Ливанский эксперт считает, что организаторы теракта в Подмосковье хотели вбить клин между РФ и исламским миром

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Ливанский эксперт считает, что организаторы теракта в Подмосковье хотели вбить клин между РФ и исламским миром

Буквально через несколько часов после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта, западные СМИ стали распространять информацию о причастности к преступлению боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России*). Стоит отметить, что позднее данная версия стала основной на Западе.

На фоне происходящего, некоторые эксперты предположили, что, обвиняя ИГ*, Запад пытается отвести подозрение от истинных заказчиков и организаторов теракта, в частности, украинских спецслужб.



В то же время иную версию в ходе интервью ТАСС высказал профессор Ливанского университета Джамаль Ваким. Так, ведущий арабский эксперт по исламскому фундаментализму считает, что за массовым убийством людей в «Крокус Сити Холле» стоит коллективный Запад, который неслучайно завербовал боевиков, причастных к террористической группировке, базирующейся на Ближнем Востоке.

Как выразился Ваким, США, Великобритания и Франция готовы прибегнуть к любым методам, чтобы вбить клин между РФ и исламским миром. Коллективный Запад сильно беспокоит сближение Москвы и мусульманских государств, которым импонирует идея установления многополярного, справедливого мироустройства.

В итоге, «раскручивая» версию с причастностью ИГ*, США и их союзники хотел рассорить Россию с исламским миром. Однако со слов эксперта, вышло все наоборот, ведь именно арабские страны одними из первых выразили поддержку Москве после теракта в подмосковном ТРЦ.

Наконец, Ваким подчеркнул, что версия Запада о том, что за убийством людей в «Крокус Сити Холле» стоят исламисты, выглядит несостоятельной, так как прямо сейчас ЦАХАЛ продолжает массовое убийство их единоверцев в Газе. При этом с 7 октября прошлого года и по сей день не произошло ни одного теракта на территории Израиля или, поддерживающих еврейское государство, США.
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    15 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 10:09
      «Организаторы теракта в Подмосковье хотели вбить клин между РФ и исламским миром» —

      — Там "многонаправленные клинья" просматриваются ...
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 10:12
        Там "многонаправленные клинья" просматриваются

        Причём кое что получается у них...
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Сегодня, 10:10
      Мало-ли чо они хотели , люлей всё равно хохлота отгребает , так-как реально виновата , надеюсь и наглобриты отгребут вместе с америкосами.
    3. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -4
      Сегодня, 10:14
      Представляю..каждый день теракты в России , а эксперты и президент(подхватит) в одну дудку
      организаторы теракта в Подмосковье хотели вбить клин между РФ и исламским миром
      .
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 10:23
        Ну, они умнее вас, а также им на стол ложат разведданные, расчёты и прогнозы на дальнейшее развитие событий.
    4. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 10:18
      Как попугаи в хоре с гарантом твердят одно и то же. Наверняка хотят вбить, но одну из причин произошедшего - бесконтрольный завоз непонятно как и кем настроенных граждан нужно устранять ув. гаранту и ко, тогда и опасность клина сама собой исчезнет. Конкретный этнос тут вторичен, тем более что он не один в завозе, а вот учат каждого из них однообразно - в духе этнократии и враждебности к РФ,
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:22
      Терроризм и исламский мир, это не одно и тоже!!!
      Терроризм, дело такое... чаще всего, грязные игры политиков, спецслужб, им подконтрольных.
      Иногда, редко, террористические организации разрастаются до таких размеров, что перестают слушаться своих хозяев/создателей... так тоже бывает.
    6. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      +1
      Сегодня, 10:23
      Это увод дискуссии в сторону от проблемы. У русских теплые отношения и с Исламской Республикой Иран, и прочими мусульманскими странами, равно как и с мусульманскими народами России, типа тех же татар. А вот раздача российских паспортов миллионам иностранцев с сомнительными моральными принципами - это проблема. Причем вероисповедание этих "новых россиян" тут значения не имеет.
    7. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +2
      Сегодня, 10:23
      Теперь вся мозаика сложилась. Перед терактом, ряд причастных сторон, заранее предупреждали о их возможном свершении, тем самым снимая с себя подозрения. Были наняты исполнители определённой национальности. После свершения теракта, тут же была запущена информация об участии радикальных структур. Ряд стран так же ввёл режим анти террора, чтобы продолжать отводить подозрения.
      Коллективный разум всё разгадал. good
    8. Essex62 Ранг пользователя
      Essex62
      0
      Сегодня, 10:23
      Вообще не связанные вещи. Иран ,Сирия и другие союзники башен,это одно,этнические группировки,как питательная среда для террора,другое. Заболтать проблему стараются лоббисты безконтрольного ввоза ваххабитов, десятками тысяч в месяц.
    9. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -2
      Сегодня, 10:30
      Цитата: Эдик
      Ну, они умнее вас, а также им на стол ложат разведданные, расчёты и прогнозы на дальнейшее развитие событий.

      Вы правы.
      Поэтому среда(неконтролируемый поток
      мигрантов и раздача гражданства) в России для совершения терактов будет только улучшаться.
    10. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 10:38
      Чушь собачья слова ливанца. Ничто так не вбивает клин между россиянами и мусульманами и вообще мигрантами как миграционная политика руководства страны , попустительство и мздоимство полиции и причастных ведомств . Самое главное это наличие диаспор которые давно стали ОПГ
    11. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +1
      Сегодня, 10:49
      США, Великобритания и Франция готовы прибегнуть к любым методам, чтобы вбить клин между РФ и исламским миром.

      Где тут логика?
      Данный эксперт считает, что США завозит мигрантов в Россию???

      Коллективный Запад сильно беспокоит сближение Москвы и мусульманских государств, которым импонирует идея установления многополярного, справедливого мироустройства.

      И как это связано с завозом мигрантов????
    12. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 10:56
      Кто бы ни был заказчиком, причастность исламистов нельзя отриать, ибо исполнителями были именно они.
    13. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      0
      Сегодня, 11:18
      А может быть не помешало бы пару-тройку клиньев самим вбить, чтобы лет через 100 не раствориться без следа в тюрко-исламском мире?

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