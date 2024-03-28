ВСУ опять заявили об «уничтожении» почти всех российских БПЛА, ночью атаковавших украинские объекты

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ВСУ опять заявили об «уничтожении» почти всех российских БПЛА, ночью атаковавших украинские объекты

Минувшей ночью объекты на территории Украины были атакованы российскими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на воздушные силы Украины.

Как и следовало ожидать, ВСУ опять заявили об «уничтожении» почти всех российских БПЛА, ночью атаковавших украинские объекты. По утверждению украинских военных, Украину атаковали 28 беспилотных летательных аппаратов. Якобы 26 из них удалось сбить средствам противовоздушной обороны ВСУ.



Что касается ракет, то по территории Украины были выпущены 3 ракеты Х-22, авиационная ракета Х-31П и, как утверждает украинская сторона, ракета С-300. В отличие от беспилотников, ракеты сбить не удалось, заявили в командовании воздушных сил Украины.

Таким образом, ВСУ продолжают продвигать установку, что силы ПВО якобы уничтожают едва ли не все российские беспилотники, атакующие территорию Украины. Но поскольку факты прилётов зафиксированы во многих городах страны, для правдоподобия все же утверждается, что некоторые беспилотники и все ракеты сбить не удалось.

Напомним, что этой ночью украинские источники сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске, а также в подконтрольных в настоящее время Киеву Запорожье (оккупированная часть российской Запорожской области) и Константиновке (оккупированная часть Донецкой Народной Республики). Подробности по последствиям ударов пока не приводятся.
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    15 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 09:24
      Как и следовало ожидать, ВСУ опять заявили об «уничтожении» почти всех российских БПЛА, ночью атаковавших украинские объекты.

      Объекты грудью встали на защиту Украины и приняли удары на себя...
    2. тоже-врач Ранг пользователя
      тоже-врач
      +4
      Сегодня, 09:32
      Писал уже и повторю вновь. Чем больше наших дронов они уничтожают, тем лучше. Главное, чтобы стоимость уничтожения была в разы больше цены дрона. В таком случае можно брать числом: мы дронов на миллион, они противоракет на миллиард.
      В рамках этой стратегии нужны не единичные супер-пупер навороченные беспилотники, а десятки тысяч простейших дронов, можно даже без взрывчатки... Взлетели, слетали в район ПВО... Если не сбили, то вернулись обратно или спикировали на антенны.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 09:38
        тоже- врач hi, была инфа из разряда хошь верь хошь не верь, что Герани они насобачились сбивать мобильными группами, а там пикап пулемет на туреле, так что не понятно что дороже.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 09:48
          По идее логично и система отслеживания и мобильные группы, удивляет, почему мы до сих пор их "герани" пропускаем.
        2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 10:12
          была инфа из разряда хошь верь хошь не верь,
          ...а чё там не верить....мой первенец при недавнем массовом налёте хунтярских дронов на ихний объект со штатного оружия (АК) сбил два дрона, представлен к награде...единственное надо иметь ПНВ и и быть готовым к атаке,..так и там та же история...для стрелковки дрон-камикадзе самая подходящая цель
      2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        +3
        Сегодня, 09:59
        На цветы противоракеты не тратят.
        Достаточно пулемета на "тачанке".
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 09:36
      Если они правду расскажут , их к столбам голыми скотчем примотают.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 09:59
        Ирек hi, ЭТИХ которые рассказывают не примотают, уровень не тот, вон Люсьен чего себе позволяет и ниче, жив здоров и не вредим. А вот простого украинца и скотчем и налысо обрить и зеленкой облить запросто.
        1. Andy_nsk Ранг пользователя
          Andy_nsk
          0
          Сегодня, 10:08
          А разве Люся не свалил с окраины?
    4. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 09:39
      В ответ можно рассказать о числе прилетов. Если их много - врут, если мало - скорее правда.
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 10:02
      ВСУ опять заявили об «уничтожении» почти всех российских БПЛА, ночью атаковавших украинские объекты

      Пора завязывать писать о том, что заявляет ВСУ. Информации ноль в этих заявлениях. Часто просто набор слов
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:07
      силы ПВО якобы уничтожают едва ли не все российские беспилотники
      Так они с гордостью сообщали, что сотрудники ТЦК в свободное от отлова рекрутов время занимаются уничтожением БПЛА. Пропаганда действует по пятой усиленной, ежедневно капая на мозги простых громадян. А в это время в их городах на военных и инфраструктурных объектах звучат взрывы и горят пожары.
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 11:04
        У них вечная перемога ..А на счет сбитых Гераний врут конечно Очень эффективное оружие дешево и сердито !
    7. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 10:09
      и, как утверждает украинская сторона, ракета С-300
      Вот так и хочется им, чтобы мы использовали зенитные ракеты в качестве ударных... Видимо, чтобы заявить, что у нас снова кончаются ракеты... fool
    8. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 10:17
      Но поскольку факты прилётов зафиксированы во многих городах страны, для правдоподобия все же утверждается, что некоторые беспилотники и все ракеты сбить не удалось.
      ....то есть почти все...ну а чё...замечательная отмазка...тут комар носа не подточит...тем более что в условиях жесткой цензуры нетпространства, пиплу выложившему прилёты грозит многими неприятностями...что что а киберразведка в свинорылии работает на высоком уровне

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