С волками жить – ружье носить

Два направления приложения усилий США и НАТО. Что за этим стоит?

«В масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, происходит наращивание сил НОАК на суше, на море, в воздухе, космосе, в киберпространстве и в информационной сфере»,

Карфаген должен быть разрушен!

Гладко было на бумаге



Вариант нанесения МЯУ силами ВВС НАТО на ЦЕ ТВД



Морские рубежи ПРО на маршрутах полета российских МБР, запущенных из европейской части РФ

«Уровень боевой готовности ракет не менее 96 %.

Пуск возможен через несколько десятков секунд после получения боевого приказа...»

«С окончанием развертывания сил и с получением доклада об уничтожении РПКСН и АПЛ РФ в море, авиация и надводные корабли переводятся в полную готовность. Начинается этап нанесения ракетного удара, в котором только с морских носителей производится пуск 3 504 крылатых ракет по стратегическим целям на территории РФ. Ожидаемая успешность пусков составляет 90 %».

«У нас просто нет таких сил в Европе. Затем дело ещё и в том, что у русских лучшие в мире ракеты «земля-воздух», и они не боятся использовать тяжёлую артиллерию»,

Эшелонированный массированный удар ОВС НАТО по РФ в первые часы БГУ

«Новый план войны с Россией делится на две части. Одна предусматривает сценарий действий при нападении РФ на одну из стран-членов НАТО. Вторая предполагает атаку Российской Армии за пределами стран альянса.

Обе версии сосредотачивают внимание на возможности российского вторжения в страны Балтии, как наиболее вероятном фронте потенциального вооруженного конфликта».

«А если Россия остатками своего ядерного потенциала решится на ответный удар, то тогда американцы надеются перехватить ракеты на старте и на орбите – тем нейтрализовать удар по Америке»,

Что день грядущий нам готовит?

«У нас есть свои принципы. Мы готовы применять оружие, если речь идет о существовании Российского государства, угрозе его суверенитету и независимости. Всё прописано в нашей стратегии, мы ее не меняли»,

«Наше оружие уничтожит США за считанные секунды».