«Разве мы помогаем Украине, разжигая конфликт?»: французский политолог высказалась об отправке оружия Киеву

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«Разве мы помогаем Украине, разжигая конфликт?»: французский политолог высказалась об отправке оружия Киеву

Действия Запада по оказанию так называемой «помощи» Украине в действительности лишь способствуют дальнейшей эскалации боевых действий и ухудшают ситуацию в этой стране. Такую точку зрения озвучила французский политолог Каролина Галактерос.

Как утверждает аналитик, Украина уже потеряла преимущество в военном отношении, несмотря на западную военную помощь. Дальнейшая эскалация конфликта создает дополнительные риски вовлечения третьих сил, и это влечет за собой негативные экономические и военные последствия для самих западных государств.

Разве мы помогаем Украине, продолжая посылать ей оружие, которое разжигает конфликт?

- задается вопросом французский политолог.

По словам Галактерос, Запад фактически препятствует любой возможности мирных переговоров. При этом поддержка Украины осуществляется без реального анализа действий существующего украинского правительства, без понимания того, что за силы это правительство поддерживают и какова их идеология.

Мы фактически торпедируем любую возможность мира, дискуссий или переговоров. Мы находимся в каком-то бреду, который далек от нужд безопасности Украины

- утверждает Каролина Галактерос.

Власть на Украине вряд ли представляет интересы народа этой страны, считает аналитик. Галактерос напомнила, что на Украине сейчас «нет оппозиции, нет прессы, нет выборов». Говорить о какой-либо «украинской демократии» в реальности не приходится.

Политолог напомнила, что действующая власть на Украине была избрана именно потому, что обещала народу страны мир. Но в действительности начался вооруженный конфликт. Война, по словам Галактерос, готовилась давно, а страны НАТО начали обучать украинскую армию с 2015 года.
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    10 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 11:12
      Они все за мир и для мира посылают оружие .Логика тут не катит ,тут откровенный конфликт интересов,а сказать можно все что угодно
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:14
        APASUS hi, к сожалению это глас вопиющего в пустыне, ничего не решает, ниому не помогает. Конфликт будет продолжен, Запад кровно в этом заинтересован.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 11:17
          Угу. А там ещё и турки с поставками 155мм снарядов для ВСУ скоро подтянутся.... Раньше БПЛА поставляли, теперь ещё и снаряды. Бизнес.....
          Но Султан постоянно о мире трындит и предлагает Турцию как площадку для переговоров.
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 11:20
            Nexcom hi, а кто или что им может помешать, бизнес на крови, ничего личного.
        2. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +1
          Сегодня, 11:17
          Цитата: Ропот 55
          Конфликт будет продолжен, Запад кровно в этом заинтересован.

          Да,
          к сожалению И избрание Трмпа не поможет ,он банально заставит финансировать конфликт Европу .То что они проиграли ,совсем не означает ,что они хотят его закончить
        3. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 11:20
          Политолог напомнила, что действующая власть на Украине была избрана именно потому, что обещала народу страны мир.

          Зеленский обещал, но как всегда соврал...
          Кто слишком много обещает
          Обычно просто нагло лжёт,
          Он за слова не отвечает,
          И честь свою не бережет...
          Пообещав златые горы,
          Он вам и снег не даст зимой,
          А увеличит лишь поборы,
          И в банке счет пополнит свой...
      2. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 11:18
        Адекваты начинают пробиваться сквозь поток грязи и лжи в мировых СМИ ..
        Понимать начинают,что Россию не сломить и придется отвечать и платить за ВСЕ !
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:16
      «Разве мы помогаем Украине, разжигая конфликт?»: французский политолог высказалась об отправке оружия Киеву
      . Забугорные деятели все это затеятели/организовали, цели у них свои, конкретные, отказаться от них они не готовы, пока ... да пока им совсем фигово не станет или мы разгромил противника полностью.
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:17
      Наивные политики и журналюги, а мы думали , наконец наступило прозрение лже-недо-запада?
      Как говорится, кто девушку ужинает, тот её и танцует - это подходит и для проплачиваемой идейной прессы и масс медиа наших врагов!
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:18
      Разве мы помогаем Украине, продолжая посылать ей оружие, которое разжигает конфликт?
      Думающие начинают задавать актуальные на сегодня вопросы. Вот только это вопросы в никуда. Макрон давно определился и в пользу украины. Пока от украины и ВСУ не останутся одни ошметки никто в Европе политику не изменит. Но даже и тогда самые отмороженные будут говорить, что Россия проиграла победив украину.

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