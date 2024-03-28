«Турецкая пресса намекнула на возможную заинтересованность США в нападении на "Крокус Сити Холл"»

Оценивать нападение только в контексте российско-украинского конфликта недостаточно. Атака, судя по выбранной дате, месту и методу, содержит в себе предупреждения и попытку наказать Россию

Нападение на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске остается в центре внимания мировых средств массовой информации. Турецкое издание Anadolu обнаружило после нападения на «Крокус Сити Холл» интересную закономерность в действиях радикальных группировок и намекнуло на возможную заинтересованность США в подобных акциях.Как считает автор издания, можно провести определенные параллели между террористическими актами в России, Турции и Иране. По мнению обозревателя, ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) почему-то атакует те страны, которые демонстрируют стремление к защите своего суверенитета от американского вмешательства и ведут борьбу за региональное экономическое и политическое лидерство.- подчеркивает автор турецкого издания.В настоящее время российская армия перехватила инициативу на фронтах украинского конфликта и проводит успешное наступление. Кроме того, Москва помогает Сирии на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. Наконец, Владимир Путин вновь был переизбран на пост президента Российской Федерации, а свои голоса за него отдало подавляющее большинство избирателей.Все эти обстоятельства, считает турецкий автор, могли заставить США сильно волноваться. Кстати, теракт в Красногорске произошел как раз в тот день, когда Россия наложила вето на проект резолюции США в Совете Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.Если бы российская армия после нападения в Москве резко активизировала действия в Сирии, то десятки тысяч сирийцев устремились бы к турецкой границе. Автор Anadolu считает, что это могло бы спровоцировать кризис в российско-турецких отношениях. Кстати, террористы в Москву прибыли из Турции – и это тоже вряд ли является случайностью. Новая эскалация в Сирии позволила бы американским «ястребам» настоять на сохранении присутствия вооруженных сил США на Ближнем Востоке.