В МИД Ирана призвали международное сообщество подумать об избавлении Совбеза ООН от американской зависимости

Варварство и жестокость сионистского образования в секторе Газа продолжаются в глазах всего мира, и после 167 непрерывных дней войны в секторе Газа международные форумы все еще бездействуют

Вопреки призывам мирового сообщества и даже принятой 25 марта резолюции Совбеза ООН, армия израиля продолжает свою операцию в секторе Газа.Так, в этом месяце ЦАХАЛ начал боевые действия на территории больницы «Аш-Шифа», где якобы укрываются боевики ХАМАС. При этом по данным Минздрава сектора Газа, в осаженном медучреждении находятся 240 мирных граждан.В свою очередь, действия Израиля в палестинском анклаве в очередной раз раскритиковали в МИД Ирана. Представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Насер Канани выразил сомнения в эффективности действующих международных институтов, в частности ООН. Со слов дипломата, международное сообщество бездействует и даже не пытается остановить жестокость еврейского государства.- написал Канани в соцсети.Данную позицию представитель иранского МИД связывает с влиянием США, которые поддерживают еврейское государство.В связи с этим, он призвал международное сообщество подумать об избавлении Совбеза ООН от американской зависимости. Кроме того, дипломат подчеркнул, что тем, кто сохраняет нейтралитет или поддерживает «сионистский режим», убивающий мирных жителей Газы, должно быть стыдно за себя и свою позицию.Напомним, что 25 марта Совбез ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана. За проголосовали 14 членов. США воздержались.В то же время, Россия предлагала внести поправку, предусматривающую формулировку о «постоянном прекращении огня». Однако на этот раз США проголосовали против, а еще 11 членов воздержались.