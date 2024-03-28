Интересные события происходят в Польше в свете очередных провалов ВСУ на фронте. Стало известно, что Минобороны Польши уволило отвечавшего за подготовку украинских военнослужащих генерала после проверки контрразведкой.Командир Европейского корпуса, базирующегося в Страсбурге, генерал-лейтенант польской армии Ярослав Громадзинский был отправлен в отставку с занимаемой должности. Генерал координировал вопросы подготовки украинских военнослужащих на базах и в учебных центрах НАТО.Известно, что в отношении генерал-лейтенанта была инициирована проверка польской военной контрразведкой. После этого его и сняли – об офицере была получена, как утверждается, некая «новая информация».Подробности о причинах увольнения высокопоставленного военнослужащего польское оборонное ведомство не приводит. Но есть информация, что все дело в расследовании по допуску к государственной тайне. Представитель Минобороны Польши Януш Сеймей заявил, что на должность, которую занимал генерал-лейтенант Громадзинский, уже назначили другого военнослужащего.О самом Громадзинском известно, что он стал командиром Европейского корпуса в июне 2023 года. Кроме того, он входил в состав Международной группы поддержки Украины, действующей в немецком Висбадене. Вместе с офицерами американской армии польский генерал занимался вопросами обучения украинских военнослужащих. Не исключено, что и по этой линии к нему могли возникнуть претензии после многочисленных провалов и высоких потерь украинских формирований на фронте, особенно в течение последних месяцев.

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