С волками жить – ружье носить
Как полагают ведущие российские политологи, после Вильнюсского (2023) саммита Организации Североатлантического договора руководством блока было принято окончательное решение о разделении усилий наших «невероятных» партнеров по двум основным направлениям борьбы за доминирование в современном мире. Образовались две воинственные группировки, руководимые из единого антироссийского центра, сияющего града на холме – «Фашингтона». Это – коалиция англосаксов (США, Великобритания, Австралия) и их европейские союзники по НАТО.
Два направления приложения усилий США и НАТО. Что за этим стоит?
Очевидно, что США, кроме поддержки партнеров по НАТО в их плясках с бубнами вокруг СВО, оказания финансовой и военной помощи режиму Зеленского, решили сосредоточить основные усилия на зоне АТР, где стремительно набирает военную мощь КНР.
Китай, ставший первой экономикой мира по объему ВПП, главной задачей поставил объединение страны путем присоединения Китайской республики (о. Тайвань) к КНР, а также достижение к 2027 году ядерного паритета с США.
Поднебесная, занимая лидирующее положение в мире – экономике, политике – и влияя на умонастроения народов стран т. н. третьего мира, все более претендует на роль ведущей мировой державы. Это прекрасно осознают правящие элиты США, готовые на самые решительные действия, чтобы не допустить утраты своего мирового лидерства.
Поэтому по всем признакам «ловушка Фукидида» должна таки сработать на рубеже 2027–2030 годов. Аналитики полагают, что в решительной схватке за мировое доминирование сойдутся старый и новый лидеры нынешнего мира. Сегодня Штаты пока еще сильнее КНР. Но это преимущество быстро тает. Поэтому янки торопятся победить претендента, пока тот не набрал необходимую военную силу.
Экономические санкции и запреты на экспорт технологий, бесспорно, играют свою отрицательную роль, замедляя развитие конкурента, но кардинально решить проблему лидерства не могут. Остается военный путь. Но для выхода из ловушки Фукидида военным путем Вашингтону нужен повод. Этим поводом могут стать попытки председателя Си присоединить о. Тайвань к материковому Китаю. Проблема объединения двух республик отмечалась и в партийных документах последнего съезда КПК как одна из главных.
Чтобы противостоять Вашингтону, Китай укрепляет свои ракетные войска, флот и авиацию, проводит учения в Тайваньском проливе и прилегающей к нему акватории, возводит искусственные насыпные острова и устанавливает на них средства ПВО, строит аэродромы и развертывает ракетные установки.
– отмечает командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Джон Акилино.
По словам адмирала, за последние три года китайские вооруженные силы пополнили свой арсенал более чем 400 истребителями и 20 военными кораблями, удвоили свой запас ракет. Кроме того, Пекин на 50 % увеличил количество спутников военного назначения и более чем вдвое нарасти свой арсенал ядерных боеголовок, добавил он.
Осознавая масштабность проблемы, Белый дом для борьбы с Китаем создал блок АУКУС (Австралия, Великобритания, США). Вашингтон всячески поощряет милитаризацию Японии, Филиппин, Республики Корея. На территории этих стран американцы модернизируют свои военные объекты, размещают на них дополнительные силы.
Пентагон планирует направить в зону АТР шесть из десяти своих АМГ. Кроме этого, Штаты наращивают ПВО главной военно-морской базы Тихоокеанского флота, размещенной на о. Гуам, проводят другие мероприятия по усилению группировки сил. То есть США по сути проводят планомерную подготовку к вооруженному противостоянию с КНР в этом регионе.
В Белом доме прекрасно понимают, что все их усилия по сохранению гегемонии окажутся напрасными, если Китаю будет оказывать помощь Россия. Поэтому, по убеждению Вашингтона, Россию нужно было занять более важными проблемами, нежели помощь Китаю. Для этого как нельзя лучше подходит эскалация боевых действий на Украине.
Но как бы сильны Штаты ни были, а вести сразу две большие военные кампании даже им не под силу. Поэтому задачу поддержания градуса нестабильности в Европе Вашингтон переложил на плечи своих европейских подручных. И, скорее всего, эта задача была поставлена администрацией Байдена непосредственно перед президентом Пятой республики Э. Макроном. И это вполне объясняет рвение президента Франции в сколачивании различных коалиций (танковой, авиационной, ракетной, по отправке войск в зону СВО) для поддержки режима Зеленского.
Почему именно Франция?
По ряду причин.
Во-первых, Франция, после оставления Германией пьедестала ведущей экономики ЕС, стремится занять место европейского лидера. Немаловажным является факт того, что Франция – ядерная держава, стремящаяся создать евро-НАТО без США и Британии.
Во-вторых, в Белом доме и Елисейском дворце всерьез полагают, что против ядерной державы русские не посмеют применить оружие, даже в случае посылки французских воинских контингентов в зону СВО.
В-третьих, ущемленное самолюбие и обида на Кремль за провал французской неоколониальной политики в Африке толкают Макрона на личную вендетту Путину.
Макрон свободен от бремени избираться на очередной президентский срок. Но уходить из большой политики он явно не собирается. Впереди выборы в европарламент, и Макрон заранее пытается получить в нем одну из хлебных должностей. Поэтому-то Эммануэль и старается…
Очевидно, что Белый дом с партнерами по НАТО будет всячески затягивать боевые действия в зоне СВО, связывая руки РФ войной на Украине. Цель одна – исключить активное участие наших «добровольцев» в ожидаемых боевых действиях НОАК с АУКУС в зоне АТР. Сами же янки будут нагнетать напряженность и провоцировать Поднебесную на опрометчивые, досрочные действия еще до достижения ею ядерного паритета с США.
И такую операцию, по замыслу нынешней администрации Белого дома, нужно провести до 2025–2027 года. Потом может оказаться поздно. На горизонте замаячил цейтнот, и в Вашингтоне это прекрасно осознают.
Карфаген должен быть разрушен!
Но пока в Белом доме, видимо, решили максимально ослабить континентальную опору Пекина. Янки прекрасно понимают, что для ведения войны против ядерной сверхдержавы нужен очень большой экономический и военный потенциал. Следует создать коалицию союзников, провести подготовку ВС, стран и населения к войне, провести морально-психологическую подготовку войск к предстоящей битве.
Также не менее значимой задачей является «расчеловечивание» противника в глазах международной общественности. Если всего этого не сделать, то получится военная авантюра, не достойная серьезных политиков. И наши враги многое уже сделали из запланированного.
Продолжается реализация вашингтонского плана «Петля Анаконды» по окружению РФ кольцом враждебных государств, ее экономической изоляции и применения беспрецедентных санкций, направленных на удушение России с последующим расчленением ее территории на сырьевые придатки. За последние годы в НАТО приняты Финляндия и Швеция. Вашингтон уже заключил договор с Хельсинки о военном использовании 15 военных объектов на территории Финляндии.
Не прекращаются попытки вдохнуть новую жизнь в концепцию троянского коня, по активизации пятой колонны внутри РФ. Недавно в Берлине состоялся съезд русофобов, на котором присутствовало порядка 90 бывших наших граждан. Эти коллаборационисты на полном серьезе решали, что они будут делать после «развала России», и какие шаги для этого нужно предпринять уже сейчас. Они даже сформировали свое «правительство России в изгнании».
Западный мир все глубже втягивается в гонку вооружений. И этот процесс усиленно подогревается Вашингтоном. При этом из уст функционеров НАТО и ЕС постоянно звучат угрозы в адрес нашей страны. Принимаются программы перевооружения национальных ВС стран-участниц НАТО. Ярким примером тому является милитаристский угар, охвативший военно-политическую верхушку Польши.
В руководстве ЕС на полном серьезе поговаривают о создании европейского аналога НАТО, но без участия США. По мысли Брюсселя основу такого альянса будут составлять ядерные силы Франции, а силы общего назначения будут представлены контингентами национальных ВС стран Европы, с оперативным подчинением Брюсселю. Франция взялась за формирование коалиционных войск для вхождения на территорию Украины.
Таким образом, мы видим курс европейских элит на военную конфронтацию с нашей страной. Это, так сказать, политическая сторона проблемы мира и войны. Но все эти устремления обличены в конкретные планы.
Все, что замышляется военно-политическим руководством страны в вопросах войны, отражается в военной доктрине государства, в соответствии с которой разрабатывается концепция боевого применения его вооруженных сил. Концепция материализуется в оперативно-стратегических планах. Важнейшими из них являются планы военной кампании на определенный период, а также планы первых операций вооруженных сил с началом боевых действий (наступательных или оборонительных).
Гладко было на бумаге
Кратко остановимся на некоторых аспектах планов ведения боевых действий против нашей страны, ставших достоянием печати и электронных СМИ. Таких планов было много, есть они и сейчас.
Проведя многочисленные изыскания и розыгрыши в ходе КШУ, эксперты Пентагона пришли к выводу, что победить РФ или КНР в современной войне можно только с применением ОМУ при нанесении внезапного удара силами ядерной триады, находящимися на боевой службе и боевом дежурстве. При этом необходимо нарушить государственное управление ВС, а также нанести удар по носителям ядерного оружия противника.
В итоге эти поиски вылились в концепцию Быстрого глобального удара (БГУ). Сама идея глобального удара (быстрого высокоточного удара ВС США в течение 90 минут) по особо важным объектам противника возникла у специалистов ВВС в 1996 году. Они предполагали, что к 2025 году США будут иметь дальнобойные обычные и планирующие боевые блоки баллистических ракет в неядерном снаряжении, гиперзвуковые ракеты морского и воздушного базирования. Поэтому они вдохновенно рисовали планы, графики, схемы, таблицы взаимодействия при нанесении такого удара.
Вариант нанесения МЯУ силами ВВС НАТО на ЦЕ ТВД
При этом были заданы очень жесткие критерии нанесения поражения противостоящей стороне. По итогам БГУ должно быть уничтожено 93 % носителей ядерного оружия, система государственного централизованного управления СЯС, ВС, экономикой и государственными структурами страны. Операторы ОКШ ВС США даже определили необходимый наряд сил для их поражения.
Но уничтожить все запланированные объекты СЯС, государственного и военного управления, системы СПРН и другие стратегические объекты, определяющие обороноспособность РФ, все равно не удавалось.
По прогнозу аналитиков Пентагона, в ответном ударе территорию США поразило бы не менее 5 % ЯБП, которые остались бы у России после БГУ. По результатам анализа было высказано предположение, что при усилении ПРО возможно снижение количества ЯБП, поражающих объекты на территории США, до значения менее 1 %.
Но даже такой исход не устраивал Вашингтон. Поэтому в начале 2000-х годов МО США в соответствии с указаниями Белого дома произвело обновление планов ядерных ударов. А после прихода к власти президента Д. Буша (младшего) были пересмотрены и планы по строительству национальной ПРО. Стал рассматриваться проект создания эшелонированной системы ПРО, ключевым требованием к которой стала способность перехватить БР любой дальности на всех участках траектории. Создание подобной системы противоречило положениям Договора об ограничении ПРО. Но за океаном на это не особо обращали внимание.
Уже в 2002 году задача нанесения глобального удара была включена в обязанность Объединенного стратегического командования (ОСК). В июне 2002 года в одностороннем порядке США вышли из Договора по ПРО. США приступили к решению задачи противоракетной обороны с использованием новых систем оружия и размещения подвижных рубежей ПРО на кораблях ВМС, для перехвата стартующих российских МБР на активном участке их траектории.
Морские рубежи ПРО на маршрутах полета российских МБР, запущенных из европейской части РФ
В 2004 году принимается обновленный план ведения ядерной войны – OPLAN-8044 – главным содержанием которого являлось нанесение внезапного «массированного ядерного удара»(МЯУ) без доразвертывания стратегических наступательных вооружений, определенных ДСНВ-3. Этим обеспечивалась скрытность и оперативность подготовки удара.
Целями для МЯУ являлись ШПУ МБР, пункты постоянной дислокации (ППД) ПГРК, пункты базирования сил флота, авиабазы, пункты хранения ЯБП, предприятия ядерного оружейного комплекса, пункты управления и связи.
Так, на каждую ШПУ с МБР назначалось по 2 боевых блока Mk21 на наземный подрыв и один Mk5. На каждый пункт постоянной дислокации ПГРК назначаются по 2 боевых блока Mk4А на наземный подрыв. Это позволяет уничтожить нерассредоточенные СПУ, а также административные и технические здания и сооружения. Поражение пунктов базирования сил флота включает удары по инфраструктуре баз РПКСН, а также ликвидация объектов, которые могут быть использованы флотами. Для устранения каждого объекта может назначаться несколько ЯБП.
При планировании ударов по объектам военной авиации минимальным уровнем считалось поражение авиабаз СБА. В дальнейшем предполагались удары по другим аэродромам, а также целям, связанным с функционированием авиации. На такие объекты выделялось от 1 до 3 ЯБП.
К объектам класса «пункты хранения ЯБП» отнесены базы хранения «национального уровня». На каждую, учитывая их высокую защищенность, назначается по 8 ЯБП на наземный подрыв. При этом создается радиоактивное заражение местности, на длительное время, исключающее любую деятельность на территории объекта, в том числе аварийно-спасательные и эвакуационные работы.
Перечень «пунктов управления и связи» включает пункты высшего государственного и военного управления, элементы систем управления СЯС и силами общего назначения, управления и наблюдения за космическими объектами, а также элементы телекоммуникационной системы. Их основными поражаемыми элементами считаются радиопередающие, радиоприемные и радиолокационные станции, антенные устройства и другие объекты, имеющие низкую стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва. В связи с этим для поражения каждого объекта назначается 1 ЯБП.
В число «предприятий ядерного оружейного комплекса» включены федеральные ядерные центры, заводы по производству ЯБП и их компонентов, а также заводы по производству ядерных материалов. На такие объекты назначается 1–5 ЯБП.
В 2007 году Вашингтон принимает доктрину, в соответствии с которой в случае возникновения угрозы нападения на США, на американские военные объекты или на их граждан за рубежом, ВС должны быть способны уже в течение 60 минут нанести удар высокой мощности и точности по любой точке земного шара с целью нейтрализации таких действий.
В соответствии с этой доктриной в 2009 году был разработан «План стратегического сдерживания и глобального удара. OPLAN-8010», по которому при массированном ядерном ударе должно было использоваться до 1 000 ЯБП.
Для реализации обновленной концепции в 2010 году создается Командование глобального удара ВВС США с включением в его состав всех МБР, бомбардировщиков В-52Н и В-2А, а с 2015 года и В-1В.
Понимая, что ядерная война неминуемо приведет к катастрофическим последствиям, также были разработаны планы достижения победы с использованием конвенциального высокоточного оружия. Сложность и высочайшая степень риска при их осуществлении требовали от военно-политического руководства США хотя бы теоретической проверки реальности шансов на достижение победы над противником при подобном сценарии начала боевых действий.
Поэтому в конце 2012 года в ходе компьютерной игры (КШУ) военные уже отрабатывали варианты нанесения массированных ударов высокоточными обычными вооружениями по вымышленной стране для причинения ей неприемлемого ущерба и принуждения к принятию политических условий, диктуемых США.
Разбор учений ожидаемо показал, что в результате удара по достаточно крупной и высокоразвитой стране с расходом 3 500–4 000 единиц обычного высокоточного оружия в течение 6 часов она понесет неприемлемое разрушение инфраструктуры и лишится способности сопротивляться.
Посылать на заморские территории своих солдат, а потом принимать их обратно в гробах в Пентагоне не очень хотели. Поэтому в ходе КШУ американцы еще проверяли и концепцию «бесконтактной войны». На качественно новом техническом уровне они рассматривали вариант нанесения поражения противнику дистанционно и без применения ЯО.
Понимая, что подобные полунатурные игры до добра не доведут, в феврале 2013 года ВС РФ проводят самые масштабные за предшествующие 20 лет учения, которые продемонстрировали рост уровня боеготовности СЯС, частей 12 ГУ МО (при транспортировке и работах с ЯО). Американцы были ошеломлены масштабами перевозок и проводимых работ с ЯБП, уровнем подготовки личного состава.
Командующий РВСН генерал-полковник Н. Соловцев тогда отмечал:
Пуск возможен через несколько десятков секунд после получения боевого приказа...»
(готовность ПГРК указывалась несколько ниже).
После этого американцам стало понятно, что обычным оружием с русскими не справиться. Нужно возвращаться к «ядерной дубинке». В июне 2013 года выходит Директива № 24 «Стратегия применения ЯО США». В документе выражена серьезная озабоченность в связи с проводимой в России модернизацией имеющихся и разработкой перспективных систем СНВ.
В подтверждение догадок Белого дома о росте боевого потенциала Российских СЯС, 30 октября 2013 года президент РФ В. В. Путин проводит внезапную проверку боеготовности ядерной триады в ходе учений войск Воздушно-космической обороны, сил Флота и Дальней авиации.
Два РПК СН («Брянск» и «Святой Георгий Победоносец») из акваторий Баренцева и Охотского морей из подводного положения провели ракетные стрельбы. Боевые расчеты РВСН выполнили пуски МБР Р-24 «Тополь» с космодрома Плесецк и тяжелой МБР Р-36М «Воевода» из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области. Все цели были поражены, успешность ракетных пусков составила 100 %.
Данные об учениях просочились в американские СМИ. Успокаивая обывателей, Пентагон написал, что ВС США готовы, как никогда. В распространенном военными пресс-релизе отмечалось:
Но это было слабое утешение по сравнению с рухнувшими надеждами на «бескровную» победу в молниеносной войне с применением обычных средств поражения.
Получив разведданные по итогам учений, группа американских экспертов просчитала минимальное количество ЯБП МБР и БРПЛ, которыми Россия может поразить территорию США при ответном ударе. Получалось, что даже после удара «прорвавших ПРО» 37 ядерных боевых частей российских МБР и БРПЛ погибнет до 115 млн человек (количество погибших спустя некоторое время не оценивалось). Столь значительные потери эксперты связывают с тем, что 80 % населения США проживает на восточном и западном побережьях. Поэтому ответный российский удар может уничтожить всю жизнь в этих густонаселённых прибрежных районах.
Оставалась одна надежда одолеть русских: развязать войну на европейском ТВД с участием союзников по НАТО.
В июне 2014 года МО США проводит КШУ по военному конфликту между Россией и НАТО в Прибалтике с использованием обычных вооружений. Результаты оказались удручающими. В случае, даже если все имеющиеся войска НАТО (включая США), размещённые в Европе, будут переброшены на Балтику (в т. ч. 82-я дивизия ВДВ, с готовностью ведения боевых действий через 24 часа), в конфликте НАТО проиграет.
– объяснил один из генералов армии США.
Американцы настойчиво продолжали искать приемлемые для них варианты. Несколько раз они проводили учения с различными сценариями, благоприятными для НАТО. Но всегда с тем же результатом. Одержать победу над русскими у НАТО никак не получалось.
Оставалась одна надежда на БГУ. В ноябре 2014 проводится новое КШУ Bear Spear («Рогатина на медведя»), целью которых было опробование концепции Быстрого глобального удара. Эти учения были одними из самых крупных в 2000-х годах.
Легенда учений: конфликтная ситуация в одной из прибалтийских стран, где угнетается русскоязычное население. Usira (анаграмма: rUsia) угрожает применением военной силы для защиты этих граждан. США наносят массированный удар по Usira высокоточными КР: по ШПУ МБР противника, по местам дислокации ПГРК и по центрам военного управления, включая КП РВСН, ДА, и ВМФ, а также с применением обычных средств поражения, включая применение проникающих БЧ КР, а также в ядерном снаряжении – противобункерных бомб В61-11 и минимальное количество других ЯБП малой мощности.
Однако достичь желаемого результата не получилось по трем причинам:
– Первая: действиями всех видов разведки были вскрыли намерения НАТО и силы ПВО, наземные части ВС РФ были приведены в БГ (аротивник, несмотря на недостаток информации, смог провести подготовку средств ПРО и ПВО, мобилизационных и эвакуационных ресурсов, защитных сооружений и СЯС);
– Вторая: наличие высокозащищенной командной системы управления СЯС РФ («Мертвой руки»), сигнальные ракеты которой передали команды на использование оставшимся в строю СЯС (около 30 % от начального состава). Использование противником ракетно-ядерного оружия с нынешними характеристиками, по оценкам экспертов, позволило прорвать систему ПРО и уничтожить как инфраструктуру и военные объекты, так и около 100 млн гражданского населения США.
Как централизованное государство Штаты перестали бы существовать, утратив 4/5 всей гражданской и промышленной инфраструктуры. Хуже было только в Европе, где уровень разрушений достиг бы 90 % от довоенного.
Несмотря на уничтожение около 1/3 подводного флота, наиболее разрушительными стали залпы РПКСН противника, в т. ч. произведенные из-подо льдов Северного Ледовитого океана и вблизи территории США. Ущерб комплексам ПГРК составил около 10 %. Оставшиеся подвижные МБР составили бы резерв СЯС противника.
– Третья: использование сил и средств специальных операций, которые в течение часа после начала операции, смогли бы атаковать и нарушить работу общественных, государственных и специальных компьютерных систем, контролирующих транспорт, финансовую и энергетическую деятельность США.
Тактика и стратегия атаки в итоге привела к массированному обмену ракетно-ядерными ударами между Usira и США, в результате которых оба государства получили бы неприемлемый ущерб. Число погибших в течение года в результате БГУ и ответного удара превысило бы 400 млн человек.
По неофициальным данным, в ядерную войну оказалась бы вовлечена и КНР, по которой США нанесли ослабляющий превентивный ядерный удар. Количество погибших жителей КНР не оценивалось.
Но и после таких результатов США не отказались от своей концепции быстрого глобального удара.
Теперь они планируют использовать в БГУ перспективные гиперзвуковые ракеты типа HASM и ARRW. Но их пока на вооружении ВМС и ВВС нет, поэтому рассчитывать приходится на КРБД и КРВБ.
20 сентября 2015 года представить МО США заявил:
Обе версии сосредотачивают внимание на возможности российского вторжения в страны Балтии, как наиболее вероятном фронте потенциального вооруженного конфликта».
Примерно по тому же сценарию, как и «Рогатина для медведя», с 7 по 17 февраля 2017 года стратегическим командованием США было проведено КШУ Global Lightning 17, которые стали наиболее масштабными за последние годы. На учениях военные отрабатывали сценарий с перерастанием локального конфликта на европейском ТВД в глобальную войну.
Условный противник – опять «безымянная ядерная держава», против которой США задействовали свои стратегические силы. Что характерно, при всех вариантах развития событий, суть его не менялась – конфликт в Европе перерастал в глобальную войну ядерных держав. При этом в ядерную войну против США оказались втянуты три страны: Россия, КНР и Иран.
Несмотря на то, что СЯС РФ и Китая за прошедший период значительно укрепились, американская пропаганда объявила, что по результатам учений войну выиграли США. Одновременно с Командованием стратегического удара и прочими командованиями, тренировалось и Командование космическими операциями, которое отрабатывало отражение атак на космические системы США и союзников.
Возникает закономерный вопрос: – как такое могло случиться, что стареющие американские СЯС оказались сильнее объединенных сил их противников? Такое возможно только в двух случаях.
Во-первых, если американцам удастся столкнуть между собой РФ и КНР. В настоящее время существуют три великих державы: США, КНР и РФ. Ядерная война любых двух из них между собой (без участия третьей страны) должна привести к значительному усилению третьей страны, которая и выиграет в третьей мировой войне.
Поэтому РФ и КНР, понимая это, никогда не будут воевать друг с другом до тех пор, пока существует США (если американцы через третьи круги не проведут некую масштабную провокацию).
Во-вторых, если США начнут одновременно внезапную ядерную войну и с РФ, и с КНР. Но для этого нужно быть совсем безголовым. Однако риторика Белого дома становилась все жестче, а приготовления стали принимать конкретные очертания подготовки Пентагона к полномасштабной войне.
27 апреля 2017 года представитель ГШ ВС РФ заявил о том, что США готовятся к внезапному ядерному удару по России. Американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории «создают мощный скрытый компонент» для возможного ракетно-ядерного удара. Проводятся учения и тренировки войск и сил НАТО с отработкой конкретных вопросов развертывания ВС альянса в районы боевого предназначения. Эта же направленность подготовки ОВС НАТО сохраняется и сегодня.
Так, с 28 февраля по 21 апреля 2024 года Польша, страны Балтии, Болгария, Румыния, Финляндия, ФРГ, Швеция станут ареной для проведения самых крупных в этом году на территории Европы многонациональных учений «Защитник Европы-24». Ориентировочно в них будет задействовано около 50 тыс. чел. л/с, 500–700 самолетов и более 50 кораблей.
На фоне учений «Защитник Европы-24» в ФРГ, Польше и странах Балтии состоятся учения «Стойкий защитник-2024», в Северном и Норвежском морях пройдут учения ОВМС НАТО «Арктический дельфин-24», а в Норвегии, Швеция и Финляндии – многонациональные учения «Северный ответ-24» и учения ВВС Финляндии «Вихури-24». Помимо подготовки штабов и национальных вооруженных сил, идет отработка логистики при усилении контингента войск НАТО, размещенного в Европе.
Сегодня в США также ведутся разработки по созданию системы, позволяющей нанести мгновенный глобальный удар с высокой точностью с орбиты, уничтожив наши пункты управления. Поэтому Россия будет принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и средств ПРО, наступательных космических систем.
Противник намерен вывести значительную часть российских СЯС из строя.
– отмечалось одним из военных экспертов АПН.
Что день грядущий нам готовит?
В октябре 2022 года президент США Дж. Байден утвердил новую Стратегию национальной безопасности, определяющую концептуальную и правовую базу для стратегического военного и внешнеполитического планирования. На основе этого документа подготовлены и приняты Стратегия национальной обороны, Ядерная стратегия и Стратегия противоракетной обороны, фиксирующие ключевые направления строительства ВС США на ближайшую и среднесрочную перспективу,
В указанных выше документах закреплен курс Вашингтона на комплексное сдерживание России и Китая.
При этом Российская Федерация рассматривается как источник наиболее «острой, прямой, реальной» угрозы для Соединенных Штатов, Китайская Народная Республика – как «наиболее значимый» стратегический соперник США на ближайшие десятилетия, стремящийся изменить мировой порядок с опорой на экономическую, военную и технологическую мощь.
К другим «постоянным» источникам угроз отнесены КНДР, Иран.
В среднесрочной перспективе Вашингтону впервые придется противостоять одновременно двум крупным ядерным державам, располагающим современным стратегическим наступательным потенциалом.
Главными целями США определены удержание мирового лидерства и достижение победы в глобальном соперничестве XXI века.
Региональные же приоритеты американцы расставили в следующем порядке:
– Азиатско-Тихоокеанский регион – соперничество с КНР;
– Европа – сдерживание Российской Федерации;
– постсоветское пространство – евроинтеграция Украины, Грузии, Молдавии, продвижение американских интересов в Центральной Азии и Закавказье…
Как видим, от своих гегемонистских планов Белый дом отказываться не собирается. Достичь же их он намеревается в том числе и военным путем.
Поэтому сегодня, как никогда прежде, актуальным остается вопрос надежной защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, обеспечение безопасности Союзного государства, поддержка союзников и дружественных нам стран в их борьбе против происков англосаксов.
Для выполнения этих задач у России есть все необходимые средства. Поэтому, отвечая на вопросы Д. Киселева для «России 1» и «РИА Новости», президент РФ В. Путин подчеркнул:
– С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Стратегические ядерные силы постоянно находятся в состоянии боевой готовности, однако Россия не собирается развязывать войну.
– сказал президент.
В Белом доме должны наконец-то осознать весомость ответа В. Путина на вопрос при встрече с членами клуба «Валдай», когда у него спросили:
– Вы ведь можете уничтожить США примерно за полчаса?
Президент России тогда задумался на несколько секунд и ответил:
– Вообще-то, быстрее…
А мне вдруг вспомнилось:
(В. Путин, 19.10.2018).
Бесспорно, прав был шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон, сказавший: тот, кто живёт в стеклянном доме, не должен бы бросаться камнями в других.
Американцам следовало бы помнить об этом.
Информация