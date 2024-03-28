«Таких планов нет»: пресс-секретарь президента РФ высказался о возможности блокировки Telegram в России

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«Таких планов нет»: пресс-секретарь президента РФ высказался о возможности блокировки Telegram в России

Пока никто мессенджер Telegram запрещать и блокировать на территории Российской Федерации не собирается. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля затронул вопрос о будущем одного из самых востребованных мессенджеров в контексте последних событий, в том числе и с нападением на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Как известно, террористы использовали для коммуникации с вдохновителями этого чудовищного преступления как раз сервис Telegram. Тем не менее, о запрете мессенджера пока речь не идет.

Нет, таких планов в настоящий момент нет. Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, на глазах у нашего поколения, он всё больше становится инструментом в руках террористов

- заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, представитель Кремля озвучил основную претензию властей страны к мессенджеру. Она заключается в том, что собственники мессенджера на недостаточном уровне сотрудничают со спецслужбами, и это приводит к таким последствиям как использование возможностей сервиса террористическими структурами.

С другой стороны, воспрепятствовать использованию Telegram, как и других социальных сетей, террористами или организованной преступностью весьма сложно даже с технической точки зрения. В любом случае, пользы для экономики и коммуникации людей мессенджер приносит гораздо больше, и это также необходимо учитывать, прежде чем принимать какие-то решения «запретительного» характера относительно подобных сервисов.
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36 комментариев
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  1. Alex66 Ранг пользователя
    Alex66
    +2
    Сегодня, 10:22
    Нет, таких планов в настоящий момент нет.
    Это как с пенсионной реформой, сейчас нет завтра сделаем и ни кого не спросим.
    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -5
      Сегодня, 10:30
      Ну...
      Так обычно и работает любой вменяемый руководитель: своевременно реагирует на изменяющиеся обстоятельства.
      В решении текущих вопросов он должен руководствоваться лишь Конституцией (коллективным договором государства со своими гражданами), здравым смыслом и полученным на выборах (ну, это когда кого-то спрашивают) лимитом доверия.
      А должно быть иначе?!
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        -3
        Сегодня, 10:42
        Минус и я могу нажимать. Для этого ума не надо.
        Вы по буквам постучите, может получится ответить на заданный вопрос. )
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +2
      Сегодня, 10:31
      посыл Пескова, в том, что все мессенджеры работающие у нас, дают ФСБ ключи полного доступа
      Telegram эти "качели" уже проходил
      1. С.З. Ранг пользователя
        С.З.
        -2
        Сегодня, 10:37
        "посыл Пескова, в том, что все мессенджеры работающие у нас, дают ФСБ ключи полного доступа
        Telegram эти "качели" уже проходил"

        Дуров не дал.
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +4
          Сегодня, 10:43
          ну ну...
          избранных у нас нет - блокирнули бы Telegram и забыли
          Дуров просто умолял забрать эти коды доступа - на кону потеря нескольких лярдов годовых
        2. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +2
          Сегодня, 10:51
          Цитата: С.З.
          Дуров не дал.

          А вы что, свечку держали, когда дуров не "давал"? Женщины деляться на "дам", "не дам" и "дам, но не вам". Догадайтесь кто дуров и какой вариант выбрал. lol
          З.Ы. То, что телега читается - помоему груднички знают, просто объем колосальный и отследить достаточно тяжело - вот и все. Щас нейросети активно привлекаются к этому делу. Так что мой совет - не пишите ничего такого и будет вам счастье. А если хотите анонимности.... пользуйтесь альтернативными или пишите свой (собственно среди своих мы как раз этот вариант и используем)
  2. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 10:24
    «Таких планов нет»: пресс-секретарь президента РФ высказался о возможности блокировки Telegram в России
    Если простым языком, есть желание нет возможности, мы надеемся на то что Павел поможет отрезать население от любой информации кроме нашей упоротой пропаганды. Я даже знаю что ответит Дуров))
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +6
      Сегодня, 10:37
      В условиях войны нормально отрезать от источников где любой может написать все что угодно. Если вербовка в основном идет через чужие платформы надо отрезать их и делать свои. Запад давно нас выпилил с нашими источниками, а наша т.у.п.о.в.а.т.а.я вольница, непонятно кому что доказывающая, но приводящая к печальным последствиям, цветет. Мы с навальным уже доигрались в плюрализм, получив толпу отмороженных, но продолжаем скакать на граблях.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -2
        Сегодня, 10:41
        Если вербовка в основном идет через чужие платформы надо отрезать их и делать свои.
        Вы предлагаете сделать свой интернет что бы ни дай Бог кто то не прочитал чего не надо, заодно отключить телефоны что бы через них не вербовали. Или Вы считаете дело тут не в компетентных органах у которых должны быть методы борьбы и агентурные сети... для борьбы с терроризмом, а телега?) Не будет телеги не будет проблем? Просто официальные источники не выдерживают конкуренции.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 11:08
          Свой интернет жизненно необходим на случай отрубания нас от глобальных серверов. Для начала можно ограничится своим социальными платформами, как в КНР.
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 11:09
            Для начала можно ограничится своим социальными платформами, как в КНР.
            Можно но нет возможностей, где КНР и где РФ.
            1. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              0
              Сегодня, 11:12
              Специалисты думаю есть, воля гос-ва нужна и время. Уверен, что инфраструктуру реально было приготовить за предыдущие 10 лет - никто не занимался толком. Помните рез-ты импортозамещения? Т.е. попыток не было.
              1. ИванИванов Ранг пользователя
                ИванИванов
                0
                Сегодня, 11:15
                Помню, еще в 2012 году, когда войны на горизонте вроде не было, наши сотрудники уже поднимали тему необходимости отвязки от западного ПО в области данных геофизики, объясняли причины и потенциальную опасность сложившейся на тот момент ситуации. Объясняли как и какие сроки нужно и можно это сделать. Их просто не слышали. Тогда гарат что-то мямлил про майские указы, процент исполнения которых тоже всем известен.
              2. Trapp1st Ранг пользователя
                Trapp1st
                0
                Сегодня, 11:16
                Специалисты думаю есть, воля гос-ва нужна и время. Уверен, что инфраструктуру реально было приготовить за предыдущие 10 лет - никто не занимался толком.
                Во первых большая проблема людям сомнительно дееспособного возраста объяснить почему нельзя просто что то запретить их указкой, а потом сколько уже денег было влито во всякие рутубы и в ПО РФ и в каком темном месте они находятся.
  3. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +5
    Сегодня, 10:31
    Нет у них методов против Кости Сапрыкина! Всё что они блокировали с началом СВО легко обходится с помощью впн... Да и не в "телеге" дело! Дело в раздаче гражданства направо налево! В миграционной политике, отсутствующей, как таковой! В работе спецслужб, вообще государственной работе! Плевали они на всех, лишь бы денег хапануть и жрать в три горла.
  4. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -6
    Сегодня, 10:38
    Нда...
    Именно так и выглядит ответ чиновника.
    А если бы послушать специалиста, то можно было бы проработать вариант(ы):
    1. Максимально жёсткой регистрации и последующего контроля всякого и каждого пользователя интернетом, включая мобильный. Вплоть до: одобрение на мобильную "передачу данных" исключительно и только через сайт Гос.услуг + МВД/ФСБ.
    2. Максимально жёсткой регистрации и последующего контроля всякого и каждого пользователя всяким "каналами" через сайт Гос.услуг + МВД/ФСБ. Одобрение на использование таких услуг должно быть жётче, чем даже получение предварительного разрешения на гладкоствол.
    3. Максимально жёсткой регистрации и последующего контроля всякого и каждого блогера через сайт Гос.услуг + МВД/ФСБ. Как в Китае.....
    В целом: тырнет услуги и прочее - вещь очень хорошая, но народ до неё не дорос. Дорос зато до злоупотребления. А то, что владельцы "каналов" понесут первоначальные убытки в отношениях с рекламодателями - пусть идёт лесом!!!!! А ещё лучше - пусть все откроют в принудительном порядке свои головные офисы на территории Крокуса. Для наглядного напоминания ущербности этих каналов в текущих реалиях... Не доросли пока наши пользователи. Объективно и на множественных и неоспоримых примерах.
    1. Практик23354df Ранг пользователя
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 11:04
      Цитата: НЕзлобный
      народ до неё не дорос.

      Народ надо менять?
  5. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    -1
    Сегодня, 10:38
    "С другой стороны, воспрепятствовать использованию Telegram, как и других социальных сетей, террористами или организованной преступностью весьма сложно даже с технической точки зрения."

    Это верно - попытка наших спецслужб блокировать Телеграм в свое время не удалась.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 10:41
      Телеграмм (Дуров) изначально дал полный доступ ФСБ - иначе его бы блокирнули
  6. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 10:39
    Глядя на пескова трудно понять есть ли у него вообще какие-то планы, кроме бестолкового шевеления усов.
    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      -1
      Сегодня, 10:54
      Цитата: ИванИванов
      Глядя на пескова трудно понять есть ли у него вообще какие-то планы, кроме бестолкового шевеления усов.

      Работа у него такая непыльная ..
  7. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 10:43
    Цитата: Trapp1st
    «Таких планов нет»: пресс-секретарь президента РФ высказался о возможности блокировки Telegram в России
    Если простым языком, есть желание нет возможности, мы надеемся на то что Павел поможет отрезать население от любой информации кроме нашей упоротой пропаганды. Я даже знаю что ответит Дуров))


    "отрезать население от любой информации" - вотвотвот!!!!! Извиняюсь с просить, а Вам зачем доступ к ЛЮБОЙ информации? Может, Вы - активный пользователь любой "информации" с определённых клубничных сайтов? Нужна информация - предъявите паспорт. Или ступайте в библиотеку.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 10:45
      Или ступайте в библиотеку.
      Забыли про радиоприемники, нужно собрать их у населения, а то не дай Бог чего...)
    2. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      +2
      Сегодня, 10:58
      Цитата: НЕзлобный
      Нужна информация - предъявите паспорт.

      Кому? Какому-нибудь чиновнику или стажеру ФСБ? Ибо умных генералов на всех желающих информации не хватит. И этот стажер(или чиновник, назначенный на должность по критерию личной преданности) будет решать, нужна такая информация вам, или обойдетесь. Исходя из своего соображения и настроения. Вас такой подход устроит?
    3. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 11:00
      Вам зачем доступ к ЛЮБОЙ информации?
      Я бы уточнил - мне интересна любая информация, без грифа "секретно". Хотя бы потому, что в библиотеке нет ВСЕЙ информации, которая доступна в интернете. Впрочем, если объем информации в библиотеках не будет уступать оному в интернете, я готов туда ходить. Но ведь Вы же сами не сможете высказать свои мысли в зале библиотеки так, чтобы их услышали все, в том числе и за рубежом. "ВО" в библиотеке нет, чатов там тоже не предвидится... smile
  8. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    -2
    Сегодня, 10:45
    Все равно все не заблокируешь..Так что пусть живут ,но следить нужно !
  9. rgd20 Ранг пользователя
    rgd20
    -1
    Сегодня, 10:48
    После того, как один ТГ-канал, на который был подписан, выложил мои личные данные (с сокрытием некоторых цифр адреса прописки и номера телефона) в открытый доступ, при том что профиль был как бы закрытым, я этот самый телеграмм снес нафиг.
  10. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 10:50
    Цитата: Ганзалес
    Все равно все не заблокируешь..Так что пусть живут ,но следить нужно !


    Ещё как блокируется!!!!!!!!!!!! Алиментарно! Хоть скпом, хоть индивидуально и по отдельности каждого. Была бы команда и желание. Не пишите, пжлста, муть, если не в теме.
  11. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 10:56
    Цитата: Trapp1st
    Или ступайте в библиотеку.
    Забыли про радиоприемники, нужно собрать их у населения, а то не дай Бог чего...)


    Если на кону будет выбор между: "наличие радио-приёмника и / или "1500" убитых, включая лично и персонально гибель Вашей мамы, папы, дочки, жены, любовницы, брата и свата в результате злоупотребления радио-сигналом", приёмники придётся также отобрать.
    Потом разберёмся, кто достоин слушать радио, а кто - играть долго и упорно в нарды из хлебного мякиша.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 11:01
      Если на кону будет выбор между: "наличие радио-приёмника и / или "1500" убитых
      Радио убивает?)) Слышал вышки 5G чипируют, но что бы радио убивало, это что то новое)
  12. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -1
    Сегодня, 11:04
    Цитата: Добрый злыдень
    Цитата: НЕзлобный
    Нужна информация - предъявите паспорт.

    Кому? Какому-нибудь чиновнику или стажеру ФСБ? Ибо умных генералов на всех желающих информации не хватит. И этот стажер(или чиновник, назначенный на должность по критерию личной преданности) будет решать, нужна такая информация вам, или обойдетесь. Исходя из своего соображения и настроения. Вас такой подход устроит?


    "Кому? Какому-нибудь чиновнику или стажеру ФСБ? " - это фигурально (почти). Паспорт придётся предъявить для регистрации в качестве пользователя тырнетом, включая мобильным, и всякими прочими услугами на основе передачи данных. Решение / одобрение со стороны весьма компетентных органов должно быть (будет) выдано не ранее, чем через 60 дней, в течение которых заявитель и его ближайшее семейство будет(ут) просвечен(ы) до кишок, включая сбор всех его анализов на предмет наличия паразитов в головном мозге. И если всё ок, разрешение дадут, предварительно - на 1 год. Продлят, если не будет этот пользователь "хулюганить".
    Игра стоит свеч с учётом ущерба, который принесли (и не только в крокусе, но и гораздо раньше) и ещё принесут такие "продвинутые юзеры, масдайные".
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 11:08
      Welcome to ukraine там такой дорогой и идут... Нам в РФ такого не надо.
  13. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -1
    Сегодня, 11:09
    Цитата: Практик23354df
    Цитата: НЕзлобный
    народ до неё не дорос.

    Народ надо менять?

    Ни в коем случае!!!!!!!!!!! Ну, когда Вы в первый раз нафурили в детстве мимо горшка, родители Вас не поменяли! правильно? Они Вас научили!
    И здесь придётся также: учить сперва. Как при получении вод.прав: сначала учимся, потом сдаём экзамены, потом - permis de conduire.
  14. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 11:12
    Цитата: Trapp1st
    Welcome to ukraine там такой дорогой и идут... Нам в РФ такого не надо.

    Когда Ваша мама и / или дочка благодаря каналу погибнут во славу, Вы этот разговор, возможно , вспомните.
    Объективно: объективной инфы в этих каналах - 0,000000! Одна пурга невменяемых и психически мало-устойчивых. Ну, и аферисты скучающие - на каждом шагу.
  15. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 11:14
    Жалко что нет-давно телегу прикрыть надо

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