Американская пресса: Теперь ВСУ не хватает мин для организации новой оборонительной линии

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Американская пресса: Теперь ВСУ не хватает мин для организации новой оборонительной линии

В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит мин для организации минных полей на новых рубежах обороны. Об этом сообщает американское издание The Politico.

Как утверждает американская пресса, для организации новых эффективных оборонительных линий Украине нужны мины и дополнительный личный состав. Из-за дефицита и того, и другого строительство линий обороны продвигается медленными темпами. За это, кстати, действующие власти Украины подвергаются критике со стороны оппозиционных политических партий.



Строительством новых линий обороны Киев озадачился на фоне явных провалов ВСУ на фронте и продолжающегося продвижения российской армии сразу на нескольких направлениях. Ряд западных экспертов прогнозирует скорую утрату украинским режимом новых территорий, и в попытках предотвратить такое развитие событий Киев и строит фортификационные сооружения ускоренными темпами.

Однако стоит обратить внимание на очень интересный нюанс. Украине вечно чего-нибудь не хватает. То это были танки и бронемашины, то зенитные ракетные комплексы, то самолеты, то личный состав или артиллерийские снаряды.

Теперь украинские власти заговорили о нехватке мин. Создается такое впечатление, что кроме как говорить «дай», киевский режим ни на что более не способен. Такое поведение Киева не может не вызывать закономерного раздражения у все большего количества американских и европейских политиков.

Может быть, не хватает не мин, ракет, танков и снарядов, а мозгов, чтобы осознать, что выбранный деструктивный курс заводит саму Украину и украинцев в тотальный тупик.
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    18 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 10:17
      «Создаётся такое впечатление, что кроме как говорить "дай", киевский режим ни на что более не способен» —

      — Это не "впечатление",это медицинский факт ...
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:36
        Владимир Владимирович Воронцов hi, американская пресса, как и любая другая будет дуть в ту дуду в которую скажут власть имущие и никак подругому, Вашингтону выгодно нагнетать и прибеднять вот и поперла волна, как все "плохо" у ВСУ.
    2. ИгорьПушкино Ранг пользователя
      ИгорьПушкино
      +1
      Сегодня, 10:19
      конечно:хуже цыган попрошаек.
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 10:45
        ...... очень интересный нюанс. Украине вечно чего-нибудь не хватает.

        Мозгов у них не хватает, смелые и тупые, а где-то слишком хитрые, это у них на генном уровне.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 10:51
        хуже цыган попрошаек
        Весь мир им должен! wink
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 10:19
      Теперь ВСУ не хватает мин для организации новой оборонительной линии
      Да это может продолжаться бесконечно: сначала не хватало противотанковых средств, потом танков, БМП, ЗРК и самолетов, затем начали кричать о нехватке снарядов. И вот теперь не хватает мин. Киев вечно с протянутой рукой и мольбой в глазах - когда же введете НАТОвский контингент?
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +1
        Сегодня, 10:39
        Все можно в одно предложение вместить " плохому танцору...."!
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 10:26
      Американская пресса: Теперь ВСУ не хватает мин для организации новой оборонительной линии
      . Ха, а расскажите чего им хватает вообще и всегда???
      На сторонний взгляд, это дури и прочего подобного... всегда в достатке.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 10:38
        самое интересное будет как себя проявит ИСДМ Земледелие: клин - клином
        все украинские минные поля номинальны
        т.к. проходы в них проделываются несколькими пакетами Земледелия
        засеиваем коридор минами и производим их ликвидацию
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 10:45
          Работы по разминирования на ходу, во время ведения интенсивных боевых операций, стали сильно сложнее!
          У противника активно используются различные дроны, а они очевидная угроза нашим системам разминирования, увы.
          Ни днем, ни ночью, покоя нет никому.
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            +1
            Сегодня, 10:53
            Земледелие в отличии от Смерча и Урагана несет в залпе 7000 мин но дальность только 15 км
            новые мины ПОМ-3 и ПТМ-4М уже применения в РСЗО Торнадо-С/ Смерч и Ураган
            мы можем засеивать минными полями в глубину до 120 км и в перспективе до 200 км
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 11:03
              Что показал этот конфликт... да многое он показал, доказал или развёл иллюзии.
              Опыт сложный, жёсткий, но доходчивый и актуальный.
              1. Romario_Argo Ранг пользователя
                Romario_Argo
                +1
                Сегодня, 11:07
                Виктор,
                кстати, наши еще могут снимать минные поля или для большей уверенности проходы в минных полях применяя удары нескольких РБК-500 с УМПК с расстояния 60 км
                не входя в зону ПВО украинских Буков, Ирисов, Патриотов
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  0
                  Сегодня, 11:19
                  Люди, существа изобретательные вообще, а уж в военной сфере, такого напридумывали, куда уж дальше.
                  Всё это печально, но увы, пока, по другому никак.
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 10:27
      Теперь ВСУ не хватает мин для организации новой оборонительной линии
      как говориться ни д.. ни ложки
    6. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 10:35
      Кто-нибудь, отрежте им бубенчики - а то мешают им во всем они laughing
    7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 10:52
      У них вообще есть хоть что то?.. Все проскакали за 30 лет " нЭзалЭжности".
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 11:00
        Цитата: Андрей Николаевич
        У них вообще есть хоть что то?

        Есть. Многоэтажек понастроили. Как объяснял мне одноклассник-архитектор, в принципе строительство всего дома обходится стоимостью первых 6-8 этажей (при их продаже). А если дом 18-20 этажей, то все остальное чистая прибыль. Вот что есть, то есть. Понастроили на берегах Днепра много.

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