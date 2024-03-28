Ливанский эксперт считает, что организаторы теракта в Подмосковье хотели вбить клин между РФ и исламским миром
Буквально через несколько часов после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта, западные СМИ стали распространять информацию о причастности к преступлению боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России*). Стоит отметить, что позднее данная версия стала основной на Западе.
На фоне происходящего, некоторые эксперты предположили, что, обвиняя ИГ*, Запад пытается отвести подозрение от истинных заказчиков и организаторов теракта, в частности, украинских спецслужб.
В то же время иную версию в ходе интервью ТАСС высказал профессор Ливанского университета Джамаль Ваким. Так, ведущий арабский эксперт по исламскому фундаментализму считает, что за массовым убийством людей в «Крокус Сити Холле» стоит коллективный Запад, который неслучайно завербовал боевиков, причастных к террористической группировке, базирующейся на Ближнем Востоке.
Как выразился Ваким, США, Великобритания и Франция готовы прибегнуть к любым методам, чтобы вбить клин между РФ и исламским миром. Коллективный Запад сильно беспокоит сближение Москвы и мусульманских государств, которым импонирует идея установления многополярного, справедливого мироустройства.
В итоге, «раскручивая» версию с причастностью ИГ*, США и их союзники хотел рассорить Россию с исламским миром. Однако со слов эксперта, вышло все наоборот, ведь именно арабские страны одними из первых выразили поддержку Москве после теракта в подмосковном ТРЦ.
Наконец, Ваким подчеркнул, что версия Запада о том, что за убийством людей в «Крокус Сити Холле» стоят исламисты, выглядит несостоятельной, так как прямо сейчас ЦАХАЛ продолжает массовое убийство их единоверцев в Газе. При этом с 7 октября прошлого года и по сей день не произошло ни одного теракта на территории Израиля или, поддерживающих еврейское государство, США.
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