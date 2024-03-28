«Ответ получен отрицательный»: США предложили выкупить для ВСУ весь флот вертолетов Ми-17 у Колумбии «за круглую сумму»
Колумбийские военные из десантно-штурмовой авиационной дивизии (Davaa) публично пожаловались на удручающее состояние парка вертолетов Ми-17, которое вызвано американской финансовой блокадой в отношении России, препятствующей ремонту машин.
- отмечается в издании Infodefensa.
Ситуацией поспешили воспользоваться в Вашингтоне, заявив о готовности выплатить «круглую сумму» в $300 млн за весь флот Ми-17 с целью его последующей передачи ВСУ.
- говорится в издании.
Ми-17 используется колумбийской армией уже на протяжении 27 лет. Вертолет задействуется, как указывается, «с заметным успехом» при проведении войсковых операций, в миссиях гуманитарного характера, при поиске и спасении людей по всей стране.
На вооружении Davaa находится 20 Ми-17, из которых 9 находятся в рабочем состоянии, еще девять пребывают на консервации, а два оставшихся включены в годовой план консервации, то есть также ожидают запчастей для проведения капитального ремонта. 5 машин были потеряны в происшествиях за годы эксплуатации, а одна списана.
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