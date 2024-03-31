Удар по Киеву стал ударом по сознанию украинцев и Запада
Заметили ли вы, как ускорились события в зоне СВО?
Наверное, весна делает свое дело. Все просыпается от зимней спячки. И как мы быстро привыкли к тому, что наши подразделения давят ВСУ и медленно, как дорожный каток, мнут опорники противника. Идет работа по уничтожению личного состава, техники и вооружения. Киев паникует, но пытается сохранить лицо.
Сейчас много говорят об ударах по некоторым украинским городам, включая столицу. Скажу честно, после каждого такого сообщения у меня возникает, наверное, крамольная мысль. Может, после этой ночи до людей дойдет, что обстреливать наши мирные города ударами по площадям нельзя? Возможно, поймут, отчего мы уничтожаем военные объекты по ночам?
Не доходит, точнее – до крайнего удара не доходило.
Получается, народная мудрость действительно мудрость: не доходит через голову – дойдет через мягкое место. Пока ремень не отполирует «место для сидения», мозг не включается. Стоило чуточку ударить, и все вдруг вспомнили о человеколюбии. Когда бомбардировали Донбасс, когда крушили дома и убивали в Белгороде и пригородах, когда били по российской территории – не помнили.
Даже растущие как грибы после дождя кладбища не заставили думать население Украины по-людски. Не по-украински, а именно – по-людски. Ведь понятно, что за каждого убитого россиянина придется заплатить жизнями десятков и сотен украинцев. С той лишь разницей, что украинцы убивают наших мирных беззащитных граждан, а мы – тех, кто взял оружие в руки. Крошим их в честном бою.
Пролетая над гнездом кукушки
Я не просто так в подзаголовок вывел название романа Кена Кизи, гениально экранизированного в одноименном фильме режиссером Милошем Форманом. Киев сегодня и есть эта самая психиатрическая больница. Психушка, где многие живут добровольно. Дурка, где многое из того, что свойственно людям, давно забыто. Как, впрочем, и на всей территории Украины.
Те, кто не читал роман, многое потеряли. Там можно найти ответы на разные вопросы, касающиеся современной Украины. Например, почему украинцы серьезно считают, что Россия хочет переговоров и согласится на все условия Украины. Психи тоже думали, что персонал больницы хочет переговоров. Или про их мечты о какой-то контрибуции, за счет которой украинцы будут жить и не работать (уже просто негде).
Как было весело украинцам тогда, когда в Белгороде гибли мирные граждане? Как радовались украинцы теракту в «Крокусе»? Радовались, понимая, что убивают простых русских людей. Разных национальностей и даже разного гражданства. При этом уверенные, что все это, как было много раз, сойдет им с рук.
Но не сошло. И удар был нанесен. Как раз туда, где, казалось бы, было безопасно, где стояли «божественные» американские ПВО…
Ювелирная работа. Отклонения от цели, если они и были, минимальны. Ядра прямо в яблочко. И сразу виден результат.
В аэропорту Жуляны стерты две «сверхнадежные» установки ЗРК Patriot ПВО. В Киеве полностью уничтожен «спортзал». Так на сленге именовался засекреченный пункт управления ГУР МО Украины. Причем во втором случае ракеты ушли достаточно глубоко, чтобы уничтожить подвал – зал заседаний.
Вот обрадуются семьи западных военных зенитчиков, управлявших ЗРК, когда узнают, что их мужья, сыновья, братья разбились где-нибудь в Канаде при перелете на вертолете. Французы же именно так сообщают семьям своих погибших солдат. Чтобы народ не баламутить и компенсацию не выплачивать. Хватит им и страховки.
Да и семьи офицеров западных армий тоже вдруг узнают о каких-то смертельных болезнях этих людей. Семья польского бригадного генерала Адама Марчака, начальника штаба Операционного командования ЕС «Алтея» уже уведомлена о внезапной кончине своего здоровяка мужа и отца. Внезапно взял и умер. Как раз там – в «спортзале».
Интересно, что о смерти польского генерала СМИ сообщили, а вот о руководстве ГУР и прочих «незалежных» руководителях пресса молчит. «Исчезли с радаров»... Нет ни главы СБУ, ни главы ГУР!..
Нормально украинские спецы отпраздновали праздник. До сих пор там аврал. Ищут! Ветра в поле…
А как же пациенты больницы? Те самые киевляне, которые считали себя защищенными от русских ударов?
Понимаю, крах надежд – это сложно. Непросто принять тот факт, что ты живешь как букашка на стекле. Тебя видят все, и в любой момент могут просто прихлопнуть. Это понимание того, что у тебя всего два выхода. Либо продолжать ползать по стеклу, либо улететь, убежать, уползти куда-то, где ещё остается иллюзия безопасности.
Опять приходится возвращаться к «мышлению по-украински».
Сейчас наступило время, когда необходимо принимать решение. Когда стало понятным то, что при желании русские могут сделать из Киева филиал ада. Без света, без канализации, без водоснабжения, без работы продуктовых магазинов город превратится в пустыню. Современный человек, сегодняшний горожанин практически не приспособлен к жизни без всех этих составляющих.
Русские ракеты, «пролетая над гнездом кукушки», многим открыли глаза и заставили мыслить по-другому. Верить не тому, что слышишь из телевизора, а тому, что видишь вокруг, тому, что происходит на деле. Даже не удары по хорошо защищенным объектам, а простой полет над городом сделал столько, сколько не смогли бы сделать сотни и тысячи пропагандистов.
Запад будет думать о будущем
Именно так. Удар по Киеву и другим городам (Кривой Рог и Николаев) показал, что современные западные системы ПВО практически бесполезны против новейших русских ракет.
Да, каждая такая ракета – достаточно дорогое удовольствие, но самоокупаемое. Если превратиться в зануду и считать, как обычный счетовод. Стоимость ракеты и стоимость того, что она уничтожила.
Мы много говорим о «Цирконах». Оно и понятно. До этого удара боевого применения этих ракет не было. Да и сейчас, на момент написания материала, нет точных данных о том, что они применялись. Какие-то расчеты скорости и расстояния, какие-то слухи, но нет заявлений МО РФ.
Но если это подтвердится, то можно поздравить конструкторов и тех, кто с ними работает, с премьерным боевым пуском!
Кстати, первыми о работе именно «Цирконов» стали сообщать украинские СМИ и «Телеграм»-каналы, потом уже эти сообщения стали перепечатывать и российские каналы. При этом как-то забыли про все другие варианты. А ведь удары наносились всем набором сил и средств, которые сейчас в наличии у Российской Армии.
Итак, миф о неприступности украинской столицы разрушен.
Если это начало ударов возмездия и старт обучения украинцев думать по-людски, то это будет иметь продолжение, способное изменить полностью ход СВО.
Разрушенные тылы, коммуникации, инфраструктура и прочее не способствуют поднятию духа украинских и западных солдат и офицеров. Да и европейцы задумаются о собственной безопасности.
Стоит ли все отдавать Киеву?..
600 км за 2–3 минуты, как сообщают «Телеграм»-каналы…
Сможет, например, ПВО Польши отреагировать на это?
Польский генштаб скажет: «Сможет!» А вот количество поляков, интересующихся жильем в Испании, почему-то увеличилось в три раза за последние месяцы... Да и другие восточные европейцы потянулись на запад Европы отчего-то. Даже бывшие «наши» тихо переселяются подальше от границ России.
Я уже писал о реакции украинцев и европейцев на промышленное производство ФАБ-3000. Помните, как вспотел американский президент после показала материала о посещении завода министром Шойгу? Как он неожиданно попросил Киев не проводить терактов против объектов нефтегазового комплекса.
Просто американцы прекрасно понимают, что Россия, в случае продолжения терактов на своей территории, просто начнет уничтожать такие же объекты на территории Украины.
Но, в отличие от украинцев, удары будут такой мощности, что восстановить заводы и хранилища будет невозможно даже не за годы, а за десятилетия. Думаю, удар по газохранилищу, который был во время отработки по Киеву, не последний.
Один удар – и несколько заводов сократили производство или вообще остановились. Ответка так ответка.
А то, что на мировом рынке уже поднялись цены на углеводороды, так «проблемы индейцев шерифа не... волнуют».
Будет трудно, особенно в конце апреля – начале мая
Скоро инаугурация Владимира Путина. Произойдет это 7 мая, согласно действующему закону. Естественно, ближе к этому событию следует ожидать каких-либо мерзостей от Киева. По-моему мнению, такое событие украинцы просто не могут оставить без реакции.
Таким образом, перед нашими войсками стоит задача купировать возможности ВСУ максимально. Продолжать успешные действия на земле и разрушать тыл. Уже сейчас разговоры о переговорах стали основной темой дискуссий на Украине и на Западе. Я считаю, что пора уничтожить базы сосредоточения западной помощи. Не показывать, что мы о них знаем, а уничтожать полностью.
В любом случае, зверь ранен, но все ещё силен. Надо добивать.
Любая остановка сведет на нет все достижения зимы и будет стоить дорого. И в смысле потери личного состава, и в материальном плане.
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