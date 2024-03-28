Американская пресса: Теперь ВСУ не хватает мин для организации новой оборонительной линии
В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит мин для организации минных полей на новых рубежах обороны. Об этом сообщает американское издание The Politico.
Как утверждает американская пресса, для организации новых эффективных оборонительных линий Украине нужны мины и дополнительный личный состав. Из-за дефицита и того, и другого строительство линий обороны продвигается медленными темпами. За это, кстати, действующие власти Украины подвергаются критике со стороны оппозиционных политических партий.
Строительством новых линий обороны Киев озадачился на фоне явных провалов ВСУ на фронте и продолжающегося продвижения российской армии сразу на нескольких направлениях. Ряд западных экспертов прогнозирует скорую утрату украинским режимом новых территорий, и в попытках предотвратить такое развитие событий Киев и строит фортификационные сооружения ускоренными темпами.
Однако стоит обратить внимание на очень интересный нюанс. Украине вечно чего-нибудь не хватает. То это были танки и бронемашины, то зенитные ракетные комплексы, то самолеты, то личный состав или артиллерийские снаряды.
Теперь украинские власти заговорили о нехватке мин. Создается такое впечатление, что кроме как говорить «дай», киевский режим ни на что более не способен. Такое поведение Киева не может не вызывать закономерного раздражения у все большего количества американских и европейских политиков.
Может быть, не хватает не мин, ракет, танков и снарядов, а мозгов, чтобы осознать, что выбранный деструктивный курс заводит саму Украину и украинцев в тотальный тупик.
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