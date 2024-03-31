Удар по Киеву стал ударом по сознанию украинцев и Запада

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Удар по Киеву стал ударом по сознанию украинцев и Запада

Заметили ли вы, как ускорились события в зоне СВО?

Наверное, весна делает свое дело. Все просыпается от зимней спячки. И как мы быстро привыкли к тому, что наши подразделения давят ВСУ и медленно, как дорожный каток, мнут опорники противника. Идет работа по уничтожению личного состава, техники и вооружения. Киев паникует, но пытается сохранить лицо.



Сейчас много говорят об ударах по некоторым украинским городам, включая столицу. Скажу честно, после каждого такого сообщения у меня возникает, наверное, крамольная мысль. Может, после этой ночи до людей дойдет, что обстреливать наши мирные города ударами по площадям нельзя? Возможно, поймут, отчего мы уничтожаем военные объекты по ночам?

Не доходит, точнее – до крайнего удара не доходило.

Получается, народная мудрость действительно мудрость: не доходит через голову – дойдет через мягкое место. Пока ремень не отполирует «место для сидения», мозг не включается. Стоило чуточку ударить, и все вдруг вспомнили о человеколюбии. Когда бомбардировали Донбасс, когда крушили дома и убивали в Белгороде и пригородах, когда били по российской территории – не помнили.

Даже растущие как грибы после дождя кладбища не заставили думать население Украины по-людски. Не по-украински, а именно – по-людски. Ведь понятно, что за каждого убитого россиянина придется заплатить жизнями десятков и сотен украинцев. С той лишь разницей, что украинцы убивают наших мирных беззащитных граждан, а мы – тех, кто взял оружие в руки. Крошим их в честном бою.

Пролетая над гнездом кукушки


Я не просто так в подзаголовок вывел название романа Кена Кизи, гениально экранизированного в одноименном фильме режиссером Милошем Форманом. Киев сегодня и есть эта самая психиатрическая больница. Психушка, где многие живут добровольно. Дурка, где многое из того, что свойственно людям, давно забыто. Как, впрочем, и на всей территории Украины.

Те, кто не читал роман, многое потеряли. Там можно найти ответы на разные вопросы, касающиеся современной Украины. Например, почему украинцы серьезно считают, что Россия хочет переговоров и согласится на все условия Украины. Психи тоже думали, что персонал больницы хочет переговоров. Или про их мечты о какой-то контрибуции, за счет которой украинцы будут жить и не работать (уже просто негде).

Как было весело украинцам тогда, когда в Белгороде гибли мирные граждане? Как радовались украинцы теракту в «Крокусе»? Радовались, понимая, что убивают простых русских людей. Разных национальностей и даже разного гражданства. При этом уверенные, что все это, как было много раз, сойдет им с рук.

Но не сошло. И удар был нанесен. Как раз туда, где, казалось бы, было безопасно, где стояли «божественные» американские ПВО…

Ювелирная работа. Отклонения от цели, если они и были, минимальны. Ядра прямо в яблочко. И сразу виден результат.

В аэропорту Жуляны стерты две «сверхнадежные» установки ЗРК Patriot ПВО. В Киеве полностью уничтожен «спортзал». Так на сленге именовался засекреченный пункт управления ГУР МО Украины. Причем во втором случае ракеты ушли достаточно глубоко, чтобы уничтожить подвал – зал заседаний.

Вот обрадуются семьи западных военных зенитчиков, управлявших ЗРК, когда узнают, что их мужья, сыновья, братья разбились где-нибудь в Канаде при перелете на вертолете. Французы же именно так сообщают семьям своих погибших солдат. Чтобы народ не баламутить и компенсацию не выплачивать. Хватит им и страховки.

Да и семьи офицеров западных армий тоже вдруг узнают о каких-то смертельных болезнях этих людей. Семья польского бригадного генерала Адама Марчака, начальника штаба Операционного командования ЕС «Алтея» уже уведомлена о внезапной кончине своего здоровяка мужа и отца. Внезапно взял и умер. Как раз там – в «спортзале».

Интересно, что о смерти польского генерала СМИ сообщили, а вот о руководстве ГУР и прочих «незалежных» руководителях пресса молчит. «Исчезли с радаров»... Нет ни главы СБУ, ни главы ГУР!..

Нормально украинские спецы отпраздновали праздник. До сих пор там аврал. Ищут! Ветра в поле…

А как же пациенты больницы? Те самые киевляне, которые считали себя защищенными от русских ударов?

Понимаю, крах надежд – это сложно. Непросто принять тот факт, что ты живешь как букашка на стекле. Тебя видят все, и в любой момент могут просто прихлопнуть. Это понимание того, что у тебя всего два выхода. Либо продолжать ползать по стеклу, либо улететь, убежать, уползти куда-то, где ещё остается иллюзия безопасности.

Опять приходится возвращаться к «мышлению по-украински».

Сейчас наступило время, когда необходимо принимать решение. Когда стало понятным то, что при желании русские могут сделать из Киева филиал ада. Без света, без канализации, без водоснабжения, без работы продуктовых магазинов город превратится в пустыню. Современный человек, сегодняшний горожанин практически не приспособлен к жизни без всех этих составляющих.

Русские ракеты, «пролетая над гнездом кукушки», многим открыли глаза и заставили мыслить по-другому. Верить не тому, что слышишь из телевизора, а тому, что видишь вокруг, тому, что происходит на деле. Даже не удары по хорошо защищенным объектам, а простой полет над городом сделал столько, сколько не смогли бы сделать сотни и тысячи пропагандистов.

Запад будет думать о будущем


Именно так. Удар по Киеву и другим городам (Кривой Рог и Николаев) показал, что современные западные системы ПВО практически бесполезны против новейших русских ракет.

Да, каждая такая ракета – достаточно дорогое удовольствие, но самоокупаемое. Если превратиться в зануду и считать, как обычный счетовод. Стоимость ракеты и стоимость того, что она уничтожила.

Мы много говорим о «Цирконах». Оно и понятно. До этого удара боевого применения этих ракет не было. Да и сейчас, на момент написания материала, нет точных данных о том, что они применялись. Какие-то расчеты скорости и расстояния, какие-то слухи, но нет заявлений МО РФ.

Но если это подтвердится, то можно поздравить конструкторов и тех, кто с ними работает, с премьерным боевым пуском!

Кстати, первыми о работе именно «Цирконов» стали сообщать украинские СМИ и «Телеграм»-каналы, потом уже эти сообщения стали перепечатывать и российские каналы. При этом как-то забыли про все другие варианты. А ведь удары наносились всем набором сил и средств, которые сейчас в наличии у Российской Армии.

Итак, миф о неприступности украинской столицы разрушен.

Если это начало ударов возмездия и старт обучения украинцев думать по-людски, то это будет иметь продолжение, способное изменить полностью ход СВО.

Разрушенные тылы, коммуникации, инфраструктура и прочее не способствуют поднятию духа украинских и западных солдат и офицеров. Да и европейцы задумаются о собственной безопасности.

Стоит ли все отдавать Киеву?..

600 км за 2–3 минуты, как сообщают «Телеграм»-каналы…

Сможет, например, ПВО Польши отреагировать на это?

Польский генштаб скажет: «Сможет!» А вот количество поляков, интересующихся жильем в Испании, почему-то увеличилось в три раза за последние месяцы... Да и другие восточные европейцы потянулись на запад Европы отчего-то. Даже бывшие «наши» тихо переселяются подальше от границ России.

Я уже писал о реакции украинцев и европейцев на промышленное производство ФАБ-3000. Помните, как вспотел американский президент после показала материала о посещении завода министром Шойгу? Как он неожиданно попросил Киев не проводить терактов против объектов нефтегазового комплекса.

Просто американцы прекрасно понимают, что Россия, в случае продолжения терактов на своей территории, просто начнет уничтожать такие же объекты на территории Украины.

Но, в отличие от украинцев, удары будут такой мощности, что восстановить заводы и хранилища будет невозможно даже не за годы, а за десятилетия. Думаю, удар по газохранилищу, который был во время отработки по Киеву, не последний.

Один удар – и несколько заводов сократили производство или вообще остановились. Ответка так ответка.

А то, что на мировом рынке уже поднялись цены на углеводороды, так «проблемы индейцев шерифа не... волнуют».

Будет трудно, особенно в конце апреля – начале мая


Скоро инаугурация Владимира Путина. Произойдет это 7 мая, согласно действующему закону. Естественно, ближе к этому событию следует ожидать каких-либо мерзостей от Киева. По-моему мнению, такое событие украинцы просто не могут оставить без реакции.

Таким образом, перед нашими войсками стоит задача купировать возможности ВСУ максимально. Продолжать успешные действия на земле и разрушать тыл. Уже сейчас разговоры о переговорах стали основной темой дискуссий на Украине и на Западе. Я считаю, что пора уничтожить базы сосредоточения западной помощи. Не показывать, что мы о них знаем, а уничтожать полностью.

В любом случае, зверь ранен, но все ещё силен. Надо добивать.

Любая остановка сведет на нет все достижения зимы и будет стоить дорого. И в смысле потери личного состава, и в материальном плане.
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27 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +2
    Сегодня, 05:24
    На всю длинную и как всегда эмоциональную статью автора, хочу коротко ответить. Внештатный посол России Абрамович дней десять где то шлялся,может на яхте отдыхал,но скорее всего переговоры переговаривал. А наркоман как в песне сдал назад, это по поводу всё тех же переговоров. Может ошибаюсь. Время покажет.
  2. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    0
    Сегодня, 05:38
    Сколько надежд русских разрушено от необучаемости мовных, их тупизны и фанатизма, а всё почему!? Богат и могуч русский язык и вещи надо называть своими именами, тогда нормальные парни сделают дело как надо. Обучение в топку, да здравствует дрессура! Результат будет, только жёсче надо, без истерик и соплей. Тут работает методичность, холодный расчёт. Из животного сделать человека задача ещё та! Не всякая скотина выживет в итоге.
    1. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      -3
      Сегодня, 06:05
      https://youtu.be/bJB0KgflWPk?si=5G6k8MKzFFWwlAs0 - посмотрите те, кто не понял как надо.
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 07:28
      Государстао Украина должно исчезнуть с карты полностью, никаких переговоров кроме ее капитуляции быть не должно. Возможно можно оставить Галицию полякам , а вся территория бывшей окраины должна постепенно оказаться в составе России. И мне не понятно мнение автора публикации, почему мы всегда должны наносить удары возмездия после очередного террора бандеровцев против мирных российских граждан- это позиция терпилы. Надо понять , что сво закончилось и идет война , в которой для победы все средства упреждающего уничтожения врага хороши!
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +3
    Сегодня, 05:45
    Уже писала и еще повторю. Желто-голубая лента в США - символ больного синдромом Дауна. Там таких людей с этой лентой люди или обходят стороной, или помогают, если нужно. А тут всю страну сделали больными Даунами под желто-голубым флагом. К счастью не всех, но многих. (то-то Нуланд повеселилась, раздавая печеньки) И вы хотите чтобы до них что-то сразу дошло? Только длительное лечение весьма радикальными методами. А потому - НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ! Пока до границ с ЗУ не дойдут
    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      -5
      Сегодня, 05:55
      Уважаемая,а кто должен дойти до границ? Вы не желаете дойти до них? Годы не те? Тогда ваш сын,внук . Чтобы дойти ,нужно потерять тысячи наших детей,внуков. И чтобы навести необходимый порядок тоже нужно потерять жизни наших детей.А дальше Польша, Румыния, Болгария. Это нашим политикам и пропагандистам хорошо орать о войне до победы.У них дети в окопы точно не попадут.
      1. klev72 Ранг пользователя
        klev72
        0
        Сегодня, 06:25
        Мой сын учится воевать, лет через 5 будет заканчивать сво. Не переживайте, найдутся ещё трезвомыслящие и ответственные! Западная окраина не на Марсе. От соседа не убежишь, а бешеную собаку пристреливают, вариантов уже нет, сахар и пряники не остановили агрессию мовных.
        1. ASAD Ранг пользователя
          ASAD
          +2
          Сегодня, 06:27
          Польша и прибалты это бешеные собаки?
          1. klev72 Ранг пользователя
            klev72
            +3
            Сегодня, 06:34
            Моё мнение - фашисты конченные. Время покажет, когда решатся укусить Россию. Русских прибалты истребляют любыми способами, для вас это открытие!? Пшеки исторические садисты и изуверы. Тараса Бульбу вспомните для картинки.
            1. ASAD Ранг пользователя
              ASAD
              +1
              Сегодня, 06:38
              Тогда почему вы считаете что победой над краиной всё закончится?
              1. klev72 Ранг пользователя
                klev72
                +1
                Сегодня, 06:44
                Кто сказал про окончание войн? Вся история России сплошное противостояние. И до ЗУ ещё много этапов. Сначала к р.Днепр надо выйти, после Одессу освободить, после Приднестровье. Дело военных воевать, ещё Суворов против казарменной жизни был, в поле, на манёврах и учениях войска должны жить. Это нормально бить в ответ, но лучше заранее.
          2. Иванов ИВ Ранг пользователя
            Иванов ИВ
            +1
            Сегодня, 07:07
            "Польша и прибалты это бешеные собаки?".....
            Не... Слишком мягко. Это очные твари. И их , как раковые клетки, нужно УДАЛЯТЬ (Уничтожать) из организма Человечества.
            И только ТАК!!!!!
          3. pudelartemon Ранг пользователя
            pudelartemon
            0
            Сегодня, 07:26
            А есть другие мнения? Интересно у кого...
      2. Андрей Великолепный Ранг пользователя
        Андрей Великолепный
        +3
        Сегодня, 06:49
        "Это нашим политикам и пропагандистам хорошо орать о войне до победы.У них дети в окопы точно не попадут."

        Согласен.
        Но ведь тут какая проблема вырисовывается, если оставить хоть какую-то часть ( по ходу наш " гроссмейстер пятимерных шашек" надеется по Днепру ) ,поэтому и сдали Херсон, то обстрелы беспилотниниками и теракты у нас в стране продолжатся и Украина будет крайне враждебно настроенное государство и Запад не угомонится и продолжет накачивать оружием и когда Запад решит, что Украина достаточно накачана оружием даст отмашку на нападение на нас !
        Да и само руководство Украины будет хотеть реванша, поэтому это будет вопрос только времени, когда украинцы опять нападут на то,что они будут считать своими землями .
        А наш " бессменный президент и гарант территориальной целостности опять будет посыпать голову пеплом и жаловаться на то ,что его обманули и водили за нос, вобщем кинули, а он то хотел договориться по хорошему ( с кем договориться с "нацистами и террористами и наркоманами ?)
        Вобщем, вот какая проблема на мой взгляд вырисовывается! И как её решить без полного уничтожения Украины и её руководства я не знаю!
        Но то что руководство надо обязательно уничтожить это я твёрдо знаю!
        Ведь уничтожили Дудаева в 1996 году ракетой,которая наводилась по спутниковому телефону, так неужели спустя почти 30 лет у нас нет оружия, которое сможет уничтожить Зеленского и его банду ?
        Оружие по ходу есть и в достатке !
        Нет силы воли ,чтобы принять решение на уничтожение всей верхушки недорейха Украины!

        Есть только желание делать маникюр и жаловаться, что его в очередной раз кинули !

        Зла не хватает!

        Путин, где Херсон?
        1. klev72 Ранг пользователя
          klev72
          +1
          Сегодня, 07:12
          Вы не видите на эмоциях трансформацию подхода властей к решению вопросов с мовными!? Карта Медведева полагаете его личный бзик? И про Херсон, что за психоз, всему своё время, как военные решат, так и вернём. Вы посмотрите на сегодняшние события, наконец на ЗУ газовые хранилища вскрывают огнём. Это фундаментальный показатель решимости власти, все вопросы у меня отпали. Только не надо фанатично истерить и подталкивать военных, мне завтра на работу, к станку, займусь любимым делом, а их поздравим с удачной охотой и пожелаем успехов.
        2. Иванов ИВ Ранг пользователя
          Иванов ИВ
          +1
          Сегодня, 07:23
          Автору:
          СВО - "Странная "военная" операция"......
          Действительно ""странная"...
          То, что Ребята Наши гибнут, так это "война"...
          А то, что гибнут от оружия, которое беспрепятственно (может за бабло) поступает бандерлогам - это по мнению гениального штаба ВС РФ - издержки.
          Мы же не можем уничтожать мосты, железные дороги и т.д. - ими же пользуются щирые укропы. У них появятся "неудобства".
          Да и то, что бандерлоги бьют по жилым кварталам, но мы же не такие. (Так кому там на верху бабло платят???)
          И ещё размышления....
          Америкосы УТИЛИЗИРУЮТ своё старое вооружение. Выделяют бешенные фантики. И утилизация эта идёт ЖИЗНЯМИ Наших ребят. А чтобы этот хлам беспрепятственно поступал на "полигон", "нашим" похоже хорошо "отстегивают".
          ЧТО СКАЗАЛ НЕТАК???????
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 07:23
        Ну вот,пропагандист Ставер и орет.Но сам то не пойдет..Ему тепло,и думаю он не хочет "в рай,как и обещено".Всем.В том числе нашим детям и внукам.
    2. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +1
      Сегодня, 07:15
      Я вам отвечу, как отец ребёнка с синдромом Дауна sad не надо их обижать,сравнивая со скакуасами! Они в отличии от скакуасов не агрессивные! Так сравнение не очень! Я вас считал более умной! fool
  4. avtandil Ранг пользователя
    avtandil
    +3
    Сегодня, 06:18
    Всё-таки, странная это война. Ладно начали войну неготовыми. Но сейчас уже вроде всё нарастили- новые вооружения, боевой опыт. Так почему до сих пор не вбомбили Банковую в каменный век? Гуманисты? После Крокус Сити? Или просто мы безвольные олени?
    1. Иванов ИВ Ранг пользователя
      Иванов ИВ
      +1
      Сегодня, 07:09
      Автор: Проще.....
      Америкосы не разрешают.
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 07:30
      Ну,мы то не сравниваем себя с теми,кто нами руководит.С другой планеты..
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:19
    Пока ремень не отполирует «место для сидения», мозг не включается.
    Согласен с автором. А значит необходимо продолжить удары и по самым больным точкам, в т.ч. в киеве.
  6. Хибинский Пластун Ранг пользователя
    Хибинский Пластун
    +1
    Сегодня, 06:48
    Согласен с автором. Если вспомнить недавнее прошлое станет понятно откуда ноги растут у современного украинства. 1995 укры ехали в Чечню убивать русских, поначалу их использовали, как провокаторов, мол "парни зачем вам эта война алкаша бросай оружие домой поедите" тех кто поддался на уговоры, потом на камеру резали, это позже их как собак стрелятьнаяали. 2000-е тоже ехали убивать русских, хотя русские им тварям только добро делали, то скидку на газ-нефть, то другие плюшки, а их бандер-пропогадоны вещали с экранов, что Россию надо удалить с Кавказа, там типа Украину уважают больше и Россия просто обязана уступить эти и другие территории укре, а они в ответ, если пожелают, будут лучше относится к России. Потом была Грузия, потом их майдан. Все время своего некчемного существования укра позиционировала себя, как враг России. И если сейчас им дать передышку, то потом умоемся кровью в разы больше. Хотя у на Путин, любитель заключать Мински. Это него можно ожидать любой гадости, его окружение наверно стосковалось по своим замкам на Лазурном побережье....
  7. GUKTU76 Ранг пользователя
    GUKTU76
    +1
    Сегодня, 07:10
    Цитата: ASAD
    Польша и прибалты это бешеные собаки?

    Вы сомневаетесь? Отношением к памятникам советским солдатам, освободившим их от фашистов, очевидно "окрасили себя в те цвета, в которые они себя окрасили"(с)
    Удивительно ли, когда у власти в этих странах потомки нацистов... Вы еще нынешнюю Украину пожалейте и тех, кто убивал мирных жителей Донбасса, а сегодня стреляет по Белгороду.
  8. GUKTU76 Ранг пользователя
    GUKTU76
    +1
    Сегодня, 07:17
    Цитата: avtandil
    Всё-таки, странная это война. Ладно начали войну неготовыми. Но сейчас уже вроде всё нарастили- новые вооружения, боевой опыт. Так почему до сих пор не вбомбили Банковую в каменный век? Гуманисты? После Крокус Сити? Или просто мы безвольные олени?

    Сложно сказать, кто Вы. Однако СВО начиналась с посыла, что к военнослужащим ВСУ надо относиться гуманно. Типа они люди подневольные, не то что нацисты нацбатов. Однако пришлось корректировать отношение и к ВСУшникам. Поскольку различия между ними как-то нивелировалось.
    Ничто не ново под Луной. Ровно так о СССР судили по финской кампании. Поэтому потенциальный агрессор должен представить, что его ожидает, в случае чего. А то, что у ВПР России стратегия удава - так это очевидно. Первый вариант был самым щадящим. Приняли это за слабость. Ошиблись. Как и Вы.
  9. GUKTU76 Ранг пользователя
    GUKTU76
    +1
    Сегодня, 07:22
    Цитата: ASAD
    На всю длинную и как всегда эмоциональную статью автора, хочу коротко ответить. Внештатный посол России Абрамович дней десять где то шлялся,может на яхте отдыхал,но скорее всего переговоры переговаривал. А наркоман как в песне сдал назад, это по поводу всё тех же переговоров. Может ошибаюсь. Время покажет.

    Главное, чтобы он вовремя ручку вернул, когда подпишет то, что ему дадут подписать.
  10. GUKTU76 Ранг пользователя
    GUKTU76
    0
    Сегодня, 07:29
    На мой взгляд - это наиболее точный анализ ситуации. К сожаление те, кто владеет еще более точной информацией, не хотят ей делиться. Об их предпочтениях узнаем постфактум. Однако суть их действий просматривается: при дальнейшем сопротивлении каждый следующий день будет более тяжелым и менее безопасным.

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