Пресса США: спикер Палаты представителей Конгресса пообещал не медлить с выделением помощи Киеву
Представитель Республиканской партии США и спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон пообещал не медлить с одобрением выделения Киеву военной помощи в размере нескольких десятков миллиардов долларов.
Как сообщает американское издание Associated Press, Джонсон подчеркнул, что Конгресс намеревается уже в апреле текущего года рассмотреть и принять законопроект о выделении денег на военные нужды Украины.
При этом Джонсона волнует вопрос, в каком качестве предполагается выделить средства Киеву: в виде обычного гранта или в виде кредита. От того, насколько активно Джонсон намерен добиваться одобрения выделения очередного пакета помощи Украине зависит его лидерство в Конгрессе.
В связи с недовольством республиканцев предложенным Джонсоном проектом бюджета член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Палаты представителей проект резолюции об отстранении спикера от должности.
При этом не уточняется, в каком виде Джонсон намеревается вынести законопроект на рассмотрение Конгресса: в предложенном президентом Байденом, одобренном Сенатом или в какой-либо новой принципиально новой редакции. Не исключено, что спикер Конгресса будет продолжать настаивать на выделении средств для Киева в виде кредита.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что Джонсон ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект о выделении денег Украине.
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