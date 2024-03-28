Разве мы помогаем Украине, продолжая посылать ей оружие , которое разжигает конфликт?

Мы фактически торпедируем любую возможность мира, дискуссий или переговоров. Мы находимся в каком-то бреду, который далек от нужд безопасности Украины

Действия Запада по оказанию так называемой «помощи» Украине в действительности лишь способствуют дальнейшей эскалации боевых действий и ухудшают ситуацию в этой стране. Такую точку зрения озвучила французский политолог Каролина Галактерос.Как утверждает аналитик, Украина уже потеряла преимущество в военном отношении, несмотря на западную военную помощь. Дальнейшая эскалация конфликта создает дополнительные риски вовлечения третьих сил, и это влечет за собой негативные экономические и военные последствия для самих западных государств.- задается вопросом французский политолог.По словам Галактерос, Запад фактически препятствует любой возможности мирных переговоров. При этом поддержка Украины осуществляется без реального анализа действий существующего украинского правительства, без понимания того, что за силы это правительство поддерживают и какова их идеология.- утверждает Каролина Галактерос.Власть на Украине вряд ли представляет интересы народа этой страны, считает аналитик. Галактерос напомнила, что на Украине сейчас «нет оппозиции, нет прессы, нет выборов». Говорить о какой-либо «украинской демократии» в реальности не приходится.Политолог напомнила, что действующая власть на Украине была избрана именно потому, что обещала народу страны мир. Но в действительности начался вооруженный конфликт. Война, по словам Галактерос, готовилась давно, а страны НАТО начали обучать украинскую армию с 2015 года.