Российским войскам в зоне спецоперации направлена партия новых наземных дронов «Кабан»

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Российским войскам в зоне спецоперации направлена партия новых наземных дронов «Кабан»

Вслед за воздушными и морскими беспилотными аппаратами в России продолжает развиваться и производство наземных дронов. Недавно российским войскам в зоне проведения специальной военной операции была направлена небольшая партия новых наземных дронов «Кабан».

Как считают многие эксперты, в ближайшие годы востребованность наземных беспилотных систем в вооруженных конфликтах будет только расти. Поэтому производство наземных дронов нуждается в дальнейшем стимулировании, параллельно производству беспилотных летательных аппаратов и морских беспилотных систем.

В настоящее время наземные дроны уже имеют очень обширные сферы применения. К ним, например, можно отнести подвоз грузов на позиции, проведение разведывательных операций, атаки вражеских позиций и военной техники, эвакуации раненых военнослужащих и тел погибших с поля боя. Использование беспилотных систем значительно снижает риски для личного состава российской армии.




На представленных кадрах мы видим образцы наземных дронов «Кабан». Беспилотная система имеет гусеничный ход, управляется дистанционно. Дрон способен нести на себе до 210 килограммов груза и еще 220 килограммов тянуть за собой в качестве буксира.




Таким образом, на нем спокойно можно доставлять грузы или эвакуировать раненых военнослужащих непосредственно с поля боя. Расстояние, на котором можно уверенно управлять дроном, составляет 350 метров. Беспилотная система оборудована двумя видеокамерами. Изображения с них передаются на монитор оператора системы.

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    8 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 12:08
      Такой техники должны быть тысячи шт . Подвоз продуктов и боеприпасов ,воды той же или забрать раненого.Можно забить взрывчаткой и отправить в последний путь.Минирование ,применение в штурме.
      Только успевай модули менять
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        +2
        Сегодня, 12:21
        "Можно забить взрывчаткой и отправить в последний путь.Минирование ,применение в штурме." - и сильно "Голиафы" немцам помогли в ВОВ? Почему то наши не кинулись их делать после войны.
        Может из-за крайне низкой эффективности??!!
        1. Arisaka Ранг пользователя
          Arisaka
          0
          Сегодня, 13:24
          С тех пор прошло не много, ни мало 80+ лет. Появились и дешёвые резиновые гусли и аккмуляторы высокой удельной мощности, и бесколлекторные моторы и радиоуправление и камеры.
          Много чего поменялось.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 12:09
      Вот и пригодился практический опыт ведения боевых действий.
      Транспортировка (эвакуация) раненых - тяжёлая работа и такой транспортёр будет весомым облегчением.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:37
      Компактные, мало заметные наземные платформы... тоже дело нужное. Для эвакуации и подвоза необходимого, с минимальным риском для людей.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 13:17
        Цитата: rocket757
        Компактные, мало заметные наземные платформы... тоже дело нужное. Для эвакуации и подвоза необходимого, с минимальным риском для людей.

        Несомненно задумка хорошая, но так то бы риск всё равно достаточно высок по той причине, что "глаз" противника висящий в воздухе может сопроводить этого "кабана" до точки обратной встречи с оператором и навести по ней удар арты или фпв дроном, накрыв и раненного бойца и оператора. winked
    4. acetophenon Ранг пользователя
      acetophenon
      0
      Сегодня, 12:55
      Всяких мото-собак китайцы сотнями тысяч штампуют. Да и у нас собирают. Но это, наверное, на электро-приводе. Впрочем, отличия не велики, а комплектация +/- та же.
    5. cpls22 Ранг пользователя
      cpls22
      0
      Сегодня, 13:14
      Расстояние, на котором можно уверенно управлять дроном, составляет 350 метров.

      Придётся ему проводника выделять, чтобы полз в сторонке.
      Или организовывать перехват управления на промежуточных пунктах.

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