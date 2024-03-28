В МИД Ирана призвали международное сообщество подумать об избавлении Совбеза ООН от американской зависимости

13
В МИД Ирана призвали международное сообщество подумать об избавлении Совбеза ООН от американской зависимости

Вопреки призывам мирового сообщества и даже принятой 25 марта резолюции Совбеза ООН, армия израиля продолжает свою операцию в секторе Газа.

Так, в этом месяце ЦАХАЛ начал боевые действия на территории больницы «Аш-Шифа», где якобы укрываются боевики ХАМАС. При этом по данным Минздрава сектора Газа, в осаженном медучреждении находятся 240 мирных граждан.



В свою очередь, действия Израиля в палестинском анклаве в очередной раз раскритиковали в МИД Ирана. Представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Насер Канани выразил сомнения в эффективности действующих международных институтов, в частности ООН. Со слов дипломата, международное сообщество бездействует и даже не пытается остановить жестокость еврейского государства.

Варварство и жестокость сионистского образования в секторе Газа продолжаются в глазах всего мира, и после 167 непрерывных дней войны в секторе Газа международные форумы все еще бездействуют

- написал Канани в соцсети.

Данную позицию представитель иранского МИД связывает с влиянием США, которые поддерживают еврейское государство.

В связи с этим, он призвал международное сообщество подумать об избавлении Совбеза ООН от американской зависимости. Кроме того, дипломат подчеркнул, что тем, кто сохраняет нейтралитет или поддерживает «сионистский режим», убивающий мирных жителей Газы, должно быть стыдно за себя и свою позицию.

Напомним, что 25 марта Совбез ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана. За проголосовали 14 членов. США воздержались.

В то же время, Россия предлагала внести поправку, предусматривающую формулировку о «постоянном прекращении огня». Однако на этот раз США проголосовали против, а еще 11 членов воздержались.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Сегодня, 11:50
      ООН надо в Китай переносить
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +2
        Сегодня, 11:55
        Нужно распустить беззубый ООН и создать новый международный институт на основе БРИКС, с боевым крылом...
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 12:04
        Цитата: BAI
        ООН надо в Китай переносить

        По любому в Восточное полушарие...А стран там предостаточно...
    2. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      +1
      Сегодня, 11:50
      А вот это правильно: и вообще переселить ООН (и прочие организации, именующие себя "международными": ВОЗ, МУС, ВАДА, ...) на нейтральную территорию - в Антарктиду! laughing
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 12:05
        Цитата: БМП-2
        А вот это правильно: и вообще переселить ООН (и прочие организации, именующие себя "международными": ВОЗ, МУС, ВАДА, ...) на нейтральную территорию - в Антарктиду!

        Даже переселение в Антарктиду ничего не даст. Бесполезность этой организации обусловлена не её расположением, а её составом.
        Гораздо более вероятен, по моему мнению, её раскол. В одном осколке останутся США и их "шестёрки", во второй организации, оздоровлённой отсутствием США, весь остальной мир. И пусть американцы сидят там среди вассалов, наслаждаются властью над своими комнатными собачками. Мой тренер таких называл "самый сильный в своей квартире".
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 12:13
          Цитата: Zoldat_A
          Бесполезность этой организации обусловлена не её расположением, а её составом.

          Да хоть триста раз издаст резолюции, Израиль как бомбил Сектор Газа, так и будет бомбить, и никто ему не указ. Нет механизма воздействия - раз. И два - за спиной Израиля стоит США.
        2. Ныробский Ранг пользователя
          Ныробский
          +1
          Сегодня, 12:25
          Цитата: Zoldat_A
          В одном осколке останутся США и их "шестёрки", во второй организации, оздоровлённой отсутствием США, весь остальной мир. И пусть американцы сидят там среди вассалов, наслаждаются властью над своими комнатными собачками.

          Дык у матрасов уже есть такая организация, "G-7" называется, представленная главшпаном США и подконтрольными шестёрками находящимися на подсосе у матрасов.
          Нужен не раскол, а создание полноценной международной организации альтернативной ООН с предоставлением права членства любым государствам вышедшим из состава ООН, вот тогда в ООН действительно останутся только американские подстилки с сомнительной легитимностью. hi
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 12:45
            Цитата: Ныробский
            Дык у матрасов уже есть такая организация, "G-7" называется, представленная главшпаном США и подконтрольными шестёрками находящимися на подсосе у матрасов.
            Не совсем есть. "G-7" - это междусобойчик из США и ближайших вассалов. А "осколок" в том смысле, о котором я говорю - это когда они туда запустят Польшу, Трибалтику, Гвинею-Бисау и ещё не пойми кого.Всех, кто сейчас у Америки в ООН на коротком поводке ходит.

            Цитата: Ныробский
            Нужен не раскол, а создание полноценной международной организации альтернативной ООН
            А это как раз то, о чём я говорю. Но "расколом" назвал это именно потому, что эта новая организация должна не просто вывеску сменить, а отделить "агнцев от козлищ" - места тем, кого я обозначил в первой части своего комментария, там быть не должно.

            И то, и другое будет покрывать не весь мир, а только тех, кто будет туда входить. Но зато будут выражать конкретные точки зрения - США в первом случае, и солидарное мнение остального мира во втором.
            Возможно, будет какой-то, действующий с переменным успехом, орган, в котором смогут пообщаться представители обеих структур.

            Как оно будет на самом деле, предсказывать не берусь. Я лишь описал идеальный, по моему мнению, вариант.
            1. Ныробский Ранг пользователя
              Ныробский
              +1
              Сегодня, 13:08
              Цитата: Zoldat_A
              эта новая организация должна не просто вывеску сменить, а отделить "агнцев от козлищ"

              Золотые слова yes
              Цитата: Zoldat_A
              И то, и другое будет покрывать не весь мир, а только тех, кто будет туда входить. Но зато будут выражать конкретные точки зрения - США в первом случае, и солидарное мнение остального мира во втором.
              Возможно, будет какой-то, действующий с переменным успехом, орган, в котором смогут пообщаться представители обеих структур

              Всё идёт к тому, что со временем будет сформировано два блока - "Блок стран общепринятого международного права" и "Блок стран беспредела основанного на правилах", что сильно затруднит матрасам творить злонамеренные дела якобы по линии ООН маскируя их под личину демократии.
              Произойдёт это непременно, но уже по факту поражения политики запада на российском и китайском направлении. Вопрос лишь в том, на какой базе это образование произойдёт - АТЭС , БРИКС или ...?
              Как то так думается hi
    3. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:54
      ООН превратилась в карманную организацию, США даже не считает нужным это как-то маскировать. И то, что предлагает Иран, мера неконкретная - что такое "избавить от влияния"? Даже если теоретически США взять да и исключить из ООН - остальные-то останутся.
      США не понимают, что, наслаждаясь триумфом своей гегемонии в ООН, они ведут её туда же, куда пришла, в своё время, Лига Наций. И триумф закончится вместе с ООН точно так же, как и Лига Наций, когда окончательно себя дискредитирует.
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:00
      ООН (все всеми его приблудами - ВОЗ, МВФ, МОК...) давно сдохло и уже воняет, отравляя планету.
      Проще закопать, чем пытаться "лечить", призывая кого-то "подумать".
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:02
      В МИД Ирана призвали международное сообщество подумать об избавлении Совбеза ООН от американской зависимости

      В мире появилась определённая тенденция: самые неожиданные и смелые заявления делают страны, встречающие врага лицом к лицу и не боящиеся санкционных последствий...
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:04
      Данную позицию представитель иранского МИД связывает с влиянием США, которые поддерживают еврейское государство.
      К сожалению влияние Сща в ООН, а тем более в СБ ООН (три против России и Китая) действительно велико. Поэтому в СБ ООН России приходится применять право вето в отношении отдельных резолюций. С ООН вообще необходимо давно что-то решать если еще есть желание, чтобы эта организация имела какое-то влияние на зарвавшиеся страны.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»