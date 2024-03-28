Арабское СМИ: Израильские военные убили двух пытавшихся сдаться палестинцев и закопали их тела бульдозером

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Арабское СМИ: Израильские военные убили двух пытавшихся сдаться палестинцев и закопали их тела бульдозером

Очередное военное преступление было совершено военнослужащими армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории палестинского анклава сектор Газа. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

По утверждению арабского СМИ, израильские военные убили двух пытавшихся сдаться палестинцев и закопали их тела бульдозером. Один из палестинцев постоянно махал израильским военным куском белой ткани, демонстрируя отсутствие намерений к сопротивлению и стремление сдаться. Но на военнослужащих ЦАХАЛ это не подействовало.

Обоих палестинцев израильские военные застрелили с близкого расстояния. Затем подъехал бульдозер инженерного подразделения израильской армии и просто закопал тела убитых палестинцев в песок. Как мы видим, израильская армия продолжает расправы над палестинским населением сектора Газа. Действия израильских военных отличаются особой жестокостью, по сути они не разбирают, кто из палестинцев – мирный житель, а кто – боец отрядов движения ХАМАС.

В результате израильской военной операции в секторе Газа уже погибли десятки тысяч мирных жителей, еще большее количество людей получило ранения различной степени тяжести. Сотни тысяч людей оказались бездомными, поскольку их жилища были полностью разрушены в результате авиационных ударов и огня израильской артиллерии.

Власти Израиля при этом демонстрируют впечатляющее пренебрежение ко всему мировому сообществу, утверждая, что ни при каких условиях не прекратят свои агрессивные действия против палестинского анклава.
  • Wikipedia / Доктор Зачи Эвенор и пользователь:MathKnight — Flickr
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20 комментариев
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  1. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 08:14
    убили двух пытавшихся сдаться палестинцев и закопали их тела бульдозером

    Ну прямо "хорошие парни".…… И это не геноцид?
    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +1
      Сегодня, 08:51
      Цитата: Юрий_Я
      Ну прямо "хорошие парни".…… И это не геноцид?

      Геноцид это когда нацисты, а тут израильские евреи, ну какие они нацисты, у них же президент еврей... (сарказм)
  2. U-58 Ранг пользователя
    U-58
    +4
    Сегодня, 08:21
    При верной оценке Израиля как жесткого и даже жестокого агрессора, можно тем не менее отметить некоторые положительные стороны такой позиции.
    Всем противникам- ныненшним и потенциальным- Израиль демонстрирует безальтернативную волю к достижению стоящих перед ним задач. И как бы заставляет задумываться над этим противника.
    Причем, действует без оглядки на мнение "демократического мирового сообщества".
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 08:26
      Цитата: U-58
      Причем, действует без оглядки на мнение "демократического мирового сообщества".

      Ну, вот. А вы удивляетесь почему Зеля такой наглый. Да он просто "дитя своего народа"! laughing
    2. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +4
      Сегодня, 08:31
      Убогая "нацистская" позиция для установления мира! Они думают, что только у них яйца есть! Им это ещё не раз аукнется.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:35
      Цитата: U-58
      Всем противникам- ныненшним и потенциальным- Израиль демонстрирует безальтернативную волю к достижению стоящих перед ним задач. И как бы заставляет задумываться над этим противника.

      Пока видно ,уже даже не вооруженным глазом .Что Израиль идет на любые не адекватные действия ,включая провокации на своей территории . Расстрел арабов ,да он своих расстреливают .............................хотя они все за мир ,все ищут заложников и хотят жить мирно с соседями
    4. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      -4
      Сегодня, 08:43
      Справедливости ради - у Израиля нет другого выбора. Представьте, что будет - если победят арабы и он падёт? Девять миллионов трупов, без вариантов. Вряд ли палестинцев что-то от этого остановит.. Так что - в отличие от остальных Израиль сражается именно за своё физическое выживание. Соответственно с этим себя и ведёт. Там - обе стороны друг друга стоят.. Одна другой хлеще..
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 08:51
        Цитата: paul3390
        Справедливости ради

        Они долго к этому шли!
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          0
          Сегодня, 08:56
          А с этого всё начиналось. Сама по себе идея - на крохотном пятачке земли меньше пустыря около моего дома уместить два совершенно не похожих народа, да ещё и вперемешку - была тухлая. Ну не смогут они ужиться мирно, по определению. Слишком мало ресурсов, слишком много народу, слишком уж они разные.. Там как в классике - может остаться только один..
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 09:01
            Всегда можно договориться, всегда!!! Вопрос только в том, чем стороны готовы поступиться.А душить друг друга из года в год — это не выход.
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:22
    израильские военные убили двух пытавшихся сдаться палестинцев и закопали их тела бульдозером
    На фоне десятков тысяч убитых и в основном гражданского населения для евреев два палестинца это обыденный случай, на который они даже не обратили внимания. Геноцидить, так геноцидить.
  4. Ганкутсу_ Ранг пользователя
    Ганкутсу_
    -2
    Сегодня, 08:31
    Чего только арабская пресса не напишет.
    Недавно публиковали, как евреи насиловали в больницах палестинок. Но ни одного факта не нашли, а потом признались, что это было для поднятия накала недовольства.
    Так что верить им - дело такое себе
    1. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 08:49
      Израиль и без этого по уши измазан в крови.
      1. Ганкутсу_ Ранг пользователя
        Ганкутсу_
        0
        Сегодня, 08:51
        И только палестинцы это бедные несчастные и самые миролюбивые люди.
        Там все хороши.
        1. Tagan Ранг пользователя
          Tagan
          0
          Сегодня, 08:56
          Судя по тому, сколько израильтяне уничтожили мирного населения, палестинцам до них ещё очень далеко.
  5. Earl Ранг пользователя
    Earl
    0
    Сегодня, 08:41
    Власти Израиля ... демонстрируют впечатляющее пренебрежение ко всему мировому сообществу
    потому, что почти всё мировое сообщество проявляет впечатляющее пренебрежение к фактам геноцида, творимого Израилем.
  6. Непостижимый Ранг пользователя
    Непостижимый
    0
    Сегодня, 08:56
    Цитата: U-58
    Причем, действует без оглядки на мнение "демократического мирового сообщества".

    А что ему оглядываться? Он всего лишь увидит своих крышевателей!
    Которые не вводят против Израиля 100500 санкций, а лишь грозят пальчиком.
  7. Комментарий был удален.
  8. Светлан Ранг пользователя
    Светлан
    0
    Сегодня, 08:58
    Описание этого действа, заставляющее нас встать на одну из сторон, это продолжение их войны в информационном пространстве.
  9. Severok Ранг пользователя
    Severok
    0
    Сегодня, 08:59
    Сионистские террористы заметают следы своих преступлений...
  10. sergeyezhov Ранг пользователя
    sergeyezhov
    0
    Сегодня, 09:07
    Штурм Аль-аксы продолжается. Всё идёт по плану

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