ВС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Днепропетровске, Константиновке и ряде других городов
Начиная со вчерашнего вечера Вооруженные силы Российской Федерации нанесли большое количество ударов по объектам военного назначения и используемой в военных целях инфраструктуры в ряде городов Украины и на оккупированных ВСУ российских территориях. Это следует из сообщений как российских, так и украинских источников.
Одной из целей ударов стали объекты в Харькове. Первые сообщения о взрывах в городе появились еще вчера вечером, затем, в ночное время суток, ВС РФ продолжили нанесение ударов по целям в Харькове. Кроме того, были нанесены удары по объектам в Днепропетровске (украинское название – Днепр). Около двух часов ночи появилась информация о новых взрывах в Днепропетровске.
Кроме того, ночью сообщалось о взрывах в оккупированном украинскими формированиями Запорожье. Также были нанесены удары по объектам в Константиновке на оккупированной ВСУ части российской Донецкой Народной Республики. В Сумской области ночью активно работали системы противовоздушной обороны: украинские источники пишут, что на область была предпринята атака беспилотных летательных аппаратов.
Поздно вечером сообщалось также о взрывах в Одесской области Украины. По данным украинских источников, в сторону этого региона был зафиксирован полет ракет Х-22.
В то же время, подробности о том, какие именно объекты военного и инфраструктурного назначения были поражены в период со вчерашнего вечера по сегодняшнее утро, пока отсутствуют. Украинские средства массовой информации также предпочитают не давать подробных сведений о последствиях ракетных атак и прилётов российских беспилотников.
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