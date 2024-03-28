Российским войскам в зоне спецоперации направлена партия новых наземных дронов «Кабан»
Вслед за воздушными и морскими беспилотными аппаратами в России продолжает развиваться и производство наземных дронов. Недавно российским войскам в зоне проведения специальной военной операции была направлена небольшая партия новых наземных дронов «Кабан».
Как считают многие эксперты, в ближайшие годы востребованность наземных беспилотных систем в вооруженных конфликтах будет только расти. Поэтому производство наземных дронов нуждается в дальнейшем стимулировании, параллельно производству беспилотных летательных аппаратов и морских беспилотных систем.
В настоящее время наземные дроны уже имеют очень обширные сферы применения. К ним, например, можно отнести подвоз грузов на позиции, проведение разведывательных операций, атаки вражеских позиций и военной техники, эвакуации раненых военнослужащих и тел погибших с поля боя. Использование беспилотных систем значительно снижает риски для личного состава российской армии.
На представленных кадрах мы видим образцы наземных дронов «Кабан». Беспилотная система имеет гусеничный ход, управляется дистанционно. Дрон способен нести на себе до 210 килограммов груза и еще 220 килограммов тянуть за собой в качестве буксира.
Таким образом, на нем спокойно можно доставлять грузы или эвакуировать раненых военнослужащих непосредственно с поля боя. Расстояние, на котором можно уверенно управлять дроном, составляет 350 метров. Беспилотная система оборудована двумя видеокамерами. Изображения с них передаются на монитор оператора системы.
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