Казнь террористов из «Крокус Сити Холла»: достойны или нет

Прямиком в ад



Возможно, некоторые их этих уже готовы принять смерть как благо. Дадим им эту возможность?

«Никто не может быть умышленно лишён жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание».

Прецедент



«Вологодский пятак». Один из вариантов размещения террористов на ближайшие годы.

Эмоции действительно зашкаливают и требует адекватного наказания для убийц из «Крокус Сити Холла».Спустя шесть дней после трагедии известно о 143 погибших от рук террористов. Самое первое, что приходит на ум, это без лишних проволочек привести в исполнение высшую меру наказания – смертную казнь. В виде исключения закрыть глаза на различные моратории и статьи в Конституции, прямо и косвенно запрещающие расстреливать людей. Пусть и таких нелюдей, как Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.С виновностью у них все понятно – террористов опознают очевидцы, они засветились на камерах, и сами позировали в ходе зверств.Каждый россиянин в связи с этим задает себе вопрос: я теперь должен налогами оплачивать существование этих зверей в человечьем обличье?Эмоции эмоциями, и они вполне понятны. Сложно желать продолжениея жизни организмам, которые, улыбаясь, убивали женщин и детей, резали и сжигали заживо. Немалую часть погибших в «Крокус Сити Холле» до сих пор не могут опознать…Но попробуем взглянуть на ситуацию рационально. Насколько это возможно, конечно.В настоящее время для смертного приговора придется обойти пару государственных актов. Первый – протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека, который обязывает не применять данный вид уголовного наказания.Кстати, в его тексте есть лазейка для желающих отправить убийц прямиком в ад:То есть, если очень хочется, то можно.Ссылаться на документы, имеющие отношение к Европейскому союзу, уже давно стало моветоном, поэтому оставим этот мораторий за кадром. Им можно пренебречь, если потребуется.Но вот пренебречь Конституционным судом не получится. Его решение с 2010 года гарантирует человеку не быть подвергнутым смертной казни ни при каких условиях.Сторонники умерщвления террористов из «Крокуса» предлагают ради них пересмотреть законодательные акты федерального уровня.Не много ли чести для выродков?Второй аспект вопроса – а действительно ли смертная казнь станет адекватным наказанием для Далерджона, Саидакрами, Шамсидина и Мухаммадсобира?Но дело даже не в потере некоторых фрагментов тела отдельными организмами и жестким задержанием в Брянских лесах, а в том, что ждет убийц в будущем. Это в Швеции можно устраивать бойни и потом прохлаждаться в отеле до конца своих дней, с вполне определенной надеждой на условно-досрочное. Речь о нацисте Андерсе Брейвике, которого, к слову, не посадили пожизненно, а лишь «приговорили на 21 год, с возможностью неограниченного продления срока».Если сравнивать расходы на содержание заключенных в зонах особого строгого режима, то в России ежедневно тратят примерно в 300 раз меньше, чем в Швеции и многих других европейских странах. Пожизненный срок отбывают в печально знаменитых зонах: «Белый лебедь», «Полярная сова», «Снежинка», «Мордовская зона», «Торбеевский централ», «Вологодский пятак» и Соль-Илецкая тюрьма, более известная как «Черный дельфин».В учреждениях все в лучших традициях – существование по строгому распорядку, невозможность присесть или лечь на нары до отбоя и перемещение по зоне в позе ласточки. Если написано в правилах, что с 14:00 до 17:00 прослушивание радио стоя, то каждый день до конца жизни так и будет. Ходят слухи о круглосуточно горящем в камере свете и запрете на одеяло с головой.Часть особо опасных преступников заметно сокращает свое пожизненное заключение в таких непростых условиях. В 2002 году в «Белом лебеде» помер Салман Радуев, отбыв всего год из положенного пожизненного, а в «Черном дельфине» в 2000 году не стало серийного убийцы Сергея Мадуева. Его перевели в тюрьму особого строго режима, но запаса здоровья хватило всего на полтора месяца.Насколько хватит четверки террористов, покажет время, но есть все основания считать, что несколько лет они точно протянут – возраст убийц варьируется от 18 до 32 лет. Если же смогут выжить дольше, то их ждет стремительная деградация личности с деперсонализацией, а также «повышенная внутренняя напряженность и агрессивность, серьезные морально-нравственные дефекты, устойчивые асоциальные установки, эмоциональная и социальная отчужденность».Проще говоря, Далерджон, Саидакрами, Шамсидин и Мухаммадсобир сойдут с ума. Остается только пожелать, чтобы они как можно дольше адекватно воспринимали окружающую действительность.Смертная казнь четверки террористов опасна не только как слишком гуманное наказание для нелюдей, но и в качестве юридического прецедента.После казни убийцы из «Крокус Сити» у прокуроров будет все меньше резона требовать для особо опасных преступников пожизненного заключения.Нет, конечно, какой-нибудь выродок и педофил смерти достоин, но кто может исключить судебную ошибку?Примеров трагических халатностей следствия достаточно. Александра Кравченко расстреляли за деяния Чикатило, Николай Тереня казнен за «витебского маньяка» Михасевича, Георгий Хабаров погиб за маньяка Николая Февилова. За последние десятилетия судебное следствие и экспертиза шагнули далеко вперед, и это должно, по идее снизить ошибки. Но никто не отменял старое доброе выбивание признаний из подозреваемых.Или другой пример.В 1961 году высшую меру наказания применили в отношении валютчиков Рокотова, Файбишенко и Яковлева, которые ни при каких обстоятельствах не заслуживали расстрела. К слову, юридическая возможность их расстрела появилась только после указа «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций», который приняли уже после совершения преступлений. Закон не имел обратной силы, но тем менее тройку валютчиков расстреляли.Допустив расстрел Далерджона, Саидакрами, Шамсидина и Мухаммадсобира, а также, возможно, и их подельников, мы совершаем две ошибки.Первая – лишаем террористов возможности познать все прелести российской пенитенциарной системы, которая строгая, но справедливая. «Черный дельфин» и ему подобные объекты строились именно для таких нелюдей, которых уже не исправить. Поэтому отправлять в ад эту четверку нужно медленно, годами по капле выдавливая из них жизнь.Вторая возможная ошибка – это выпущенный на свободу джинн с «высшей мерой наказания». Примеры выше с Хрущевым, который настоял на расстреле валютчиков в 1961 году, тому явное предостережение. Размахивая секирой правосудия, есть большие шансы порубить невиновных.На что точно стоит решиться в вопросе с террористами, так это полностью запретить все контракты с внешним миром, а также законодательно исключить даже теоретический вариант досрочного освобождения.Мы забыли про третью ошибку, но она гораздо сложнее и фундаментальнее двух первых.Речь о миграционной политике государства, которая нуждается если не в революционных, то в очень серьезных преобразованиях. Рубить здесь с плеча, как и в случае со смертной казнью, не стоит.