается в издании.
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