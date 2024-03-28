Российский военный эксперт сообщил о переброске Киевом личных резервов командования ВСУ под Часов Яр
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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление на Артемовском направлении, продвигаясь к городу Часов Яр – важному узлу украинской обороны на этом участке фронта. Данная ситуация заставляет командование ВСУ предпринимать нетривиальные меры для того, чтобы попытаться если не остановить наступление полностью, то его, по крайней мере, замедлить.
Российский военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о переброске Киевом личных резервов командования ВСУ под Часов Яр.
Для стабилизации ситуации на донецком направлении в район населенного пункта Часов Яр украинское командование стягивает дополнительные силы
По словам Марочко, командование украинской армии вынуждено перебрасывать под Часов Яр вооружение, технику и личный состав ВСУ из тыловых районов. Колонны украинской армии двигаются по оккупированным территориям российской Донецкой Народной Республики (ДНР) практически круглосуточно.
Эксперт отметил, что и в обратном направлении – в тыл украинских войск, тоже наблюдается движение колонн. Они вывозят разбитую военную технику в надежде затем привести ее в порядок в тыловых ремонтных мастерских.
Город Часов Яр играет важную роль для украинских формирований в качестве узла обороны на Артемовском направлении. Но сейчас российской армии уже удалось установить огневой контроль над восточной окраиной города. Позиции украинских формирований подвергаются постоянным обстрелам, что значительно затрудняет и процесс снабжения группировки ВСУ боеприпасами и продовольствием.
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