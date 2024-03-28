Пленный солдат ВСУ: На Украине мобилизуют преимущественно сельское население, а жители городов откупаются

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Пленный солдат ВСУ: На Украине мобилизуют преимущественно сельское население, а жители городов откупаются

Командование украинской армии мобилизует преимущественно население сел, в то время как городские жители стараются откупиться и любыми путями покинуть страну. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Вадим Отрошевский.

На видео, опубликованном Минобороны РФ, пленный военнослужащий ВСУ заявил, что украинское руководство думает только о том, как побыстрее отправить своих детей за границу, чтобы таким образом уберечь их от тотальной мобилизации. По словам пленного, при этом на передовую отправляют в основном сельское население, не располагающее достаточными средствами, чтобы откупиться от мобилизации.



Военнопленный также рассказал, что нередки случаи, когда во время активных боевых действий подразделения ВСУ самостоятельно решают начинать отступление. Сам Отрошевский добровольно принял решение сдаться в плен.

Стоит отметить, что в крупных густонаселенных городах проще спрятаться от мобилизации. Кроме того, жители городов создают чаты, в которых оповещают о появлении в определенных местах представителей ТЦК (военкоматов). Киевский режим пытается бороться с этим явлением. Нередко администрацию подобных чатов арестовывает СБУ, после чего их отправляют в тюрьму либо на фронт.

Украинские мужчины призывного возраста всеми доступными путями стремятся покинуть подконтрольные киевскому режиму территории. При этом расценки на выезд составляют от пяти до пятнадцати тысяч долларов.
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    21 комментарий
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:22
      А как он хотел? Селюков в окопы, раз откупиться нечем, городские какелы - за границу, беженствовать. Ради чего скакали - то и получают.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 11:43
        Это же селючье,на майданах и скакало. Из городских- жители Винниц, Жмеринок и всяких Крыжополей. Скудны умишком и жадны до денег. За свою жизнь,дальше райцентров- не выезжали. Вышление на уровне-" огород,тв,интернет".
        1. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          +1
          Сегодня, 13:10
          Цитата: Андрей Николаевич
          Это же селючье,на майданах и скакало.

          Именно так сезоны сбора клубники и т.д. закончился осенью 2013г. Работы нет и повезли их колоннами на автобусах в Киев халявная еда и чаек хитрый ..Понравилось им там !
          1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            0
            Сегодня, 13:22
            Именно так и было. Селючье везде искало халяву, в зимний период.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 11:25
      А зачем Украине сельское население...??? Землю западным корпорациям, сельчанам окопы!!! И все будет чики-пуки... Вот такой нынче лозунг у киевской власти и она вполне успешно воплощает его в жизнь...
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 11:27
        Думаю что там земля уже вся продана втихушку.....
        Осталось селян утилизировать под громкие лозунги (что и происходит).
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 11:57
          Читая наши новости, невольно возникает вопрос: - Кто же тогда работает на Украине в с/хозяйстве и на заводах? И зачем отлавливать их на квартирах и улице, если проще вручить повестку прямо на проходной или за рулем комбайна. Или ловят только безработных и мелких частников из киосков?
          А между тем, даже с потерей 20% плодородной земли, и в условиях войны, на Украине в прошлом году был собран урожай зерновых около 60 млн.т. (В РФ 142 млн.т) Да, он гораздо меньше рекордного урожая 2021 года в 106 млн.т., (В РФ 120 млн.т) но для войны это удивительные показатели. Значит, есть кому сеять и убирать, есть техника и топливо, есть деньги для выплаты ЗП и пенсий....
          Самой Украине столько зерна не требуется и она пытается его продать, наладив свой Зерновой коридор, не обращая внимания на наши действия в Черном море.
          Проходят все внутренние чемпионаты видов спорта и даже по хоккею. А уж футбол это святое и Ахметов не обижает свой "Шахтер" в зарплате и призовых премиальных.
          Интересная идёт война, не война... Одним словом СВО!
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 12:21
            на Украине в прошлом году был собран урожай зерновых около 60 млн.т.
            ..инфа из разряда " почти все дроны сбили"...
            Самой Украине столько зерна не требуется и она пытается его продать,
            ....это зерно отжатое у селюков, а отжатое это халява, халяву можно продать по демпингу, именно так дело и обстоит с массовыми забастовками селюков в геропе, прут зерно отжатое за ни по чём, и так по секрету, зерно с бандерлянда практически всё кормовое, низкая клейковина
            есть деньги для выплаты ЗП и пенсий....
            ..на данный момент не всем, многие пенсий лишились от слова совсем, а у кого они остались, то в тамошних условиях это курам на смех
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              0
              Сегодня, 12:53
              Владимир, про объемы урожая зерновых в любой стране мира, можно посмотреть простым запросом в интернете. Там приведена вся статистика, а уж кому и чему верить, это ваше дело. Я заглянул именно туда, прежде чем приводить свои цифры в сравнении с РФ.
              Про отжатое зерно у селюков, тут вообще не в тему. Я привел общий тоннаж, а кем и где оно выращено, не имеет значения.
              Про кормовое с низкой клейковиной зерно, вопрос спорный и смотря с чем сравнивать. В РФ самое качественное зерно по клейковине (для хороших макарон и выпечки), выращивается исключительно в южных регионах страны Кубань, Ставрополье, Ростов, Поволжье и отчасти Алтай. На уровень клейковины сильно влияют климатические условия и даже не сорт пшеницы. Поэтому. меня удивляет ваша уверенность, что украинское зерно хуже нашего. Или вы сравниваете с итальянским, из которого делают самые лучшие спагетти?
              Про зарплаты и пенсии верю и сам догадываюсь, что не все так гладко у них. Я лишь отобразил свои впечатления от наших СМИ, которые рисуют совсем похоронные картинки про Украину.
              У меня сейчас нет желания отдохнуть в Египте, как в 2021 году (чтобы сравнить), когда все отели в Шарме были заполнены наполовину украинцами. Имел с ними разговоры на пляже и в ресторане, где их удивляло, на какие шиши могут ездить в Египет простые россияне "под гнетом Путина с его олигархами".
              А меня удивляло обратное, на какие шиши там столько укров? До Египта не поедешь на своем автомобиле, а по всему Средиземноморью они тогда заполонили все отели и курорты, путешествуя на своем транспорте.
          2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            0
            Сегодня, 13:24
            Вот именно, Адександр! Именно " сеять и убирать"- они умеют. Они ДУМАТЬ не умеют.
        2. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 13:14
          Думаю что там земля уже вся продана втихушку...

          Их земля продана как в прочем и наша. Сперва раздали паи бывшим колхозникам а потом кто то скупил по дешёвке.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 11:30
      А разве не сельское население скакало на Майдане ? Те что верили в великие зарплаты ,потому что лично Бандера им обещал
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:32
        И в зарплаты европейского уровня они верили, и в безвиз и в кружевные трусселя......
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
        2. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          0
          Сегодня, 13:21
          Цитата: Nexcom
          И в зарплаты европейского уровня они верили, и в безвиз и в кружевные трусселя......

          Все так !!!! У кого жалость появилась ,пусть архивы видео фото подымут начиная хотя бы с 2014 года Волосы на всех частях тела зашевелятся это бесовский шабаш какой то был ..Там жуть что творилось или наберут Алея Ангелов в Донецке....
          Они сейчас еще без электроэнергии начнут в говне купаться и тухлятине Цэ европа им будет
          Продолжаем долбить и никакой А может не стоит и т.д. Типо "братья"
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 11:48
        А разве не сельское население скакало на Майдане ?
        Да все они там скакали. Вторую Францию захотели wink
    4. vet Ранг пользователя
      vet
      +4
      Сегодня, 11:32
      Кроме того, мобилизуют в основном русскоязычных, а убежденные нацики уже давно за границей - сидят на шее европейских обывателей: сбылась их мечта - в "це европе", да еще и работать, как раньше, не надо.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:37
      «На Украине мобилизуют преимущественно сельское население» —

      — Сельское население лучше к земле подготовлено ...
    6. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 11:39
      Можно подумать что когда то в истории было по другому.
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        0
        Сегодня, 12:39
        Никогда. Да и крепостное право никуда не делось. Крепостными управляют удаленно через интернет и ТВ.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:40
      При этом расценки на выезд составляют от пяти до пятнадцати тысяч долларов.
      Есть спрос, будут и предложения, а с увеличением спроса и цена услуг ползет в верх. Интересно, а те кто промышляет этим бизнесом мобилизации не подлежат или отстегивают кому надо?
    8. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 11:51
      Ну так кто делал Майдан? Рогулье, то бишь селюки, они же го поддерживали. Кто там лучше владеет мовой? А главное: какова основная цель стравливания Украины с Россией? Очистка земель от людей, есть заказ, есть исполнение, все проплачено. Горожан хранят на сладкое: живые щиты.

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