Президент не исключил ударов по аэродромам в третьих странах, если с них для участия в украинском конфликте будут взлетать истребители F-16

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Президент не исключил ударов по аэродромам в третьих странах, если с них для участия в украинском конфликте будут взлетать истребители F-16

Президент России Владимир Путин накануне посетил с рабочим визитом 344-й государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Тверской области, в рамках которого пообщался с военными летчиками и участниками специальной военной операции. В ходе беседы были затронуты важнейшие вопросы, связанные с современной военно-политической ситуацией.

В частности, президент поднял тему готовящихся поставок самолётов F-16 странами Запада Украине:

Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, я думаю, вы это понимаете, как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику.

При этом не исключены удары по аэродромам третьих стран, поскольку Украина рассматривает возможность размещения авиабаз за рубежом. В таком случае, как отметил глава государства, «они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились».

Также верховный главнокомандующий отметил, что эти самолёты способны нести тактическое ядерное оружие. И это по определению нельзя не принимать во внимание.

Однако глава государства подчеркнул, что у России нет цели нападать на страны Европы. Президент напомнил о причинах и целях специальной военной операции и особо отметил, что наша основная задача – это защита граждан: «А мы что делаем – только защищаем наших людей на наших исторических территориях. Поэтому то, что говорят, по поводу того, что мы собираемся потом после Украины нападать на Европу, – это полная чушь…»

Также президент поблагодарил военных лётчиков за отличную работу и огромный вклад российской авиации в выполнение поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции.
  • Михаил Метцель/ТАСС
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48 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    -12
    Сегодня, 11:55
    Судя по фото сам лично будет ударять... Как он там сказал - "Если драки избежать невозможно, нужно быть первым"...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -3
      Сегодня, 12:10
      И мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику.

      Судя по фото, сам лично будет уничтожать... angry Как он там сказал - "Если драки не избежать, нужно бить первым"... Найдем врага в сортире, будем мочит в сортире... Кстати, многие на Западе завидуют нам, что у нас такой вот такой президент, сравнивая с ним Байдена, Шольца и Макрона... Ну так может поменьше ругать и побольше ему помогать...??? hi
      1. Deon59 Ранг пользователя
        Deon59
        0
        Сегодня, 12:37
        При Бидоне территории США не обстреливают и мирные жители не гибнут .
  2. Сибиряк 66 Ранг пользователя
    Сибиряк 66
    +20
    Сегодня, 11:56
    Да не надо ничего обещать! Надо просто их уничтожить без обещаний! Причем не в качестве "возмездия", после того, когда они атакуют наши войска или территории, а прямо сразу после поставки. Превентивно. И ничего не заявлять и не объяснять. Просто снести с лица земли. Жестоко и наглядно. Молчание - оно пугает больше разговоров.
  3. Комментарий был удален.
  4. Бомба Ранг пользователя
    Бомба
    +14
    Сегодня, 11:57
    Как говорится поживем, увидим. Пока с трудом верится в удар по аэродрому в какой ни будь румынии.
    1. Володин Ранг пользователя
      Володин
      -3
      Сегодня, 11:59
      Цитата: Бомба
      Как говорится поживем, увидим. Пока с трудом верится в удар по аэродрому в какой ни будь румынии.

      В удар хуситов или европейской оппозиции, негативно настроенной в отношении политики альянса, по аэродрому Румынии - почему нет...
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 12:06
        В удар хуситов или европейской оппозиции, негативно настроенной в отношении политики альянса
        они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились
        Чувствуете разницу между "они для нас" и Хуситами, оппозицией?
        1. Володин Ранг пользователя
          Володин
          +3
          Сегодня, 12:10
          Цитата: Trapp1st
          Чувствуете разницу между "они для нас" и Хуситами, оппозицией?

          Чувствую, чувствую. А вы чувствуете разницу, когда "немецкие генералы обсудили возможное уничтожение Крымского моста" и "НАТО не участвует в конфликте против России"?
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            -2
            Сегодня, 12:12
            Шольц сидя в самолете публично назвал Крымский мост законной целью для Германии?
            1. Володин Ранг пользователя
              Володин
              +3
              Сегодня, 12:25
              Цитата: Trapp1st
              Шольц сидя в самолете публично назвал Крымский мост законной целью для Германии?

              Шольц, верхом на "Гепарде", заявил, что Германия сделает всё, чтобы Россия проиграла
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      -1
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Бомба
      Как говорится поживем, увидим. Пока с трудом верится в удар по аэродрому в какой ни будь румынии.

      Я бы сейчас усиленно собирал все вооружение и ракеты ,сортировал бы операторов .Вот прилетит на пример в Румынию американский Джавелин и что ?
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:58
    Президент не исключил ударов по аэродромам в третьих странах, если с них для участия в украинском конфликте будут взлетать истребители F-16
    . Об этом уже говорили и теперь заявили на самом верху.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 12:05
      он же Верховный, когда прикажет - РВСН выполнит
    2. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 12:06
      Что-то в прямой речи Путина я таких слов не увидел. Или автор статьи их не процитировал. Больше похоже на домыслы самого автора. Но если Ф16 будут взлетать с аэродромов стран НАТО, то Россия может воспользоваться аэродромами Белоруссии в свою очередь, для своих целей.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 12:14
        Цитата: Уарабей
        Что-то в прямой речи Путина я таких слов не увидел. Или автор статьи их не процитировал. Больше похоже на домыслы самого автора.

        Только что по телевизору в новостях верховный об этом говорил на встрече с лётчиками. Сам слышал yes
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 12:31
          Не было там речи про аэродромы. Сам слышал. Про самолеты - было, про аэродромы - нет yes
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:16
        Цитата: Уарабей
        Больше похоже на домыслы самого автора.

        Похоже, что не домыслы.

        Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Если американские истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин.

        "Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", - сказал он, общаясь с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          0
          Сегодня, 12:24
          Так он это сказал про самолеты. Типа - "они" станут легитимной целью, где бы не находились. И сравните с заголовком, где он не исключил "удары по аэродромам". Про аэродромы, напрямую, речи не идет, только про самолеты. А там уж - как хотите, так и понимайте laughing
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 12:34
            Цитата: Уарабей
            Про аэродромы, напрямую, речи не идет, только про самолеты. А там уж - как хотите, так и понимайте

            Как-то в обсуждении этой публикации мало кто обратил внимание на одну немаловажную фразу ВВП, а она не просто так сказана. Так что, возможно, просто не будет другого выхода предотвратить использование самолёта в варианте носителя ЯО.

            При этом, Путин напомнил, что F-16 могут нести на борту ядерное оружие. "И это тоже мы должны будем учитывать", - сказал он в связи с этим.
      3. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 12:43
        Вообще-то Россия давно пользуется аэродромами Беларуссии, по крайне мере для ударов по Украине.
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 12:46
          И куда удары наносят, используя аэродромы Белоруссии?
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 12:50
            С аэродромов Беларуси взлетали МиГ31 и наносили удары по территории Украины, поход на Киев тоже был с территории Беларуси. Это даже Лукашенко признавал.
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              0
              Сегодня, 12:53
              Я говорю про настоящее время, а не про начало СВО. Сейчас используются аэродромы Белоруссии для ударов по окраине и конкретно куда бьют, если используют?
  6. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    +2
    Сегодня, 11:59
    .А еще Путин говорил "Будем мочить в сортире..."А еще Путин дал поручение создать санитарную зону в Приграничье.Так что слово не исключено не несет ни опровержение ,ни одобрение,короче догадайся сам.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Михаил Маслов
      А еще Путин говорил

      Он много чего говорил....Перечень займет много места. Жаль, что слова расходятся с делом.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        -3
        Сегодня, 12:11
        всему своё время - в политике не приемлема прямолинейность
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +7
          Сегодня, 12:18
          Цитата: Romario_Argo
          в политике не приемлема прямолинейность

          Так то в политике, а это боевые действия.....
  7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 12:04
    "При этом не исключены удары по аэродромам третьих стран, поскольку Украина рассматривает возможность размещения авиабаз за рубежом. В таком случае, как отметил глава государства, «они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились».
    Это цитата достойна т. 37 Полного Собрания Сочинений (ПСС) В. Путина.
  8. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Сегодня, 12:06
    Поживём- увидим. Столько уже было всяких заявлений...
    Будет действие или бездействие вот тогда есть смысл обсуждать.
    А слова... Они и есть слова.
    Украина рассматривает возможность размещения авиабаз за рубежом. В таком случае, как отметил глава государства, «они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились».

    Формулировка довольно расплывчатая. Легитимная цель - понятно, но об ударах, именно, по натовским аэродромам базирования конкретики нет.
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:06
    «они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились»
    Надеюсь это окончательное решение и при необходимости будет исполнено.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 12:12
      девиз РВСН: после нас - тишина
  10. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:12
    Ну с этим ясно понятно. Вот, меня мучают смутные сомнения. Вряд ли смогли достаточное колл. пилотов выдрессировать и в достаточном качестве. Видимо, большинство будут пилоты запада: кто отставник, кто наёмник . Были ж поползновения, о сборе пилотов ветеранов и в штатах и в Европе.
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Фаталист
      Видимо, большинство будут пилоты запада: кто отставник, кто наёмник .

      А какая разница для ВКС РФ, кто там за штурвалом сидит? Бьют по морде, а не по паспорту. (с)
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 12:24
        Разница в профессионализме владения машиной.
  11. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    -2
    Сегодня, 12:12
    Если F-16 ВВС Украины будут взлетать с аэродромов, расположенных на территории третьих стран, как то Румынии или Польши; России не останется ничего другого как уничтожить их.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Иезекиль 25-17
      России не останется ничего другого как уничтожить их.

      А вот это под вопросом....F-16 сбивать будем, а вот аэродромы НАТО - это большой вопрос...
  12. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -3
    Сегодня, 12:16
    Исключительно ответная и умеренная эскалация ведет их к мысли, что повышать градус можно бесконечно. Они сами говорят, что с решительными шагами кремль будет тянуть до последнего. Гарат выводов не делает. Тут надо посейдоны заряжать (если есть) и Китай трясти. Походу свежая еще ситуация с терактом будет слита - "доброжелательных зрителей" беспокоить мы не хотим.
  13. Neo-9947 Ранг пользователя
    Neo-9947
    +4
    Сегодня, 12:19
    Большинство сомневается, что будет нанесен удар по стране НАТО.
    Надо же понимать, что не будет никакой Макрон с Зеленским на пару объявлять, и видео предъявлять, что да, взлетели с польских аэродромов и ударили по российским улицам....
    Всё будет тихо, а если что, скажут, что натовский летчик в ремонт\из ремонта перегонял.
    Значит будет просто удар по стране НАТО, с вытекающим обсуждением 5 статьи, созывом Совбеза ООН, ударов уже натовскими войсками по Крыму, по Мосту.

    А почему так?
    А потому что затянули СВО до нельзя. Начинали с джавелинов, дождались танков и ждем самолеты.
    Чего мы еще подождем? Осталось ЯО.
    1. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      0
      Сегодня, 12:29
      Речь Зеленского о желании возродить ЯО как раз и послужила отправной точкой начала СВО.

      Будет эпично, если это ЯО они получат (причем сами при помощи "друзей"). Исключать такой вариант абсолютно нельзя.
  14. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 12:21
    А если танки абрамсы и лео пребывали на аэродром жешув а потом шли в бой на Украине , почему тогда не наносился удар по жешуву? Я уверен на 200% что эта грозная риторика Путина так и останется пустым трепом, как и всё то что было им сказано 24.02.22. К сожалению... Руководитель такого уровня должен взвешивать каждое слово , но уж коли сказал то доводить до конца . Или вообще молчать . Здесь будет ровно тоже и так же .. Ф16 будут прекрасно взлетать с аэродромов Польши и Румынии и действовать в интересах всу на Украине. И ничего Путин им не сделает ... Как не сделал до этого . Импотенция Кремля усиливается с каждым годом
    1. Ильнур Ранг пользователя
      Ильнур
      0
      Сегодня, 12:36
      Импотенция Кремля усиливается с каждым годом

      Что тут сказать, возраст... Как следствие низкий тестостерон +склад характера, присущий коту Леопольду
  15. rgd20 Ранг пользователя
    rgd20
    +1
    Сегодня, 12:24
    Обещать - не значит жениться (с)

    За последние 24 года много чего обещано было.
  16. Ильнур Ранг пользователя
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 12:28
    Президент не исключил ударов по аэродромам в третьих странах

    Опять соплежуйств, какие то пустые угрозы, не исключает - значит проглотить, как уже не раз было. Вот сказал бы, что будут удары и отвечал бы за свои слова, то это было бы действенно...
  17. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 12:38
    При этом не исключены удары по аэродромам третьих стран

    С учетом того, что и с Украиной не получается справится, так нужно еще развязать военные действия с другими странами, в расчете, что это как-то поможет.
    Отличный план! Надежный, как швейцарские часы!
  18. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 12:40
    От озвучивания всех этих многочисленных "не исключений" на третьем году "сво" уже даже не смешно становиться.
  19. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 12:45
    Если это заявление ВВП направлено на то, что бы напугать евролюдей, то вряд-ли они напугаются после такого количества "красных линий".
  20. Владимир_Борисович Ранг пользователя
    Владимир_Борисович
    -1
    Сегодня, 12:50
    Цитата: Монтесума
    При этом, Путин напомнил, что F-16 могут нести на борту ядерное оружие. "И это тоже мы должны будем учитывать"


    Правильно человек говорит. Если есть угроза атаки с НАТОвского аэродрома, то это ядерная угроза, поскольку Ф-16 - носитель ядерного оружия. Как нам знать, что это укро-литак? Поэтому по этим аэродромам можно бить ядерными Искандерами.
  21. volgast1970 Ранг пользователя
    volgast1970
    -1
    Сегодня, 12:59
    Сказано именно для западного обывателя.Так-как Размещение F-16 на Украине ,чревато быстрой их потерей. А потом, даже один самолёт требует к себе определённой инфраструктуры, это ГСМ, ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.' ПДОИ ПРОЧЕЕ +КУЧА ТЕХНИКОВ И МЕХАНИКОВ, ДАЖЕ ПО МИНИМУМУ 6 РЫЛ НА 3 МАШИНЫ , А ЗАПАС ГОРЮЧЕГО ,ДА ЕЩЕ ДЛЯ F-16,( Парень жрёт много и вкусно)а еще боепитание? 2-3 дня и разведка вычислить место нахождение основного аэродрома и аэродромов подскока.Другое дело территория Польши или Румынии- тут будет всё и даже розовый пипифакс

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