Появились кадры прилёта в зоне спецоперации FPV-дрона по танку Abrams американского производства

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Появились кадры прилёта в зоне спецоперации FPV-дрона по танку Abrams американского производства

В зоне проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации был уничтожен очередной танк ВСУ Abrams американского производства. Боевую машину противника уничтожили с помощью FPV-дрона.

В интернете появились кадры прилёта FPV-дрона по танку Abrams. На них мы видим, как дрон нацеливается на вражеский танк. После этого он приближается к боевой машине противника. Затем следует собственно поражение «Абрамса».



Отметим, что это – не первый танк Abrams американского производства, уничтоженный российскими войсками в зоне украинского конфликта. Ранее ВСУ предпочитали беречь американские танки, а в бой на линию фронта бросали немецкие танки Leopard и британские танки Challenger.




Но в ходе отражения летне-осеннего контрнаступления ВСУ российской армией было уничтожено большое количество европейских танков. Теперь, судя по всему, у противника не осталось иного выхода, кроме как бросать в бой переданные США «Абрамсы».




Вчера мы сообщали о том, что танк Abrams ВСУ был подбит на поле боя в районе села Бердычи на Авдеевском участке фронта, к северо-западу от самой Авдеевки. По некоторым данным, это уже третий или даже четвертый танк американского производства, подбитый российской армией на поле боя. Все они были уничтожены нашими бойцами тоже на Авдеевском участке Донецкого направления.

  • Wikipedia / DoD photo by: EDDIE MCCROSSAN Date Shot: 1 Dec 1979 National Archive#
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13 комментариев
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  1. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    +6
    Сегодня, 10:40
    Уже не новость ,а привычный факт ..Жгите дальше парни и храни вас Бог !
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 11:02
      Ну хватит уже имидж американского танкостроения унижать, да Абрамчиков поджигать... Танкисты ВСУ пересаживайтесь на "Челленджеры"... Давайте и британскому имиджу пройдёмся... yes
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:40
    «Это не первый танк Abrams уничтоженный российскими войсками в зоне украинского конфликта» —

    — И не последний ...
  3. Аргон Ранг пользователя
    Аргон
    +2
    Сегодня, 10:40
    Вроде касательно прошёлся. Не ? Если прямо развернуть успели в последний момент, то прямо в лобовую броню. В любом случае есть фото в телеге, обездвиженного его. Люки открыты.
  4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:57
    по танку Abrams американского производства
    Класс! Война - это экономика. Малыми затратами обнулить дорогостоящий проект. good
    Но... Стесняюсь спросить...
    А бывают "Абамсы" китайского производства?!..
    Может я придираюсь к словам? feel
    1. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 11:04
      Но... Стесняюсь спросить...
      А бывают "Абамсы" китайского производства?!.
      Вы сами ответили на свой вопрос. "Абрамс" китайского производства не существует. А вот "Абамс", или, лучше, "Обамс" - вполне может существовать, как раньше имели место быть кроссовки "Абидас".. laughing
  5. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 10:58
    Уже как то и обыденно стало. "Горят бубновые", дальше будем надеятся больше. Молодцы ребята!
  6. nikon voron Ранг пользователя
    nikon voron
    +1
    Сегодня, 11:00
    Это случайно не тот "Абрамс" , где автомат заряжания "чёрный".
  7. Русфанер Ранг пользователя
    Русфанер
    0
    Сегодня, 11:05
    "Появились кадры прилёта в зоне спецоперации FPV-дрона по танку Abrams американского производства"(с)

    Безымянный "писатель", млин, где Вы видели танк "Абрамс" иного производства?!
  8. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 11:07
    Кажется, что американские танки горят легче, чем немецкие.
  9. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 11:11
    Зашибись-заценили новость! Так их, парни, чтобы земля под ними горела не токмо вна 404,но и в Фашингтонах и Ландонах!
    Пора деду Дементию запрос послать на очередную отправку Абряшек,
    взяв его в долю 10%, как тут подсказывают эксперты на ВО?!
    Да, и домохозяйки выразили желание слегка поднять материальное благосостояние!
    Победы нашим ВС РФ в СВО!
  10. nikon voron Ранг пользователя
    nikon voron
    0
    Сегодня, 11:11
    Кстати их подбили уже 6-ть
  11. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 11:13
    Ну надо же-"американского производства"-как будь то Абрамсы еще кто то делает laughing

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