Президент в разговоре с лётчиками цифрами объяснил, что Россия не собирается нападать на НАТО

В 2022 году США истратили, дай бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация – 72 миллиарда. 72 и 811 – разница ощутимая, больше, чем в десять раз. США тратят, оборонные расходы у них составляют примерно 40 процентов от общемировых расходов на оборону. А Россия – 3,5 процента. И мы что, имея в виду это соотношение, собираемся воевать с НАТО что ли? Это просто бред.

Президент России во время своей рабочей поездки в Торжок пообщался с военными лётчиками. Владимир Путин отметил, что сила России состоит в единстве многонационального народа. По словам главы государства, как только начнёт реализовываться деструктивная идея о том, что «другие народы здесь чужие, главным пострадавшим от этого будет русский народ».Этот вопрос был поднят в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и реакцией на теракт. Основываясь на то, что фигуранты возбуждённого уголовного дела – этнические таджики, отдельные лица поспешили объявить, что чуть ли не всех таджиков, да и не только таджиков, нужно непременно изгнать с территории России. Президент Путин откровенно дал понять, что именно на это и могла быть направлена атака в Красногорске – на раскачиванием национального вопроса, на попытку обозначить противоречия в многонациональной стране.Прокомментировал Владимир Путин и постоянные заявления западных чиновников о том, что Россия якобы собирается «после Украины атаковать НАТО». Глава государства назвал это откровенным бредом, предложив при этом сравнить военные расходы Североатлантического военного блока и России.Владимир Путин:Учитывая тот факт, что НАТО во главе с США на военные «нужды» тратит в десятки раз больше, чем Россия, актуализируется сам собой вопрос, кто на кого реально собирается нападать.Кстати, в последнее время в странах НАТО начали отрицать намерения отправить свои войска на Украину. В частности, в Госдепе США заявили, что отправлять американскую армию на Украину не собираются. Сама же тема отправки, была поднята французским президентом Эммануэлем Макроном.