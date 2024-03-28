Президент в разговоре с лётчиками цифрами объяснил, что Россия не собирается нападать на НАТО
Президент России во время своей рабочей поездки в Торжок пообщался с военными лётчиками. Владимир Путин отметил, что сила России состоит в единстве многонационального народа. По словам главы государства, как только начнёт реализовываться деструктивная идея о том, что «другие народы здесь чужие, главным пострадавшим от этого будет русский народ».
Этот вопрос был поднят в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и реакцией на теракт. Основываясь на то, что фигуранты возбуждённого уголовного дела – этнические таджики, отдельные лица поспешили объявить, что чуть ли не всех таджиков, да и не только таджиков, нужно непременно изгнать с территории России. Президент Путин откровенно дал понять, что именно на это и могла быть направлена атака в Красногорске – на раскачиванием национального вопроса, на попытку обозначить противоречия в многонациональной стране.
Прокомментировал Владимир Путин и постоянные заявления западных чиновников о том, что Россия якобы собирается «после Украины атаковать НАТО». Глава государства назвал это откровенным бредом, предложив при этом сравнить военные расходы Североатлантического военного блока и России.
Владимир Путин:
Учитывая тот факт, что НАТО во главе с США на военные «нужды» тратит в десятки раз больше, чем Россия, актуализируется сам собой вопрос, кто на кого реально собирается нападать.
Кстати, в последнее время в странах НАТО начали отрицать намерения отправить свои войска на Украину. В частности, в Госдепе США заявили, что отправлять американскую армию на Украину не собираются. Сама же тема отправки, была поднята французским президентом Эммануэлем Макроном.
- Сергей Карпухин/POOL/ТАСС
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