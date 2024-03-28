Минобороны Польши уволило отвечавшего за подготовку украинских военнослужащих генерала после проверки контрразведкой

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Минобороны Польши уволило отвечавшего за подготовку украинских военнослужащих генерала после проверки контрразведкой

Интересные события происходят в Польше в свете очередных провалов ВСУ на фронте. Стало известно, что Минобороны Польши уволило отвечавшего за подготовку украинских военнослужащих генерала после проверки контрразведкой.

Командир Европейского корпуса, базирующегося в Страсбурге, генерал-лейтенант польской армии Ярослав Громадзинский был отправлен в отставку с занимаемой должности. Генерал координировал вопросы подготовки украинских военнослужащих на базах и в учебных центрах НАТО.



Известно, что в отношении генерал-лейтенанта была инициирована проверка польской военной контрразведкой. После этого его и сняли – об офицере была получена, как утверждается, некая «новая информация».

Подробности о причинах увольнения высокопоставленного военнослужащего польское оборонное ведомство не приводит. Но есть информация, что все дело в расследовании по допуску к государственной тайне. Представитель Минобороны Польши Януш Сеймей заявил, что на должность, которую занимал генерал-лейтенант Громадзинский, уже назначили другого военнослужащего.

О самом Громадзинском известно, что он стал командиром Европейского корпуса в июне 2023 года. Кроме того, он входил в состав Международной группы поддержки Украины, действующей в немецком Висбадене. Вместе с офицерами американской армии польский генерал занимался вопросами обучения украинских военнослужащих. Не исключено, что и по этой линии к нему могли возникнуть претензии после многочисленных провалов и высоких потерь украинских формирований на фронте, особенно в течение последних месяцев.
  • Министерство национальной обороны Польши
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13 комментариев
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  1. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +6
    Сегодня, 07:46
    Продался клятыми москалям? Вот же ж курва.))
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +5
      Сегодня, 07:54
      По крайней мере, голову себе гранатомётом не оторвет.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 08:11
      Да ладно... скорее не удержался от искушения.
      Горилка с перчиком, да сало с горчицей!!! Как перед таким устоять drinks
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 08:37
        Цитата: rocket757
        Горилка с перчиком, да сало с горчицей!!! Как перед таким устоять

        Поспорю, польский бимбер лучше украинской горилки, но хуже самогонки моей тети, а вот сало на Украину давно из Польши возят. Скорее пан не устоял перед долларом.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 08:43
          Это так, зелёный это универсальный стимулятор для разных, разных процессов.
          Увы, но пока он в цене.
  2. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +2
    Сегодня, 07:51
    И чему это подляки могут научить хахлов? А вот хахло научило хенерала денюшки воровать
  3. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 07:55
    Вместе с офицерами американской армии польский генерал занимался вопросами обучения украинских военнослужащих.
    Мериканцам ничего не инкриминировали, а славянина обидели ! crying
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:02
    «Минобороны Польши уволило отвечавшего за подготовку украинских военнослужащих генерала» —

    — Или не так "подготавливал" или не так "отвечал" ...
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:04
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Или не так "подготавливал" или не так "отвечал" ...

      Не виноватый он! Они же необучаемы! Кого ему подсунули! laughing
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        +1
        Сегодня, 08:41
        Скорее всего все проще - показал документы МО Польши украм в рамках обучения.
        А в армии 90% документов имею гриф.
        Допуск к гостайне Польши украм естественно никто не оформлял.
        И если где то в НАШЕМ ящике засветился пленный ВСУшник который учился в Польше - генералу могло прилететь за "Возможную утечку секретных данных в РФ".
        Контрразведка всеж таки...
        Ну или тупо бухал за бабки обучаемых lol
    2. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +2
      Сегодня, 08:12
      «Минобороны Польши уволило отвечавшего за подготовку украинских военнослужащих генерала» —

      Или не так делился
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:08
    Заинтересовалась контрразведка? Неужели СБУ или ГУР вербанули польского генерала (шутка)? Мало вероятно, что сняли за провалы ВСУ на ЛБС, т.к. в этом случае претензии только к киеву. А может денежку с курсантов брал за обучение?
    1. Olddetractor Ранг пользователя
      Olddetractor
      +1
      Сегодня, 08:33
      А может курсанты работали на генеральской даче?

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