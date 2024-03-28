Польские фермеры в знак протеста против политики властей грозят блокировкой депутатских офисов и министерств в апреле

6
Польские фермеры в знак протеста против политики властей грозят блокировкой депутатских офисов и министерств в апреле

В Польше продолжаются протесты местных фермеров, которые выступают против беспошлинного ввоза дешевой сельхозпродукции, в частности, зерна, из Украины.

Напомним, что буквально на днях постпреды ЕС достигли компромисса по пошлинам на импорт украинской агропродукции. Действующее соглашение продлили еще на год. При этом ограничения на ввоз зерна в него так и не вошли.



Сегодня польские фермеры продолжают блокировать дороги по всей стране. Однако, как пишет польская пресса, форма протестов уже скоро может измениться.

В материале говорится, что в случае отсутствия выполнения властями требований аграриев по прекращению так называемой «зеленой сделки», последние перестанут перекрывать дороги, а вместо этого начнут блокировать депутатские офисы, а затем и министерства.

Так, согласно сообщению, уже с 4 апреля депутаты и сенаторы не смогут попасть в свои офисы, избежав беседы с протестующими. Более того, аграрии заявляют, что с 16 апреля аналогичная ситуация будет происходить и с министерствами.

Впрочем, и это еще не все. Как пишет издание, и в самой фермерской среде начинаются противоречия. В частности, протестующие грозятся блокировать фермерские хозяйства аграриев, которые подписали соглашение с правительством в ходе Европейского сельскохозяйственного форума.

Наконец, буквально вчера польские аграрии пригрозили, что в начале апреля планируют начать сбор подписей за отставку правительства Дональда Туска.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 12:10

      Так, согласно сообщению, уже с 4 апреля депутаты и сенаторы не смогут попасть в свои офисы, избежав беседы с протестующими. Более того, аграрии заявляют, что с 16 апреля аналогичная ситуация будет происходить и с министерствами.
      т.е. работать они не собираются. Посевная со дня на день начинается. На югах, уже идёт.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:22
        т.е. работать они не собираются. Посевная со дня на день начинается. На югах, уже идёт.

        А зачем...??? Тут главное не поля а депутатские офисы и министерства навозом удобрять... Трассы они уже обнавозили... Ну а если серьёзно, то польские фермеры терпят убытки из за ввозимого по демпинговым ценам в ЕС украинского зерна... Причём чем больше урожай, тем больше убытки... Ну и зачем им что-то сажать...??? Вот и продолжают бастовать... stop
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +1
          Сегодня, 12:28
          Lev_Russia
          (Лев)
          +1
          Сегодня, 12:22
          Новый
          ... Ну а если серьёзно, то польские фермеры терпят убытки из за ввозимого по демпинговым ценам в ЕС украинского зерна...
          Их проблемы. И чем больше их будет, тем лучше для нас. Глядишь, и на свою власть пойдут с вилами).
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:14
      начнут блокировать депутатские офисы, а затем и министерства.
      Главное навозом запастись с избытком и не забыть про дома депутатов. А в Брюсселе "штаб-квартиру" ЕС давно пора утопить в отходах жизнедеятельности и не только животных.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:39
      Польские фермеры в знак протеста против политики властей грозят блокировкой депутатских офисов и министерств в апреле
      . Вопрос простой... чем это все закончится?
    4. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: rocket757
      Вопрос простой... чем это все закончится?

      Ничем, поорут и угомонятся. Самых шустрых демократизирут.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»