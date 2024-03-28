«Найти замену таким надежным вертолетам не просто»: Перу начинает беспокоить судьба парка Ми-8/17

Затягивание кризиса между Украиной и РФ начало сильно сказываться на работоспособности оборонных систем ряда латиноамериканских стран, особенно в сегменте вертолетов, в том числе семейства Ми-8/17/171

В Колумбии ситуация достигла крайних пределов: почти весь флот находится на земле

Это один из немногих объектов в Латинской Америке, где машины армейской авиации возвращаются в летное состояние после Эль-Ниньо

Однако начинает появляться умеренная обеспокоенность по поводу того, что может произойти за пределами среднесрочной перспективы, если война в Восточной Европе продолжится

Имеется вариант использования западных технологий [то есть отказа от российских вертолетов], хотя не так-то просто найти замену вертолетам с такой надежностью, ценой и характеристиками, позволяющими эксплуатировать машины в экстремальных условиях

США на протяжении многих лет пытались выбить Россию с мирового рынка военной продукции, рассматривая Москву в качестве главного конкурента. Воспользовавшись началом СВО, Вашингтон обложил РФ всесторонними санкциями, что серьезно препятствует сотрудничеству с клиентами, в том числе уже эксплуатирующими российские изделия.- говорится в издании Zona Militar.Как указывается, данные винтокрылые машины используются в Южной Америке в Колумбии, Эквадоре, Венесуэле и Аргентине. Состояние парка этих вертолетов разнится по странам.- отмечается в издании.Относительно неплохо обстоят дела в Перу, где имеются собственные мощности по восстановлению Ми-8/17 в лице современного ремонтного завода, расположенного в городе Ла Хойя. Речь идет об Армейском авиационном центре технического обслуживания (CEMAE), который был создан в результате реализации программы по передаче промышленных компетенций, согласованной с «Рособоронэкспортом» при закупке в 2013 году 24 Ми-171Ш-П для армии страны.CEMAE находится в пустынной местности, занимая площадь 125 гектаров, имеет взлетно-посадочную полосу, семь ангаров для размещения вертолетов при выполнении различных специализированных работ, ремонтные мастерские и лаборатории, испытательный полигон и другие сооружения.- поясняется в издании, имея в виду региональное природное явление с негативными для жизнедеятельности последствиями, которое, в частности, приводит к поломке техники.CEMAE наряду с другими объектами техобслуживания Ми-8/17 позволяет Перу автономно восстанавливать вертолеты.- говорится в издании.Речь идет о том, что рано или поздно придется заменять или ремонтировать сложные детали и агрегаты. В условиях санкций сделать это будет затруднительно.- отмечается в издании.