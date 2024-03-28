Президент в разговоре с лётчиками цифрами объяснил, что Россия не собирается нападать на НАТО

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Президент в разговоре с лётчиками цифрами объяснил, что Россия не собирается нападать на НАТО

Президент России во время своей рабочей поездки в Торжок пообщался с военными лётчиками. Владимир Путин отметил, что сила России состоит в единстве многонационального народа. По словам главы государства, как только начнёт реализовываться деструктивная идея о том, что «другие народы здесь чужие, главным пострадавшим от этого будет русский народ».

Этот вопрос был поднят в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и реакцией на теракт. Основываясь на то, что фигуранты возбуждённого уголовного дела – этнические таджики, отдельные лица поспешили объявить, что чуть ли не всех таджиков, да и не только таджиков, нужно непременно изгнать с территории России. Президент Путин откровенно дал понять, что именно на это и могла быть направлена атака в Красногорске – на раскачиванием национального вопроса, на попытку обозначить противоречия в многонациональной стране.



Прокомментировал Владимир Путин и постоянные заявления западных чиновников о том, что Россия якобы собирается «после Украины атаковать НАТО». Глава государства назвал это откровенным бредом, предложив при этом сравнить военные расходы Североатлантического военного блока и России.

Владимир Путин:

В 2022 году США истратили, дай бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация – 72 миллиарда. 72 и 811 – разница ощутимая, больше, чем в десять раз. США тратят, оборонные расходы у них составляют примерно 40 процентов от общемировых расходов на оборону. А Россия – 3,5 процента. И мы что, имея в виду это соотношение, собираемся воевать с НАТО что ли? Это просто бред.

Учитывая тот факт, что НАТО во главе с США на военные «нужды» тратит в десятки раз больше, чем Россия, актуализируется сам собой вопрос, кто на кого реально собирается нападать.

Кстати, в последнее время в странах НАТО начали отрицать намерения отправить свои войска на Украину. В частности, в Госдепе США заявили, что отправлять американскую армию на Украину не собираются. Сама же тема отправки, была поднята французским президентом Эммануэлем Макроном.
  • Сергей Карпухин/POOL/ТАСС
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10 комментариев
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  1. Cartalon Ранг пользователя
    Cartalon
    +3
    Сегодня, 06:25
    Вместо того чтобы спрашивать о России для русских, надо было спросить о России без русских.
  2. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +4
    Сегодня, 06:31
    Зато Россия "не кормит" союзные республики. Русский мужик сказал, русский мужик сделал...... Совсем не таджики подписывали ночью под елочкой Беловежское соглашение в декабре 1991.
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 06:46
      Совсем не таджики подписывали ночью под елочкой Беловежское соглашение

      Самый опасный национализм в России, это русский национализм...
      Под эти националистические крики просрали уже одну страну.
  3. Alemax Ранг пользователя
    Alemax
    +3
    Сегодня, 06:33
    Ну, да. Никто не спорит. У нас многонациональная страна. Но она многонациональная для своих жителей, а не для приезжих, которым на нашу страну и на её уклад начхать.
    1. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      0
      Сегодня, 06:43
      Если кто-то нарушает УК/КоАП/ГК и т.д., то наказание должно быть вне зависимости от того, приезжий нарушитель или местный. Надо лишь обеспечить исполнение законов.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 06:49
        Так в том то и весь вопрос, за преступления "местный" получает по максимуму, а "приезжий" - 1,5 года условно и извинения на камеру. Все решает "дядя турал". Исполнение законов как раз и должно обеспечивать Государство.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:44
      Цитата: Alemax
      Но она многонациональная для своих жителей, а не для приезжих, которым на нашу страну и на её уклад начхать.

      Верно. Нельзя всех огульно обвинять, но и нельзя всех скопом пропускать. Контроль должен быть жестким, начиная с погранпереходов.
    3. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      0
      Сегодня, 06:44
      Таджики - слишком малый народ, чтобы вести самостоятельную международную политику , но не такой большой, чтобы им было начхать на свою собственную страну.

      И превратить её в проходной двор. Не к таджикам должны быть претензии. ...
  4. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 06:43
    Летчикам не надо обьяснять,они и так все знают.Наши,и их возможности.А про ненависть к таджикам из его уст...Вопрос не в национальности,а в политике миграционной
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:44
    Раз запад сделал ставку на миграционный вопрос в России?Так он должен решаться на уровне губернаторов и мэров.

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