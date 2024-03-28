Пресса США: спикер Палаты представителей Конгресса пообещал не медлить с выделением помощи Киеву

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Пресса США: спикер Палаты представителей Конгресса пообещал не медлить с выделением помощи Киеву

Представитель Республиканской партии США и спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон пообещал не медлить с одобрением выделения Киеву военной помощи в размере нескольких десятков миллиардов долларов.

Как сообщает американское издание Associated Press, Джонсон подчеркнул, что Конгресс намеревается уже в апреле текущего года рассмотреть и принять законопроект о выделении денег на военные нужды Украины.



При этом Джонсона волнует вопрос, в каком качестве предполагается выделить средства Киеву: в виде обычного гранта или в виде кредита. От того, насколько активно Джонсон намерен добиваться одобрения выделения очередного пакета помощи Украине зависит его лидерство в Конгрессе.

В связи с недовольством республиканцев предложенным Джонсоном проектом бюджета член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Палаты представителей проект резолюции об отстранении спикера от должности.

При этом не уточняется, в каком виде Джонсон намеревается вынести законопроект на рассмотрение Конгресса: в предложенном президентом Байденом, одобренном Сенатом или в какой-либо новой принципиально новой редакции. Не исключено, что спикер Конгресса будет продолжать настаивать на выделении средств для Киева в виде кредита.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что Джонсон ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект о выделении денег Украине.
  • Pixabay
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7 комментариев
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  1. Taskhyl
    Taskhyl
    -2
    Сегодня, 10:24
    Деньги бандерлогам будут, в достаточном количестве и долго! В этом сомневаться не приходится. Как и в том, что Трамп не будет президентом. Хотя, все это между собой никак не связано).
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:36
    У полосатиков все и вся заточен на подготовку к выборам... только это имеет значение.
    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +2
      Сегодня, 10:58
      Цитата: rocket757
      У полосатиков все и вся заточен на подготовку к выборам... только это имеет значение.

      Кинут опять мелочевку ..Их Абрамсы уже жгут ,чуть ли не каждый день ..Ну и Пэтриоты долбят тоже
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:06
        Раскидыватся ресурсами, за просто так, им не комильфо.
        Умные люди говорили, говорят, что ничего не проходит просто так, без последствий.
  3. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +2
    Сегодня, 10:39
    Им бы ещё Бруклинский мост уронить, чтобы они забыли про вну и сосредоточились на себе.)
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 10:40
    Майк Джонсон пообещал не медлить с одобрением выделения Киеву военной помощи
    Не на долго хватило "пламенного борца" за интересы Сша в первую очередь. Впрочем этого и следовало ожидать, т.к. будь ты республиканец или демократ, но война против России да еще чужими руками для Сша дело прибыльное и политически выгодное.
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:16
      Цитата: rotmistr60
      Майк Джонсон пообещал не медлить с одобрением выделения Киеву военной помощи
      Не на долго хватило "пламенного борца" за интересы Сша в первую очередь. Впрочем этого и следовало ожидать, т.к. будь ты республиканец или демократ, но война против России да еще чужими руками для Сша дело прибыльное и политически выгодное.

      Продавили...
      Да и не стоило ожидать чего-то серьёзного от этого спикера.

      Во-первых, вся эта возня обусловлена не какими-то мыслями об экономии американских денег или мыслями об Украине (Украина тут вобще ни при чём от слова "совсем"). Просто предвыборная возня двух партий, раздутая до вселенских масштабов. А раз одни "за", то другие всенепременно должны быть "против", чего бы это ни касалось - хоть пошива шуб для пингвинов в Антарктиде. Просто очередное шоу для публики.

      А во-вторых, вобще эта кукольная, опереточная "борьба партий" напоминает белого и рыжего клоуна на арене цирка. Во время представления один другого лупит палкой, тот плачет, зрители смеются. А после представления они, обнявшись и посмеиваясь над глупыми зрителями, идут пить водку к девкам из кордебалета.

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