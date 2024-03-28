ВС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Днепропетровске, Константиновке и ряде других городов

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ВС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Днепропетровске, Константиновке и ряде других городов

Начиная со вчерашнего вечера Вооруженные силы Российской Федерации нанесли большое количество ударов по объектам военного назначения и используемой в военных целях инфраструктуры в ряде городов Украины и на оккупированных ВСУ российских территориях. Это следует из сообщений как российских, так и украинских источников.

Одной из целей ударов стали объекты в Харькове. Первые сообщения о взрывах в городе появились еще вчера вечером, затем, в ночное время суток, ВС РФ продолжили нанесение ударов по целям в Харькове. Кроме того, были нанесены удары по объектам в Днепропетровске (украинское название – Днепр). Около двух часов ночи появилась информация о новых взрывах в Днепропетровске.



Кроме того, ночью сообщалось о взрывах в оккупированном украинскими формированиями Запорожье. Также были нанесены удары по объектам в Константиновке на оккупированной ВСУ части российской Донецкой Народной Республики. В Сумской области ночью активно работали системы противовоздушной обороны: украинские источники пишут, что на область была предпринята атака беспилотных летательных аппаратов.

Поздно вечером сообщалось также о взрывах в Одесской области Украины. По данным украинских источников, в сторону этого региона был зафиксирован полет ракет Х-22.

В то же время, подробности о том, какие именно объекты военного и инфраструктурного назначения были поражены в период со вчерашнего вечера по сегодняшнее утро, пока отсутствуют. Украинские средства массовой информации также предпочитают не давать подробных сведений о последствиях ракетных атак и прилётов российских беспилотников.
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    10 комментариев
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    1. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 07:58
      Это следует из сообщений как российских, так и украинских источников.

      А разве можно доверять сообщениям из вражеских источников? Все наши должностные лица постоянно призывают доверять только информации из официальных источников. Неужели они неправы? request Или имеются в виду любые официальные источники, в т.ч. и вражеские?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:07
        Цитата: Аль Манах
        Или имеются в виду любые официальные источники, в т.ч. и вражеские?

        Возьмите источник и там, и там, и поделите пополам. Найдете приблизительно правильное число.
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          -1
          Сегодня, 08:21
          Законопослушный гражданин не должен делать то, что нарушает предписания/требования/призывы властей его страны. Надо читать только то, что одобрено и разрешено сверху - ведь это делается для нашего же блага.
        2. БМП-2 Ранг пользователя
          БМП-2
          +1
          Сегодня, 08:36
          Возьмите источник и там, и там, и поделите пополам. Найдете приблизительно правильное число.
          - Способ интересный, но в большинстве случаев тогда просто получится "средняя температура по больнице"! yes К сожалению, ответ на вопрос "Как искать достоверную информацию?" на данный момент, мне кажется, не имеет однозначного простого ответа. И да, есть конечно, разные технологии OSINT (Open Source INTelligence) — разведка по открытым источникам. Но это уже немного сложнее, и не сводится к простым алгоритмам действий. request
      2. Светлан Ранг пользователя
        Светлан
        +3
        Сегодня, 08:25
        Можно. Сочетание "Украинские источники" широко и не подразумевает только известные в широких кругах новостные или телеграм каналы.
        ..
        К примеру, вчера мне из Изюма сообщили, что накануне был удар ракетой по местной школе, куда на шести автобусах привзли какие то там подразделения. Автобусы оставили стоять вблизи школы ("дураки" из слов моего источника)

        Вы мой источник не знаете, а я с ней учился и доверяю на все 100%. То есть доверять украинским источникам можно. И им доверяют и их информацию используют.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 08:13
      География ударов широкая и что главное без перерывов не давая очухаться. Это радует.
      1. Хагакурэ Ранг пользователя
        Хагакурэ
        +1
        Сегодня, 08:41
        Сколько же большевики построили на Украине, что два года никак разрушить не можем? Что тут сказать - великая страна была - СССР !!
    3. anclevalico Ранг пользователя
      anclevalico
      0
      Сегодня, 08:33
      С начала СВО, по этим загадочным "объектам" Выпущено ракет, на многие миллиарды. Мне одному думается, что если бы бить по мостам, станциям ЖД и аэродромам, вместо трансформаторов и ТЭЦ, то у ВСУ уже давно не было бы возможности вести боевые действия?
      1. Светлан Ранг пользователя
        Светлан
        +1
        Сегодня, 08:44
        Многие миллиарды, при доходах государства в десятки триллионов рублей, это нормально.
        Или вы думаете их надо было бабушкам отдать?
    4. Старый мореходЪ
      Старый мореходЪ
      -1
      Сегодня, 09:05
      Скинуть бы на гэтаю усю клоаку ядрёну колотушку. И захадзыць на теи территории вовсе не обязательно.

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