Советник главы офиса Зеленского назвал ситуацию на фронте «стагнацией» и перечислил причины такого положения

Ситуацию на фронте можно определить как «стагнацию». С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Однако украинский чиновник надеется, что «стагнация» не является «тупиком», поскольку Киев якобы имеет четкие представления о том, что ему нужно делать в сложившемся положении.Перечислил советник главы офиса Зеленского и основные причины «стагнации». К ним он относит недоработки в сфере экономических санкций. Это позволяет России, утверждает чиновник, закупать технологии и финансировать ведение боевых действий.Еще одна причина – «недопоставки» вооружений и военной техники Украине. Из-за этого украинские вооруженные силы испытывают дефицит боеприпасов, средств противовоздушной обороны и артиллерийских орудий, бронетехники. Это, в свою очередь, препятствует интенсификации боевых действий со стороны ВСУ.- заявил украинский чиновник.То есть, опять, по мнению представителей киевского режима, в провалах ВСУ на фронте виноват кто-то другой, но никак не сам Киев и не созданная им армия. Не очень понятно и то, почему ради Украины множество стран мира должно терпеть экономический спад и ухудшение благосостояния своего населения из-за антироссийских санкций.Не обошлось и без откровенного вранья о том, что Россия якобы продолжает мобилизацию. Хотя никаких мобилизационных мероприятий в нашей стране не проводится, набирают только добровольцев-контрактников, и темпы набора достаточно высоки, о чем ранее заявляло высшее руководство российского государства.Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на днях опроверг слухи о том, что в стране готовится новая мобилизация с целью наступления на Харьковском направлении. Глава российского военного ведомства назвал подобные измышления откровенной «глупостью».

В целом существует медленное снабжение ресурса Украины, медленное принятие решений относительно соответствующих инструментов, определенная стагнация по линии фронта, исключительно оборонительные операции на Донецком, Луганском и Запорожском направлении

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