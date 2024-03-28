Российские войска взяли под контроль северную часть Бердычей и окрестности села
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В результате успешных действий российские войска продвинулись к западу от Авдеевки, подавив сопротивление ВСУ в северной части так называемой второй линии обороны. Напомним, что, потеряв Авдеевку, противник пытался удержаться на линии Ласточкино-Северное, но потерял контроль и над ней. Затем отступившие и понесшие потери отряды ВСУ, перегруппировавшись и соединившись с брошенными в бой главкомом Сырским резервами, стали предпринимать попытки сделать «неприступной» вторую линию обороны Тоненькое-Орловка-Бердычи. Но Тоненькое и Орловку освободили российские войска, а потому ВСУ пришлось частично отходить в сторону Уманского – западнее, частично – к Бердычам.
Развивая свой успех, наши Вооружённые силы взяли под контроль северную часть этого населённого пункта. По итогам вчерашнего дня российские войска продвинулись на севере Бердычей и в окрестностях на расстояние до 800 м.
В Бердычах украинские войска пока удерживают центральную и западную части села. При этом гарнизон ВСУ в центральной части населённого пункта оказался в оперативных клещах. Чтобы не допустить окружения, командование ВСУ пытается бросать в бой танковые резервы. Накануне стало известно о том, что нашими военнослужащими в районе Бердычей был подбит очередной американский танк Abrams.
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