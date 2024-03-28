«Ответ получен отрицательный»: США предложили выкупить для ВСУ весь флот вертолетов Ми-17 у Колумбии «за круглую сумму»

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«Ответ получен отрицательный»: США предложили выкупить для ВСУ весь флот вертолетов Ми-17 у Колумбии «за круглую сумму»

Колумбийские военные из десантно-штурмовой авиационной дивизии (Davaa) публично пожаловались на удручающее состояние парка вертолетов Ми-17, которое вызвано американской финансовой блокадой в отношении России, препятствующей ремонту машин.

В связи с санкциями, введенными в отношении РФ и компаний этой страны, действие соглашений о техобслуживании было приостановлено, поскольку подрядчик не может получать платежи из-за блокады в международной банковской системе Swift

- отмечается в издании Infodefensa.



Ситуацией поспешили воспользоваться в Вашингтоне, заявив о готовности выплатить «круглую сумму» в $300 млн за весь флот Ми-17 с целью его последующей передачи ВСУ.

Это предложение получило отрицательный ответ от правительства президента Густаво Петро, которое придерживается нейтральной позиции по отношению к украинскому конфликту, а также от армии, которая стремится сохранить возможности перевозки людей и грузов винтокрылым транспортом

- говорится в издании.

Ми-17 используется колумбийской армией уже на протяжении 27 лет. Вертолет задействуется, как указывается, «с заметным успехом» при проведении войсковых операций, в миссиях гуманитарного характера, при поиске и спасении людей по всей стране.

На вооружении Davaa находится 20 Ми-17, из которых 9 находятся в рабочем состоянии, еще девять пребывают на консервации, а два оставшихся включены в годовой план консервации, то есть также ожидают запчастей для проведения капитального ремонта. 5 машин были потеряны в происшествиях за годы эксплуатации, а одна списана.
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    7 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +5
      Сегодня, 05:49
      отрицательный ответ от правительства президента Густаво Петро

      Непонятно. Всегда думал, что Колумбия верный союзник США, может ошибался... request или они там немного нюхнули и осмелели...
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +5
        Сегодня, 06:03
        На президентских выборах 2022 года Густаво Петро вышел во второй тур и затем выиграл выборы президента во втором туре, став первым левым политиком во главе Колумбии.
      2. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +2
        Сегодня, 06:08
        Кстати да, тоже сильно удивлялся, когда правительство Колумбии заняло нейтральную позицию.
        Хотя, в латинской Америке всё было интересно... также Бразилия, её руководство, все показательно - поучительно!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:04
      — Зеленского очень интересует возможность получить что-нибудь из Колумбии ...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 06:10
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Зеленского очень интересует возможность получить что-нибудь из Колумбии ...

        И это явно не старые вертолеты!! laughing
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:41
      Ситуацией поспешили воспользоваться в Вашингтоне,
      Предварительно ее создав и не только для Колумбии. Но даже в этой ситуации колумбийские власти не пошли на сделку предпочитая соблюдать нейтралитет в конфликте на украине. При этом достаточное число колумбийских наемников воюет на стороне ВСУ, а часть из них уже отправилась к бандере.
    4. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 06:44
      Вот интересно, где это они нашли $300М, если Конгресс на Украину пока что не выделил ни цента?

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