«Таких планов нет»: пресс-секретарь президента РФ высказался о возможности блокировки Telegram в России

Нет, таких планов в настоящий момент нет. Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, на глазах у нашего поколения, он всё больше становится инструментом в руках террористов

Пока никто мессенджер Telegram запрещать и блокировать на территории Российской Федерации не собирается. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.Представитель Кремля затронул вопрос о будущем одного из самых востребованных мессенджеров в контексте последних событий, в том числе и с нападением на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Как известно, террористы использовали для коммуникации с вдохновителями этого чудовищного преступления как раз сервис Telegram. Тем не менее, о запрете мессенджера пока речь не идет.- заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом, представитель Кремля озвучил основную претензию властей страны к мессенджеру. Она заключается в том, что собственники мессенджера на недостаточном уровне сотрудничают со спецслужбами, и это приводит к таким последствиям как использование возможностей сервиса террористическими структурами.С другой стороны, воспрепятствовать использованию Telegram, как и других социальных сетей, террористами или организованной преступностью весьма сложно даже с технической точки зрения. В любом случае, пользы для экономики и коммуникации людей мессенджер приносит гораздо больше, и это также необходимо учитывать, прежде чем принимать какие-то решения «запретительного» характера относительно подобных сервисов.