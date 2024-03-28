ВСУ опять заявили об «уничтожении» почти всех российских БПЛА, ночью атаковавших украинские объекты
Минувшей ночью объекты на территории Украины были атакованы российскими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на воздушные силы Украины.
Как и следовало ожидать, ВСУ опять заявили об «уничтожении» почти всех российских БПЛА, ночью атаковавших украинские объекты. По утверждению украинских военных, Украину атаковали 28 беспилотных летательных аппаратов. Якобы 26 из них удалось сбить средствам противовоздушной обороны ВСУ.
Что касается ракет, то по территории Украины были выпущены 3 ракеты Х-22, авиационная ракета Х-31П и, как утверждает украинская сторона, ракета С-300. В отличие от беспилотников, ракеты сбить не удалось, заявили в командовании воздушных сил Украины.
Таким образом, ВСУ продолжают продвигать установку, что силы ПВО якобы уничтожают едва ли не все российские беспилотники, атакующие территорию Украины. Но поскольку факты прилётов зафиксированы во многих городах страны, для правдоподобия все же утверждается, что некоторые беспилотники и все ракеты сбить не удалось.
Напомним, что этой ночью украинские источники сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске, а также в подконтрольных в настоящее время Киеву Запорожье (оккупированная часть российской Запорожской области) и Константиновке (оккупированная часть Донецкой Народной Республики). Подробности по последствиям ударов пока не приводятся.
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