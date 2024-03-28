Президент не исключил ударов по аэродромам в третьих странах, если с них для участия в украинском конфликте будут взлетать истребители F-16
Президент России Владимир Путин накануне посетил с рабочим визитом 344-й государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Тверской области, в рамках которого пообщался с военными летчиками и участниками специальной военной операции. В ходе беседы были затронуты важнейшие вопросы, связанные с современной военно-политической ситуацией.
В частности, президент поднял тему готовящихся поставок самолётов F-16 странами Запада Украине:
При этом не исключены удары по аэродромам третьих стран, поскольку Украина рассматривает возможность размещения авиабаз за рубежом. В таком случае, как отметил глава государства, «они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились».
Также верховный главнокомандующий отметил, что эти самолёты способны нести тактическое ядерное оружие. И это по определению нельзя не принимать во внимание.
Однако глава государства подчеркнул, что у России нет цели нападать на страны Европы. Президент напомнил о причинах и целях специальной военной операции и особо отметил, что наша основная задача – это защита граждан: «А мы что делаем – только защищаем наших людей на наших исторических территориях. Поэтому то, что говорят, по поводу того, что мы собираемся потом после Украины нападать на Европу, – это полная чушь…»
Также президент поблагодарил военных лётчиков за отличную работу и огромный вклад российской авиации в выполнение поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции.
- Михаил Метцель/ТАСС
Информация