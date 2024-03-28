Арабское СМИ: Израильские военные убили двух пытавшихся сдаться палестинцев и закопали их тела бульдозером
Очередное военное преступление было совершено военнослужащими армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории палестинского анклава сектор Газа. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera.
По утверждению арабского СМИ, израильские военные убили двух пытавшихся сдаться палестинцев и закопали их тела бульдозером. Один из палестинцев постоянно махал израильским военным куском белой ткани, демонстрируя отсутствие намерений к сопротивлению и стремление сдаться. Но на военнослужащих ЦАХАЛ это не подействовало.
Обоих палестинцев израильские военные застрелили с близкого расстояния. Затем подъехал бульдозер инженерного подразделения израильской армии и просто закопал тела убитых палестинцев в песок. Как мы видим, израильская армия продолжает расправы над палестинским населением сектора Газа. Действия израильских военных отличаются особой жестокостью, по сути они не разбирают, кто из палестинцев – мирный житель, а кто – боец отрядов движения ХАМАС.
В результате израильской военной операции в секторе Газа уже погибли десятки тысяч мирных жителей, еще большее количество людей получило ранения различной степени тяжести. Сотни тысяч людей оказались бездомными, поскольку их жилища были полностью разрушены в результате авиационных ударов и огня израильской артиллерии.
Власти Израиля при этом демонстрируют впечатляющее пренебрежение ко всему мировому сообществу, утверждая, что ни при каких условиях не прекратят свои агрессивные действия против палестинского анклава.
- Wikipedia / Доктор Зачи Эвенор и пользователь:MathKnight — Flickr
Информация