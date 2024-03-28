Польские фермеры в знак протеста против политики властей грозят блокировкой депутатских офисов и министерств в апреле

В Польше продолжаются протесты местных фермеров, которые выступают против беспошлинного ввоза дешевой сельхозпродукции, в частности, зерна, из Украины.Напомним, что буквально на днях постпреды ЕС достигли компромисса по пошлинам на импорт украинской агропродукции. Действующее соглашение продлили еще на год. При этом ограничения на ввоз зерна в него так и не вошли.Сегодня польские фермеры продолжают блокировать дороги по всей стране. Однако, как пишет польская пресса, форма протестов уже скоро может измениться.В материале говорится, что в случае отсутствия выполнения властями требований аграриев по прекращению так называемой «зеленой сделки», последние перестанут перекрывать дороги, а вместо этого начнут блокировать депутатские офисы, а затем и министерства.Так, согласно сообщению, уже с 4 апреля депутаты и сенаторы не смогут попасть в свои офисы, избежав беседы с протестующими. Более того, аграрии заявляют, что с 16 апреля аналогичная ситуация будет происходить и с министерствами.Впрочем, и это еще не все. Как пишет издание, и в самой фермерской среде начинаются противоречия. В частности, протестующие грозятся блокировать фермерские хозяйства аграриев, которые подписали соглашение с правительством в ходе Европейского сельскохозяйственного форума.Наконец, буквально вчера польские аграрии пригрозили, что в начале апреля планируют начать сбор подписей за отставку правительства Дональда Туска.

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