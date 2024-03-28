«Живучесть бронемашины возросла втрое»: на основе выводов из украинского конфликта армия США испытала КАЗ на Bradley

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«Живучесть бронемашины возросла втрое»: на основе выводов из украинского конфликта армия США испытала КАЗ на Bradley

По данным западных обозревателей, на Украине зафиксирована потеря 72 единиц БМП M2 Bradley и уже 4 M1A1 Abrams, хотя на фронте они появились недавно и в небольшом количестве. Впрочем, крупные потери отмечаются по всем типам машин, переданных «цивилизованным миром».

Большая часть передовой техники, поставленной Западом ВСУ, была уничтожена или повреждена

- отмечается во французском издании Meta-defense.



Чаще всего данная техника поражалась минами, БПЛА, РПГ и ПТУР.

Собственно против данного типа угроз должны бороться КАЗ Trophy и Iron Fist, что позволит увеличить шансы на выживаемость бронетехники и ее экипажей в бою

- говорится в издании.

Как указывается, армия США, сделав выводы из украинского конфликта, объявила о намерении приобрести израильские КАЗ Iron Fist для оснащения части своего парка Bradley. Однако перейти к крупным закупкам не удалось из-за бюджетных ограничений. Тем не менее, как заявили в Пентагоне, получилось изыскать средства на приобретение «нескольких десятков» КАЗ.

Это позволило провести испытания, по итогам которых, как было заявлено, в 70% случаев удавалось перехватывать РПГ и ПТУР.

Благодаря установки КАЗ живучесть бронемашины возросла втрое

- пишет автор.

Однако, как он полагает, несмотря на впечатляющие результаты, не стоит ожидать массового оснащения Bradley КАЗ:

Это неудивительно, если учесть высокую стоимость установки системы, составляющую столько же, сколько покупная цена самого Bradley.


Тем более, с его слов, Пентагон реализует программу OMFV, предусматривающую переход на новую БМП [XM30], призванную заменить Bradley.

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    7 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:18
      Испытательный полигон под названием украина используется США на всю катушку.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 08:00
        Испытательный полигон под названием украина
        Ни на что другое Украина и не годится
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:23
      на Украине зафиксирована потеря 72 единиц БМП M2 Bradley и уже 4 M1A1 Abrams
      И это, как они должны понять не окончательная цифра.
      несмотря на впечатляющие результаты, не стоит ожидать массового оснащения Bradley КАЗ:
      И, как обычно все упирается в деньги. Так, что важнее - деньги или живучесть БМП с экипажем?
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 07:30
      Цена КАЗ практически равна цене самой бредлюги. Фига се у них ценники.
      1. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        0
        Сегодня, 08:17
        Цена КАЗ практически равна цене самой бредлюги. Фига се у них ценники.

        ценообразование
        но мы, то же к этому стремимся...
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:31
      Меня поражает этот американский флаг на броне.
      Предупреждение или наглядная демонстрация цели?
      Однако, как он полагает, несмотря на впечатляющие результаты, не стоит ожидать массового оснащения Bradley КАЗ

      Так у нас такая же картина с «Арматой»...
      Интернационализм буржуазии - наглядная демонстрация.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:42
      С появлением рпг с вентилятором FPV ,ценность КАЗ уменьшается.Тут надо более сложную систему устанавливать ,а ценам КАЗ и так зашкаливает

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