Турецкая пресса намекнула на возможную заинтересованность США в нападении на «Крокус Сити Холл»

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Турецкая пресса намекнула на возможную заинтересованность США в нападении на «Крокус Сити Холл»

Нападение на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске остается в центре внимания мировых средств массовой информации. Турецкое издание Anadolu обнаружило после нападения на «Крокус Сити Холл» интересную закономерность в действиях радикальных группировок и намекнуло на возможную заинтересованность США в подобных акциях.

Как считает автор издания, можно провести определенные параллели между террористическими актами в России, Турции и Иране. По мнению обозревателя, ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) почему-то атакует те страны, которые демонстрируют стремление к защите своего суверенитета от американского вмешательства и ведут борьбу за региональное экономическое и политическое лидерство.



Оценивать нападение только в контексте российско-украинского конфликта недостаточно. Атака, судя по выбранной дате, месту и методу, содержит в себе предупреждения и попытку наказать Россию

- подчеркивает автор турецкого издания.

В настоящее время российская армия перехватила инициативу на фронтах украинского конфликта и проводит успешное наступление. Кроме того, Москва помогает Сирии на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. Наконец, Владимир Путин вновь был переизбран на пост президента Российской Федерации, а свои голоса за него отдало подавляющее большинство избирателей.

Все эти обстоятельства, считает турецкий автор, могли заставить США сильно волноваться. Кстати, теракт в Красногорске произошел как раз в тот день, когда Россия наложила вето на проект резолюции США в Совете Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Если бы российская армия после нападения в Москве резко активизировала действия в Сирии, то десятки тысяч сирийцев устремились бы к турецкой границе. Автор Anadolu считает, что это могло бы спровоцировать кризис в российско-турецких отношениях. Кстати, террористы в Москву прибыли из Турции – и это тоже вряд ли является случайностью. Новая эскалация в Сирии позволила бы американским «ястребам» настоять на сохранении присутствия вооруженных сил США на Ближнем Востоке.
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    12 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:29
      В данном случае намекай - не намекай, а про англосаксонские уши торчащие из теракта заговорили во многих странах мира не смотря на согласованную западную информационную атаку о виновности ИГИЛ. Теракт в Москве был выгоден Вашингтону, Лондону и конечно киеву.
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 08:46
        Я писал изначально, что этот теракт спланировали очень умно. И всё там имеет определённый смысл и направленность. Исполнители-таджики, дестабилизация российского общества, прибыли из Турции, разрушение наших отношений с Турцией направлялись на Украину, отвлечение внимания от главных бенефициаров.Я бы ещё Моссад сюда включил, помнится, они там что-то хрюкали про Россию.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:29
      террористы в Москву прибыли из Турции – и это тоже вряд ли является случайностью.

      Вот-вот. И не надо так робко намекать на США.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:55
        Ну так амеры туркам 155мм снаряды заказали двум фирмам. Для какелов. И турки рванули производить.
        Султан вообще раскорячился - и с нами "дружит" и амерам угождает и какелам поставляет беспилотники, а скоро и снаряды пойдут.....

        Ну а мы... А мы им станцию строим, газ продаем, туристы наши там средства свои оставляют.... В то время как Султан будет делать всё чтобы срубить выгоду и поставить вооружения которыми наших же ребят и будут убивать в\на. Хитрожопый торгаш Султан....
        Хотя и наш вот такой "бизнес" с турками отдаёт калом.....
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 09:12
          Мы привыкли работать или с реальными врагами, или с теми, кто полностью под нами или двигается в русле нашей политики.Но Турция — это отдельный игрок со своими собственными интересами и суверенной политикой! Они делают то, что выгодно Турции и никому более! Если мы хотим получить какой-то интерес от неё, то надо мириться с её интересами, а не надувать обиженно губы.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:30
      По мне так Украина тоже исполнитель ,просто чуть рангом по выше. Нет у них воли и возможностей. Тут все было сделано на высшем уровне и даже сдачу стрелков предусмотрели .Направление следствия ,тут действовали реально спецы
    4. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      +2
      Сегодня, 08:31
      Любая акция ,как в Крокусе,у нас вызывает ненависть к причастным ,к этой акции.Зачинщики получат противоположный эффект.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:38
      «Турецкая пресса намекнула на возможную заинтересованность США в нападении на "Крокус Сити Холл"» —

      — "Заинтересованных" пруд пруди,США может быть и в заказчиках ...
    6. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 08:38
      Что значит - "возможная заинтересованность"? Это прямая заинтересованность амеров и британцев в этом терракте. Это они всё лелеют надежду на раскол внутри России, раз победить на поле боя её не получается. Тут всё шито белыми нитками, как говорится.
    7. Жнец Ранг пользователя
      Жнец
      +1
      Сегодня, 08:51
      Ну и что?) За СП-2 кого- нить наказали?
      Ну и чего сидеть подозревать, если сделать ничего нельзя.
    8. Severok Ранг пользователя
      Severok
      0
      Сегодня, 08:57
      Интересное замечание со стороны турецкой прессы. Оно замечательно тем, что турецкие СМИ нельзя упрекнуть "в кремлевской пропаганде", как это любят делать в "демократической" Европе, а также тем, что эта статья отчасти может дойти до сведения населения враждебных нам государств.
    9. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      0
      Сегодня, 09:12
      Следствие должно ответить. На мой взгляд какая цель этого события - бросить тень на власть+ создать внутренний межконфессиональный конфликт. Кто это организовал ? - никакой не ИГи, - достаточно мощная спец служба. По любому были отдельные исполнители , таджики - это просто консервы. Зачем их отправили в Брянск - бросить тень на Украину , вопрос зачем? В данный момент больше вопросов.

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