Появились кадры прилёта в зоне спецоперации FPV-дрона по танку Abrams американского производства
В зоне проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации был уничтожен очередной танк ВСУ Abrams американского производства. Боевую машину противника уничтожили с помощью FPV-дрона.
В интернете появились кадры прилёта FPV-дрона по танку Abrams. На них мы видим, как дрон нацеливается на вражеский танк. После этого он приближается к боевой машине противника. Затем следует собственно поражение «Абрамса».
Отметим, что это – не первый танк Abrams американского производства, уничтоженный российскими войсками в зоне украинского конфликта. Ранее ВСУ предпочитали беречь американские танки, а в бой на линию фронта бросали немецкие танки Leopard и британские танки Challenger.
Но в ходе отражения летне-осеннего контрнаступления ВСУ российской армией было уничтожено большое количество европейских танков. Теперь, судя по всему, у противника не осталось иного выхода, кроме как бросать в бой переданные США «Абрамсы».
Вчера мы сообщали о том, что танк Abrams ВСУ был подбит на поле боя в районе села Бердычи на Авдеевском участке фронта, к северо-западу от самой Авдеевки. По некоторым данным, это уже третий или даже четвертый танк американского производства, подбитый российской армией на поле боя. Все они были уничтожены нашими бойцами тоже на Авдеевском участке Донецкого направления.
- Wikipedia / DoD photo by: EDDIE MCCROSSAN Date Shot: 1 Dec 1979 National Archive#
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