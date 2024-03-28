Советник главы офиса Зеленского назвал ситуацию на фронте «стагнацией» и перечислил причины такого положения

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Советник главы офиса Зеленского назвал ситуацию на фронте «стагнацией» и перечислил причины такого положения

Ситуацию на фронте можно определить как «стагнацию». С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Однако украинский чиновник надеется, что «стагнация» не является «тупиком», поскольку Киев якобы имеет четкие представления о том, что ему нужно делать в сложившемся положении.

Перечислил советник главы офиса Зеленского и основные причины «стагнации». К ним он относит недоработки в сфере экономических санкций. Это позволяет России, утверждает чиновник, закупать технологии и финансировать ведение боевых действий.



Еще одна причина – «недопоставки» вооружений и военной техники Украине. Из-за этого украинские вооруженные силы испытывают дефицит боеприпасов, средств противовоздушной обороны и артиллерийских орудий, бронетехники. Это, в свою очередь, препятствует интенсификации боевых действий со стороны ВСУ.

В целом существует медленное снабжение ресурса Украины, медленное принятие решений относительно соответствующих инструментов, определенная стагнация по линии фронта, исключительно оборонительные операции на Донецком, Луганском и Запорожском направлении

- заявил украинский чиновник.

То есть, опять, по мнению представителей киевского режима, в провалах ВСУ на фронте виноват кто-то другой, но никак не сам Киев и не созданная им армия. Не очень понятно и то, почему ради Украины множество стран мира должно терпеть экономический спад и ухудшение благосостояния своего населения из-за антироссийских санкций.

Не обошлось и без откровенного вранья о том, что Россия якобы продолжает мобилизацию. Хотя никаких мобилизационных мероприятий в нашей стране не проводится, набирают только добровольцев-контрактников, и темпы набора достаточно высоки, о чем ранее заявляло высшее руководство российского государства.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на днях опроверг слухи о том, что в стране готовится новая мобилизация с целью наступления на Харьковском направлении. Глава российского военного ведомства назвал подобные измышления откровенной «глупостью».
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    10 комментариев
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    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 11:38
      Рагульское " а нас за шо".
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:48
        поскольку Киев якобы имеет четкие представления о том, что ему нужно делать в сложившемся положении.

        В таком положении лучше всего капитулировать, чтобы народ от полной деукраинизации уберечь... Надеюсь, что не удастся отобрать у России Крым и четыре новых российских региона Киев уже осознал, хотя сам себе вслух боится в этом признаться... Ну и мы тоже вполне чётко осознаем , что нам нужно делать... Помимо денацификации и демилитаризации забрать остальные исконно русские земли... Как минимум Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области... Ну а дальше посмотрим...
    2. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 11:41
      Ну так,как продали страну то им всегда будет всего нехватать. В палате без изменений!
    3. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 11:43
      Судя по сводкам, так и есть. Стагнация для нас не хорошо, она продлевает жизнь свинарнику и добавляет разрушений нам.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:46
      Подоляк заговорил о стагнации, наверное тоже хочет стать послом в одной из спокойных стран. Лучше уже сейчас жить и работать за границей, чем потом в спешке, теряя чемоданы бежать из киева. Ну и конечно о нерадивом Западе, который медлит с поставкой вооружения и б/п. Если бы не медлительность Запада, то уже были бы под Москвой и не меньше.
    5. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -3
      Сегодня, 11:52

      Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на днях опроверг слухи о том, что в стране готовится новая мобилизация с целью наступления на Харьковском направлении.

      А зря. Как Харьков брать будем? Или не будем?
    6. volgast1970 Ранг пользователя
      volgast1970
      -1
      Сегодня, 11:59
      кто-то запустил в России "пулю" о мобилизации.И находятся дураки что верят этому и муссируют эти слухи.ЦЫПСО ЭТО ВСЁ!.мобилизация у нас возможна только в случае глобальной войны.
      1. volgast1970 Ранг пользователя
        volgast1970
        -1
        Сегодня, 12:16
        люди откиньте нашустрану взглядом на карте и прикиньте сколько из 50 миллионов хочет пойти добровольно служить? да не меньше 10 -и миллионов точно .Замечу-не всех берут! И больший акцент на подготовку бойца и боевое слаживание. Вспомните частичную мобилизацию.-брали людей уже отслуживших и с боевой подготовкой в предпочтении.и с возрастным ограничением.Ошибки творили военкоматовские чиновники ( есть такая проблема у нас в стране) Предполагаю изначальная пречина-провал "Грузинского варианта" событий.Далее выбор: Или срочников кидать, или мобилизовать спецов для длительного бадалова.А ныне удалось привлечь еще и достаточное число добровольцев.
    7. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 12:15
      Однако украинский чиновник надеется, что «стагнация» не является «тупиком», поскольку Киев якобы имеет четкие представления о том, что ему нужно делать в сложившемся положении.
      т.е. уже по дороге в морг. laughing
    8. hermit Ранг пользователя
      hermit
      0
      Сегодня, 12:42
      Но ведь по-сути он прав. Происходящее на фронте напоминает какую-то мышиную возню. И выгодна она в большей степени Украине, поскольку для последней главное - участие в войне, а не победа. Пока идет война, Зеленский остается президентом. И вся его камарилья тоже на месте. Или же наши пообещали американцам до выборов в США ничего не делать, чтобы Байден мог спокойно переизбраться. Такая вот конспирологическая теория.

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