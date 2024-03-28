«Живучесть бронемашины возросла втрое»: на основе выводов из украинского конфликта армия США испытала КАЗ на Bradley

Большая часть передовой техники, поставленной Западом ВСУ, была уничтожена или повреждена

Собственно против данного типа угроз должны бороться КАЗ Trophy и Iron Fist, что позволит увеличить шансы на выживаемость бронетехники и ее экипажей в бою

Благодаря установки КАЗ живучесть бронемашины возросла втрое

Это неудивительно, если учесть высокую стоимость установки системы, составляющую столько же, сколько покупная цена самого Bradley.

По данным западных обозревателей, на Украине зафиксирована потеря 72 единиц БМП M2 Bradley и уже 4 M1A1 Abrams, хотя на фронте они появились недавно и в небольшом количестве. Впрочем, крупные потери отмечаются по всем типам машин, переданных «цивилизованным миром».- отмечается во французском издании Meta-defense.Чаще всего данная техника поражалась минами, БПЛА, РПГ и ПТУР.- говорится в издании.Как указывается, армия США, сделав выводы из украинского конфликта, объявила о намерении приобрести израильские КАЗ Iron Fist для оснащения части своего парка Bradley. Однако перейти к крупным закупкам не удалось из-за бюджетных ограничений. Тем не менее, как заявили в Пентагоне, получилось изыскать средства на приобретение «нескольких десятков» КАЗ.Это позволило провести испытания, по итогам которых, как было заявлено, в 70% случаев удавалось перехватывать РПГ и ПТУР.- пишет автор.Однако, как он полагает, несмотря на впечатляющие результаты, не стоит ожидать массового оснащения Bradley КАЗ:Тем более, с его слов, Пентагон реализует программу OMFV, предусматривающую переход на новую БМП [XM30], призванную заменить Bradley.