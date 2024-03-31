Зенитная артиллерия Украины
До начала полномасштабного вооруженного противостояния с Россией в украинских подразделениях войсковой ПВО и на складах имелось несколько сотен 23-мм спаренных буксируемых зенитных установок ЗУ-23 и немногим более четырёх десятков самоходных ЗСУ-23-4 «Шилка». Практически все 37-мм автоматы обр. 1939 года (61-К) и спарки обр. 1948 года (В-47), на момент распада СССР находившиеся на хранении и доставшиеся Украине, в конце 1990-х были утилизированы как устаревшие.
По некоторым данным, в распоряжении ВМС Украины могло сохраниться незначительное количество спаренных корабельных установок 25-мм 2М-3М, 37-мм В-11М и 57-мм ЗИФ-31, демонтированных со списанных катеров и кораблей. По состоянию на 2014 год в резерве имелось примерно двести 57-мм автоматов АЗП-57 (С-60). До двух десятков 100-мм зенитных пушек КС-19М2 находились на консервации до 2022 года.
Со второй половины 2022 года европейские государства передавали Украине буксируемые автоматические зенитные орудия калибра 20 мм, 23 мм, 40 мм и 57 мм, а также 23-мм и 35-мм самоходные зенитные установки.
Мобильность буксируемой малокалиберной зенитной артиллерии оставляет желать лучшего, и без использования в составе батареи централизованных приборов управления зенитным огнём эффективность стрельбы по воздушному противнику относительно невысока, в то же время такие установки можно легко замаскировать, они весьма дёшевы и просты в освоении.
При грамотном и массовом применении скорострельные зенитные установки способны создать большие проблемы для авиации, действующей на малых высотах, и, кроме того, буксируемые зенитные автоматы, как и самоходные установки, можно успешно применять против живой силы и легкобронированной техники.
20-мм зенитные установки Zastava M55 и M75
В конце 2022 года в ВСУ были замечены 20-мм установки югославского производства М55 и М75. По неподтверждённым данным несколько десятков таких строенных и одноствольных зенитных автоматов поставила Хорватия.
Строенная 20-мм зенитная установка М55 с 1955 по 1971 год производилась югославским оружейным предприятием Crvena Zastava. Создание этой буксируемой ЗУ было инициировано командованием Югославской народной армии после того, как военные опробовали установку М51, созданную на базе автоматической пушки Hispano-Suiza HS.804 под боеприпас 20x110 мм.
Осколочно-зажигательный снаряд массой 132 г покидал ствол со скоростью 840 м/с, а бронебойно-трассирующий массой 165 г разгонялся до 780 м/с. Зенитный автомат с темпом стрельбы 750–800 выстр./мин мог эффективно поражать воздушные и легкобронированные наземные цели на дистанции до 1 500 м. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям – до 2 500 м. По наземным – до 4 000 м.
Размещение на колёсном лафете трёх 20-мм автоматических пушек позволило увеличить плотность огня и повысить вероятность поражения цели. Максимальный темп стрельбы установки М55 может достигать 2 250 выстр./мин, а практическая скорострельность – 700 выстр./мин. Питание осуществляется из барабанных магазинов на 60 патронов, но также возможно использование компактных магазинов меньшей ёмкости.
Масса установки в боевом положении – 1 100 кг. Имеется возможность кругового обстрела, углы вертикальной наводки: от –5 до +83°. Расчёт – 6 человек. Огонь способен вести один наводчик. Колёсный ход обеспечивает буксировку со скоростью до 50 км/ч. Также возможна перевозка в кузове грузового автомобиля.
Зенитные установки М55 очень активно поставлялись на экспорт и участвовали во многих локальных конфликтах. После распада Югославии значительное их количество досталось Сербии, Хорватии, Словении и Северной Македонии.
20-мм строенные зенитки сейчас не могут считаться эффективным средством ПВО против современных боевых самолётов и вертолётов, но они вполне в состоянии успешно бороться с такими относительно лёгкими целями, как БПЛА.
Известно, что большая часть украинских М55 передана в подразделения территориальной обороны и используется для защиты стационарных объектов.
В начале 1970-х конструкторы Crvena Zastava спроектировали облегченную одноствольную установку М75, которую можно было разбирать на части и переносить на значительное расстояние в пешем порядке или во вьюках на лошадях. Таким образом, югославская 20-мм зенитная установка являлась функциональным аналогом советской 14,5-мм ЗГУ-1. Большой популярностью установки М75 в прошлом пользовались у различного рода инсургентов и бойцов национально-освободительных движений.
Масса установки M75 в боевом положении составляет 232 кг. В походном положении, с колесным ходом, вес достигает 275 кг. Буксировка осуществляется армейским внедорожником, который также перевозит расчёт и боеприпасы.
В случае экстренной необходимости огонь можно вести без отделения колёсного хода, но точность стрельбы при этом хуже.
Значительная часть установок М75, переданных Украине, установлена на пикапы и используется в составе мобильных групп ПВО.
При темпе стрельбы 750–800 выстр./мин по практической скорострельности югославская М75 сравнима с советской 14,5-мм ЗГУ-1, но несколько уступает по бронепробиваемости, дальности и точности стрельбы. В то же время 20-мм осколочно-зажигательный снаряд в сравнении с 14,5-мм пулей МДЗ обладает большим разрушительным эффектом при стрельбе по незащищённым бронёй целям.
23-мм зенитные установки ЗУ-23
На сегодняшний день наиболее распространенными зенитными установками в ВСУ являются 23-мм спарки ЗУ-23, используемые как в буксируемом варианте, так и установленными на различные транспортные средства и бронетехнику.
В боевом положении ЗУ-23 весит около тонны. Суммарный темп стрельбы – до 1 800 выстр./мин. Дальность по воздушным целям – 2 500 м, досягаемость по высоте – до 2 000 м. Бронебойный зажигательно-трассирующий снаряд массой 190 г имеет начальную скорость 970 м/с и на 1 000 м по нормали способен пробить стальную броню толщиной до 20 мм. Осколочно-фугасно-зажигательный снаряд весит 188,5 г и снаряжен 18,5 г взрывчатки.
Однако отсутствие специальной аппаратуры управления зенитным огнём и очень простые прицельные приспособления отрицательно сказываются на результативности зенитного огня. Вероятность поражения при стрельбе по цели, летящей со скоростью 300 м/с, не превышает 0,02.
По состоянию на середину февраля 2022 года Украина располагала примерно тремя сотнями ЗУ-23. Заявлено, что украинская промышленность освоила самостоятельный выпуск 23-мм зенитных установок, в том числе и орудий 2А14. Однако темпы производства невысоки.
В 2022–2023 гг. Польша и Финляндия осуществляли поставки собственных вариантов 23-мм зенитных установок и боеприпасов для них. С учётом импортных ЗУ-23 количество ЗУ-23 в ВСУ может достигать 500 единиц.
Польская ZU-23-2CP производилась по советской лицензии с 1972 года на заводе в городе Тарнув. По экспертным оценкам, в строевых подразделениях Войска Польского и на складах по состоянию на конец 2021 года имелось около 400 установок.
Польские 23-мм зенитные автоматы неоднократно модернизировались. На вооружении имеется несколько вариантов, отличающихся в основном прицельными приспособлениями, а также наличием или отсутствием пусковых установок для управляемых зенитных ракет малой дальности.
В боекомплект введены подкалиберные бронебойно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие снаряды с увеличенной начальной скоростью. Согласно информации, опубликованной в польских источниках, эффективность модернизированных установок по сравнению с исходной ЗУ-23 увеличилась в 3–5 раз.
После внедрения зенитных ракет дальность стрельбы по воздушным целям превысила 5 000 м и появилась возможность уничтожать воздушные цели, летящие со скорость до 500 м/с. Вероятность поражения воздушных целей артиллерийским огнём возросла более чем вдвое.
В 1970-е годы Финляндия приобрела в СССР четыре сотни 23-мм буксируемых зенитных установок, принятых на вооружение под обозначением 23 Itк 61. Согласно данным Military Balance 2021, общая численность 23-мм установок, имевшихся в распоряжении финской армии, составляла 300 единиц.
В конце 1990-х значительная часть финских ЗУ-23 была модернизирована. Установки оснастили баллистическим процессором, тепловизором и лазерным дальномером. Это позволило увеличить эффективность примерно в два раза. После апгрейда 23 Itк 61 стали именоваться 23 ItK 95.
40-мм автоматические зенитки Bofors L70
В начале прошлого года в ряде российских СМИ появились публикации о том, что Швеция поставила Украине устаревшие 40-мм зенитные орудия Bofors L60 периода Второй мировой.
Лично у меня эта новость вызвала недоумение, поскольку таких зениток, кроме как в музеях в Швеции, не осталось. Позже стало известно, что авторы наших новостных изданий поторопились, и речь на самом деле идёт о гораздо более новых 40-мм буксируемых зенитных установках Bofors L70, переданных Литвой (36 единиц) и Голландией (17 единиц).
Bofors L70 является развитием широко распространенной в годы Второй мировой зенитки Bofors L60, но для стрельбы из Bofors L70 используется более мощный боеприпас. Масса зенитной установки без дополнительных оптоэлектронных и радиолокационных систем наведения составляет 4 800 кг. Осколочный снаряд массой 870 г разгоняется в стволе длиной 3 245 мм до 1 030 м/с. Эффективная наклонная дальность стрельбы по воздушным целям – до 4 500 м.
В 1953 году Bofors L70 приняли в качестве стандартной зенитки НАТО, и она производилась тысячными сериями. За годы производства было создано несколько вариантов, которые отличались схемой питания и прицельными приспособлениями. Последние модификации имели темп стрельбы 330 выстр./мин, а количество выстрелов в боекомплекте было увеличено с 16 до 26. Для этих орудий имеются новые боеприпасы, в том числе подкалиберные и осколочные с дистанционным подрывом.
В ряде стран для управления огнём орудий Bofors L70 используются эффективные радиолокационные или оптоэлектронные системы. Так, в Нидерландах в составе зенитных батарей имеются станции орудийной наводки Flycatcher (KL/MSS-6720), с оптоэлектронными и радиолокационными каналами поиска и наведения.
На крыше буксируемого фургона размещены антенны поисковой РЛС и радиолокационного дальномера, а также телевизионная камера. После обработки данных о цели она в виде телекодовой информации по УКВ каналу передаётся на приёмники, расположенные на зенитных орудиях, которые могут быть удалены от станции Flycatcher на 1 000 м.
Автоматические орудия Bofors L70, совмещённые с современными средствами обнаружения и наведения, способны успешно бороться с летательными аппаратами, действующими на малых высотах, в том числе с дронами и крылатыми ракетами. По имеющейся информации, эти 40-мм зенитные автоматы используются для прикрытия важных стационарных объектов.
57-мм зенитные автоматы АЗП-57
Как уже говорилось выше, к моменту начала специальной военной операции на Украине на складах имелось около двухсот 57-мм орудий зенитной артиллерийской системы С-60, и в 2022–2023 гг. значительную часть автоматических пушек АЗП-57 вернули в строй.
Боевая скорострельность 57-мм зенитного орудия составляет 80–90 выстр./мин. Темп стрельбы – 120 выстр./мин. Заряжание обоймой на 4 выстрела. Масса орудия – 4,8 т. Расчет – 8 человек.
В боекомплекте имеется два основных типа боеприпасов: осколочно-трассирующие и бронебойно-трассирующие. Осколочный снаряд ОР-281У весом 2,81 кг содержит 168 г взрывчатого вещества и имеет зону поражения осколками 5 м. Этот снаряд оснащается ударным взрывателем с самоликвидатором. Самоликвидация происходила через 15–16 секунд после вылета из ствола на дальности 6,5–7 км.
Бронебойно-трассирующий снаряд БР-281У массой 2,85 кг имеет начальную скорость 1 000 м/с и на дистанции 1 000 метров при угле встречи 60° способен пробить броневой лист толщиной 80 мм. Такие показатели бронепробиваемости позволяют уверенно бороться с бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты, а также поражать в борт основные боевые танки.
Для своего времени зенитная артиллерийская система С-60 имела хорошие данные, что позволило ей в течение длительного периода времени оставаться в строю. Первоначально для управления стрельбой зенитной батареи из шести орудий использовалась радиолокационная станция орудийной наводки СОН-9А и ПУАЗО-6-60.
В начале 1970-х произошло внедрение радиоприборного комплекса «Ваза-1» на шасси Урал-375. После этого эффективность зенитной стрельбы возросла, а дальность сопровождения воздушных целей увеличилась с 25 до 40 км (дальность обнаружения СОН-9А составляла 40 км, РПК «Ваза-1» – 55 км). Вероятность поражения цели за стрельбу батареи с РПК – 0,1–0,15. Одного попадания осколочно-трассирующего снаряда в любой боевой самолёт достаточно, чтобы нанести ему фатальные повреждения.
Впрочем, ВСУ не способны эффективно использовать 57-мм зенитные автоматы по прямому назначению. Расчёты орудий могут лишь вести малоэффективный заградительный зенитный огонь или обстреливать наземные цели. Это связано с тем, что за годы «незалежности» утрачены все РПК «Ваза-1», в электронных блоках которых имелись платы с радиодеталями, содержавшими драгоценные металлы.
Большая часть украинских АЗП-57 установлена на грузовики и используется для огневой поддержки сухопутных подразделений.
Зенитные 57-мм орудия потенциально могут поступить из Болгарии, Польши и Румынии. Румынские и польские АЗП-57 до сих пор служат в строевых подразделениях войсковой ПВО. Это связано с тем, что в румынской и польской армии устаревшие радиолокаторы управления зенитным огнём СОН-9А и РПК «Ваза-1» заменены современными прицельно-поисковыми оптоэлектронными системами собственного производства.
Если Румыния и Польша вместе с зенитными 57-мм автоматами решат передать Украине новые станции управления огнём, то эти зенитки, несмотря на почтенный возраст, способны представлять большую опасность для российских боевых самолётов, вертолётов и беспилотников.
100-мм зенитные орудия КС-19М2
В 2022 году начался подъём с хранения и восстановительный ремонт 100-мм пушек КС-19М2. По имеющейся информации, к середине 2023 года удалось вернуть в строй 11 орудий.
По меркам 1950–1960-х годов 100-мм сопряженные с ПУАЗО зенитки обладали хорошими характеристиками. При массе артиллерийской установки около 9 500 кг, она могла обстреливать цели, летящие на высоте до 14 км, делая в минуту 15 выстрелов. Использование осколочных снарядов с радиолокационным взрывателем существенно увеличивало вероятность поражения цели. Данные для стрельбы поставлялись радиолокационными станциями орудийной наводки СОН-9А.
Все элементы комплекса на боевой позиции связывались между собой электропроводной связью. Наведение орудий в батарее в упреждающую точку централизовано производилось гидросиловым приводом ГСП-100 от ПУАЗО, также имелась возможность наведения вручную.
В настоящее время работоспособных станций орудийной наводки не осталось, и все украинские КС-19М2 переданы в полевую артиллерию. Несколько 100-мм зениток установлены на тяжелые грузовики повышенной проходимости.
Импровизированные колёсные САУ и буксируемые артустановки ведут огонь осколочно-фугасными снарядами от полевого орудия БС-3 и танкового Д-10Т. Теоретически орудия КС-19М2 при наличии снарядов с дистанционными взрывателями могут вести заградительную стрельбу по воздушным целям, но этому препятствует слабая подготовка расчетов и невозможность точного измерения скорости и дистанции.
Самоходные зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка»
При разделе советского военного имущества Украина получила большое количество зенитных самоходок ЗСУ-23-4 «Шилка». В 2014 году в войсках и в резерве находилось около двух сотен машин. По состоянию на вторую половину 2021 года в ВСУ в исправном состоянии имелось до сорока «Шилок».
На момент своего появления в середине 1960-х «Шилке» не было равных. Зенитные самоходные установки, защищённые лёгкой бронёй, могли не только прикрывать танковые и мотострелковые подразделения на марше и в местах сосредоточения, но и, благодаря наличию радиолокационного приборного комплекса РПК-2, вести самостоятельный поиск целей в любое время суток и стрелять по воздушным целям в автоматическом режиме – цель сопровождалась комплексом по дальности и угловым координатам, счётно-решающий прибор определял необходимое упреждение, разрешал огонь при достижении целью дальности эффективной стрельбы.
Имеется также полуавтоматический режим – наводчик совмещает перекрестие визира с целью, дальность определяет РЛС – всё остальное вычисляет автоматика. Впрочем, «Шилка» способна работать и с визирным оптическим устройством, но эффективность стрельбы при этом ниже.
Самоходная установка вооружена четырьмя 23-мм автоматическими пушками АЗП-23 с суммарным темпом стрельбы 3 400 выстр./мин. Боекомплект – 2 000 выстрелов. Дальность стрельбы – до 2 500 м. Скорость по шоссе – до 50 км/ч. Запас хода – до 450 км. Масса – 21 т. Экипаж – 4 человека.
В связи с моральным и физическим устареванием радиоприборного комплекса и плохим техническим состоянием большей части машин, хранившихся под открытым небом, в 2015 году было принято решение об их капитальном ремонте и модернизации. Украинская модернизированная «Шилка» получила обозначение ЗСУ-23-4М-А.
Во время восстановительного ремонта и модернизации радиолокационный приборный комплекс РПУ-2 заменялся многофункциональной РЛС «Рокач-АС», установлена новая оптоэлектронная прицельно-поисковая система и цифровой баллистический вычислитель. Однако, судя по всему, модернизированных «Шилок» в украинской армии было немного, и значительная часть имевшихся самоходных зенитных установок потеряна в ходе боевых действий.
В 2023 году обсуждался вопрос поставки кардинально модернизированных польских зенитных самоходных установок ZSU-23-4MP Biala, но чем закончились переговоры с Варшавой – неизвестно.
ZSU-23-4MP Biala
На ZSU-23-4MP Biala для поиска воздушных целей используется пассивная оптоэлектронная аппаратура с тепловизионным каналом. Цифровая система управления огнём, совмещённая с лазерным дальномером, позволяет осуществлять обстрел воздушных целей в полуавтоматическом режиме. Отказ от радиолокатора снизил возможности по борьбе с воздушными целями в условиях плохой визуальной видимости, но зато возросла скрытность и выживаемость установки в целом. Автоматизация процесса поиска воздушной цели и применения вооружения позволила сократить экипаж до трёх человек.
Командир и механик-водитель получили современные приборы ночного видения. Новое прицельно-поисковое оборудование и частичная замена боекомплекта (добавлены новые снаряды с увеличенной начальной скоростью) дали возможность расширить зону эффективной стрельбы из пушек до 3,5 км. В состав вооружения введены четыре ракеты Grom, которые позволяют поражать летательные аппараты на дальности до 5 500 м.
Самоходные зенитные установки Gepard
Поставки из Германии 35-мм зенитных самоходных артиллерийских установок долго сдерживались отсутствием необходимых объёмов боеприпасов. Проблема со снарядами была на какое-то время решена после того, как норвежская компания Nammo заявила о готовности их предоставить.
В конце июля 2022 года стало известно, что на Украину прибыла первая партия из трёх ЗСУ Gepard. Во второй половине сентября 2022 года появилось видео движения установки Gepard вместе с зенитным ракетным комплексом «Оса-АКМ» в Харьковской области. В открытых источниках говорится, что в ВСУ может иметься 46 самоходных установок Gepard 1A2.
Западные эксперты считают «Гепард» лучшей из производившихся массово в странах НАТО самоходных зенитных артиллерийских установок. В то же время российские СМИ называют их устаревшими и пишут, что «Гепарды» не представляют никакой угрозы для российской авиации и ограниченно пригодны только для стрельбы по наземным целям. Истина же, как всегда находится посередине.
В качестве базы для «Гепарда» действительно использовано шасси устаревшего немецкого танка Leopard 1. Башня прикрыта броней, которая надёжно предохраняет от пуль калибра не более 12,7 мм и крупных осколков. Судя по всему, корпус сохранил то же бронирование, что и у базового танка Leopard 1 – лоб корпуса 50–70 мм, борт 35–45 мм.
Косвенным свидетельством высокой защищённости корпуса является масса ЗСУ. В боевом положении установка весит 47,5 т – примерно столько же, как базовая модель танка. Дизельный двигатель мощностью 830 л. с. обеспечивает максимальную скорость на шоссе до 65 км/ч. По грунтовым дорогам – 30 км/ч. Экипаж – 3 человека.
Вооружение состоит из двух 35-мм пушек Oerlikon KDA с суммарной скорострельностью 1 100 выстр./мин. Боекомплект каждой пушки включает 340 унитарных выстрелов. Осколочный снаряд массой 550 г покидает ствол со скоростью 1 175 м/с. Против воздушных целей используются бронебойно-зажигательные и осколочно-зажигательные снаряды. Для борьбы с бронетехникой предназначены подкалиберные снаряды, с бронепробиваемостью до 80 мм на дистанции 300 м.
Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям – 4 000 м. Потолок – 3 000 м. Эффективная дальность стрельбы по целям, летящим со скоростью до 400 м/с – 2 500 м. Обнаружение воздушных целей осуществляется обзорной импульсно-доплеровской РЛС MPDR-18S сантиметрового диапазона с дальностью действия до 18 км. После обнаружения воздушной цели она берется на сопровождение радиолокационным прицелом-дальномером.
Данные для стрельбы рассчитывается баллистическим вычислителем. На случай выхода радиолокационной аппаратуры из строя и для ведения огня по наземным целям имеется оптический прицел. Машины позднего выпуска могут оснащаться лазерным дальномером, совмещенным с системой управления огнём. В западных источниках говорится, что вероятность поражения сверхзвуковой цели выше, чем у «Шилки», более чем вдвое.
Таким образом, стоит признать, что далеко не самый современный «Гепард» пригоден не только «для стрельбы по наземным целям».
В настоящее время запасы самоходных установок этого типа, имевшиеся в ФРГ, практически вычерпаны, в связи с чем ведётся поиск ЗСУ в других странах. В число потенциальных продавцов входят Бразилия, Румыния и Иордания.
- Сергей Линник
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