Пленный солдат ВСУ: На Украине мобилизуют преимущественно сельское население, а жители городов откупаются
Командование украинской армии мобилизует преимущественно население сел, в то время как городские жители стараются откупиться и любыми путями покинуть страну. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Вадим Отрошевский.
На видео, опубликованном Минобороны РФ, пленный военнослужащий ВСУ заявил, что украинское руководство думает только о том, как побыстрее отправить своих детей за границу, чтобы таким образом уберечь их от тотальной мобилизации. По словам пленного, при этом на передовую отправляют в основном сельское население, не располагающее достаточными средствами, чтобы откупиться от мобилизации.
Военнопленный также рассказал, что нередки случаи, когда во время активных боевых действий подразделения ВСУ самостоятельно решают начинать отступление. Сам Отрошевский добровольно принял решение сдаться в плен.
Стоит отметить, что в крупных густонаселенных городах проще спрятаться от мобилизации. Кроме того, жители городов создают чаты, в которых оповещают о появлении в определенных местах представителей ТЦК (военкоматов). Киевский режим пытается бороться с этим явлением. Нередко администрацию подобных чатов арестовывает СБУ, после чего их отправляют в тюрьму либо на фронт.
Украинские мужчины призывного возраста всеми доступными путями стремятся покинуть подконтрольные киевскому режиму территории. При этом расценки на выезд составляют от пяти до пятнадцати тысяч долларов.
Информация