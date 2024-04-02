Когда беглые заговорили. Бывшие украинские политики о трагедии в «Крокус Сити Холле»
Теракт в подмосковном Красногорске вызвал массу соболезнований в большинстве стран мира. На Украине же реакция не совсем понятная – вместо того, чтобы хоть для приличия найти какие-то слова для семей и близких погибших мирных жителей, весь мир слышит из Киева и читает в пабликах нечто непотребное.
И первым президент Зеленский тут же обвинил в содеянном российские власти. И ведь при этом ни у российских следственных органов, ни у украинской разведки, ни у разведок западных государств до сих пор нет какого-то внятного глубокого убеждения по поводу заказчиков теракта. Всё только на уровне плохо проверенных гипотез.
А вот высказывания беглых украинских политиков более ясны.
Исключение – сбежавший в США соратник нарко-президента Алексей Арестович, который выдал в интервью что-то расплывчатое, чем сумел навлёчь на себя гнев даже в российской администрации президента. И если бы только там.
Украина сегодня – это концлагерь
Зато остальные, поскольку сейчас им деваться некуда, кроме как в новые регионы России, выступают, конечно, с позиции явно жёстко пророссийской. Критикуют постмайданные власти, которые вынудили их покинуть Украину и частично лишиться бизнеса.
Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, в России – один из участников движения «Другая Украина», по сути, правительства в изгнании:
«На Украине даже те, кто является сторонником украинских националистов и активен в соцсетях, осудили теракт в «Крокусе» и раскритиковали отморозков, которые радуются убийству мирных людей.
Также они подняли на смех версию о причастности к террористическому акту ИГИЛ. Они тонко чувствуют свой электорат, и их реакция показательна. Ни один нормальный человек не может радоваться убийству мирных людей, и таких украинцев большинство, но высказать слова соболезнования они не могут.
Украина сейчас – это концлагерь, нет ни одного СМИ, где можно свободно что-то сказать, если попытаться высказать своё мнение в соцсетях, то к этому человеку придут и арестуют. Вопрос стоит о том, кто исполнитель этого теракта, и кто заказчик. Потому что обязательно в таких вещах есть и заказчик. Помните, ещё 8 марта посольства США и Великобритании предупредили, об этом говорили.
Но вот вопрос, о чём конкретно они предупредили, они посыл своим дали гражданам, такая у них практика, но что конкретно они передали и передали ли они властям РФ – это вопрос.
Могло ли это быть к выборам?
Да, могло быть это к выборам, но что-то пошло не так, как планировалось. Но заказ есть, деньги уплачены – необходимо выполнить, это так.
Комментарий: много недоказанной информации. Пока объективным фактом является только то, что действовали члены таджикской организации ИГИЛ-Хорасан. По поводу посольства США – сотрудники ФСБ наверняка просматривали регулярно его сайт, но сообщенную там информацию проморгали, так что это камень в их огород.
Виктор Медведчук, председатель Совета движения «Другая Украина»:
Трагедия в подмосковном центре «Крокус» всколыхнула мир. Большое количество невинных жертв, в упор расстрелянных террористами, погибшие целыми семьями во время пожара вызвали у всего цивилизованного мира скорбь и поддержку России.
Но, оказалось, что в «цивилизованном мире» не все страны цивилизованны. В Латвии граждан, решивших высказать поддержку России, прогоняли от посольства, а свечи и цветы убирали. Но больше всех проявилась нацистская сущность Украины Зеленского, единственной страны, которая этот теракт не осудила.
Сам Зеленский и не думал никому сочувствовать, а в очередной раз «спалил контору», намекнув на дестабилизацию в России, которая якобы заставит её отказаться от СВО. Интернет украинских нацистов захлестнула волна радости по поводу невинных жертв, политики и активисты допускали людоедские шутки и мемы, танцуя на костях убитых.
Всё это показывает, кто пришёл в стране к власти, и каких людей такой режим породил. Одно можно сказать: такое варварское поведение не основано ни на народных украинских традициях, ни на этике православной веры, ни на европейском гуманизме, о котором так много говорила преступная власть. И традиции, и веру, и гуманизм режим Зеленского на государственном уровне жестоко преследует и уничтожает. В этом его нацистская сущность.
Комментарий: увы, но обо всём и ни о чём. Медведчук ещё в бытность работы адвокатом отличался склонностью к многословию. Само мнение, что Зеленскому выгодна дестабилизация в России и следовательно отказ от СВО, противоречит исторической правде.
Понятно, что в умственных способностях Зеленского можно усомниться, но всё же у него есть советники, которые могут напомнить боссу взрывы домов в Москве в 1999 году, после которых началась вторая чеченская война. Так что, скорее всего, будет только очередное ужесточение законов, а если выяснится украинский след – то и более решительные действия против ВСУ.
В плену у страха
Алексей Арестович, экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в США:
Комментарий: этого вообще Арестовичу не следовало говорить. Обычно он был более осторожен в высказываниях и не допускал такую путаницу. И если раньше он мог рассчитывать после своих высказываний про русский язык, мирные переговоры и т. п. на поддержку, в случае если пойдёт в президенты, России и русскоязычного электората, теперь уже не выйдет.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, сейчас находится в России:
Киевский режим ликует – киевляне не несут цветы к зданию посольства Российской Федерации в Киеве. Но это не потому, что они не сочувствуют или не скорбят вместе с россиянами.
А потому, что простые украинцы до такой степени запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России. Они прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и упекут за решетку.
Комментарии: ну, возможно, правда, хотя приказа разгонять соболезнующих у посольства, как в Латвии, всё же не было. На сей раз Азаров сформулировал хорошо свои мысли, в отличие от тронных речей на украинском языке, которым от владеет отвратно, и что было поводом для многих анекдотов.
Олег Царев, бывший депутат Верховной рады, сейчас живёт в Крыму:
У кого-то горе, а у кого-то радость. Причём радость только по той причине, что горе произошло у людей другой национальности. Террористы манипулируют страхом. В этом цель – запугать всех, а запугать не получится. Это они сейчас как мыши разбегаются. Мы сильны, мы все вместе, и мы не боимся. Мы обязательно найдем и накажем организаторов. С ними никто не договаривается, они вне правил.
Без комментариев, поскольку наконец-то кто-то высказался без необоснованных версий.
- Роман Мамчиц
- postfactum.info, murmansk.kp.ru, topnews.ru, rbk.ru
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