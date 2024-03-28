«Найти замену таким надежным вертолетам не просто»: Перу начинает беспокоить судьба парка Ми-8/17

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«Найти замену таким надежным вертолетам не просто»: Перу начинает беспокоить судьба парка Ми-8/17

США на протяжении многих лет пытались выбить Россию с мирового рынка военной продукции, рассматривая Москву в качестве главного конкурента. Воспользовавшись началом СВО, Вашингтон обложил РФ всесторонними санкциями, что серьезно препятствует сотрудничеству с клиентами, в том числе уже эксплуатирующими российские изделия.

Затягивание кризиса между Украиной и РФ начало сильно сказываться на работоспособности оборонных систем ряда латиноамериканских стран, особенно в сегменте вертолетов, в том числе семейства Ми-8/17/171

- говорится в издании Zona Militar.



Как указывается, данные винтокрылые машины используются в Южной Америке в Колумбии, Эквадоре, Венесуэле и Аргентине. Состояние парка этих вертолетов разнится по странам.

В Колумбии ситуация достигла крайних пределов: почти весь флот находится на земле

- отмечается в издании.

Относительно неплохо обстоят дела в Перу, где имеются собственные мощности по восстановлению Ми-8/17 в лице современного ремонтного завода, расположенного в городе Ла Хойя. Речь идет об Армейском авиационном центре технического обслуживания (CEMAE), который был создан в результате реализации программы по передаче промышленных компетенций, согласованной с «Рособоронэкспортом» при закупке в 2013 году 24 Ми-171Ш-П для армии страны.

CEMAE находится в пустынной местности, занимая площадь 125 гектаров, имеет взлетно-посадочную полосу, семь ангаров для размещения вертолетов при выполнении различных специализированных работ, ремонтные мастерские и лаборатории, испытательный полигон и другие сооружения.



Это один из немногих объектов в Латинской Америке, где машины армейской авиации возвращаются в летное состояние после Эль-Ниньо

- поясняется в издании, имея в виду региональное природное явление с негативными для жизнедеятельности последствиями, которое, в частности, приводит к поломке техники.

CEMAE наряду с другими объектами техобслуживания Ми-8/17 позволяет Перу автономно восстанавливать вертолеты.

Однако начинает появляться умеренная обеспокоенность по поводу того, что может произойти за пределами среднесрочной перспективы, если война в Восточной Европе продолжится

- говорится в издании.

Речь идет о том, что рано или поздно придется заменять или ремонтировать сложные детали и агрегаты. В условиях санкций сделать это будет затруднительно.

Имеется вариант использования западных технологий [то есть отказа от российских вертолетов], хотя не так-то просто найти замену вертолетам с такой надежностью, ценой и характеристиками, позволяющими эксплуатировать машины в экстремальных условиях

- отмечается в издании.

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    4 комментария
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 10:12
      Если отдадите наши птички хохлоте , всё приромним и не простим.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:19
      США на протяжении многих лет пытались выбить Россию с мирового рынка военной продукции,

      Честная конкуренция... так такой термин/явление, имеет место... а где имеет место, такое???
    3. Ig sura Ранг пользователя
      Ig sura
      0
      Сегодня, 10:23
      Так в чем беспокойство так и не понял вопрос если латинские страны Америки самостоятельные без всяких оглядок на фашигтон то чего бояться волка тогда что не стоит в лес ходить страшно ,притом есть завод и сотрудничество значит и вертушки будут ремонтировать
    4. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      0
      Сегодня, 10:58
      не так-то просто найти замену вертолетам с такой надежностью, ценой и характеристиками

      К хорошему быстро привыкаешь... да)

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